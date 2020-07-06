Рустем Хасанов vs ФАС: был ли сговор при 300-миллионном ремонте музея ИЗО Татарстана?

Два контракта на реконструкцию исторического особняка легли в основу дела о нарушении конкуренции

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Завтра Арбитражный суд Поволжского округа должен вынести свой вердикт по делу о сговоре заказчика и подрядчика при ремонте одного из красивейших зданий Казани — музея ИЗО. Тендеры на две очереди ремонтных работ в бывшей усадьбе командующего Казанским военным округом общей стоимостью около 300 млн рублей выиграло и реализовало ООО «Реставратор» мецената и депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова. УФАС усмотрело в действиях ГИСУ и компании народного избранника сговор. В том числе потому, что работы были оплачены на 5-7 месяцев раньше, чем их удалось завершить. Дело могло грозить дисквалификацией руководству ГИСУ. Впрочем, ни первая, ни вторая судебные инстанции мнение антимонопольщиков не разделили.

Два тендера на 300 миллионов

В августе 2018 года «Реальное время» рассказывало о том, что ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» объявило тендер на проведение ремонтных работ в зданиях госмузея изобразительных искусств РТ.

Всего на них планировали потратить около 307,5 млн рублей: более 110, 5 млн рублей в здании музея по улице К. Маркса, 64 (литеры Б1, Б2) площадью 1,8 тыс. кв. м с благоустройством прилегающей территории; почти 197 млн рублей — в здании по улице К. Маркса, 57/32 площадью 3,1 тыс. кв. м, также с благоустройством территории.

Заказчик требовал провести в музее ремонт кровли, фасада, конструкций, а также систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и др.

Первая очередь реконструкции стартовала в конце 2018 года. В его рамках в зданиях музея ИЗО были усилены конструкции, отремонтирован стилобат, кровли и фасады, выполнены кладочные работы. Одних только каминов было отремонтировано 16 штук, не считая лестниц, проемов. Также были обновлены внутренние сети инженерно-технического обеспечения, выполнены внутренние отделочные работы и благоустройство.

Исполнителем обоих контрактов стало ООО «Реставратор» мецената, учредителя фонда «День добрых дел» и депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова. Фото kzn.ru

На второй и завершающий этап реконструкции, тендер на который появился на сайте госзакупок 3 марта, из бюджета республики планировалось выделить еще 175,2 млн рублей. Речь шла об увеличении экспозиционного пространства, обустройстве выхода на балкон второго этажа, конференц-зале в подвале здания и расширении санузлов главного здания за счет хранилища скульптур на цокольном этаже.

Кроме этого, планировалось обновить коммуникации фонтана, заменить старые элементы кровельного покрытия, отливы, водосливные желоба, восстановить балюстрады и ограждения по периметру кровли, утеплить чердачное перекрытие и гидроизолировать стены подвала.

18 мая, в международный день музеев, отреставрированный Музей изобразительных искусств посетил посетил президент Рустам Минниханов. С этого дня в Татарстане разрешили работу музеев и библиотек. Суммарно на ремонт в здании музея по улице К. Маркса, 64 было выделено 286 млн рублей.

Исполнителем обоих контрактов стало ООО «Реставратор» мецената, учредителя фонда «День добрых дел» и депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова. Первый контракт был заключен 27 октября 2017 года, второй 26 сентября 2018 года. В целом Хасанов с задачей справился, несмотря на сложность объекта. Чем капремонт отличается от нового строительства? В процессе работы всегда «вылезают» непредвиденные сложности. В данном случае проблемой стало отсутствие слаженности во взаимодействии между эксплуатантом (руководством музея) и компанией-проектировщиком: «Они разговаривали на разных языках».



В апреле 2019 года Татарстанское УФАС России признало ГИСУ и ООО «Реставратор» нарушившими закон «О конкуренции». Фото Романа Хасаева

Заказчик ступил в сговор с подрядчиком?



Однако, в апреле 2019 года Татарстанское УФАС России признало ГИСУ и ООО «Реставратор» нарушившими закон «О конкуренции».

Татарстанские антимонопольщики установили, что работы компании Хасанова всегда оплачивались на 5-7 месяцев раньше того, чем их, собственно, удавалось завершить. В связи с этим они пришли к выводу о том, что ГИСУ, которое всякий раз авансировало фирму народного избранника, тем самым создавало для нее благоприятные условия. А это противоречит основным началам законодательства о госзакупках.

Так, согласно итоговому aктy сверки выполненных работ по госконтракту 2017 года, окончательный расчет по нему состоялся 16 ноября того же года, тогда как сами работы были завершены только 30 июня 2018 года. Схожая ситуация возникла и со вторым контрактом. За работы по нему с «Реставратором» расплатились 22 декабря 2018-го, тогда как срок исполнения самого контракта датирован 31 мая следующего, 2019 года.

Что убедило специалистов УФАС в верности своих предположений? По их оценке, контракт с «Реставратором» для ГИСУ был «экономически невыгоден». К тому же, компания Хасанова не уложилась в сроки первого контракта. У ГИСУ по этому поводу к исполнителю были претензии, но «Реставратор» неустойку так и не оплатил. При этом ведомство заключило с ним новый контракт (речь идет о второй очереди ремонта музея ИЗО).

Исходя из текста возбужденного антимонопольного дела, подрядчик и заказчик вступили в сговор, чем создали препятствия в конкуренции при заключении второго контракта на выбор подрядчика. Впрочем, ГИСУ, а это дело грозило его руководству дисквалификацией, с выводами УФАС не согласилось и отправилось прямиком в суд. Это было год назад.

По их оценке, контракт с «Реставратором» для ГИСУ был «экономически невыгоден». Фото rt.rbc.ru

Какие аргументы в свою пользу приводили обвиненные в сговоре стороны? Во-первых, взыскание денежной неустойки это не обязанность заказчика, а его право. Во-вторых, на эту претензию исполнителем контракта был направлен своевременный и обоснованный ответ (его суть в материалах суда не изложена). Но якобы именно поэтому с исполнителя не были взысканы никакие штрафные санкции. Зато второй контракт эта компания выполнила с опережением на 4 месяца.

Суды также констатировали, что УФАС учло не все. В этом случае заказчиком работ является государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно — строительное управление РТ», которое распоряжается бюджетными средствами в пределах доведенных ему лимитов на основе утвержденных смет на очередной финансовый год. Нет никаких доказательств того, что иная компания, победив на этом конкурсе, не оказалась бы в той же ситуации с исполнением контрактов, что и «Реставратор» при условии бюджетного финансирования. Итог: выводы антимонопольного органа необоснованы.

Одним словом, суд первой инстанции посчитал доводы ГИСУ убедительными и признал решение УФАС незаконным. С ним согласилась и апелляционная инстанция. 7 июля жалобу УФАС должен рассмотреть уже окружной суд.

«Нет ни одного исполненного контракта, по которому не была бы начата какая-то проверка»



ООО «Реставратор» от комментариев по поводу этого судебного разбирательства воздержался. ГИСУ и УФАС также хранят молчание.

Источник, знакомый с ситуацией на рынке госзаказа, утверждает, что жалобы от различных компаний (чаще всего это никому не известные ООО) поступают постоянно.

К примеру, все та же компания «Реставратор» неделю назад выиграла конкурс на ремонтно-реставрационные работы здания КАИ №5 на площади Свободы в Казани. Это одно из зданий, формирующих эту площадь, которое находится прямо напротив Ратуши и Филармонии. На результаты торгов поступило жалобы от двух ООО. По некоторым данным, содержание как минимум одной из них сводится к тому, что к материалам торгов не приложен протокол об утверждении максимальной цены контракта, хотя она указана в заявке.

Все та же компания «Реставратор» неделю назад выиграла конкурс на ремонтно-реставрационные работы здания КАИ №5 на площади Свободы в Казани. Фото Gradmir / wikipedia.org

Интересно, что оба общества зарегистрированы в этом году в Екатеринбурге. У обоих заявлено множество разных видов деятельности, включая грузоперевозки и услуги аренды автотранспорта: но нет строительства. Обе компании коммерческой деятельности не ведут, тем не менее подали по различным торгам по 250-300 жалоб.

«На моей памяти не было ни одного закрытого и исполненного госконтракта, по которому через полгода-год постфактум не была начата какая-нибудь проверка», — констатирует собеседник нашего издания.

По его словам, если внимательно изучить сайт госзакупок, можно повсюду увидеть абсолютно одинаковую картину. Состоялись торги. Опубликован протокол. На результаты торгов подана жалоба. Она рассмотрена и признана необоснованной. Контракт заключен.

Строитель и активный участник госзакупок говорит, что на его практике всего в одном случае жалоба была признана обоснованной по формальным признакам, но на решение по существу это нарушение повлиять никак не могло.

Вместе с тем знакомый с ситуацией источник «Реального времени» из сферы госзаказа отметил еще один важный момент. Для того, чтобы претендовать на какой-то госконтракт, подрядчик должен обладать определенным опытом. Иначе говоря, у него должен быть выполненный контракт на определенный процент от суммы того контракта, на который он претендует. Но пока у УФАС есть претензии к исполненному им контракту, он не может указывать его себе в опыт и, соответственно, претендовать на серьезные объемы, так как этот контракт нельзя считать надлежаще выполненным.

Жалобы на торги по госзакупкам можно писать под копирку. А вот многие ли из них «проходят проверку» судом? Фото Ирины Плотниковой

«Представляете, когда речь идет о сотнях миллионов, какое огромное желание у подрядчика возникает каким-то образом сделать так, чтобы этой претензии не было! На кону немалые средства. Кто-то идет до последнего: судится. Тратит деньги на юристов, доказывает, что он не верблюд. К кому-то почему-то эти претензии не возникают, хотя ситуации абсолютно идентичные и источники одни и те же», — рассказывает собеседник нашего издания. По его словам, жалобы на торги по госзакупкам можно писать под копирку. А вот многие ли из них «проходят проверку» судом?

Он привел в пример Казахстан, где сложилась другая практика. Знакомый госслужащий рассказывал, что официально проверки предприятий они возбуждают только в самом крайнем случае. Он объясняет это так. Как только инициирована проверка, на него автоматически заводится контрольный материал в КНБ (комитете национальной безопасности) и чиновник и его ближайшее окружение становятся предметом наблюдения. И не дай Бог потом это дело не довести до суда и не выиграть его с огромным штрафом. Логика простая: если нарушения были, но ты не смог доказать их в суде, значит, возбудил эту проверку специально. Возможно, имел какой-то умысел на то, чтобы получить что-то с этого предприятия. Если же добросовестно заблуждался, считая, что нарушения есть, а их в действительности не оказалось, значит, некомпетентен.

Дом, построенный неизвестным архитектором…



Отметим, что речь в данном случае идет об одном из самых красивейших зданий нашего города. Казанский краевед, автор книги «Казань из окон трамвая» Алексей Клочков, ранее рассказывал нашему изданию об истории здания, которое сейчас занимает Музей ИЗО.

Строительства дома на улице Грузинской — «в лучшей части города» — как сообщал в то время «Волжский вестник», было начато в 1903 году. Стоимость особняка составляла 200 тыс рублей — огромные по тем временам деньги.

Его архитектор неизвестен. Некоторые говорят, что это Фердинанд Амлонг (с 1903 года бывший архитектором Казанской городской управы), построивший ряд известных зданий в Казани. В том числе совместно с Г. Б. Рушем дом М. Ш. Шамиля (ул. Тукаевская, 74), дом Подуруевой (Союз композиторов, ул. Лобачевского, 10). Хотя, скорее всего, это все-таки типовой проект, который Амлонг просто вписал в этот угол улиц, — считают казанские краеведы, включая Клочкова.

После того, как Караса в 1907 году отправили на пенсию, в усадьбе поселился его преемник генерал Сандецкий. Фото virtualrm.spb.ru

Усадьба была построена в 1906 году. Первым ее жильцом стал генерал Иван Карас, командующий войсками Казанского военного округа. После того, как Караса в 1907 году отправили на пенсию, в усадьбе поселился его преемник генерал Сандецкий. Александр Генрихович был польским дворянином, принявшим православие. В 1871 году он окончил Константиновское военное училище и поменял много мест службы, пока в сентябре 1907 года не был назначен в Казанский округ.

После того, как в сентябре 1918-го Красная армия окончательно взяла город, в особняке разместился Губернский исполнительный комитет, а в феврале 1924 года роскошное здание отдали под республиканский туберкулезный диспансер. Он находился там ровно 40 лет — до 1964 года. Особняк специально «отстаивался» три года, затем в нем была проведена масштабная санитарная обработка и очередной ремонт, прежде чем в 1967 году там открыл музей ИЗО.