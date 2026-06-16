В Татарстане ФАС наказала производителя водки за обещание доброго утра после употребления
Властям Набережных Челнов не понравился слоган о снижении негативного влияния алкоголя на организм
В Татарстане возбудили антимонопольное дело с проверкой рекламы водки. Поводом для разбирательства послужило оформление постамата 5Post в магазине «Пятерочка» в Набережных Челнах, где имелись надписи: «утро будет добрым» и «в 1,5 раза снижено негативное влияние алкоголя на организм». Сомнения в законности размещения этих слоганов в сочетании с изображением бутылки сорокаградусной возникли у администрации Комсомольского района автограда, на обращение которой и отреагировала ФАС. О ходе разбирательства, позициях его участников и других примерах нарушений в рекламе спиртного — в материале «Реального времени».
Недоброе «утро»
Татарстанское управление ФАС возбудило антимонопольное дело по обращению администрации Комсомольского района Набережных Челнов, обнаружившей на постамате 5Post в магазине «Пятерочка» изображение водки «5 озер» с текстом: «утро будет добрым» и «в 1,5 раза снижено негативное влияние алкоголя на организм».
Как указано в документах дела, в соответствии с законом реклама алкогольной продукции не должна создавать впечатление, что употребление алкоголя имеет важное значение для улучшения физического или эмоционального состояния, и содержать утверждения о том, что она безвредна или полезна для здоровья человека. Кроме того, антимонопольщики сослались на Руководство по соблюдению обязательных требований, утвержденное Приказом ФАС России, согласно которому не допускается реклама алкоголя, содержащая утверждения о снижении интенсивности негативного воздействия на организм человека. Указали на ту часть закона «О рекламе», согласно которой реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
«Использование фразы «утро будет добрым» формирует впечатление улучшения эмоционального состояния после употребления алкоголя. Фраза «в 1,5 раза снижено негативное влияние алкоголя на организм» содержит прямое утверждение о снижении вреда для здоровья, что противоречит пункту 3 части 1 статьи 21 закона «О рекламе», — сделали вывод в Татарстанском УФАС. В надзорном ведомстве уточнили, что ответственность за нарушения требований к рекламе по закону несут рекламодатель и рекламораспространитель.
Аффилированные лица
В ответ на запрос антимонопольного органа ООО «Агроторг», в помещении магазина которого было размещено изображение водки «5 озер», пояснило, что это помещение используется на основании договора аренды. Далее выяснилось, что рекламодателем в данном случае выступает производитель водки — ООО «Алкогольная сибирская группа» («АСГ»), а рекламораспространителем — владелец рекламной конструкции, в роли которой выступил постамат — ООО «Файв пост».
— ООО «Агроторг», являясь арендатором помещения и аффилированным лицом с ООО «Файв пост», также могло участвовать в определении содержания рекламы или предоставлении места для ее размещения, что подлежит выяснению при рассмотрении дела, — указал председатель Комиссии антимонопольной службы по Республике Татарстан в определении о возбуждении антимонопольного дела.
Решение — обвинительное
— В деле, которое было возбуждено по признакам нарушения законодательства о рекламе, примечательно то, что в рекламе алкогольного напитка использовали пожелание доброго утра и утверждали о снижении вреда рекламируемого товара для организма в 1,5 раза без ссылки на источник, который мог бы это утверждение подтвердить, — рассказали «Реальному времени» в Татарстанском УФАС России. — А сама реклама была размещена на постамате, который не является непосредственным местом продажи алкоголя в конкретном отделе, а выступает зоной для выдачи интернет-заказов. При этом размещение этого «рекламного креатива» давало возможность ознакомиться с его содержанием всем без исключения посетителям магазина.
Рассмотрение дела несколько раз откладывалось. В антимонопольном ведомстве пояснили, что ходатайство об отложении было связано с просьбой ответчиков ознакомиться с протоколом экспертного совета по рекламе при Татарстанском УФАС, на заседание которого было вынесено данное дело.
— 10 июня было оглашено обвинительное решение в отношении ООО «Алкогольная сибирская группа» и ООО «Файв пост». Дело в отношении ООО «Агроторг» прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения: постамат на основании договора аренды с «Агроторгом» разместило ООО «Файв пост», а рекламодателем выступила «Алкогольная сибирская группа», — уточнили в УФАС.
— Прокомментировать от ООО «АСГ» можно так: 10 июня вынесено решение, которое озвучили участникам дела, — сообщили «Реальному времени» в PR-группе ООО «Алкогольная сибирская группа». — В отношении нас признаков нарушения содержания рекламы не установлено.
Ответов на запрос о позиции двух других «фигурантов» антимонопольного дела — ООО «Агроторг» и ООО «Файв пост» — издание не получило.
По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в Москве ООО «АСГ» с ноября 2023 года на 99% принадлежит арабской компании «Бореал спиритс ФЗЕ» и на 1% гражданке России Ларисе Стрелец, чей алкогольный бизнес стартовал в Омске в начале нулевых. Как свидетельствует сервис, 2025 год предприятие завершило с выручкой в 65 млрд рублей и чистой прибылью почти в 2,2 млрд. В январе ООО «АСГ» подало заявку на регистрацию товарного знака «Утро будет добрым».
Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агроторг» и ООО «Файв пост» аффилированы друг другу через ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», которое управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Виктория», «Красный Яр», «Хлеб-Соль» и «Слата», включающими более 29,5 тыс. магазинов, и развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post. Выручка ООО «Агроторг» за 2025 год достигла 3,44 трлн рублей, чистая прибыль — 23,9 млрд. Выручка ООО «Файв пост» за 2025-й — 7,76 млрд, чистая прибыль — 530 миллионов.
От медведя до Лазерсона
Проверка рекламы водки в Набережных Челнах — второе антимонопольное дело такого рода, возбужденное в России с начала 2026 года. Как сообщалось на официальном сайте антимонопольного ведомства, в феврале Крымское УФАС России отреагировало на жалобы граждан на рекламу водки под брендом Medoff в телеграм-каналах «НОВОСТИ КРЫМ Севастополь» и «Двач». Реклама содержала изображение медведя в фартуке с надписью «MEDOFF Vodka» и стеклянной бутылки «MEDOFF Vodka». УФАС установило нарушения в действиях рекламодателя — производителя водки ООО «КВК групп», так как закон запрещает размещать рекламу алкоголя в интернете, а также использовать образы животных и людей в рекламе алкогольной продукции. Суд поддержал решение Крымского межрегионального УФАС России.
Год назад Крымское УФАС России признало ненадлежащей рекламу в телеграм-канале с фотографией бутылок с надписью «Хуторок» на обеденном столе и текстом: «Внимание-внимание! Скорый поезд «Хуторок» прибыл на главный путь, чтобы вернуть вас в теплые дни и согревающие душу воспоминания. Предъявите билет, пройдите в вагон и дайте себе возможность вновь ощутить атмосферу душевных бесед и радостных встреч за большим семейным столом».
В мае 2024 года Санкт-Петербургское УФАС России по заявлению гражданина возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе в отношении ООО «КВК групп», индивидуального предпринимателя Софьи Лазерсон и ООО «Кулинарная студия Ильи Лазерсона». Поводом послужило размещение на youtube-канале «Зона Лазерсонов» видеоролика с рекламой коньяка «Коктебель». УФАС предъявило компании знаменитого шеф-повара несколько нарушений: отсутствие пометки «реклама», использование образа человека, размещение рекламы в интернете, отсутствие предупреждения о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Рассмотрение дела было назначено на 27 мая 2024 года, однако в открытых источниках, в том числе и на официальном сайте УФАС России, нет информации о его результатах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».