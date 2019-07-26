Татарстанское УФАС спросило с «дочки» «Газпрома» за скачок цен на метан

Минпромторг поддержал ответчика, отметив, что этот вид топлива выбирает менее одного процента автомобилистов

Фото: Максим Платонов

Татарстанская антимонопольная служба начала рассматривать дело «Газпром газомоторное топливо», связанное со скачком цен на метан в прошлом году в условиях отсутствия конкуренции. На первом заседании представители компании пытались убедить УФАС, что цены в республике одни из самых низких на рынке, приведя в качестве примера Сахалин и Москву. В ответ замглавы надзорного ведомства Сергей Павлов напомнил, что предмет разбирательства — стоимость топлива в ПФО и здесь Татарстан уступает только Чувашии. Однако, по данным Минпромторга, нельзя говорить о конкуренции в условиях, когда в республике нет и одного процента автомобилей, заправляющихся метаном. Подробнее — в материале «Реального времени».

Монопольная ситуация

Приказ о возбуждении дела УФАС по РТ выпустило 18 июня. Как ранее писало «Реальное время», служба обнаружила, что в условиях отсутствия конкуренции ООО «Газпром газомоторное топливо» установило высокие цены на метан (компримированный природный газ, КПГ) на республиканских АГНКС. Компания владеет почти всеми станциями в Татарстане, за исключением в Шемордана, там станция находится в собственности компании «Газпром трансгаз Казань».

В определении дела указано, что за 4 года цена метана в розничной реализации на АГНКС Татарстана выросла на 35,19%. «Исходя из предоставленной в адрес антимонопольного органа калькуляции цен розничной реализации на КПГ, основной статьей затрат являются затраты на себестоимость КПГ», — указывает служба, тут же отмечая, что «себестоимость реализации КПГ уменьшилась в 2018 году по отношению к 2017 году на 14,22%, тогда как цена реализации в 2018 году по отношению к 2017 году возросла с 13 до 16 рублей/куб. м». Рассмотрение дела назначили на 25 июля.

В начале разбирательства стороны начали возражать против присутствия прессы, ссылаясь на коммерческую тайну, ходатайствовали о переводе заседания в закрытый режим. Ходатайство поддержали представители Минпромторга. Представительница УФАС в ответ заявила, что ни на одном документе соответствующей пометки о секретности нет — соответственно, пресса может присутствовать. Такое же решение вынес сам Павлов, отметив, что «рассмотрение на данном этапе не может привести к разглашению коммерческой тайны».

Служба обнаружила, что в условиях отсутствия конкуренции ООО «Газпром газомоторное топливо» установило высокие цены на метан (компримированный природный газ, КПГ) на республиканских АГНКС. Фото Романа Хасаева

Прения

«В ходе мероприятий в Нижнекамском районе установили мы повышение цен на метан в последние 4 года — с 2015 года — на 54%. Подобной динамики нет ни у одного из видов газомоторного топлива, да и в принципе автомобильного топлива. Считаем, что есть определенные вопросы обоснования цены», — начал Павлов и предоставил слово ответчику.

Все 18 АГНКС республики подключены к определенным газомоторным проводам, рассказал Артур Ахметзянов, представитель от компании «Газпром газомоторное топливо»: «Хозяин трубы «Трансгаз» — «Газпром» либо его «дочка» продает его нам в «Межрегионгаз». Защитник упирал на стоимость оборудования на станциях, которые не эксплуатируются притом на полную мощность:

— Наша компания зашла [в Татарстан], построив девять заправок — это дорогостоящее оборудование, мы вложили около 2 млрд рублей с 2013 по 2019 год, каждая из них загружена (не все, есть успешные проекты — Челны, Казань, все) на 10—13 процентов. Себестоимость их колоссальная.

По словам Ахметзянова, говорить об отсутствии конкуренции неправильно — традиционное топливо, сжиженный углеводородный газ (СУГ) в этих условиях более сильный игрок. Полную загрузку и окупаемость в компании ждут «минимум через 10 лет ввиду специфики городов — они маленькие».

Павлов возразил: за последние 3 года объемы реализации увеличились в семь раз. «Мы развиваем вместе с республикой эту тематику, спасибо республике, они ежегодно выделяют из бюджета по 75 млн на субсидирование 30 процентов стоимости перевода техники любого лица — физлица, юрлица. У нас есть матрица скидок для юрлиц. <…> Взамен мы просим, чтобы они выбирали нас», — сказал представитель компании, отметив, что строительство АГНКС не субсидировалось — но в этом году на федеральном уровне принято решение о такого рода поддержке и также переоборудовании.

Павлов вернулся к программе перехода на газомоторное топливо, поддерживаемой республикой: «Там определенные квоты установлены — столько-то общественного транспорта должно ездить… Получается, эти организации в определенной зависимости находятся». Фото Владимира Васильева

Зависимые от «Газпрома» организации

Павлов попросил пояснить порядок ценообразования в стране. По словам ответчика, цена складывается из ситуации на рынке: «Мы не можем ставить цены 25 рублей и дороже нашего главного конкурента — СУГ». Рассчитывается верхний, нижний предел и тенденции конкурирующих видов топлива по каждому региону отдельно: «В Ульяновске 15,50 рубля, в Чебоксарах — 16,20 рубля, на рынке Татарстана цены чуть ниже, чем по России. Москва — 17—18 рублей, на юге тоже по 18, на Сахалине из-за географии 19». Павлов сослался на внутренний мониторинг, который показал, что Татарстан уступает в цене лишь одному региону в округе: «Мы по ПФО говорим. Выше нас — только в Чувашской Республике». Ахметзянов возразил, что цены в этих двух республиках на одном уровне.

Павлов вернулся к программе перехода на газомоторное топливо, поддерживаемой республикой: «Там определенные квоты установлены — столько-то общественного транспорта должно ездить… Получается, эти организации в определенной зависимости находятся». Ахметзянов напомнил о скидках для юрлиц, которые, по его словам, компания предоставляет при переходе на метан.

Неконкурентный рынок?

Представительница УФАС попросила ответчиков пояснить, каким образом они рассчитывают коридор цен. «Стоимость переоборудования — мы ее знаем, у нас есть партнеры, которые занимаются. <…> Стоимость СУГов, объем потребления, сколько автомобилей в год для единицы. Потом у нас есть средние удельные переменные затраты, из формул [рассчитываются]», — начал Павлов. Его коллега Гузаль Галиева подсказала, что в формулах учитываются затраты на электроэнергию, приобретение газа, затраты на технологические потери: «Затем эти затраты делятся на объем газа, и таким образом у нас выходит удельный примерный расход на 1 куб. м. Коридор выбирается между дизельным топливом и сжиженным углеводородным газом».

Ответ не удовлетворил сотрудницу УФАС: «Как из этих цифр вы получаете коридор?». После того, как ответчики сослались на формулы, она попросила конкретизировать. «Взят коридор между дизелем и СУГом. И учитываются только электроэнергия и поставки газа, но, если смотреть на полную раскладку себестоимости КПГ, здесь уже необходимо говорить и о затратах на оплату труда, бюджетные фонды».

Представитель Минпрома РТ Рамиль Сахапов сослался на право выбора пользователей: «Машины бывают и многотопливные. Он может и на СУГе ездить, и на бензине, и на дизтопливе. Уже он имеет выбор. Кроме того, в республике «Газпром» своими действиями не устраняет конкуренцию». АГНКС, по его словам, в республике намереваются строить «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть», «Ирбис». «Компания «Челны-Хлеб» построила АГНКС — пока она используется как корпоративная, но в дальнейшем будет общественной». Также он представил расчеты, согласно которым в республике зарегистрировано порядка 1,3 млн транспортных средств, на метане эксплуатируется не больше 6 000 — это 0,5%. Из них более 5 000 — физлица.