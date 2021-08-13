«Мы подозреваем в сговоре одно из министерств Татарстана и поставщиков»

Антимонопольщики обнародовали результаты проверок госконтрактов по реализации нацпроектов

Самым крупным «уловом» Татарстанского УФАС России при проверке госконтрактов в сфере национальных проектов в этом году стал картельный сговор на поставку пожарных машин общей стоимостью почти 700 млн рублей. В сговоре были уличены два российских поставщика, добившихся получения дорогостоящего заказа в пользу московской ООО «Автопожтех». «Расчистка» подозрительных госконтрактов по нацпроектам в первом полугодии привела к экономии 4,2 млн рублей, сообщил на брифинге заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов. Это не так много, потому что в зону внимания службы попало всего около 10% заключенных контрактов.

Кто не прошел проверку

Татарстанское УФАС России обнародовало данные о результатах проверок госконтрактов, заключенных в первом полугодии в сфере нацпроектов. Итоговый результат на первый взгляд не впечатляет — 4,2 млн рублей было дополнительно перечислено в федеральный бюджет по итогам нарушений. Однако силы регионального управления не так велики для охвата всех заключенных контрактов и выявления масштабных теневых схем.

Как сообщил на брифинге заместитель руководителя УФАС по РТ Алмаз Яфизов, управлением было проанализировано всего 94 закупки из 503 заключенных госконтрактов (их сумма не приводилась). «Мы обработали, условно говоря, 10 процентов закупок», — уточнил он перед началом оглашения итогов.

Этот небольшой срез выявил 52 нарушения при заключении госконтрактов по всем нацпроектам, которые реализуются в Татарстане. Говорить о «взрывном» росте случаев нарушений не приходится, наоборот, их количество снижается, отметил спикер. В этом году нарушений меньше. «В прошлом году 70% жалоб признаны обоснованными, а в этом 65%», — сообщил он.

Говорить «взрывном» росте случаев нарушений не приходится, наоборот, их количество снижается, отметил спикер. Фото: Ринат Назметдинов

Больше всего нарушений в госзакупках в рамках нацпроекта «Образование» (их 18 из 52). На втором месте — нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (15 из 52), на третьем — нацпроект «Демография», в рамках которого идет строительство образовательных и социальных объектов (9 из 52). Если дорожники и строители детских садов и школ давно входят в классику антимонопольных нарушений, то антилидерство по линии образования пока в новинку.

Китайские роботы «подвели» Минобразования РТ

Здесь наиболее громким делом явился любопытный госконтракт на поставку робототехнического оборудования с начальной ценой 27,9 млн рублей. Он вызвал интерес антимопольщиков тем, что сам же заказчик установил запрет за закупку иностранного товара для школ и сам же его нарушил.

— Было установлено, что заказчик, несмотря на свои же требования по ограничению поставки иностранного товара (только российский), допустил к торгам участника, который предложил товар из КНР, — рассказал Алмаз Яфизов.

Разумеется, на победителя с китайскими роботами «донесли» его «друзья»-конкуренты, которые написали жалобу и запустили глубокую проверку со стороны УФАС по РТ.

— По своим параметрам китайские роботы не соответствовали требованиям заказчика в части страны-происхождения товара. Это было признано как нарушения закона о контрактной системе, заказчику было выдано предписание об отмене и проведении повторных торгов, — сообщил Яфизов.

В ходе проверок закупок Минобразования РТ было выявлено, что ведомство злоупотребляет закупками у единственного поставщика, сообщил Алмаз Яфизов. Фото: mon.tatarstan.ru

Закупки у единственного поставщика автоматически привлекают внимание антимонопольщиков, и здесь они не ошиблись. «В ходе проверок закупок Минобразования РТ было выявлено, что ведомство злоупотребляет закупками у единственного поставщика, сообщил Алмаз Яфизов. — Так, у него было закуплено товаров на 15,5 млн рублей. Хотя никаких предпосылок для этого не было», — считает Яфизов. Чиновники Минобразования, которые принимали решения о закупках, получили административный штраф. Саму компанию, которой часто доставались тендеры министерства, не назвали.

Строительные контракты, заключаемые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и нацпроекта «Демография», «страдают» необоснованными укрупнениями лотов. К примеру, аннулирован был госконтракт на 150 млн рублей на капремонт объектов, которые находились в разных районах — Агрызском и Апастовском.

— Они не совсем близко находятся друг к другу, поэтому закупка была отменена. УФАС по РТ придерживается той позиции, что объединять и укрупнять лоты нельзя, тем более что надо поддерживать МСБ после пандемии, — пояснил Алмаз Яфизов.

Уральские «рецидивисты» на торгах в Татарстане

Во время проверок УФАС продолжило борьбу с «свердловским рецидивизмом» — когда уральские недобросовестные компании выигрывают тендеры с понижением цены, а затем ведут поставку только тех маржинальных товаров, отказываясь закупать убыточные для себя изделия.

— Они выполняют часть работ по медицинским изделиям. То, что им выгодно, они поставляют, а то, что невыгодно — пробрасывают и исчезают. Потом создают новые и все идет по кругу. Претензии оставляют без ответа. Заказчику ничего не остается как расторгнуть контракт и направить заявку на включение в РНП. Масса таких случаев по компаниям, зарегистрированным в Свердловской области. Чаще всего недобросовестные встречаются среди поставщиков медицинских изделий, хозтоваров, продуктов питания, — отметил спикер.

Строительные контракты, заключаемые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и нацпроекта «Демография», «страдают» укрупнениями лотов. Фото: dorogi.tatarstan.ru

На пике — активная борьба с картелями, которая очищает рынок и служит во благо самого бизнеса, отметил Алмаз Яфизов. Здесь самым крупным «уловом» стал картельный сговор на поставку специальной техники для тушения пожаров в лесах общей стоимостью почти 700 млн рублей. В сговоре были уличены два российских поставщика: АО «СТ-Авто» и ООО «Автопожтех». Они участвовали в 10 тендерах и добились получения дорогостоящего заказа в пользу московской ООО «Автопожтех». Заказчиками выступали Минлесхоз РТ, Краевое управление МЧС в Камчатской крае, ФКУ «Южный центр материально-технического обеспечения Росгвардии» и другие. В результате торги аннулированы.

В картеле подозревают таинственное министерство РТ

Но это еще не все. «В процессе расследования находится несколько материалов по картелям при реализации нацпроектов, — заинтриговал Алмаз Яфизов. — Мы подозреваем в сговоре одно из министерств Татарстана и поставщиков. Материал был добыт совместно с правоохранительными органами. В скором времени анонсируем дело», — пообещал он, не раскрывая имен.

В заключение привел анекдотичный случай заключения контракта в Рыбнослободском районе Татарстана.

— Исполком заключил контракт на ремонт и уборку улиц до 30 ноября, но забыл указать, что ее нужно делать ежедневно. Поставщик говорит, что до 30 ноября все выполнит. А бурьян–то растет сегодня, — сообщил он, указав, что это пример того, как заказчик не продумывает техническое задание, а потом сам же сталкивается с трудностями по его исполнению. И исправить в таких ситуациях ничего нельзя.