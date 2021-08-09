Крупнейшие птицефабрики Татарстана уличили в ценовом сговоре

Фото: Тимур Рахматуллин

Как стало известно «Реальному времени», две крупнейшие птицефабрики Татарстана — «Державинская» и «Ак Барс» — подозревают в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к росту цен на куриные яйца. По данным Татарстанского УФАС по России, с сентября 2020 года в действиях компаний наблюдалось одновременное синхронное повышение отпускных цен на продукцию. Тенденция наблюдалась по всей России, а пик пришелся на весну, когда правительство страны поручило антимонопольной службе проверить производителей. Подробнее — в нашем материале.

«Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения»

Весенний резкий рост цен на яйца в России не прошел даром для татарстанских производителей. Согласно постановлению правительства об оперативном реагировании на изменение потребительских цен на социально значимые товары от 01.03.2021 №3, Татарстанским УФАС России были проведены внеплановые проверки в отношении двух крупнейших птицефабрик республики.



— В ходе внеплановой выездной проверки были выявлены признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «Птицефабрика «Державинская» и ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к росту цен на куриные яйца, — сообщили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» и ООО «Птицефабрика «Державинская» являются крупнейшими производителями куриных яиц на территории Татарстана. А в силу постановления правительства РФ от 15.07.2010 N530 яйца куриные включены в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Поэтому в УФАС по итогам проверок завели дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Средние цены реализации яиц, руб. за тыс. шт.



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I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал Республика Татарстан (Татарстан) 4 990,54 4 729,78 5 013,82 4 623,47 4 186,49 5 216,86 4 557,22 5 725,14 6 616,1

Причины роста цен

Объясняя подорожание продукции, на птицефабриках сообщили, что цена на яйца имеет ярко выраженный сезонный характер. В летние месяцы она снижается, производитель в этот период несет значительные убытки, так как цена реализации продукции ниже ее себестоимости. В осенне-зимний (к Новому году) и весенний (Пасха) периоды стоимость яиц с увеличением спроса возрастает, что позволяет компенсировать убытки за лето.

Действительно, если обратиться к статистике Росстата по средним потребительским ценам на яйца, то каждый год можно наблюдать сезонные колебания. Например, в минувшем году цены начали снижаться в апреле — мае с 58,38 рубля и до августа — сентября сохранялись на уровне 49,43 рубля за десяток. Далее начался плавный рост, достигнув пика в декабре 2020 г. — 69,17 рубля. Январь — февраль 2021 года цена продержалась на уровне декабря 2020 г., а весной начался новый виток роста. Пик максимальной цены пришелся на апрель 2021 года — 82,73 рубля за 10 штук.



Средние потребительские цены на яйца куриные, руб. за 10 шт.

Сами птицефабрики «Державинская» и «Ак Барс» по вопросу увеличения расходов на производство указали, что повышение произошло из-за роста валюты, увеличения цен на премиксы и иные покупные составляющие комбикормов, роста тарифов на энергоносители, роста цен на услуги ветеринарии и упаковку.

Державинская птицефабрика также сослалась на значительный рост отпускных цен на зерновую продукцию (пшеница, ячмень, кукуруза), шротов, подсолнечного масла и других видов кормов в течение 4-го квартала 2020 года и по 1-й квартал 2021 года.

Согласно пояснениям «Ак Барса», наибольшее увеличение отпускных цен компонентов кормовых добавок за период с 1-го квартала 2020 года по 1-й квартал 2021 года произошло по статьям: шрот соевые, лизин, шрот подсолнечный и масло подсолнечное.

Татарстанским УФАС было установлено, что с февраля 2020 года действительно произошло существенное повышение цен в структуре себестоимости по кормовым добавкам и ветеринарным препаратам. Так, было установлено, что за период с начала 2020 г. по 1-й квартал 2021 года отпускные цены на кормовые добавки (его составляющие) повысились на 40%.

Сами птицефабрики «Державинская» и «Ак Барс» указали, что повышение произошло из-за роста валюты, увеличения цен на покупные составляющие комбикормов. Фото abh.ru

Непропорционально, но синхронно

При этом в УФАС не называют, по какой завышенной цене татарстанские производители отпускали яйца, ссылаясь на коммерческую тайну. Однако указали, что повышение цены на отдельные составляющие единицы продукции должно пропорционально влиять на конечную стоимость продукции, а проведенный анализ стоимости кормовых добавок этого не показал. Таким образом, татарстанские антимонопольщики не усмотрели экономическую обоснованность и целесообразность повышения отпускных цен на яйца:

«С сентября 2020 года в действиях компаний наблюдалось одновременное синхронное повышение отпускных цен на яйца куриные. При этом предпосылки к синхронному повышению и поддержанию цены на яйцо куриное в рассматриваемый период, вызванные какими-либо объективными причинами, отсутствовали. Общества самостоятельно осуществляли закупку сырья, определяли структуру затрат и, соответственно, должны были самостоятельно определять конечную цену продукта в зависимости от повышения собственных производственных затрат».

Как сообщили в УФАС, в случае если вина птицефабрик будет доказана, к ним могут быть применены меры административной ответственности в виде «оборотного штрафа, рассчитанного исходя из суммы выручки, полученной в ходе реализациями ООО «Птицефабрика «Державинская» и ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» антиконкурентного соглашения».



«Реальное время» предложило птицефабрикам высказать свою позицию по этому делу. Однако на момент публикации на запрос издания ответы не поступили, они будут опубликованы по получении.