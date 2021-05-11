«Волго-Вятскуправтодор» обвинили в «субъективной логике» при выборе подрядчиков

В УФАС по РТ считают, что используемая заказчиком 100-балльная система не дает «объективной и достоверной оценки» участникам тендеров

Фото: Олег Тихонов

В фокус внимания татарстанских антимонопольщиков вновь попали дорожные работы на двух федеральных трассах — М-7 и Р-176. На этот раз нарекания службы вызвало использование «Волго-Вятскуправтодором» «100-балльной системы» при отборе подрядчиков для дорожной разметки за 190 млн рублей на участках в Чувашии и Марий Эл. Как выяснило «Реальное время», в УФАС считают, что критерии определения победителей тендеров были «очень субъективные». Антимонопольщики, ссылаясь на Бюджетный кодекс, утверждают, что такая система не позволяет дать объективную и достоверную оценку подрядчикам, и обвиняют федеральное дорожное ведомство в «субъективной логике» и «произвольном толковании». Вопросы к «Волго-Вятскуправтодору» у антимонопольной службы возникают не впервые — «дело о 100-балльной системе» уже третье за два года, после «дела о картельном сговоре» и «дела о распиле средств».

Как отбирали подрядчиков для разметки М-7 и Р-176

Поводом для возбуждения дела стала внеплановая проверка «Волго-Вятскуправтодора». Антимонопольщики изучили документацию конкурса по нанесению дорожной разметки и шумовых полос на участках трасс Р-176 «Вятка» Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар и М-7 «Волга» в Чувашии и Марий Эл. Причем проверять начали буквально сразу после размещения заказов 29 марта этого года.

Согласно букве закона, конкурсная документация должна содержать и критерии оценки заявок, величины значимости этих критериев. Чтобы выбрать подрядчика, одной аукционной цены бывает недостаточно. Помимо стоимости контракта (чем меньшую цену за услуги предложит подрядчик, тем больше шансов у него на победу), среди критериев могут быть либо расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, либо некие качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки.

Не последнюю роль играет квалификация участников торгов — если подрядчик на рынке существует пару лет и ни разу не занимался дорожной разметкой, его могут отмести, невзирая на низкую стоимость услуг. А также — «деловая репутация», наличие определенных специалистов, оборудования и финансовых ресурсов.

Оценивать заказчик тоже должен по определенным правилам — правительство РФ ввело их еще в 2013 году. По этим правилам заказчик заранее должен указать первоначальную цену контракта, стоимостные критерии расходов на эксплуатацию (если таковые есть), стоимость жизненного цикла и прочее, включая нестоимостные критерии оценки. По понятным причинам наибольшее подозрение у надзорных органов могут вызвать именно последние. Тем более, согласно правилам в самой документации о закупках, могут быть предусмотрены показатели, «раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям оценки».

Чтобы выбрать подрядчика, одной аукционной цены бывает недостаточно. Помимо стоимости контракта, среди критериев могут быть либо расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, либо некие качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки. Фото: Олег Тихонов

«100-балльная шкала оценки»



Камнем преткновения стала «100-балльная шкала оценки», установленная в федеральных правилах. Если в отношении критерия оценки в документации о закупке заказчиком предусматриваются конкретные показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой и должна будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или же, наконец, «шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений или порядок их определения».

По нестоимостным критериям оценки заказчик вправе сам устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение «качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев». В таком случае при оценке заявок по таким критериям участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов.

«Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов», — отметили в УФАС, изучив конкурсную документацию Федерального дорожного агентства.



Допустим, по качеству объекта закупки значимость критерия — 30%, квалификации — 10%, стоимостной — 60%. Отдельно существует шкала оценки показателя «Качество работ», где в зависимости от важности их для заказчика в определенных баллах могут быть оценены наличие гарантийных сроков (в 10 баллов), мероприятия по технике безопасности или экологической (10 баллов), наличие системы контроля качества (30 баллов) и так далее.

Камнем преткновения стала «100-балльная шкала оценки», установленная в федеральных правилах

«Не позволяет дать объективную и достоверную оценку»

Таким образом, рейтинг заявки определяется путем умножения баллов, присвоенных по показателю «Качество работ», на соответствующий указанному критерию оценки коэффициент значимости. Эти критерии начисления баллов, а также вес (ценность) в баллах каждой разновидности документов оказываются необходимыми для участников закупки, так как именно их наличие «является стимулирующим фактором при подаче заявок, а также направлено на поддержание конкуренции, нивелирование споров и разногласий участников и организаторов закупок при подведении их итогов».



В то же время, по мнению УФАС, установление в закупочной документации критерия «Качество работ» не соответствует положениям части 1 статьи 12 Закона о контрактной системе, статьи 34 Бюджетного кодекса, так как «не позволяет дать объективную и достоверную оценку способности соответствующего участника исполнить государственный контракт с соблюдением качества и сроков».



По словам антимонопольщиков, рассмотрение заявок участников закупки в таком случае «основано исключительно на субъективном усмотрении конкурсной комиссии» и не позволяет выявить лучшее условие исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников конкурса. И напротив, установленный заказчиком критерий оценки предрешает, считают в УФАС, исход закупки, создавая «преимущественные условия для определенных участников».

Проверяющие сочли, что участники закупки не в состоянии даже подготовить необходимую документацию. Зато подрядчикам приходится подробно описывать будущие работы, заниматься бумажной волокитой. Фото: vv-fad.ru

«Субъективная логика» и «произвольное толкование» заказчика

Проверяющие сочли, что участники закупки не в состоянии даже подготовить необходимую документацию, попытавшись как-то «объективно» получить по критерию «Качество работ» предсказуемое количество баллов. Зато подрядчикам приходится подробно описывать будущие работы, заниматься бумажной волокитой в соответствии с требованиями нормативно-технической документации — хотя соблюдение нормативных актов в любом случае является обязанностью тех подрядчиков, что выиграют конкурс. А свои баллы ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» может в итоге присваивать в произвольном порядке, исходя из «субъективной логики» заказчика.



Сам порядок оценки позволяет «оценить одно и то же содержание заявки как в 40 баллов, так и в 0 баллов». Налицо «произвольное толкование», убеждены антимонопольщики.



«В рассматриваемом случае документация содержит неоднозначный и необъективный порядок оценки, не позволяющий выявить лучшие условия исполнения контракта с соблюдением требований статьи 32 и пункта 8 части 1 статьи 54.3 Закона о контрактной системе», — резюмировало в своем решении УФАС по РТ. И уже выдало предписание об устранении выявленных нарушений.

Не первое дело «Волго-Вятскуправтодора»

Спор «Волго-Вятскуправтодора» с УФАС по Татарстану возникает не впервые. «Дело о 100-балльной шкале» стало третьим. Решение по первому антимонопольщики вынесли в августе 2019 года, наказав агентство за картельное соглашение при контроле качества дорог.



Антимонопольному преследованию тогда подверглась и заинтересованная в госконтрактах казанская компания «Трасса», специализирующаяся на проведении диагностических инструментальных исследований качества проведенных дорожно-строительных работ. По мнению УФАС, госзаказчик в течение 4 лет подряд заключал с «Трассой» контракты на осуществление контроля качества дорожных работ в обход конкурса. Это было по сути беспрецедентное дело, так как ранее антимонопольный орган привлекал к ответственности лишь дорожных подрядчиков, а не заказчиков (тем более государственных): «В отношении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» такое административное дело возбуждено впервые», — удивились тогда в самом ФКУ.

В августе 2019 года агентство наказали за картельное соглашение при контроле качества дорог. Фото: Тимур Рахматуллин

Скандальным стало и второе дело, на этот раз о распиле дорожными подрядчиками на обустройстве федеральных трасс: в марте 2020 года в отношении неустановленных должностных лиц «Волго-Вятскуправтодора» и его подрядчика возбуждены уголовные дела. По версии следствия, во время обустройства федеральных трасс по тендеру ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» дорожная компания «Агарум» завысила стоимость барьерных ограждений, предоставив поддельные счета (главу компании отправили под домашний арест). Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено было и в отношении неустановленных должностных лиц управления, выступившего заказчиком. Ущерб был оценен в 21,5 млн рублей.

С октября 2020 года о деле «Агарума» ничего не слышно, зато громко прозвучало попадание «Агарума» в дело о картельном сговоре трех (включая эту компанию) татарстанских дорожников на четверть миллиарда рублей. За 3 года компании набрали портфель госзаказов на 2 млрд рублей и нарастили выручку в десятки раз. «Волго-Вятскуправтодор» тогда проходил скорее как потерпевшая сторона: он заключил шесть контрактов с «Инвестстройпроектом» на 305,2 млн рублей, девять контрактов с «Экостройинжинирингом» почти на 200 млн рублей и семь контрактов с «Агарумом» на 273 млн рублей. Все три компании участвовали в тендерах на проведение различных дорожных работ на трассах Р-176 «Вятка» и М-7 «Волга», заказчиком которых выступал «Волго-Вятскуправтодор».

Крупнейшие подрядчики: ПСО «Казань», «Татавтодор» и чувашский «Воддорстрой»

«Волго-Вятскуправтодор» — федеральное дорожное агентство, которое базируется в Казани и управляет федеральными трассами Татарстана и окрестных регионов (Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области). Является одним из крупнейших заказчиков по дорожным работам. Так, ведомство пару лет назад заключало контракт на 4 млрд рублей с ПСО «Казань» на реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга» в Татарстане, на такую же сумму — с АО «Татавтодор» до 2023 года. В числе прочего можно найти контракты с «Алексеевскдорстроем» на 900 млн рублей, ООО «Татнефтедор» (контролируется экс-главой «Татнефти» Шафагатом Тахаутдиновым).



Сейчас компания активно ведет работы на трассе М-7. Фото: vv-fad.ru

Как отмечала газета «Реальное время», ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» только по итогам 2018 года заняло четвертое место в Татарстане с 217 заказами почти на 30 млрд рублей. Крупнейшие подрядчики, помимо уже упомянутых ПСО и «Татавтодора», — чувашский «Воддорстрой». В ведении агентства по состоянию на 2019 год находилось 1921 км автомобильных дорог, 277 мостов и более 1900 водопропускных труб.

Сейчас компания активно ведет работы на трассе М-7. В частности, до сентября 2021 года она должна устроить защитные слои на двух участках (км 231 — км 240, км 249+160 — км 255+620) дороги Казань — Оренбург в Бавлинском районе РТ. В апреле этого же года стартовал ремонт на участке трассы на Уфу по трассе М-7 на выезде из Казани — за 2,3 млрд рублей. Тендер, к слову, включает в себя работы на три года, победитель получит в 2021 году более 400 млн рублей, на 2022 год — 867 млн рублей, на 2023 год — «лакомый кусок» в 1 млрд рублей.

К слову, говоря об этом участке трассы, в апреле же этого года управление «Волго-Вятскуправтодор» попало в центр скандала в Высокогорском районе: для решения дорожной проблемы СНТ «Щербаковка» местные жители обратились во всевозможные инстанции. Тогда газета «Реальное время» выяснила, что съезд к СНТ с федеральной трассы М-7 «Волга» еще более полугода назад закрыло, признав его незаконным, ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Подъездной путь к обществу проходил на 805—811-м км федеральной автодороги М-7 «Волга». Упомянутый съезд был заблокирован в связи с тем, что примыкание подъездных путей к федеральной трассе не было согласовано с агентством.

В апреле этого года управление «Волго-Вятскуправтодор» попало в центр скандала в Высокогорском районе. Фото: Максим Платонов

Зимой проезд к садовому обществу велся по выделенным многодетным семьям Казани участкам, расположенным в районе населенного пункта Кульсеитово. Впрочем, после публикации «Реального времени» «Волго-Вятскуправтодор» пошел навстречу жителям и пообещал на два месяца открыть ранее заблокированный им съезд к СНТ. А проектно-изыскательские работы по строительству новой дороги к СНТ «Щербаковка» должны были завершить к 8 апреля. По их завершении и получении положительного заключения государственной экспертизы начнется подготовка конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных работ.



На проблему блокировки съездов с трассы жаловался и бизнес в районе Щербаковки. После установки барьерных ограждений вдоль дороги со стороны Казани объекты сервиса — от заведений шиномонтажа до гостиниц — оказались отрезаны от шоссе.

