Бизнес против УК «ПЖКХ», или Дело о 13 кубометрах пакетиков чая

Антимонопольное ведомство отреагировало на жалобы бизнеса на высокие счета от регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», татарстанское УФАС России возбудило дело на регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами по Западной зоне — «УК «ПЖКХ», фирмы из структур «Ростеха». Поводом для антимонопольного разбирательства стали жалобы татарстанских и федеральных компаний, в том числе таких крупных и известных операторов, как «Агава», «Оптовик», «Тепличный комбинат «Майский», «Леруа Мерлен», «Максидом». Бизнесмены возмущены отказом оператора выставлять им счета на вывоз ТКО, исходя из реального объема мусора.

За вывоз пачки бумаги и пакетиков от чая 7 тысяч

Информация о жалобах на УК «ПЖКХ» в антимонопольное ведомство поступила в «Реальное время» от одного из несогласных с тарифной политикой регоператора коммерсантов — зеленодольского предпринимателя Дамира Бикмуллина. Его жалобу на несообразные количеству отходов счета за вывоз ТКО прокуратура переслала в татарстанское УФАС России.

Как стало известно «Реальному времени», антимонопольщикам летом этого года начали поступать обращения от крупных компаний — ООО «Максидом», ООО «Оптовик» (торговая марка «Эссен»), ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «ПолиТэр», ООО «Волгаспецарматура», ООО «Агава», ООО «Тепличный комбинат «Майский».

— Суть претензий предпринимателей проста: они хотят платить за реально вывезенное регоператором количество отходов, — пояснил «Реальному времени» представитель ИП Бикмуллина юрист Роберт Фазлеев. — При расчетах за вывоз ТКО по нормативу тариф умножается на количество кубов, определенное в зависимости от специализации фирмы. К примеру, торгует компания обувью — норматив учитывает всю упаковку. Но на деле-то эта фирма получает обувь в коробках и продает в коробках! Упаковку покупатель уносит с собой. И за вывоз мусора платит сам. А предприниматель сидит в офисе и реально выбрасывает, условно говоря, пачку офисной бумаги в месяц и пакетики от чая, который пьют его сотрудники.

Как стало известно «Реальному времени», антимонопольщикам летом этого года начали поступать обращения от крупных компаний. Фото Романа Хасаева

В реальности Бикмуллину, торгующему одеждой и обувью, ООО «УК «ПЖКХ», по словам Роберта Фазлеева, в соответствии с действующими нормативами выставила ежемесячный счет на вывоз 13 кубометров отходов — на 7 тысяч рублей. Этот объем получился в результате умножения площади торгового зала и офиса на норматив накопления ТКО, утвержденный в Татарстане в размере 0,92 кубометра с одного квадратного метра площади объекта в год.

Согласно разъяснениям, которые «Реальное время» получило в УФАС по РТ, регоператор обязан следовать действующим правилам, а правила предусматривают два альтернативных варианта определения объема отходов: исходя из нормативов накопления ТКО и исходя из фактического объема мусора. Последнее возможно при раздельном накоплении сортированных отходов либо если это указано в договоре организации с регоператором. Так вот, именно в заключении такого договора регоператор Бикмуллину и отказал.

«Леруа»: предлагаемый расчет в несколько раз увеличивает расходы магазинов

В пресс-службе ООО «Леруа Мерлен Восток» нашему изданию так сформулировали позицию предприятия относительно способа расчетов за вывоз ТКО, на котором настаивает УК «ПЖКХ»:

— Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641» коммерческий учет ТКО может быть осуществлен двумя способами: исходя из количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов или нормативным способом. Нормативный способ используется тогда, когда контейнер используют несколько потребителей и невозможно вычислить фактический объем каждого. На сегодняшний день региональный оператор ООО «УК ПЖКХ» предлагает единственный вариант расчета объемов ТКО двух торговых центров ООО «Леруа Мерлен Восток» в Казани — согласно нормативам торговых площадей, несмотря на то, что оба магазина — это отдельно стоящие здания, и контейнеры используются каждым ТЦ индивидуально.

Предлагаемый расчет в несколько раз увеличивает расходы магазинов относительно предыдущих периодов, когда вывоз осуществлялся исходя из количества и объема контейнеров ТКО. Несмотря на продолжительные переговоры и несколько официальных запросов ООО «Леруа Мерлен Восток», региональный оператор отказывается использовать расчет, исходя из реальных объемов ТКО. В связи с этим мы обратились в Управление ФАС РФ по Республике Татарстан по данному вопросу и на данный момент ожидаем их решения», — сообщили в компании.



Венера Камалова акцентировала внимание на том, что в постановление республиканского кабмина №922, согласно которому норматив накопления ТКО для объектов торговли рассчитывается исходя из площади торгового зала, необходимо внести изменения. Фото sovet.tatarstan.ru

Вести из штаба

Зеленодольский бизнесмен Бикмуллин пытался отстоять свое право платить только за то, что действительно выбрасывает, и обратился с жалобой на необоснованно, по его мнению, завышенные нормативы в прокуратуру, Аппарат президента Республики Татарстан и Госкомитет по тарифам.

В Госкомитете по тарифам прошло заседание рабочего штаба по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО, на котором, кроме председателя Александра Груничева, присутствовали представитель уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильдус Насыров, представители Минэкологии, Росприроднадзора и двух татарстанских регоператоров — УК «ПЖКХ» (учредитель «РТ-Инвест Финанс» из структуры «Ростеха») и ООО «Гринта» (регоператор по Восточной зоне, за которой стоит компания «Мехуборка»).



На заседании штаба обсудили не только проблему предпринимателя Бикмуллина — к вопросу подошли с точки зрения защиты интересов малого и среднего бизнеса. Представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Венера Камалова акцентировала внимание на том, что в постановление республиканского кабмина №922, согласно которому норматив накопления ТКО для объектов торговли рассчитывается исходя из площади торгового зала, необходимо внести изменения.

В ходе обсуждения проблемы выяснилось: УК «ПЖКХ» (регоператор по обращению с ТКО по Западной зоне РТ) не готово отчитаться о финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2019 года и просит отсрочки, а сравнительный анализ расходов на вывоз ТКО не готов. При этом оказалось, что за полгода произошло снижение собираемости платы за услугу по обращению с ТКО с населения, так как жители сельских поселений всерьез принялись считать реальные объемы мусора и свои деньги и обращаться за перерасчетом. Отказать им оказалось невозможно: граждане приносили соответствующие справки из муниципалитетов.

Регоператор по Восточной зоне, ООО «Гринта», о доходах отчитался: средняя собираемость платежей среди юрлиц за первое полугодие 2019-го составила 93,8%, а от населения — 88,6%. Всего за май 2019-го «Гринта» собрала свыше 154,66 млн рублей. При этом, пожаловался операционный директор ООО «Гринта» Александр Оленин, в Муслюмовском, Бавлинском, Агрызском, Ютазинском и Мамадышском районах собираемость платы за услугу по обращению с ТКО остается низкой.

Участники заседания штаба постановили, что ООО «УК «ПЖКХ» должно урегулировать отношения с предпринимателем Бикмуллиным. И урегулировали, но не совсем так, как изначально просил предприниматель. Ему просто снизили плату до 800 рублей в месяц.

Оказалось, что за полгода произошло снижение собираемости платы за услугу по обращению с ТКО с населения, так как жители сельских поселений всерьез принялись считать реальные объемы мусора и свои деньги. Фото Олега Тихонова

«Нужен новый норматив»

— Наша позиция в этом вопросе сформировалась после того, как к нам в большом количестве стали обращаться представители малого и среднего бизнеса, — пояснила «Реальному времени» и. о. бизнес-омбудсмена при президенте РТ Венера Камалова. — Вначале они обращались в «ПЖКХ», но отклика не нашли, компания ссылалась на соответствующее постановление правительства республики, которым утверждены нормы начисления платы за ТКО. Они зависят от норматива, который по некоторым видам деятельности необъективен.

Защитники интересов предпринимателей убеждены, что норматив должен быть пересмотрен. Как сообщила Камалова, уполномоченный по защите прав предпринимателей обратился с таким предложением к президенту Татарстана и по его поручению совместно с Минстроем разработал предложения о пересмотре.

— Сейчас нормативы уже пересматриваются, — сообщила Камалова. — Но процесс этот длительный, они проходят экспертизу, поэтому пока действуют старые нормативы. А частный вопрос с Бикмуллиным решен с регоператором. У него ведь посчитали, что вся площадь — торговая, а у него часть помещений — складские, и норматив для них меньше. Сейчас в договор с ним внесли соответствующие изменения.

При этом, отметила Камалова, тарифы на обращение с ТКО не выше, чем в других регионах ПФО.

Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась:

— А зачем вообще нужны какие-то нормативы, если всегда есть возможность измерить объем ТКО в кубах — посчитать, сколько контейнеров вывозит регоператор, и начислить плату за реально оказанные услуги?

Оказалось, не все так просто:

— Можно, и это имеет место в определенных случаях. Ведь чтобы посчитать фактический объем мусора, надо соблюдать определенные условия: контейнер должен быть закрыт, находиться на огороженной территории и должен быть установлен на бетонную подушку, чтобы отходы не наносили вреда окружающей среде. А у того же Бикмуллина своего контейнера нет, магазин находится в многоэтажном жилом доме, и отходы он выбрасывает в общий контейнер.



УФАС возбудило дело по признакам нарушения ООО «УК «ПЖКХ» закона «О защите конкуренции», «выразившегося в создании для потребителей услуг по вывозу ТКО дискриминационных условий». Фото Олега Тихонова

Процесс пошел

А пока идет процесс пересмотра нормативов на вывоз ТКО, в татарстанском УФАС идет другой — антимонопольный процесс. Антимонопольщики пришли к выводу, что в действиях регоператора ООО «УК «ПЖКХ» содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке обращения с ТКО (у предприятий, ведущих деятельность в Западной зоне, нет возможности заключить контракт с другим оператором). Еще в июне надзорная служба направила в адрес регоператора Западной зоны предупреждение о необходимости прекращения нарушения. Однако оно не было исполнено, напротив, жалобы в УФАС от бизнеса продолжили поступать.

Антимонопольное ведомство выяснило: ООО «УК «ПЖКХ» на дату предоставления сведений в УФАС имело 1 866 договоров на вывоз ТКО с юрлицами. Из них 1 838 договоров предусматривали расчет за услугу, объем которой определен по нормативу накопления ТКО, и только 28 договоров — по количеству и объему контейнеров, то есть за реально оказанные услуги.

В итоге УФАС возбудило дело по признакам нарушения ООО «УК «ПЖКХ» закона «О защите конкуренции», «выразившегося в создании для потребителей услуг по вывозу ТКО дискриминационных условий». Рассмотрение дела назначено на 17 октября.

Пресс-секретарь ООО «УК «ПЖКХ» Нияз Рамазанов сообщил «Реальному времени», что компания пока не готова комментировать создавшуюся ситуацию.

Остается добавить, что аббревиатура «ПЖКХ» не первый раз засвечивается в связи с сомнениями в законности действий руководства фирмы. Подконтрольное исполкому Казани и занимавшее в городе к 2013 году более 85% доли рынка, связанного с вывозом, и 90% — с утилизацией бытовых отходов, ООО «ПЖКХ» было выставлено на продажу и в результате перешло в собственность подконтрольного «Ростеху» ООО «РТ-Инвест». А в 2016 году генеральный директор казанского ООО «ПЖКХ» Эдуард Антонов был признан Нижегородским райсудом виновным в даче взятки. Он получил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за то, что заплатил более 5 млн рублей заместителю руководителя департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу за положительные заключения государственной экологической экспертизы по двум полигонам утилизации ТБО и аннулирование лицензии, выданной конкурирующей с «ПЖКХ» организации. В том же самом году ООО «РТ-Инвест Финанс» учредило новую компанию с чистой историей, но теми же функциями в части вывоза и утилизации бытовых отходов, прибавив к знакомой аббревиатуре «ПЖКХ» словосочетание «Управляющая компания» — ООО «УК «ПЖКХ».

Инна Серова