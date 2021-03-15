Мэрию Челнов уличили в дискриминации бизнеса при сдаче земли в аренду

Суд и УФАС по РТ нашли в регламенте исполкома «правовой пробел», позволяющий выбирать арендаторов «по своему усмотрению»

Фото: Дмитрий Чебаненко / archi.ru

Татарстанские антимонопольщики по направлению прокуратуры Набережных Челнов рассмотрели жалобу местной компании «Блик». Ее владелица Ирина Лялюк сообщила, что власти города необоснованно отказывают ей в аренде участка рядом с площадью Азатлык, хотя другие предприниматели получают здесь землю без каких-либо препятствий. Лишь после того, как чиновники проиграли по иску ООО «Блик» в арбитраже, они сдали-таки участок фирме в аренду под велопрокат, но всего на месяц, да и то — в период локдауна, хотя собственница бизнеса просила землю в долгосрочную аренду на 49 лет. Татарстанское УФАС по России нашло в действиях исполкома автограда признаки дискриминации, а изучив муниципальный административный регламент, обнаружило правовой пробел, который позволяет властям города «произвольно и выборочно осуществлять выдачу разрешений на использование земельного участка лицам на определенный срок по своему усмотрению, что является недопустимым».

В просьбе отказано — «безосновательно»

Дело возбудили после того, как прокуратура автограда направила обращение ООО «Блик» в Татарстанское УФАС по России. Компания обратилась в исполком Набережных Челнов за разрешением на долгосрочную аренду (49 лет) земельного участка по соседству с площадью Азатлык. Заявка была подана еще 12 ноября 2019 года. Но уже через неделю пришел отказ на основании, что фирма не указала обоснование размещения запрашиваемого объекта на участке.

22 ноября компания «Блик» Ирины Лялюк повторно обратилась в исполком с той же просьбой, но получила такой же отрицательный ответ. Тогда предпринимательница подала иск в Арбитражный суд Татарстана, который в середине февраля прошлого года признал отказ челнинского исполкома предоставить землю в долгосрочную аренду необоснованным: «Ответчик безосновательно отказал заявителю в выдаче разрешения на использование земельного участка площадью 55,9 кв. м, находящегося в границах земельного участка с кадастровым номером 16:52:000000:4393», — решил суд.

Арбитражный суд Татарстана признал отказ челнинского исполкома предоставить землю в долгосрочную аренду необоснованным. Фото: Максим Платонов

Аренда на месяц локдауна вместо 49 лет

Тогда челнинские власти сделали «ход конем» и предоставили-таки участок площадью 55,9 кв. м, расположенный по адресу: Набережные Челны, за остановкой 6-й комплекс, со стороны 15 микрорайона. Судя по номеру кадастрового квартала (16:52:050204), участок находится рядом с площадью Азатлык, неподалеку от ТЦ «Палитра».



Участок предоставили компании ООО «БЛИК» для размещения нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения (временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), сезонного аттракциона, пункта проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки. Участок имеет координаты характерных точек границ земельного участка согласно схеме, позволяющей однозначно определить его местоположение и расположение соседних земельных участков.



Правда, участок предоставили в аренду сроком всего на месяц: с 13 марта до 13 апреля 2020 года, и половина этого срока пришлась на нерабочие дни и самоизоляцию прошлой весной. Так что всю первую половину апреля «Блик» даже не мог воспользоваться участком по назначению.

В УФАС по РТ нашли признаки дискриминации

Хотя челнинские власти и сослались в своем решении на административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель, антимонопольщики не нашли в документе никаких оснований для сокращения сроков такого использования. ООО «БЛИК» просило землю в аренду на 49 лет.



«Таким образом, Исполнительным комитетом муниципального образования г. Набережные Челны при выдаче разрешения ООО «БЛИК» необоснованно был существенно сокращен срок действия выдаваемого разрешения», — говорится в определении УФАС.

Фактически челнинскую мэрию антимонопольщики обвинили в создании условий, которыми можно дискриминировать отдельные компании. Фото tatarstan.ru

Такое ограничение в сроках, считают в УФАС, может привести к созданию дискриминационных условий для ООО «БЛИК» при получении муниципального имущества. В надзорной службе изучили и другие выданные разрешения на использование участка и обнаружили, что сроки по ним в подавляющем большинстве случаев были не менее 11 месяцев. За исключением компании Ирины Лялюк. Исходя из этого в ведомстве вновь сделали вывод о создании в отношении компании «дискриминационных условий относительно других хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность посредством использования земельных участков, находящихся в публичной собственности». Тем более что у других фирм, кому участки выдавали на более длительную аренду, есть схожие виды деятельности с ООО «Блик» (оптовая и розничная торговля), следовательно, данные компании могут осуществлять свою деятельность в пределах одного товарного рынка. Кроме того, многие компании, которым выдали разрешение на пользование земли на 11 месяцев, — также запрашивали аренду на 49 лет.

УФАС: в административном регламенте автограда «правовой пробел»

Кроме того, антимонопольщики, внимательно изучив административный регламент челнинского исполкомома, выяснили, что он вовсе «не содержит конкретных критериев правомочия органа местного самоуправления по выдаче разрешения на использование земельного участка на определенный срок». И данный «правовой пробел» позволил челнинским властям «произвольно и выборочно осуществлять выдачу разрешений на использование земельного участка заинтересованным лицам на определенный срок по своему усмотрению, что является недопустимым».



Фактически, челнинскую мэрию антимонопольщики обвинили в создании условий, которыми можно дискриминировать отдельные компании. На основании вышеизложенного специалисты УФАС по РТ направили в исполком автограда сначала предупреждение о необходимости прекращения нарушения пункта 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, призвали рассмотреть заявление «Блик» снова в конкурентном порядке. А кроме того — внести изменения в свой административный регламент «в части установления конкретного срока, на который выдается разрешение на использование земельного участка, в зависимости от предполагаемой цели его использования». Сам регламент был утвержден не так уж давно — в 2017 году.

Челнинские власти предупреждение челнинских антимонопольщиков предпочли не заметить, и проигнорировали его. С 25 сентября 2020 года в УФАС терпеливо ждали реакции исполкома автограда. В решении о возбуждении дела отмечается, что по состоянию на сегодняшний день доказательств исполнения предупреждения не направлено. Чиновники попытались объявить предупреждение самих же антимонопольщиков незаконным.

С 25 сентября 2020 года в УФАС терпеливо ждали реакции исполкома автограда. Фото chelnyltd.ru

Дело было назначено к рассмотрению на 8 декабря 2020 года, ответчиком привлекли исполком Набережных Челнов, заявителем — ООО «Блик». Отдельный интерес вызывает и то, что УФАС решил затребовать у мэрии автограда реестр всех выданных разрешений на использование земель за три года (в период с 09.11.2017 по 09.11.2020г.) на территории г. Набережные Челны. Очередное рассмотрение дела ООО «Блик» против челнинской мэрии назначено на 6 апреля.

Газета «Реальное время» направила официальный запрос в исполком Набережных Челнов с просьбой пояснить позицию местной администрации к требованию УФАС по исправлению административного регламента и обвинениям в дискриминации арендаторов. Ответ на момент подготовки материала не поступил, он будет опубликован по получении.