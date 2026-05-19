Банк хочет наказать татарстанских «раздолжнителей» за неправильные формулировки

Против набережночелнинского ООО «Долг списан» возбуждено антимонопольное дело

Фото: Реальное время

Татарстанское УФАС возбудило антимонопольное дело на челнинское ООО «Долг списан», оказывающее услуги в области банкротства. Поводом стало обращение одного из банков, усмотревшего в рекламе юристов признаки нарушения закона. Какие негативные моменты усмотрели в кредитном учреждении в формулировках юристов, что надо принимать во внимание должникам, решившим пройти процедуру банкротства, и чем опасна недобросовестная реклама услуг «раздолжнителей», читайте в «Реальном времени».

«Формулировки, создающие ложное впечатление»

В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по обращению одного из банков возбуждено антимонопольное дело в отношении ООО «Долг списан», зарегистрированного в Набережных Челнах. На сайте УФАС опубликовано определение, в котором перечислены утверждения из рекламного материала, размещенного 11 марта 2026 года «по ссылке» в социальной сети «ВКонтакте»:

«Сейчас у каждого второго есть кредиты, и часто случается — что платежи по кредитам превышают доходы»;

«Выход из этой ситуации есть — банкротство физических лиц»;

«С ее помощью освободились от долгов уже более 2 000 человек по всей России»;

«Аниса не просто юрист, а арбитражный управляющий, помогает законно списывать кредиты».

В УФАС по РТ возбуждено антимонопольное дело в отношении ООО «Долг списан». Мария Зверева / realnoevremya.ru

В определении также указаны признаки нарушения закона «О рекламе»:

«реклама адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к услугам по сопровождению процедуры банкротства;

используются формулировки, создающие у потребителя ложное впечатление о беспроблемном списании долгов;

отсутствует указание на то, что право на обращение в суд с заявлением о признании банкротом возникает только при наличии определенных условий;

не раскрыты последствия банкротства».

Дело назначено к рассмотрению 10 июня 2026 года.

«За яркими фразами скрыта важная информация»

В Татарстанском УФАС «Реальному времени» пояснили, что, согласно действующему законодательству, подобная реклама обязательно должна сопровождаться предупреждением: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

— Такая реклама привлекает внимание яркими фразами, которые скрывают, что у банкротства могут быть серьезные последствия. Например, невозможность управлять бизнесом, продавать имущество, брать кредиты, — подчеркнули в ведомстве. — В такой рекламе не только отсутствует существенная информация, но и само банкротство представлено как легкая процедура с короткими сроками, что не соответствует действительности.

Кроме того, напомнили в УФАС, решение о признании лица или компании банкротом принимает суд или МФЦ, который оказывает услуги оформления документов для внесудебного банкротства. И это, указали в надзорном органе, еще одна важная информация, которая скрыта за привлекающей внимание потребителей рекламой.

«Впервые слышу»

Для директора ООО «Долг списан» Татьяны Исмагиловой вопрос издания об антимонопольном деле и обоснованности, с ее точки зрения, его возбуждения оказался и вовсе неожиданным.



— Я впервые слышу об этом, — сообщила она и добавила, что, прежде чем высказываться о сложившейся ситуации, ей необходимо ознакомиться с документами и понять суть претензий.

Татьяна Исмагилова также рассказала, что ее компания заблаговременно учла все изменения, внесенные в последнее время в закон о рекламе, и в соответствии с ними откорректировала свою деятельность.

Закон хороший — схема плохая

Казанский юрист Владлен Копвиллем безотносительно исхода антимонопольного дела по данной жалобе считает, что, выбирая юриста для консультации по процедуре банкротства, надо учитывать, что услуги «списывателей долгов» обычно недешевы, а у физлиц есть возможность пройти процедуру банкротства практически бесплатно — через МФЦ. Правда, доступна она не каждому — к должнику в этом случае предъявляется ряд требований.

— Подробности о том, на каких условиях гражданам доступно банкротство через МФЦ, можно узнать на официальном сайте МФЦ, для этого консультироваться у кого-то еще не нужно, достаточно выйти в интернет, — подчеркнул он. — И вполне возможно, что должнику не придется платить 150 тысяч рублей, а то и больше — такую цену сегодня нередко назначают за свои услуги «раздолжнители», а плата арбитражному управляющему, который будет проверять достоверность предоставленных должником сведений, составит почти на порядок меньшую сумму.

Копвиллем подчеркнул, что проблема, когда человек не в силах расплатиться с долгами, на сегодня очень распространена и «очень много юристов на этом просто кормятся», пользуясь неосведомленностью клиентов. При этом доступность банкротства уже сыграла злую шутку с кредиторами граждан, и речь тут не о банках:

— Эта схема связана со «схемой Долиной». Люди продают квартиру, потом говорят, что они не понимали, что делали, и идут в суд, и им возвращают квартиру, а денег, полученных от покупателя, у них уже нет, и они уходят в банкротство. То есть формально они должны вернуть покупателю квартиры несколько миллионов, а в реальности банкротство освобождает их от этого. Покупатель остается без денег и без недвижимости, и я считаю, что законодатели, принимая в таком виде закон о банкротстве физлиц, этого не учли.

Чем опасен рынок «околоюридических» услуг

Юрист казанской юридической фирмы Yalilov & Partners Вадим Ихвишенко в разговоре с «Реальным временем» отметил, что в последние годы сформировался обширный рынок юридических и «околоюридических» услуг по сопровождению банкротства физических лиц. И что, наряду с добросовестными профессиональными юристами и арбитражными управляющими, на этом рынке действует множество компаний, чья специализация — агрессивный маркетинг, а не качественная правовая помощь. Типичная бизнес-модель таких фирм сводится к привлечению клиента через массированную рекламу в социальных сетях и СМИ с обещанием «легкого» и «быстрого» списания долгов без объяснения процедуры и ее последствий, сбору предоплаты за минимальный объем работы и последующему ведению дела с низким качеством.

— Если гражданин столкнулся с рекламой услуг по банкротству или списанию долгов, есть ряд моментов, которые должны насторожить и заставить отнестись к предложению критически, — говорит Вадим Ихвишенко. — Закон прямо запрещает использовать в такой рекламе гарантии результата и утверждения о беспроблемности — фразы «помогает законно списывать кредиты», «избавим от долгов навсегда», «списание долга гарантировано» являются прямым нарушением, поскольку процедура банкротства целесообразна далеко не для всех граждан. Суд может не списать долги, возникшие, например, в результате мошеннических действий, алименты, требования о возмещении вреда жизни и здоровью, «недобросовестные» кредиты, взятые на заведомо невозвратных условиях.

«Если гражданин столкнулся с рекламой услуг по банкротству или списанию долгов, есть ряд моментов, которые должны насторожить и заставить отнестись к предложению критически». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, по его словам, неосвобождение от долгов, согласно последней практике Верховного суда, грозит даже тем, кто умолчал об имеющихся долгах при принятии новых (например, не указал их наличие в заявке на кредит).

Также недопустимо игнорировать последствия банкротства, подчеркнул он. Реклама, где не упоминаются существенные ограничения и риски, вводит потребителя в заблуждение. Последствия банкротства крайне серьезны: трехлетний период оспаривания сделок (в течение трех лет после завершения процедуры финансовый управляющий может оспорить сделки должника), пятилетний запрет на повторное банкротство, запрет на занятие определенных должностей (в течение трех лет — на руководство финансовыми организациями, в течение пяти лет — на руководство органами управления юридического лица), обязательность раскрытия факта банкротства при получении кредитов и займов в течение пяти лет и т. д.

— Должны настораживать и обещания «списания всех долгов без выезда из дома» (полноценная процедура банкротства — это судебный процесс, требующий личного участия или участия представителя, предоставления подлинных документов, взаимодействия с финансовым управляющим), отсутствие информации о возможных издержках (вознаграждение финансового управляющего, публикации, почтовые расходы, госпошлина), а также давление на эмоции — использование страха, отчаяния или создание иллюзии легкого решения, — говорит Ихвишенко. — Таким образом, несмотря на всю привлекательность, процедура банкротства имеет множество «подводных камней», которые следует учитывать не только потенциальному клиенту, но и самой юридической фирме, рекламирующей такого рода услуги.

«Списание долгов с гарантией» — под запретом

Процедура банкротства физлиц действует в России уже более 10 лет — с 1 октября 2015 года. А в 2020 году в закон о банкротстве внесли изменения, позволяющие физлицам пройти ее во внесудебном порядке — через МФЦ.



1 января 2026 года вступили в силу поправки в закон, которые ограничили рекламу услуг, связанных с процедурой банкротства граждан. В частности, были введены:

запрет на рекламу гарантии освобождения от долгов;

запрет на призывы не платить — не исполнять денежные обязательства;

запрет на ложное представление о государственной системе — распространение утверждения, что государство создало систему, которая позволяет избегать выплаты долгов или обязательных платежей;

запрет на общее упоминание возможности освобождения от долгов и обязательств в неконкретном, общем виде — например, в виде формулировок: «Законный способ освободиться от долгов», «Спишем долги», «Освобождение от обязательств через суд»;

требование обязательного предупреждения о последствиях банкротства в рекламном материале следующего содержания: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Только цифры

Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», средний чек компании ООО «Долг списан» с декабря 2025 года по май 2026-го составлял 11—15 тыс. рублей. Выручка за 2025 год составила почти 35 млн, а чистая прибыль — 2,96 миллиона.

