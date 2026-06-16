В Татарстане ФАС наказала производителя водки за обещание доброго утра после употребления

Властям Набережных Челнов не понравился слоган о снижении негативного влияния алкоголя на организм

Фото: Реальное время

В Татарстане возбудили антимонопольное дело с проверкой рекламы водки. Поводом для разбирательства послужило оформление постамата 5Post в магазине «Пятерочка» в Набережных Челнах, где имелись надписи: «утро будет добрым» и «в 1,5 раза снижено негативное влияние алкоголя на организм». Сомнения в законности размещения этих слоганов в сочетании с изображением бутылки сорокаградусной возникли у администрации Комсомольского района автограда, на обращение которой и отреагировала ФАС. О ходе разбирательства, позициях его участников и других примерах нарушений в рекламе спиртного — в материале «Реального времени».



Недоброе «утро»

Татарстанское управление ФАС возбудило антимонопольное дело по обращению администрации Комсомольского района Набережных Челнов, обнаружившей на постамате 5Post в магазине «Пятерочка» изображение водки «5 озер» с текстом: «утро будет добрым» и «в 1,5 раза снижено негативное влияние алкоголя на организм».

Как указано в документах дела, в соответствии с законом реклама алкогольной продукции не должна создавать впечатление, что употребление алкоголя имеет важное значение для улучшения физического или эмоционального состояния, и содержать утверждения о том, что она безвредна или полезна для здоровья человека. Кроме того, антимонопольщики сослались на Руководство по соблюдению обязательных требований, утвержденное Приказом ФАС России, согласно которому не допускается реклама алкоголя, содержащая утверждения о снижении интенсивности негативного воздействия на организм человека. Указали на ту часть закона «О рекламе», согласно которой реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более объема готовой продукции разрешается только в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

Татарстанское Управление ФАС возбудило антимонопольное дело за рекламу водки на постамате 5Post в магазине «Пятерочка». Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Использование фразы «утро будет добрым» формирует впечатление улучшения эмоционального состояния после употребления алкоголя. Фраза «в 1,5 раза снижено негативное влияние алкоголя на организм» содержит прямое утверждение о снижении вреда для здоровья, что противоречит пункту 3 части 1 статьи 21 закона «О рекламе», — сделали вывод в Татарстанском УФАС. В надзорном ведомстве уточнили, что ответственность за нарушения требований к рекламе по закону несут рекламодатель и рекламораспространитель.

Аффилированные лица

В ответ на запрос антимонопольного органа ООО «Агроторг», в помещении магазина которого было размещено изображение водки «5 озер», пояснило, что это помещение используется на основании договора аренды. Далее выяснилось, что рекламодателем в данном случае выступает производитель водки — ООО «Алкогольная сибирская группа» («АСГ»), а рекламораспространителем — владелец рекламной конструкции, в роли которой выступил постамат — ООО «Файв пост».

Рекламодателем выступает производитель водки — ООО «Алкогольная сибирская группа», а рекламораспространителем — владелец рекламной конструкции, в роли которой выступил постамат — ООО «Файв пост». скриншот сайта Яндекс-карты

— ООО «Агроторг», являясь арендатором помещения и аффилированным лицом с ООО «Файв пост», также могло участвовать в определении содержания рекламы или предоставлении места для ее размещения, что подлежит выяснению при рассмотрении дела, — указал председатель Комиссии антимонопольной службы по Республике Татарстан в определении о возбуждении антимонопольного дела.

Решение — обвинительное

— В деле, которое было возбуждено по признакам нарушения законодательства о рекламе, примечательно то, что в рекламе алкогольного напитка использовали пожелание доброго утра и утверждали о снижении вреда рекламируемого товара для организма в 1,5 раза без ссылки на источник, который мог бы это утверждение подтвердить, — рассказали «Реальному времени» в Татарстанском УФАС России. — А сама реклама была размещена на постамате, который не является непосредственным местом продажи алкоголя в конкретном отделе, а выступает зоной для выдачи интернет-заказов. При этом размещение этого «рекламного креатива» давало возможность ознакомиться с его содержанием всем без исключения посетителям магазина.

Рассмотрение дела несколько раз откладывалось. В антимонопольном ведомстве пояснили, что ходатайство об отложении было связано с просьбой ответчиков ознакомиться с протоколом экспертного совета по рекламе при Татарстанском УФАС, на заседание которого было вынесено данное дело.

— 10 июня было оглашено обвинительное решение в отношении ООО «Алкогольная сибирская группа» и ООО «Файв пост». Дело в отношении ООО «Агроторг» прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения: постамат на основании договора аренды с «Агроторгом» разместило ООО «Файв пост», а рекламодателем выступила «Алкогольная сибирская группа», — уточнили в УФАС.

«10 июня было оглашено обвинительное решение в отношении ООО «Алкогольная сибирская группа» и ООО «Файв пост». скриншот сайта asg.ru/

— Прокомментировать от ООО «АСГ» можно так: 10 июня вынесено решение, которое озвучили участникам дела, — сообщили «Реальному времени» в PR-группе ООО «Алкогольная сибирская группа». — В отношении нас признаков нарушения содержания рекламы не установлено.

Ответов на запрос о позиции двух других «фигурантов» антимонопольного дела — ООО «Агроторг» и ООО «Файв пост» — издание не получило.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в Москве ООО «АСГ» с ноября 2023 года на 99% принадлежит арабской компании «Бореал спиритс ФЗЕ» и на 1% гражданке России Ларисе Стрелец, чей алкогольный бизнес стартовал в Омске в начале нулевых. Как свидетельствует сервис, 2025 год предприятие завершило с выручкой в 65 млрд рублей и чистой прибылью почти в 2,2 млрд. В январе ООО «АСГ» подало заявку на регистрацию товарного знака «Утро будет добрым».

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агроторг» и ООО «Файв пост» аффилированы друг другу через ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», которое управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Виктория», «Красный Яр», «Хлеб-Соль» и «Слата», включающими более 29,5 тыс. магазинов, и развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post. Выручка ООО «Агроторг» за 2025 год достигла 3,44 трлн рублей, чистая прибыль — 23,9 млрд. Выручка ООО «Файв пост» за 2025-й — 7,76 млрд, чистая прибыль — 530 миллионов.

От медведя до Лазерсона

Проверка рекламы водки в Набережных Челнах — второе антимонопольное дело такого рода, возбужденное в России с начала 2026 года. Как сообщалось на официальном сайте антимонопольного ведомства, в феврале Крымское УФАС России отреагировало на жалобы граждан на рекламу водки под брендом Medoff в телеграм-каналах «НОВОСТИ КРЫМ Севастополь» и «Двач». Реклама содержала изображение медведя в фартуке с надписью «MEDOFF Vodka» и стеклянной бутылки «MEDOFF Vodka». УФАС установило нарушения в действиях рекламодателя — производителя водки ООО «КВК групп», так как закон запрещает размещать рекламу алкоголя в интернете, а также использовать образы животных и людей в рекламе алкогольной продукции. Суд поддержал решение Крымского межрегионального УФАС России.

Закон запрещает использовать образы животных и людей в рекламе алкогольной продукции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Год назад Крымское УФАС России признало ненадлежащей рекламу в телеграм-канале с фотографией бутылок с надписью «Хуторок» на обеденном столе и текстом: «Внимание-внимание! Скорый поезд «Хуторок» прибыл на главный путь, чтобы вернуть вас в теплые дни и согревающие душу воспоминания. Предъявите билет, пройдите в вагон и дайте себе возможность вновь ощутить атмосферу душевных бесед и радостных встреч за большим семейным столом».

В мае 2024 года Санкт-Петербургское УФАС России по заявлению гражданина возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе в отношении ООО «КВК групп», индивидуального предпринимателя Софьи Лазерсон и ООО «Кулинарная студия Ильи Лазерсона». Поводом послужило размещение на youtube-канале «Зона Лазерсонов» видеоролика с рекламой коньяка «Коктебель». УФАС предъявило компании знаменитого шеф-повара несколько нарушений: отсутствие пометки «реклама», использование образа человека, размещение рекламы в интернете, отсутствие предупреждения о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Рассмотрение дела было назначено на 27 мая 2024 года, однако в открытых источниках, в том числе и на официальном сайте УФАС России, нет информации о его результатах.