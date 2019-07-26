Татарстанское УФАС спросило с «дочки» «Газпрома» за скачок цен на метан
Минпромторг поддержал ответчика, отметив, что этот вид топлива выбирает менее одного процента автомобилистов
Татарстанская антимонопольная служба начала рассматривать дело «Газпром газомоторное топливо», связанное со скачком цен на метан в прошлом году в условиях отсутствия конкуренции. На первом заседании представители компании пытались убедить УФАС, что цены в республике одни из самых низких на рынке, приведя в качестве примера Сахалин и Москву. В ответ замглавы надзорного ведомства Сергей Павлов напомнил, что предмет разбирательства — стоимость топлива в ПФО и здесь Татарстан уступает только Чувашии. Однако, по данным Минпромторга, нельзя говорить о конкуренции в условиях, когда в республике нет и одного процента автомобилей, заправляющихся метаном. Подробнее — в материале «Реального времени».
Монопольная ситуация
Приказ о возбуждении дела УФАС по РТ выпустило 18 июня. Как ранее писало «Реальное время», служба обнаружила, что в условиях отсутствия конкуренции ООО «Газпром газомоторное топливо» установило высокие цены на метан (компримированный природный газ, КПГ) на республиканских АГНКС. Компания владеет почти всеми станциями в Татарстане, за исключением в Шемордана, там станция находится в собственности компании «Газпром трансгаз Казань».
В определении дела указано, что за 4 года цена метана в розничной реализации на АГНКС Татарстана выросла на 35,19%. «Исходя из предоставленной в адрес антимонопольного органа калькуляции цен розничной реализации на КПГ, основной статьей затрат являются затраты на себестоимость КПГ», — указывает служба, тут же отмечая, что «себестоимость реализации КПГ уменьшилась в 2018 году по отношению к 2017 году на 14,22%, тогда как цена реализации в 2018 году по отношению к 2017 году возросла с 13 до 16 рублей/куб. м». Рассмотрение дела назначили на 25 июля.
В начале разбирательства стороны начали возражать против присутствия прессы, ссылаясь на коммерческую тайну, ходатайствовали о переводе заседания в закрытый режим. Ходатайство поддержали представители Минпромторга. Представительница УФАС в ответ заявила, что ни на одном документе соответствующей пометки о секретности нет — соответственно, пресса может присутствовать. Такое же решение вынес сам Павлов, отметив, что «рассмотрение на данном этапе не может привести к разглашению коммерческой тайны».
Прения
«В ходе мероприятий в Нижнекамском районе установили мы повышение цен на метан в последние 4 года — с 2015 года — на 54%. Подобной динамики нет ни у одного из видов газомоторного топлива, да и в принципе автомобильного топлива. Считаем, что есть определенные вопросы обоснования цены», — начал Павлов и предоставил слово ответчику.
Все 18 АГНКС республики подключены к определенным газомоторным проводам, рассказал Артур Ахметзянов, представитель от компании «Газпром газомоторное топливо»: «Хозяин трубы «Трансгаз» — «Газпром» либо его «дочка» продает его нам в «Межрегионгаз». Защитник упирал на стоимость оборудования на станциях, которые не эксплуатируются притом на полную мощность:
— Наша компания зашла [в Татарстан], построив девять заправок — это дорогостоящее оборудование, мы вложили около 2 млрд рублей с 2013 по 2019 год, каждая из них загружена (не все, есть успешные проекты — Челны, Казань, все) на 10—13 процентов. Себестоимость их колоссальная.
По словам Ахметзянова, говорить об отсутствии конкуренции неправильно — традиционное топливо, сжиженный углеводородный газ (СУГ) в этих условиях более сильный игрок. Полную загрузку и окупаемость в компании ждут «минимум через 10 лет ввиду специфики городов — они маленькие».
Павлов возразил: за последние 3 года объемы реализации увеличились в семь раз. «Мы развиваем вместе с республикой эту тематику, спасибо республике, они ежегодно выделяют из бюджета по 75 млн на субсидирование 30 процентов стоимости перевода техники любого лица — физлица, юрлица. У нас есть матрица скидок для юрлиц. <…> Взамен мы просим, чтобы они выбирали нас», — сказал представитель компании, отметив, что строительство АГНКС не субсидировалось — но в этом году на федеральном уровне принято решение о такого рода поддержке и также переоборудовании.
Зависимые от «Газпрома» организации
Павлов попросил пояснить порядок ценообразования в стране. По словам ответчика, цена складывается из ситуации на рынке: «Мы не можем ставить цены 25 рублей и дороже нашего главного конкурента — СУГ». Рассчитывается верхний, нижний предел и тенденции конкурирующих видов топлива по каждому региону отдельно: «В Ульяновске 15,50 рубля, в Чебоксарах — 16,20 рубля, на рынке Татарстана цены чуть ниже, чем по России. Москва — 17—18 рублей, на юге тоже по 18, на Сахалине из-за географии 19». Павлов сослался на внутренний мониторинг, который показал, что Татарстан уступает в цене лишь одному региону в округе: «Мы по ПФО говорим. Выше нас — только в Чувашской Республике». Ахметзянов возразил, что цены в этих двух республиках на одном уровне.
Павлов вернулся к программе перехода на газомоторное топливо, поддерживаемой республикой: «Там определенные квоты установлены — столько-то общественного транспорта должно ездить… Получается, эти организации в определенной зависимости находятся». Ахметзянов напомнил о скидках для юрлиц, которые, по его словам, компания предоставляет при переходе на метан.
Неконкурентный рынок?
Представительница УФАС попросила ответчиков пояснить, каким образом они рассчитывают коридор цен. «Стоимость переоборудования — мы ее знаем, у нас есть партнеры, которые занимаются. <…> Стоимость СУГов, объем потребления, сколько автомобилей в год для единицы. Потом у нас есть средние удельные переменные затраты, из формул [рассчитываются]», — начал Павлов. Его коллега Гузаль Галиева подсказала, что в формулах учитываются затраты на электроэнергию, приобретение газа, затраты на технологические потери: «Затем эти затраты делятся на объем газа, и таким образом у нас выходит удельный примерный расход на 1 куб. м. Коридор выбирается между дизельным топливом и сжиженным углеводородным газом».
Ответ не удовлетворил сотрудницу УФАС: «Как из этих цифр вы получаете коридор?». После того, как ответчики сослались на формулы, она попросила конкретизировать. «Взят коридор между дизелем и СУГом. И учитываются только электроэнергия и поставки газа, но, если смотреть на полную раскладку себестоимости КПГ, здесь уже необходимо говорить и о затратах на оплату труда, бюджетные фонды».
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