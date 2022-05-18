Подрядчиков казанского «Водоканала» заподозрили в сговоре на 111,6 миллионов рублей

Сети для бассейна 175-й гимназии, общаги КГЭУ и фармсклада



Проверка госзакупок казанского МУП «Водоканал» выявила признаки картельного соглашения между двух подрядных фирм «СПК» и «ЮКНА». В отношении обеих татарстанские антимонопольщики завели дело о нарушении закона «О защите конкуренции».

Инспекторы изучили несколько аукционов с декабря 2020 по март 2022 годов по разным видам работ для муниципального предприятия. Это строительство инженерных коммуникаций для бассейна в 175-й казанской гимназии, нового общежития Казанского энергоуниверситета, возводимого фирмой сына экс-генпрокурора Чайки фармсклада, детского оздоровительного лагеря «Восток», а кроме того реконструкция водопроводной станции, канализационного коллектора и бурение скважин в ряде районов города.

Во всех этих торгах совместно участвовали ООО «СПК» и ООО «ЮКНА». Общая начальная цена договоров составила 111,6 млн рублей. Максимальное снижение стоимости по аукционам составило 1%. В итоге МУП «Водоканал» заключил 11 договоров на 106,5 млн:

— 10 договоров с ООО «СПК» на сумму 63,9 млн;

— 1 договор с ООО «ЮКНА» на сумму 42,6 млн.

Фото: Ринат Назметдинов

Заявки с одного IP-адреса и совпадения в файлах

Участники торгов конкурируют между собой за право заключения договора с заказчиком. Однако, по сведениям торговой площадки, вышеназванные подрядчики подавали заявки с одних и тех же IP-адресов. Кроме того, антимонопольщики выявили ряд других совпадений в документации фирм «СПК» и «ЮКНА», отметили совпадение стилистического оформления заявок:

— Вышеуказанное совпадение имен учетной записи, создавшей файл, имен учетной записи, изменившей файл, даты и времени создания и изменения файла, а также размера файла свидетельствует об использовании и обмене файлами ООО «СПК» и ООО «ЮКНА» между собой и осуществлении координации по подготовке заявок на аукционы.

А если внимательно изучить бизнес учредителя «СПК» Ильшата Талипова, можно заметить и другие совпадения. Так, одна из его бывших фирм «Эско-Транс» была зарегистрирована по тому же адресу, где сейчас базируется «ЮКНА» — Казань, ул. Н. Ершова, 49Е.

Так, одна из его бывших фирм «Эско-Транс» была зарегистрирована по тому же адресу, где сейчас базируется «ЮКНА» — Казань, ул. Н. Ершова, 49Е. Фото: Яндекс.Карты

Картельный сговор с целью подержания цен?

Таким образом, антимонопольщики пришли к выводу, что «документы, поданные ООО «СПК» и ООО «ЮКНА» в составе заявки, были созданы одним лицом», и считают, что эти фирмы «при участии в аукционах использовали единую инфраструктуру».

Следовательно, действия ООО «СПК» и ООО «ЮКНА» возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей, добавили в управлении. Вышеуказанное поведение, по мнению инспекторов, свидетельствует о намеренном совместном участии в закупках с целью поддержания цены договоров, максимально приближенными к начальной цене и победе на рассматриваемых закупках. Так что участие этих фирм в торгах явилось формальной имитацией конкурентной борьбы. «Их действия были изначально согласованы и определены, в целях исключения из аукциона добросовестных участников и заключения договора по максимально возможной цене».

— На основании изложенного издан приказ и создана комиссия по рассмотрению дела по признакам нарушения ООО «СПК» и ООО «ЮКНА» пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в достижении устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на 11 аукционах в электронной форме, — сообщили в УФАС.

Фото: tatarstan.ru

Казанская фирма «СПК» на рынке всего два года, специализируется в строительстве жилых и нежилых зданий. Прошлый год она завершила с выручкой в 34 млн и чистой прибылью в 723 тыс. рублей. Управляет и владеет компанией Ильшат Талипов, в прошлом один из собственников еще ряда фирм по неспециализированной оптовой торговле, аренде и лизингу автомобилей, подготовке строительных площадок. Причем три из них уже ликвидированы.

Вторая компания «ЮКНА» с той же специализацией — строительство зданий — работает 8 лет, по итогам 2021-го показала оборот в 118,8 млн и чистую прибыль в 3,7 млн рублей. Руководит фирмой ее совладелец (28%) Альберт Вафин. В числе других учредителей — Юрий Батюшков (24%) и само ООО «ЮКНА» (48%). У Вафина еще несколько строительных бизнесов и компаний по управлению недвижимостью и торговле одеждой. Батюшков также проходит собственником по некоторым из них.

Мария Иванова