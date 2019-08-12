Как крупного госзаказчика дорожного строительства поймали на татарстанской «Трассе»

Татарстанское УФАС России обнаружило 121 заключенный без конкурса контракт «Волго-Вятскуправтодора» с казанской фирмой «Трасса» на приемку отремонтированных дорог

Антимонопольная служба заподозрила ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в заключении картельных соглашений в интересах казанской компании «Трасса», с которой в обход конкурсов заключались прямые госконтракты на финальную проверку качества выполненных дорожно-строительных работ в течение 4 лет подряд. Как стало известно «Реальному времени», татарстанское УФАС вынесло в отношении одного федерального госзаказчика и частной компании протокол об административном правонарушении по «тяжелой» статье 14.32 КоАП об ограничении конкуренции. Случай, можно сказать, беспрецедентный: антимонопольщики впервые поймали «за руку» заказчика — до сих пор на сговоре попадались исключительно дорожные подрядчики. Тем временем в «Трассе» заявляют, что в Татарстане им нет равных по уровню оснащенности диагностическим оборудованием, поэтому проводить инструментальные замеры качественно способна лишь команда этой компании.

Федеральный госзаказчик уличен в картеле

Крупный распорядитель дорожных контрактов в поволжском регионе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» обвинен в одном из самых тяжелых антимонопольных нарушений — картельном соглашении. 6 августа татарстанское управление ФАС РФ вынесло протокол об административном нарушении должностных лиц ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», которым вменяется ч.7 ст.14.32 КоАП РФ (заключение федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения), сообщили в пресс-службе татарстанского УФАС. Одновременно с этим антимонопольному преследованию подверглась и сама заинтересованная в госконтрактах компания — казанская «Трасса», специализирующаяся на проведении диагностических инструментальных исследований качества проведенных дорожно-строительных работ. Ей инкриминируется ч.4. ст.14.32 КоАП РФ, т.е. заключение хозяйствующим субъектом недопустимого антиконкурентного соглашения, — уточнили в пресс-службе ведомства.

— Административное наказание за нарушение антимонопольного законодательства в отношении ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Росавтодора» и ООО «Трасса» будет назначено, исходя из норм статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности», — сообщила пресс-служба УФАС по РТ, отвечая на запрос «Реального времени»

Представители обеих сторон на составление протокола не явились. Глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов в тот день, 6 августа, ответил на мобильный звонок «Реального времени», сообщив, что находится в командировке. В «Трассе» не стали объяснять свое отсутствие. По правилам, обе стороны в течение нескольких дней могут подать возражения. Финальное постановление о том, какое наказание получат участники раскрытого картельного сговора, будет вынесено в ближайшее время.

«Трасса» специализируется на проведении диагностических и инструментальных работ для оценки качества дорожно-строительных работ. Фото Тимура Рахматуллина

По схеме дробления на 100 тысяч

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», которое всегда находилось вне всяких подозрений, попало в поле зрения антимонопольной службы абсолютно неожиданно и из-за закупок у единственного поставщика. Как известно, этот прием является одним из самых популярных способов определения поставщика. С этого года лояльное отношение к закамуфлированному отбору «своих» сильно изменилось. Антимонопольные органы ужесточили контроль за соблюдением правил, на чем и «погорело» и руководство федерального госзаказчика дорог в Поволжье.

Как уже рассказывало «Реальное время», в начале этого года УФАС по РТ обнаружило, что ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» заключило в 2017 году 26 контрактов стоимостью до 100 тысяч рублей с фирмой «Трасса». На основании этого было возбуждено антимонопольное дело по ст.16 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ). Общая сумма контрактов составила свыше 2 млн рублей. Поскольку стоимость закупок не превышала порога в 100 тысяч рублей, то, согласно законодательству, заказчик автоматически освобождался от объявления тендеров. После этого ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» направлял договор на заключение контракта в адрес ООО «Трасса». При такой процедуре отбора единственного поставщика снижение цены просто невозможно. То есть получается, что подрядчик получал без конкурса гарантированный госзаказ по максимальной цене. Вот в чем главная претензия УФАС по РТ. Для сравнения: в аналогичных тендерах «Главтатдортранса» этот подрядчик конкурировал с СПК «Транспроект» и «Мостопроектстрой», получая контракты со снижением цены на 0,81—1%, выяснили эксперты УФАС по РТ. Пусть это копейки, но все-таки.

УФАС по РТ обнаружило, что контракты на идентичную услугу были заключены с этим единственным поставщиком за короткое время. «Трасса» специализируется на проведении диагностических и инструментальных работ для оценки качества дорожно-строительных работ. А с подписанием серии контрактов ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» она получила функции по приемке федеральных участков дорог, выдавая заключения о соответствии выполненных работ проектно-сметной документации. Иначе говоря, казанская «Трасса» становилась самым страшным «ревизорро», который принимал работу многочисленных дорожных подрядчиков по окончании срока контракта. Без положительного заключения подрядчики не могли бы подписать акты и получить оплату из бюджета РФ.



УФАС по РТ расценило действия федерального госзаказчика как нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 закона о контрактной системе. Фото Романа Хасаева

Есть ли след конкурента?

Тут важно отметить, что подозрительный факт с 26 контрактами был выявлен самостоятельно, о чем говорится в материалах управления. А значит, «грязные анонимки» в аппарат ведомства не подбрасывали и, наверно, не стоит искать в деле «черного следа» конкурентов. УФАС по РТ расценило действия федерального госзаказчика как нарушение п. 4 ч. 1 ст. 93 закона о контрактной системе.

«Татарстанское УФАС России, проанализировав представленные материалы, отмечает, что заключенные между ФКУ «Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» и ООО «Трасса» контракты свидетельствуют о злоупотреблении пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, путем заключения за короткий промежуток времени контрактов на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, предметом которых являлся идентичный предмет, что нарушает принцип обеспечения конкуренции, установленный статьей 8 Закона о контрактной системе», — говорится в предписании УФАС по РТ, выданном еще весной этого года.

Дорожный «ревизорро» работал 4 года подряд

Интересно, что в ходе антимонопольного расследования УФАС выявило гораздо больший масштаб закупок у единственного поставщика. Установлено, что по этой схеме с «Трассой» было заключено 23 контракта на сумму 1,7 млн рублей в 2015 году, 23 контракта на сумму 1,6 млн рублей в 2016 году и 49 контрактов на сумму 2,3 млн рублей в 2018 году. За 4 года казанская «Трасса» получила 121 контракт на общую сумму в 7,6 млн рублей.

Фактически, на протяжении четырех лет подряд «Трасса» оставалась единственным, кто принимал все участки федеральных дорог в Татарстане после их капитального ремонта или строительства. По данным системы «Спарк-Интерфакс», компания принадлежит Елене Григорьевой (ряд источников назвали ее супругой гендиректора дорожной проектной компании АО «Транспроект» Андрея Григорьева). Основной деятельностью значится проведение инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора. В штате компании состоят 6 человек. По итогам 2017 года компания получила выручку в 13,2 млн рублей, чистую прибыль в 10,4 млн рублей.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», компания принадлежит Елене Григорьевой (ряд источников назвали ее супругой гендиректора дорожной проектной компании АО «Транспроект» Андрея Григорьева). Фото transproject-kazan.ru

Одна сотая процента — это не повод закрываться

В компании «Трасса» не согласны с предъявленными обвинениями антимонопольщиков. Сама Елена Григорьева отказалась от комментариев. Однако в руководстве фирмы посчитали важным объяснить «Реальному времени», почему их компания оказалась в привилегированном положении. По словам представителя «Трассы», в республике им нет равных по уровню оснащенности диагностическим оборудованием, поэтому проводить инструментальные замеры качественно способна лишь их команда.

— Мы реально проверяем на земле толщину асфальта, ширину покрытия дороги, модуль упругости, ровность, сцепление. Проверяем на соответствие проекту расстановку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Это линеечкой не проверишь, — заявили в руководстве компании, добавив, что иногородние фирмы вряд станут приезжать для замеров в республику и предпочтут писать отчеты дистанционным способом.

Действительно, среди заказчиков «Трассы» значатся и татарстанский госзаказчик «Главтатдортранс», и муниципалитеты Казани и других городов и районов, которые поручают проведение аудита дорог республики и города.

В компании открещиваются от «дружбы» с руководством ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», считая, что заказчик сам сглупил, поставив их в неудобное положение.

— Что значит, друзьям — все, а врагам — по закону? Мы не знаем, почему заказчик разбил лоты, — нервничают в руководстве компании. — Ну, «проторговался» бы целиком — какая нам разница. — Все равно с большой вероятностью мы выиграли бы эти закупки, понимаете. И бумажной волокиты было бы значительно меньше, чем подписывать пачками контракты по 100 тысяч рублей. Это же возня, большие трудозатраты бухгалтерии. Ну решили они так проторговаться! Что теперь сделаешь!

За участие в картеле «Трасса» может получить оборотный штраф (если не считать штрафа на должностное лицо в размере от 15 до 30 тысяч рублей). Стандартная сумма штрафа — от 0,01% до 0,5% от суммы выручки, но не менее 100 тысяч рублей. Это не пугает руководство «Трассы», а сама фирма закрываться не собирается из-за этого дела. «А с чего, собственно, закрываться?», — возмутился собеседник «Реального времени». — Нет, никто закрываться не собирается. У нас оборот 10 млн рублей. Одна сотая процента — не повод закрываться».

Среди заказчиков «Трассы» значатся и татарстанский госзаказчик «Главтатдортранс», и муниципалитеты Казани и других городов и районов, которые поручают проведение аудита дорог республики и города. Фото mamadysh-rt.ru

Кто ответит за картель?

Пока точно не ясно, кто в руководстве ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» будет отвечать за подписание соглашения с «Трассой». В протоколе говорится о возложении ответственности на должностное лицо, но персоналии не указаны. «Под должностным лицом, с точки зрения КоАП РФ, понимается лицо, действующее постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями, то есть наделенное распорядительными полномочиями, — пояснила юрист бюро Law & Wise Ольга Журавлева, — то есть, не всегда это может быть первое лицо».



«Представители ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» планируют принять участие в рассмотрении административного дела, — сообщил заместитель начальника управления Илдар Насибуллин, — в рамках данного рассмотрения госзаказчик вправе подавать объяснения. Конкретная позиция будет сформирована нами в начале следующей недели», — заверил он.



Между тем, он заявил, что ведомство не согласно с утверждениями, будто контракты дробились незаконно. «На самом деле, мы не дробили, поскольку не считаем диагностику отдельных объектов ремонта и капитального ремонта «единым» объектом, — подчеркнул он. — Почему? Диагностика осуществлялась на разных участках дорог, расположенных в пяти субъектах Российской Федерации. Повторюсь, работы изначально должны выполняться на разрозненных объектах — не было одного целого дорожного объекта», — объяснил он логику федерального заказчика.



Он подчеркнул, что госзаказчик не сталкивался с подобными претензиями от ФАС: «В отношении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» такое административное дело возбуждено впервые».



В этом году ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» провело три аукциона по выбору подрядчика для приемочной диагностики дорог общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей. Фото pravdapfo.ru

На смену «Трассе» пришли московские компании

Тем не менее в управлении учли позицию УФАС по РТ и изменили способ закупки. В этом году ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» провело три аукциона по выбору подрядчика для приемочной диагностики дорог общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей. В них победителями стали две московские компании ООО «Доринжиниринг» и ООО «Инжтехстрой», а также казанское ООО НПП «Силкомп». «Трасса» участвовала в одной закупке, но победителем не стала», — сообщил Илдар Насибуллин. Однако итоги этих закупок не принесли существенной экономической выгоды, констатировал он. «В этом году мы провели аукцион по выбору подрядчика на выполнение диагностических работ стоимостью 2,6 млн рублей. Заявки поступили от трех участников, из Москвы и Саратова. На аукционе никто из них снижать цену не стал. Экономия — 0 рублей. Поэтому победителем стал тот, кто первым подал заявку. Договор планируется к заключению с ООО «Инжтехстрой» по стартовой стоимости», — констатировал он. — Получается, и при конкурентных способах выбора подрядчика снижение цены не гарантировано. Например, по другой закупке вышло четыре претендента, и только один предложил цену контракта сниженную всего лишь на 0,5% от стартовой стоимости. Экономия составила 2 тысячи рублей при стартовой цене 400 тысяч. Таким образом, прошедшие торги показали, что компании, выходящие на аукционы, готовы заключать контракты на диагностику, но с минимальным снижением цены контракта», — добавил он.



Отвечая на вопрос о наказании Насибуллин отметил, что КоАП РФ предусматривает наказание не только в виде штрафа, но и объявление устного замечания. «Решение о наказании не принято — оно будет указано в постановлении. Когда будет принято, тогда отреагируем полностью», — заключил Насибуллин. В соответствии с КоАП РФ должностному лицу грозит наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.



Юрист компании Law & Wise Ольга Журавлева отмечает, что легальным основанием для освобождения должностного лица от административной ответственности может стать «явка с повинной» (то есть если госзаказчик добровольно заявил в антимонопольный орган о заключении им недопустимого соглашения), либо если госзаказчик отказался от дальнейшего участия в соглашении. Таким образом, антимонопольный орган предоставляет правонарушителю легальный способ избежать привлечения к административной ответственности путем заявления о признании факта заключения и реализации антиконкурентного соглашения в течение всего времени рассмотрения дела, — подчеркнула она.



«Реальное время» будет следить за развитием событий.

