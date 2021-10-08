Татарстанские фирмы уличили в сговоре на торгах по трассам Самарской и Рязанской областей

Три татарстанские фирмы — «Геоцентр», ТК «ТоргЖилСтрой» и «Аллюр» — погорели на торгах по кадастровым работам на федеральных трассах в Рязанской и Самарской областях в борьбе за 30 млн рублей. По данным Татарстанского УФАС России, их уличили в сговоре, заведено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». В результате разгромной «победы» над другими участниками тендеров (среди них и БТИ РТ) одна компания каждый раз «великодушно» отдавала победу претенденту, занявшему второе место. Фирмы, считают антимонопольщики, связаны через учредителей, что противоречит антимонопольному законодательству.

Битва за тендер по трассам Рязанской и Самарской областей

В Татарстанское УФАС России поступило обращение от ФГБУ «Рослесинфорг» — всероссийской организаций, специализирующейся на комплексном решении лесоучетных и лесоустроительных задач в интересах государства. Письмо переслали из Пензенского УФАС. В нем «Рослесинфорг» заявляет о нарушении антимонопольного законодательства несколькими татарстанскими организациями.

Речь идет о четырех фирмах — ООО «Аллюр», ООО «Геоцентр» (ИНН 1655158745), ООО «Геоцентр» (ИНН 1626014114) и ООО «Торговая компания «Торгжилтрой». Согласно доводам заявителя, участники закупки — ООО «Геоцентр» (ИНН 1626014114) и «Торгжилстрой» достигли антиконкурентного соглашения на торгах.

Тендер был объявлен на проведение кадастровых работ в целях установления придорожных полос автомобильных дорог федерального значения, обозначения их на местности и внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости, государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства ФКУ «Поволжуправтодор» в Рязанской и Самарской областях.



Начальная максимальная цена контракта по закупке составила 30,7 млн рублей. На участие в торгах заявились 18 компаний, в том числе несколько татарстанских.

Фото: vv-fad.ru

«Торгжилстрой» обошел всех, но «великодушно» уступил победу

«Поволжуправтодор» установил критерии отбора подрядчика, цена контракта — 60%, «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» — 40%. Для последнего, всегда спорного, нестоимостного критерия вводился показатель «Качество работ» (максимальное значение в баллах — 100), который оценивал соответствие предложения участника закупки требованиям технического задания, то есть нормативных документов, указанных в нем.

В конкурсе неожиданно участвовала целая россыпь фирм — почти два десятка, но по второму критерию оценки только одному участнику — татарстанскому ООО «Геоцентр» — был присвоен максимальный балл — 100. Всем остальным — лишь 20 баллов.

Помимо упомянутых «Торгжилстроя» и «Геоцентра» на тендер ценой 30 млн претендовали ООО «Аэромакс», ООО «Кадастровый инженер», ООО «Джи Динамика», ООО «Тульское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие», татарстанское АО «БТИ РТ», ГБУ Московской области «МОБТИ» и другие.

Интересно, что с учетом цены контракта, заявленной компаниями, победителем в декабре 2020 года был признан «Торгжилстрой» с итоговой оценкой 68 баллов. Второе место занял «Геоцентр» (ИНН 1626014114). Однако победитель номер один уклонился от заключения контракта с заказчиком, в связи с чем контракт был заключен с «Геоцентром», который предложил свои услуги за большую сумму, чем «Торгжилстрой».

Фото: vv-fad.ru

«Конкуренты» отправили заявки с одного IP

Формально победителей, казалось бы, ничто не связывает. Учредителем и директором «Геоцентра» была Диляра Зинатуллина, собственником и руководителем «Торгжилстроя» — Руслан Загидуллин. Тем более первая компания располагалась в Мамадыше, а вторая — в Казани на Сибирском тракте.

Но, как часто бывает, подрядчики сплоховали, послав заявки на участие в торгах с одного и того же IP-адреса и с одного и того же электронного почтового адреса. Для УФАС это означает, что обе компании при участии в открытых торгах использовали единую инфраструктуру (заявки фактически могли отсылать с одного и того же компьютера).

Такое поведение может свидетельствовать о совместном участии фирм в закупках «с целью поддержания цен контрактов, максимально приближенными к начальной максимальной цене контракта и победы на рассматриваемых закупках», пришли к выводу антимонопольщики. В УФАС сочли, что обе компании продемонстрировали «антиконкурентную модель поведения», обеспечив участие в закупке «субъекта-конкурента» с целью имитации конкурентной борьбы. В итоге обе фирмы проходят ответчиками по антимонопольному делу, рассмотрение которого назначено на 14 октября.

Финансовые показатели «Торгжилстроя» отчасти говорят о том, что это скорее «вспомогательная» фирма. Основанная в 2018 году показала оборот в 32,3 млн рублей в 2019-м, который резко упал до 19,5 млн рублей. При практически одинаковой с выручкой себестоимостью, компания не является успешной — и очевидно имела мало оснований для отказа от лакомого тендера, тем более при увеличении кредиторской задолженности с 28,4 млн почти до 45 млн рублей.

Другое дело «Геоцентр», существующий с 2015 года и показывающий все признаки действующего предприятия: выручка стабильная, без «всплесков», в прошлом году не превысила 1,6 млн рублей, прибыль составила 343 тыс. рублей. К тому же Диляру Зинатуллину из «Геоцентра» можно найти среди сдавших квалификационный экзамен на кадастрового инженера в Минземимущества РТ в 2011 году.

Фото: vv-fad.ru

Во второй гонке картина схожая

Однако, изучив материалы закупки, в УФАС завели и второе дело по признакам нарушения закона «О кокуренции», где ответчиками проходят тот же «Геоцентр» Диляры Зинатуллиной и ООО «Аллюр». Последняя фирма появилась лишь в феврале 2021 года и ведет ли какую-либо финансовую деятельность — неизвестно.

Принадлежит «Аллюр» некой Алле Павловой (также соучредитель адвокатского бюро «Юрайт про»), руководит компанией Адиль Бикеев. Обстоятельства здесь схожие. По результатам тендера марта 2021 года из-за расплывчатого критерия «Качество работ» максимальный балл был присвоен «Аллюру», которому на тот момент и было-то «без году неделя».

Остальным участникам, а среди них был не только «Рослесинфорг», но и АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан» — лишь по 20 баллов. Итог тот же: «Аллюр» отказывается от заключения контракта, тендер переходит ко второму победителю, которым оказался «Геоцентр». И вновь заявки «конкурентов» были поданы с одного IP. Так что Татарстанское УФАС России привлекло к ответу и фирму «Аллюр» в рамках второго дела.

Между «Геоцентром» и «Аллюром» уже больше видимых связей, например, идентичный юридический адрес компаний «Аллюр» Аллы Павловой и одноименной компании «Геоцентр» Юрия Шипилова (с другим ИНН — 1655158745). Обе зарегистрированы в Казани, на ул. Габдуллы Кариева, 3, помещение 1104. Мало того, Шипилова можно встретить среди бывших совладельцев компании «Геоцентр» Диляры Зинатуллиной (вышел из состава учредителей в марте 2020 года). Ранее ему принадлежало 90% долей компании.

«Реальное время» направило вышеназванным фирмам запросы с просьбой прокомментировать спор в УФАС, ответы пока не поступили. Комментарии будут опубликованы по получении.