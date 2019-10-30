Какие нарушения нашли крымчане на платных парковках в центре Казани

Татарстанское УФАС России признало обоснованными некоторые жалобы на МКУ «Организатор парковочного пространства»

С 1 ноября в Казани заработает целый ряд новых платных парковок на улицах Абжалилова, Академической, Вишневского и других (полный перечень улиц — в нашем материале). Спустя месяц, с 1 декабря, они станут платными. Между тем вокруг конкурса на право установить вдоль дорог соответствующие знаки, разгорается скандал: татарстанское УФАС России пришло к выводу, что электронный аукцион муниципальный заказчик провел с нарушениями. При этом в исполкоме столицы уточняют, что обоснованным признан только один из доводов — в части технической ошибки. Подробности — в материале «Реального времени».

Двое «упали», двое отпали



Аукцион, объявленный МКУ «Организатор городского парковочного пространства» на право расставить знаки платной парковки на 25 участках казанских улиц, завершился 6 сентября. Его победителем стала фирма, которая уронила первоначальную стоимость контракта с 2,43 млн рублей до 1,73 млн и, согласно контракту от 17 сентября 2019 года, должна была завершить работы спустя 40 дней после его заключения, то есть сегодня.

За право заключить этот контракт боролись четыре компании: казанские ООО «Экодорснаб — региональные решения», БЭСТ, «Интертраффик» и краснодарское ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций» (СКЗМК). Выиграло аукцион предложившее наименьшую цену ООО «Интертраффик», оставив без работы ООО «БЭСТ», которое запросило на 13 тысяч рублей больше. Остальные конкуренты почти не торговались: ООО «СКЗМК» установило планку в 2,265 млн рублей, ООО «Экодорснаб — региональные решения» — в 2,43 млн.

Загадки без отгадки

Жалобу в УФАС на организаторов аукциона подали не проигравшие фирмы, а ООО «Крымдор», указавшее, что заказчик — МКУ «Организатор парковочного пространства» — допустил многочисленные нарушения. К примеру, избирательно и неполно описал объект закупки, допустил расхождения в требованиях к качеству материалов, что могло при определенных обстоятельствах использоваться как «инструмент для отклонения заявки участника», а также не приложил к документам закупки сметный расчет, что исключило для претендентов возможность получить представление о полном составе работ.

Еще один вопрос, которым задались дотошные сотрудники ООО «Крымдор», стоит отдельного упоминания: техзаданием предусмотрено размещение 262 информационных знаков на 88 стойках — по два с обеих сторон. Без всякого калькулятора в «Крымдоре» пришли к вопросу: а куда подрядчики будут вешать 86 знаков, для которых стоек не хватит? И что за этой загадкой скрывается — приписки или хитрый способ отсечь нежелательных конкурентов какого-либо посвященного в него подрядчика?

Забегая вперед, поясним, что ларчик с «лишними» знаками открывается просто: прямо перед редакцией «Реального времени» на Академической стоит столб уличного освещения, к которому прикручены два информационных знака «Платная парковка». Точно таким же образом, надо полагать, заказчики и подрядчики сэкономили еще на 42 стойках.

Фирма, которая уронила первоначальную стоимость контракта с 2,43 млн рублей до 1,73 млн, должна была завершить работы спустя 40 дней после его заключения, то есть сегодня

Еще один важный не только с точки зрения использования средств городского бюджета, из которого оплачивается установка знаков, но и с точки зрения, пожалуй, всех участников дорожного движения, пункт жалобы — о том, что заказчик в техзадании допускает «возможность самовольного изменения подрядчиком схемы организации движения». Что, похоже, и произошло уже на улице Академической: после установки на ней знаков, в числе которых не только знаки «Платная парковка», а еще и предписывающие направление движения, двусторонняя дорога фактически превратилась в одностороннюю. При этом знак «Одностороннее движение» на ней не появился.

Нарушения есть, но устранять их не требуют

9 сентября Татарстанское УФАС признало обоснованной часть претензий, содержащихся в жалобе ООО «Крымдор», а МКУ «Организатор парковочного пространства» — нарушившим требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Однако предписания заказчику об устранении нарушений было решено не выдавать, а передать «в установленном порядке материалы для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения административного производства» в отношении нарушителей.

А специалисты из организации, имеющей опыт выполнения таких работ, к которым обратилось «Реальное время», обратили внимание на некоторые особенности установленных в рамках исполнения госконтракта с ООО «Интертраффик» знаков: закругления на углах информационных щитов, которые неровно обрезаны не заводским способом, а чем-то вроде ручных ножниц по металлу, крошащуюся под пальцами смесь, которой «забетонированы» стойки дорожных знаков и тому подобное.

Они считают, что сомнения в качестве и полноте соблюдения подрядчиком-победителем конкурса при выполнении работ всех требований действующих стандартов и заключенного с заказчиком контракта при установке дорожных и информационных знаков на платных парковках, открывающихся 1 ноября, должна разрешить прокуратура в ходе проверки. Если, конечно, такая проверка будет кем-нибудь инициирована: в организациях-конкурентах ООО «Интертраффик» по понятным причинам не готовы открыто считать чужие огрехи и подписываться под обращением в надзорный орган.

Дешево и сердито

«Реальное время» обратилось в исполком Казани за комментарием — почему заказчик МКУ «Организатор городского парковочного пространства» нарушает антимонопольное законодательство и насколько качественно и в полном объеме, по мнению специалистов исполкома, можно выполнить работы, на треть снизив первоначально определенную по утвержденным методикам и расценкам стоимость работ.

Последний вопрос, в отсутствие локальных смет в условиях конкурса, принципиальный. Ведь что получается? Либо заказчик изначально завысил стоимость работ без оглядки на утвержденные нормы и расценки, что поставило средства городского бюджета под угрозу нерационального расходования. Либо выигравший конкурс подрядчик будет вынужден сэкономить на качестве, чтобы вписаться в предложенную им самим цену и не остаться внакладе.

«В рамках расширения парковок МКУ «Организатор городского парковочного пространства» был объявлен конкурс на установку дорожных и информационных знаков индивидуального проектирования на улично-дорожной сети г. Казань, — ответили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома. — По итогам проведения конкурса определен подрядчик — ООО «Интертрафик», начальная (максимальная) цена контракта снизилась почти на треть. Отметим, что конкурсные процедуры проводятся с целью экономии бюджетных средств. Снижение цены не сказывается на качестве и сроках выполнения работ, поскольку они должны быть выполнены в строгом соответствии с заявленным техническим заданием, что подтверждается актами выполненных работ. Полная информация об электронных торгах содержится на сайте zakupki.gov.ru)».

В пресс-службе исполкома подтвердили, что «в процессе проведения конкурсных процедур на поставку и установку знаков ООО «Крымдор» направило жалобу в УФАС по РТ о нарушении законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», но указали: «Из доводов, приведенных в жалобе, только один признан УФАС по РТ обоснованным — в части технической ошибки в указании типа применяемой пленки на знаках. По этому поводу заказчик дал письменное разъяснение. По мнению антимонопольной службы, выявленное нарушение не повлияло на результаты определения поставщика, расхождения в конкурсной документации были несущественными. На момент заседания комиссии УФАС было уже заявлено четыре участника конкурса, у которых вопросов по конкурсной документации не было. Остальные пять доводов заявителя признаны необоснованными, и действия заказчика не противоречили положениям законодательства о контрактной системе».

После вопроса о качестве знаков, выпущенных на собственном производстве — неровно обрезанных краях и прочих дефектах, Амир Арифов резко оборвал разговор

«Реальное время» также обратилось за комментариями к коммерческому директору и совладельцу ООО «Интертраффик» Амиру Арифову. Выслушав вопросы об обстоятельствах победы в аукционе и жалобе, поданной на его организаторов в УФАС, собственник фирмы пояснил, что, хотя «Интертраффик» — компания молодая, зарегистрирована недавно, резко снизить планку на торгах ей позволил опыт владельцев, которые давно ведут бизнес в этом сегменте рынка. Кроме того, добавил Арифов, удешевить работы позволило наличие собственного производства дорожных знаков в аффилированной ООО «Интертраффик» компании.

Но после вопроса о качестве знаков, выпущенных на собственном производстве — неровно обрезанных краях и прочих дефектах, Амир Арифов резко оборвал разговор, заявил о нежелании отвечать на вопросы и попросил корреспондента «больше по этому телефону не звонить».

Игроки «знакового» рынка



Фирма-победитель аукциона и ее соперники — не случайные в «околодорожном» бизнесе организации. Вот какие портреты рисуются на основании данных «СПАРК-Интерфакс».

Фирма-победитель ООО «Интертраффик» принадлежит в равных долях Амиру и Аиде Арифовым — судя по общему отчеству, брату и сестре. Компания была зарегистрирована всего за месяц до объявления электронного аукциона на право «поставки и установки дорожных и информационных знаков индивидуального проектирования на стойках на улично-дорожной сети г. Казань», в июле 2019 года — и сразу выиграла его.

Директор ООО «Интертраффик» Аида Арифова является также директором ООО «Татдорзнак», зарегистрированного в 2013 году. С 2016 года совладельцами фирмы являются Абдулла Арифов (40%) и Римма Касимова (20%). Аида Арифова приобрела 40% в этой компании в декабре 2018-го, до этого долей в фирме владел Амир Арифов. ООО «Татдорзнак» не участвовало в госзакупках, однако многие знаки на улицах Казани имеют на обратной стороне наклейку, свидетельствующую, что именно эта компания является их производителем. 2018 год ООО «Татдорзнак» завершило практически без прибыли, заработав 9,49 млн рублей и столько же потратив.

ООО «Татдорзнак» не участвовало в госзакупках, однако многие знаки на улицах Казани имеют на обратной стороне наклейку, свидетельствующую, что именно эта компания является их производителем. Фото tatdorznak.ru

Семья Арифовых также участвует в бизнесе в соседнем регионе — им принадлежат удмуртские ООО «Иждорзнак» и «Ижзнаккомплект», сведений об участии этих фирм в госзакупках нет. При выручке в 743 тыс. рублей ООО «Иждорзнак» завершило 2018 год с чистой прибылью в 315 тысяч. А ООО «Ижзнаккомплект» — с выручкой в 1,37 млн рублей и чистой прибылью 485 тысяч.

Ближайший соперник ООО «Интертраффик» по аукциону — казанское ООО «БЭСТ» принадлежит Евгении Владимировне Калимуллиной, она же и руководит фирмой, других компаний на ее имя не зарегистрировано. Фирма существует с 2016 года, с 2017-го выступает постоянным поставщиком МКУ «АСУДД г. Казани», самый крупный заказ от которого — на 1,4 млн рублей — получила в прошлом году.

А в 2019 ООО «БЭСТ» выиграло крупный контракт ГБУ МО «Мосавтодор» на поставку дорожных знаков индивидуального проектирования — стоимостью 8,79 млн рублей. В этом же году был заключен скромный госконтракт с АСУДД Казани — на 104 тысячи. В 2017 году выручка компании от продаж составила 5,48 млн рублей, чистая прибыль — 4,8 млн, а более поздних данных о финансовой деятельности фирмы нет.

Казанское ООО «Экодорснаб — дорожные решения», зарегистрированное летом 2018 года, принадлежит Алмазу Абдуллину и Тамаре и Веронике Радушновым. На его счету — один госконтракт стоимостью 1,65 млн рублей, заключенный в 2019 году с АО «Гордормостстрой», учредителем которого выступает администрация города Кирова. Выручка от продаж по итогам 2018 года составила 1,19 млн рублей, чистая прибыль — 5 тысяч.

Все вышеперечисленные компании — сравнительно молодые микропредприятия со среднесписочной численностью сотрудников 2—4 человека. Зарегистрированное в Успенском районе Краснодарского края ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций», работающее на рынке более 10 лет, обладает уставным капиталом в 9 млн рублей, среднесписочная численность работников в компании — 155 человек. Его выручка по итогам 2018 года составила 1,26 млрд рублей, чистая прибыль — почти 56 млн.

С 2015 года единственным собственником ООО «СКЗМК» является Вилорик Борисов. Любопытно, что уроженец Краснодарского края Алексей Вилорикович Борисов, закончивший в 1999 году Кубанский государственный технологический университет и возглавлявший ранее ФКУ «Уралуправтодор» и ФКУ Упрдор «Волга», с августа 2019 года исполняет обязанности начальника ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».