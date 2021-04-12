Миллиардер Рогачёв предложил покупателям «Верного» сменить фамилии

По условиям неоднозначной акции ритейлера, 75 сменивших фамилию «счастливчиков» получат по 50 тысяч рублей

«Сомнительной акцией, противоречащей здравому смыслу и логике» назвали эксперты маркетинговую акцию, объявленную торговой сетью «Верный». Ритейлер, принадлежащий миллиардеру из списка Forbes Андрею Рогачеву, отберет по всей России 75 человек, которые получат 50 тысяч рублей и возможность участвовать в розыгрыше двух автомобилей и гаджетов при условии смены фамилии — на Верный (Верная). Устроители утверждают, что уже получили сотни заявок. Формально авторы рекламной кампании никаких законов не нарушают, пришли к выводу специалисты, однако к этической стороне организованного хайпа есть вопросы. Мнения экспертов выслушало «Реальное время».

Деньги получат только 75 человек

В магазинах «Верный» появились товарные каталоги, на обложке которых — анонс запуска рекламной кампании, предлагающей людям сменить фамилию на Верный и получить за это награду — 50 тыс. рублей. В финальном розыгрыше 75 участников смогут выиграть еще и автомобиль, ноутбук и другие призы.

— У нас уже сотни заявок на участие. 50 тыс. рублей получат только участники, которые соответствуют всем требованиям, пройдут модерацию и сменят фамилию. Всего их будет 75, — ответила «Реальному времени» руководитель PR-службы и рекламных проектов сети магазинов «Верный» Олеся Лаптева.

Организатором конкурса выступает ООО «Союз Святого Иоанна Воина» — юрлицо сети «Верный». Основателем и бенефициаром компании является Андрей Рогачев — известный питерский ритейл-предприниматель, создатель сетей «Пятерочка» и «Карусель». Согласно базе данных СПАРК-Интрефакс, фирма с православным названием на 100% принадлежит нидерландской частной компании с ограниченной ответственностью Эдпал Б.В. (BESLOTEN VENNOOTSCHAP EDPAL B.V.). Уставный капитал общества — почти 1,6 млрд рублей. Зарегистрировано в марте 2012 года и в настоящий момент имеет 989 магазинов в 4 федеральных округах России. Рогачёв занимает 153 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2020 год с состоянием $650 млн.

В магазинах «Верный» появились товарные каталоги, на обложке которых — анонс запуска рекламной кампании, предлагающей людям сменить фамилию на Верный и получить за это награду — 50 тыс. рублей. Фото яверный.рф

По условиям акции, необходимо пройти предварительный отбор — пафосно обосновать модераторам, чему ты верен (предполагаемый ответ — друзьям, родине, увлечениям и т.д.), а также предоставить доступ на свои страницы в соцсетях, которые будут тщательно изучены. Выбраковываются лица до 18 лет, имеющие судимость или нарушающие общественный порядок, а также проживающие там, где нет универсамов этой сети. Нельзя участвовать в акции всей семьей или близким родственникам — сменить фамилию должен кто-то один.

Деньги обещают перечислить только после того, как человек, сменивший фамилию, отправит организаторам скан нового паспорта. На это выделяется 2 месяца, а розыгрыш главных призов состоится в конце июля. «Для нас очень важно, чтобы участник разделял ценности, которые заложены в смысл акции — верность своему делу, семье, профессии. Мы будем общаться с каждым подавшим заявку, чтобы понять, как он будет относиться к своей новой фамилии», — разъяснила Лаптева.

«Благодаря новой фамилии получила повышение»

Как сообщили нашему изданию в «Верном», данная рекламная кампания — не первая, акцию по смене фамилии торговая сеть проводила несколько лет назад. Тогда заявки на участие прислали 4 тыс. желающих со всей страны, из них Верными стали только 100. Организаторы гордятся, что среди них — представители разных профессий: врачи, предприниматели, банковские сотрудники, музыканты, заводчане.

На сайте ритейлера размещены истории с фотографиями фигурантов, у которых якобы круто изменилась жизнь после обретения нового паспорта. «Я работала в банке и благодаря новой фамилии получила повышение. Моя фамилия пришлась как нельзя кстати: клиенты всегда обращают на нее внимание. А после этой акции я вышла замуж, но все равно оставила фамилию Верная, она редкая и очень красивая», — рассказывает Мария Верная из Москвы.

На сайте ритейлера размещены истории с фотографиями фигурантов, у которых якобы круто изменилась жизнь после обретения нового паспорта. Фото яверный.рф

Одна из первых сменивших паспортные данные Надежда Чукаева из Тульской области сообщает, что получила работу в Москве, где собрала музыкальный хор. Она же стала главной героиней ролика, посвященного запуску акции «Я — Верный!».

«Реальное время» задало прямой вопрос PR-службе торговой сети, какую цель они преследуют, но от ответа организаторы конкурса уклонились.

«Верность — это изменение — из серии и смех, и грех»

Листовку, разбросанную сейчас по всем магазинам сети, наше издание направило в Татарстанское УФАС России, контролирующее рекламный рынок. После изучения ее и сайта торговой компании, где изложены все правила проводимой акции, анимонопольщики дали такой ответ: «Признаков нарушения действующего законодательства не установлено».

Кандидат филологических наук, писатель Татьяна Шахматова, которая много лет занимается вопросами лингвистической экспертизы, также отметила, что буква закона в данном случае не нарушена. Однако собеседница издания обратила внимание на другие аспекты акции:

— Гражданин имеет право поменять фамилию в порядке установленной законом процедуры, которая и приведена в условиях конкурса. Что до маркетингового смысла акции, то он не нов и даже, кажется, успел устареть. Уже были случаи смены фамилии на такие как Вятский Квас, на название пельменей, продавцы телефонов устраивали подобные акции со сменой фамилии на Айфон.

По мнению Шахматовой, маркетинговый потенциал подобной акции давно не привлекает внимания, «её хайп давно исчерпан». Самым удивительным в этом призыве магазина «Верный» эксперт называет его семантический, лексический смысл. В сущности, в данном случае мы имеем дело с серьёзным внутренним противоречием, оксюмороном (фигура речи, которая строится на соединении в одном понятии логически несоединимого, например «Живой труп» или «Мёртвые души»), считает она:



— Проверку на верность предлагается пройти с помощью смены наследственного родового имени. Если рассматривать такой акт в символическом ключе, то возникает целая галерея литературных семейных предателей от дочерей Лира в трагедии «Король Лир» Шекспира до «Тараса Бульбы» Гоголя, которые, переходя в другую семью, переставали жить интересами своей прежней семьи, переходили на другую сторону.



«Смена фамилии, как смена валентности... Новая аристократическая фамилия как будто переварила его», — привела в пример Татьяна Шахматова фразу из своего детектива «Унесённые блогосферой». В этом есть определённый смысл, убеждена автор:



— Философское направление имяславие утверждает, что у каждого имени своя энергетика, своя сила и влияние на судьбу. Не знаю, предлагается ли в этой акции поменять фамилию навсегда или только для получения 50-ти тысяч, но в любом случае получается ровно как в мире Оруэлла: «война — это мир, свобода — это рабство», верность — это изменение. Из серии и смех, и грех. Я очень удивлюсь, если у этой акции найдётся хоть один последователь, — заключила филолог.

Сомнительная акция: «Перестань быть верным своей фамилии и роду»

Основатель коммуникационного агентства «ЛАМПА» Евгения Лампадова также не считает акцию «Верного» каким-то оригинальным маркетинговым ходом и видит в самой идее конкурса много противоречий:

— Данная акция как минимум сомнительна с точки зрения ее основного посыла: перестань быть верным своей фамилии и роду. Это противоречит и неймингу сети, и здравому смыслу, и логике. Выходит, дословно, что выиграет тот, кто верен, нет, даже не магазину, а эфемерному призу в виде автомобиля. По механике же это обычная маркетинговая акция, каких в стране ежедневно проходит очень много. Кто-то в них участвует, кто-то относится как к спаму и игнорирует.

— Сначала я подумал, что это шутка. Но оказалось все всерьез. Конечно, этот ход используется не первый раз — в Москве блогеры предлагают за 10 тыс. рублей облизать грязный автомобиль, и желающие находятся. Но нельзя провоцировать несчастных людей! Сейчас у народа нет нравственных категорий, — раскритиковал инициативу сети владелец и главный редактор газеты «Отражение» Артур Гафаров.

Директор коммуникационного бюро «Хорошая история» Руслан Сиразетдинов вспомнил и другие примеры, когда ритейлеры прибегали к подобной маркетинговой стратегии.

— Тут возникают чисто бытовые вопросы: сколько времени и денег займет регистрация новых документов с новой фамилией — прав, паспорта и т.д. Но это вопрос второй, возможно, он для целевой аудитории магазина «Верный» не так уж важен. Раз они используют такой ход — значит, он эффективный. Окей, у каждого свой выбор, каждый может по-своему играть в такие игры.

Сиразетдинов считает, что подобная схема работает только на определенный сегмент целевой аудитории, которая готова ради сиюминутной выгоды менять фамилии, как-то использовать свое тело, либо проводить другие манипуляции.

Известный общественник Еркен Сарсембаев к рекламной кампании отнесся с недоверием: «Есть мудрая народная пословица «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Учитывая, что некоторые россияне падки на халяву и из «воздуха» желают разбогатеть, вот и попадают в эту мышеловку. Потом с крайними возмущением и ревом бегают в правоохранительные органы с жалобами, что их надули».