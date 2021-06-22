Жалоба «Татмака» на сеть «Додо пицца» осталась без наказания

Антимонопольщики не нашли признаков недобросовестной конкуренции

Конфликт между двумя сетями — пиццерий «Татмак» и «Додо пицца», о котором «Реальное время» рассказывало в начале апреля, завершился прекращением антимонопольного дела. Автору жалобы не удалось доказать причастность казанского франчайзи «Додо» к настройке домена производителя «студенческой» пиццы на свой сайт. В этом подозревают питерского айтишника, который, вероятно, таким образом решил отомстить бывшему работодателю в Казани. Кроме того, владельцы бренда не предоставили доказательств понесенных убытков, и в Татарстанском УФАС не нашли признаков недобросовестной конкуренции. Подробнее — в нашем материале.

Татьяна Миллер: «Мы ничего не делали с доменом»

Спор двух сетей пиццерий в Казани затянулся на полтора года из-за пандемии коронавируса. Один производитель винил другого в краже клиентов, поскольку сайт с похожим на «Татмак» названием вел на страничку казанского отделения «Додо пиццы» (в настоящий момент этого уже не происходит). Жалобу подала фирма ООО «Статус», владеющая правами на товарный знак «Татмак». По ее заявлению в отношении ООО «АВМ-Казань», работающего по франшизе «Додо пицца», завели дело о нарушении антимонопольного законодательства. В ходе антимонопольного разбирательства выяснилось — вероятно, таким замысловатым способом казанской сети пиццерий мстил питерский айтишник.

— Мы доказывали, что не имеем к этому никакого отношения, никак не могли в домен залезть. Это домен федеральной компании «Додо Франчайзинг», мы-то в Казани ничего не могли с ним сделать, объяснили это. Но антимонопольная служба все-таки свое расследование провела, посмотрела сферу деятельности ООО «Статус», что оно вообще объектами недвижимости занимается и на нем зарегистрирован этот знак, что у него есть франчайзи — несколько человек, которые пользуются этим товарным знаком. Но документов, которые подтверждали бы это, не было. И когда антимонопольная служба запросила, какой ущерб был, они не предоставили документов. В связи с этим дело было закрыто, — пояснила «Реальному времени» Татьяна Миллер, супруга владельца франшизы «Додо пицца» Вячеслава Миллера.

Один производитель винил другого в краже клиентов, поскольку сайт с похожим на «Татмак» названием вел на страничку казанского отделения «Додо пиццы». Фото: vk.com/dodo_kazan

Доказательств убытков не представили

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Статус» является аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом, а среди дополнительных — нет тех, что были бы связаны с общепитом. Это основное отличие от бизнеса ООО «АВМ-Казань», которое, напротив, специализуется в этой и ресторанной сферах деятельности, выяснил антимонопольный орган.

Федеральная сеть «Додо пицца» работает по системе франчайзинга. Как пояснили в «АВМ-Казань», фирма на основании договора концессии от марта 2016 года обслуживает территорию татарстанской столицы «без права совершать какие-либо действия с интеллектуальной и другой собственностью ООО «Додо Франчайзинг», чьей собственностью и является сайт «Додо».

Комиссия установила, что доменом www.tatmak.ru владеет ООО «Нетфокс». В компании пояснили, что сдали домен в аренду и для того, чтобы убрать переход с одного сайта на другой, «АВМ-Казань» или «Статус» должны написать ей письмо. Первая так и поступила, в результате переходы действительно были убраны. «Нетфокс» сообщил, что администратором домена является некто М.Ю. Бурликов, которого также привлекли к рассмотрению дела, но не смогли найти. Корреспонденцию он не получал, на заседания комиссии не являлся и даже по адресу регистрации, как сообщили в УВМ по Рязанской области, не значился.

При этом выяснилось, «Статус» предоставляет право пользования своим товарным знаком по договорам коммерческой концессии нескольким индивидуальным предпринимателям. На запросы УФАС франчайзи «Статуса» ответили ИП Л.Р. Миндиярова и ИП Н.Н. Свостьянова. Обе сообщали о нарушении своих прав, так как «при вводе наименования «Татмак» в поисковой строке браузера в мае — июне 2019 года производился автоматический переход на страницу «Додо пицца Казань». Однако «подтверждающих документов» не представили, как и доказательств «о причинении убытков и ущерба их деятельности», отметили антимонопольщики.

«Признаки недобросовестной конкуренции не усматриваются», — указали в Татарстанском УФАС. Фото: Роман Хасаев

— Деятельность ООО «АВМ-Казань» по оказанию услуг общественного питания и деятельность ООО «Статус», оказывающего услуги аренды, являются разными видами деятельности. Признаки недобросовестной конкуренции не усматриваются, — указали в Татарстанском УФАС и решили прекратить дело в связи с отсутствием нарушением антимонопольного доказательства.

Месть айтишника

Бизнес не впервые сталкивается с подобными проблемами, причиной которых становится месть бывших IT-специалистов, о чем свидетельствует беглый обзор СМИ. Например, в феврале 2016 года в Омске судили 30-летнего айтишника, который изменил номер телефона на сайте экс-работодателя на контакты конкурента. Мужчина работал в частном медицинском центре специалистом отдела компьютерной и информационной безопасности с мая по июль 2015 года. Однако затем был неправомерно, по его мнению, уволен. Омич долго не мог вновь трудоустроиться и решил отомстить бывшему начальству. Сумму ущерба компании оценили в 600 тыс. рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации» завершено. Айтишника задержали, ноутбук, с которого он проводил все манипуляции, изъяли. За преступление предусмотрено лишение свободы до двух лет тюрьмы.

В ноябре 2016 года аналогичное наказание грозило двум молодым жителям Минска, которых обвинили в организации недельной DDoS-атаки на сайт мебельного магазина. Владелец компании сообщил, что поступающие на ресурс многочисленные запросы без определенного содержания нарушили прием заказов, парализовав работу организации. Как оказалось, злоумышленниками было разработано вредоносное приложение, которое нарушило работоспособность сервиса почтовых сообщений сетевого ресурса, сообщили в местном УВД. Полиция выяснила, что один из парней разработал сайт компании, но не договорился с заказчиком по оплате, а суд выиграла мебельная фирма. Через год программист начал мстить бывшему работодателю. Второй обвиняемый из Витебска, ему приписывают создание вирусного кода.

Подобные случаи были и в США. В феврале 2017 года судили бывшего айтишника Georgia-Pacific — одного из крупнейших в мире производителей бумажной продукции, упаковочных материалов, строительных материалов и химических средств. Брайан Джонсон работал сисадмином на луизианской фабрике Port Hudson, пока с ним не расторгли контракт. Джонсон решил, что его уволили несправедливо и начал мстить — проник в сеть бывшего работодателя, установил в систему собственное, неназванное ПО и стал откровенно вредить, меняя настройки АСУ. Месть заняла на две недели, за которые мужчина нанес фабрике ущерб в размере 1,1 млн долларов. Системного администратора вскоре задержали и приговорили к 34 месяцам тюрьмы, обязав его выплатить $1 134 828, чтобы компенсировать убытки компании.

Бизнес не впервые сталкивается с подобными проблемами, причиной которых становится месть бывших IT-специалистов. Фото: pixabay.com

В декабре 2019 года на аналогичном преступлении попался 37-летний француз. IT-специалист участвовал в создании одной из местных компаний, специализирующихся на цифровых технологиях, а после того как его уволили, украл 1,1 млн евро. Предприятие основали за 6 лет до этого в столичном регионе Иль-де-Франс, оно быстро и успешно развивалось, пока в руководстве не начались конфликты по вопросам стратегии развития. Тогда одному из сооснователей и указали на дверь. Айтишник начал мстить прежним коллегам, действуя за пределами Франции. С конца 2018-го до начала 2019 года он похитил 182 биткоина, совершив третью по нанесенному ущербу кражу криптовалюты во Франции. Преступника задержали, когда он приехал во Францию встретиться с родственниками.