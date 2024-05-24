Александр Груничев: «Было бы интересно ограничить рост цен на металл и бетон»

В Госкомитете РТ по тарифам предложили регулировать стоимость стройматериалов на время исполнения инвестпрограмм в ЖКХ

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Татэнергосбыт"

Опыт ФАС по регулированию цен на социально значимые продукты и бензин предлагают распространить и на коммунальную сферу. Это необходимо, чтобы поставщики услуг ЖКХ могли выполнять инвестиционные программы в заложенных объемах и ценах. Эту и другие идеи по сдерживанию роста тарифов для населения обсудили в ходе II Всероссийского научно-практического семинара-совещания: «Особенности тарифного регулирования в современных условиях», который проходит сейчас в Казани. Подробности — в репортаже «Реального времени».



«Болезненная тема, когда живешь в соседнем доме, а платишь по-разному»



Встречу посвятили вопросам совершенствования тарифного регулирования и усиления роли инвестиционных программ. Замруководителя ФАС России Сергей Пузыревский подчеркнул, что одним из главных приоритетов в работе службы остается экономическая обоснованность тарифов на услуги ЖКХ. Предстоит решить и проблему большой межтарифной разницы:

— Это болезненная тема, когда ты живешь в соседнем доме, а платишь по-разному. Мы обсуждаем эту тему в сфере теплоснабжения и водоснабжения. В определенном смысле все от экономики идет. Кому-то 2 метра надо поставить тепло, а кому-то 5 километров, условно говоря, от этого такое разнообразие. Но вы совершенно верно ставите вопрос, все-таки нужно идти в этом направлении, с точки зрения социальной справедливости. Думаю, какое-то время понадобится, чтобы решить вопрос, — сообщил Сергей Пузыревский «Реальному времени».

Замглавы ФАС России Сергей Пузыревский подчеркнул, что одним из приоритетов в работе службы остается экономическая обоснованность тарифов на услуги ЖКХ. предоставлено пресс-службой АО "Татэнергосбыт"

Открывая пленарную сессию, председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев заметил, что 2023 год был непростым для тарифного регулирования, но благодаря совместной работе с ФАС результаты удовлетворительные. Выразил надежду, что их удастся улучшить в будущем, если решить наболевшие вопросы. Один касается расчета тарифов с превышением предельной платы граждан, чтобы был стимул для роста инвестиций в отрасль ЖКХ. Другой — о том, как вести надзорную деятельность в условиях моратория на проверки.

— Этот вопрос очень актуален, потому что инвестиционные программы занимают в тарифе все большую и большую долю. А ограничения препятствуют возможности проверить использование этих инвестиций на цели, соответствующие показателям производственной программы. Это в первую очередь показатели надежности, аварийности и снижения износа. Но насколько можем, мы справляемся, и коллеги с пониманием относятся, — пояснил он.



«Предприятия, которые не справляются, должны уйти с рынка»

На следующий год Федеральная антимонопольная служба ставит еще более сложную задачу: нарастить объемы вложений в отрасль и сдержать рост тарифов для населения. Перспективными направлениями здесь называют продолжение практики долгосрочного тарифного регулирования, создание новых стимулов для роста инвестиций в реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и совершенствование законодательства. Еще одно важное условие — рост средней зарплаты для сотрудников сферы ЖКХ.

2023 год был непростым для тарифного регулирования, но благодаря совместной работе с ФАС результаты удовлетворительные. предоставлено пресс-службой АО "Татэнергосбыт"

Коммунальное хозяйство в России сегодня нуждается в больших инвестиционных проектах и обновлении. При этом в период неустойчивой экономической ситуации в стране как никогда остро стоит вопрос поиска нестандартных решений для сдерживания роста тарифов для населения. Татарстан выступал с предложением по бюджетному софинансированию инвестпрограмм. Кроме того, перед их утверждением можно регулировать цены на комплектующие, чтобы в ходе исполнения затраты не возрастали.

— Было бы интересно ограничить рост цен на комплектующие. В первую очередь на металлоконструкции, бетон и прочее, чтобы инвестпрограммы выполнялись в тех объемах, которые были заложены, и по тем ценам в тарифе на период регулирования на следующий год плюс один. Это тоже важно, вопрос надо ставить, тем более ФАС имеет особый опыт в регулировании цен как в продуктовой сфере, так и через биржу нефти и нефтепродуктов. Мне кажется, нужно распространить этот опыт и на сферу, связанную с коммунальной отраслью, — предложил Александр Груничев.

Бесперебойное и качественное оказание коммунальных услуг должно достигаться и за счет повышения эффективности производства и снижения издержек. «Предприятия, которые не справляются и постоянно убыточные, должны уйти с рынка или повышать качество своих экономических вещей, чтобы остаться. Мы все-таки в условиях рыночной экономики живем», продолжил он свою мысль.

«Предприятия, которые не справляются и постоянно убыточные, должны уйти с рынка», — считает Александр Груничев. предоставлено пресс-службой АО "Татэнергосбыт"

Сергей Пузыревский в целом поддержал идею о повышении зарплат коммунальщиков, но призвал соблюдать баланс интересов: «В регулируемом сегменте и работник, и работодатель не против, чтобы в тарифе было заложено больше, потому что все равно за это потребитель заплатит. А нам не все равно, государство должно учитывать, что услугу потребляет и работник конкурентной сферы. Мы должны найти золотую середину, при которой и переплаты не будет, и достойные зарплаты на предприятии [будут]». Как вариант, замглавы ФАС России предложил внедрять конкурентные механизмы отбора поставщиков для регулируемых организаций. Призвал коллег поделиться своими идеями и направить в его ведомство.

«Татарстан одним из первых воспользовался инструментом»

О новшествах в регулировании платы граждан за коммунальные услуги рассказал замначальника Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Сурен Оганисян. Речь зашла об индексе платы граждан, как инструменте защиты потребителя от неограниченного и бесконтрольного повышения тарифа на жилищно-коммунальные услуги. До его появления в 2014—2015 годах в каждом регионе России действовали свои предельные тарифы.

— Институт предельных тарифов немного исчерпал себя, мы перешли на индекс платы граждан, чтобы мониторить всю платежку, — пояснил он, — Дальше инструмент весьма динамично развивался, появился механизм превышения индекса платы граждан. Превышения происходили по пяти тысячам муниципальных образований, и величина прироста была весьма существенной. Поэтому по поручению президента постановлением правительства основания для превышения индекса сильно сократились, и был введен механизм согласования этих превышений с федеральными властями.

Институт предельных тарифов немного исчерпал себя, мы перешли на индекс платы граждан, чтобы мониторить всю платежку. Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Как результат, после 2020 года превышений стало значительно меньше. Остались только те, что действительно обусловлены необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. Помимо этого, был внедрен механизм долгосрочного согласования индексов платы граждан, сообщил Сурен Оганисян и привел в пример итоги согласования индексов, которые вступят в силу с 1 июля 2024 года. Из информации на слайде следовало, что превышения есть лишь в 11 муниципальных образованиях из 15 тысяч. Это дало регионам дополнительный приток денег в инфраструктуру в размере 2,6 млрд рублей.



— Татарстан одним из первых воспользовался инструментом долгосрочных индексов платы граждан. Мы можем наблюдать конкретные изменения, наш механизм по сути работает — он нужен и востребован. Для того, чтобы его масштабировать с учетом задач, поставленных руководством страны, нужно его трансформировать. Анализ практики за трехлетний период показывает, что регионам это нужно, в том числе Казани: едешь по городу и определенные вещи видно невооруженным глазом, — подчеркнул спикер.



Татарстан одним из первых воспользовался инструментом долгосрочных индексов платы граждан, сообщил Сурен Оганисян. предоставлено пресс-службой АО "Татэнергосбыт"

Подготовка программы с объемом финансирования 4,5 трлн рублей

Об изменениях законодательства в сфере ЖКХ рассказал и. о. директора Департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Александр Федяков. Он напомнил про масштабные задачи, поставленные президентом страны — по реформированию сферы жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, в этом году есть возможность переломить тренд по обветшанию сетей и найти сбалансированное решение:

— Вышел указ президента, соответственно необходимо реализовать программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Улучшить качество коммунальных услуг для 20 миллионов человек к 2050 году. Кроме того, необходимо построить, реконструировать и модернизировать не менее 2 тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки к 2030 году. В настоящее время Минстрой готовит программу по строительству и ремонту систем жилищно-коммунального хозяйства с объемом финансирования не менее 4,5 трлн рублей.

Александр Федяков напомнил, что отрасль многие годы не получала должного финансирования. Износ сетей в стране достиг 42%, но к началу года заменили мизерный объем коммуникаций: 1,9% по теплу, 1% по водоснабжению и 0,4% по водоотведению. При этом задача стоит — обновлять хотя бы 5% сетей в год. Сейчас в регионах сформировали предварительные инвестиционные планы почти на 46 тысяч мероприятий.

Износ сетей в стране достиг 42%, но к началу года заменили мизерный объем коммуникаций. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для того, чтобы улучшить качество ЖКХ услуг для 20 миллионов человек, необходимо заменить более 150 тысяч км сетей. Деньги на программу будут выделены из федерального и региональных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Что касается инвестпрограмм, среди регулируемых организаций лишь 10% их утверждают — этот показатель, конечно, нужно увеличить, подчеркнул представитель Минстроя. Необходим и контроль за применением инвестиционных средств.

С одной стороны — прирост жилья, с другой — снижение потребления воды

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова затронула другую проблему — отсутствие критериев для оценки эффективности от реализации программ в сфере ЖКХ. В пример привела восемь федеральных программ, в которых могут участвовать поставщики услуг водоснабжения и водоотведения. В частности, только по программе «Чистая вода» было вложено 216 млрд рублей — отремонтировано, построено 1 683 объекта.

— В результате реализации этой программы удалось увеличить процент замененных сетей, улучшить систему централизованного водоснабжения. Но при этом у нас на самом деле уменьшился объем потребляемой воды, — заметила спикер, — У нас с одной стороны колоссальный прирост жилья и инфраструктуры, но при этом мы фиксируем снижение объема потребления. У нас было 250 литров на человека, потом 210, сейчас мы достигли 180 литров на человека. И это не предел!

По ее словам, бюджетные вложения не в полной мере увязаны с целями, задачами и сроками, которые определены документами стратегического планирования. «И если получил деньги в рамках одного инструмента, в рамках другого — получить уже не можешь — это тоже мешает регионам формировать свои программы», — добавила эксперт. Кадры — отдельная боль коммунальщиков, на сегодня средний возраст сотрудников — это 60+. Поэтому повышение зарплат — необходимость, а не прихоть.

У нас было 250 литров на человека, потом 210, сейчас мы достигли 180 литров на человека. И это не предел!. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завершая выступление, она призвала не ограничивать освоение средств по программам одним годом, а увеличить этот срок хотя бы на 3 года. Чтобы работа шла не в спешке и была эффективной: пожелание федеральным властям проявить больше доверия регионам, чтобы те сами могли выстроить сбалансированную тарифную политику.

Всероссийский семинар в области тарифного регулирования проходит на базе АО «Татэнергосбыт». Его двухдневная деловая программа включает в себя пленарную, практическую, научно-практическую сессии и панельные дискуссии с участием ведущих экспертов и приглашенных практиков.