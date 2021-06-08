КМПО: «Сточные воды нашего предприятия для населения Казани неопасны»

Завод оспаривает размер платы за негативное воздействие на городскую систему канализации

Фото: "Реальное время"

Следом за «Нэфисом» отбиваться в суде от претензий «Водоканала» по вопросу чистоты своих сточных вод пришлось еще одному казанскому заводу — КМПО. Моторостроители уверяют, что им несправедливо начисляли плату за негативное воздействие на работу городской канализации, словно стоки предприятия чрезмерно грязные. Завод выиграл дело, но проблему не решил и подал жалобу в антимонопольную службу. В Татарстанском УФАС России завели дело против МУП «Водоканал» из-за отказа принять декларацию о составе сточных вод КМПО. Камнем преткновения стало отсутствие у завода своего контрольного колодца, отдельного от других абонентов. Зато есть «гальваническое производство», которое загрязняет стоки, считает ответчик. «Реальное время» выслушало мнения сторон.



Почему декларацию КМПО не принимают

В жалобе антимонопольщикам КМПО указало на «злоупотребления со стороны МУП «Водоканал» доминирующим положением». Последний, по словам моторостроителей, отказался принять декларацию о составе и свойствах сточных вод завода. Зато выставил круглый счет за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения Казани.



В октябре 2017 года МУП «Водоканал» и АО «КМПО» заключили единый договор холодного водоснабжения и водоотведения. По условиям «Водоканал» обязался подавать заводу холодную питьевую воду, а также принимать сточные и контролировать их качество. В свою очередь КМПО должно вносить плату за услуги, в том числе и за негативное воздействие на городскую систему канализации. Контроль за соблюдением режима водоотведения и допустимых сбросов, а также состава и объема этих сбросов, возлагался на «Водоканал». А декларацию состава и свойств сточных вод должно подавать КМПО. Согласно документу, и должны начислять размер компенсации за вред от промышленных стоков.



Но «Водоканал» декларацию от завода не принимает. На заседании в УФАС причину отказа пояснил тем, что у КМПО якобы нет отдельного от других абонентов контрольного канализационного колодца для отбора проб сточных вод.

В октябре 2017 года МУП «Водоканал» и АО «КМПО» заключили единый договор холодного водоснабжения и водоотведения

«Гальваническое производство»

«Водоканал», ссылаясь на пункт 123.4 правил, привел формулу расчета платы за негативное воздействие, где помимо тарифа, умножаемого на объем всех сточных вод абонента, существует еще и «коэффициент компенсации», равный 0,5 (или же «для поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории строительных площадок», равный 2,5).



— Таким образом, основанием для отказа от принятия декларации, а также для выставления платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в отношении АО «КМПО» фактически являлось отсутствие у АО «КМПО» контрольного канализационного колодца, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов, — отмечали в обращении УФАС специалисты «Водоканала».

В организации также объясняли условия, по которым начинал действовать коэффициент, увеличивавший плату для КМПО. Всего их три. Во-первых, «на объекте осуществляется один из видов производств, предусмотренных пунктом 123 (4) Правил». «Водоканал» заявил, что на КМПО якобы есть «гальваническое производство» (цех для нанесения специального покрытия на изделия из металла, отличается высокой опасностью и вредностью, — прим. ред.). Согласно правилам холодного водоснабжения и водоотведения, плата за стоки с такого производства должна быть выше.

Во-вторых, объем сточных вод составляет менее 30 куб. метров в сутки. И в-третьих, «в случае отсутствия технической возможности осуществить отбор проб сточных вод абонента в отдельном контрольном колодце без учета сточных вод иных абонентов».

По этой причине, МУП «Водоканал» подал иск о взыскании с АО «КМПО» задолженности за негативное воздействие за период с 1 по 30 апреля 2019 года (почему только за один месяц — не уточняется). Однако Арбитражный суд РТ отказал в удовлетворении иска «Водоканалу», обосновав это тем, что в КМПО, согласно выписке из ЕГРЮЛ, отсутствует ОКВЭД регулирующий деятельность, связанную с гальваническим производством. То есть по решению суда никакого гальванического (вредного) производства на КМПО нет.



Впрочем, в «Водоканале» решили пойти другим путем и заявили, что решение суда не может распространяться на период с июля 2020 года. По той причине, что новая редакция правил вступила в силу в июне 2020 года, и она особенно настаивает на необходимости контрольного колодца — которого, как уверяют в «Водоканале», у КМПО нет.



В УФАС, однако, сравнив тексты первоначальных правил (в редакции до мая 2020 года) и отредактированных в мае 2020 года, не увидели существенных изменений в его действии, в частности, в пункте о колодце.

В «Водоканале» указали, что представитель КМПО якобы сам подписал акт о невозможности контроля состава и свойств сточных вод у себя в отдельном канализационном колодце «без учета сточных вод других абонентов», а их немало. Через канализационные сети АО «КМПО» осуществляют свое водоотведение и другие абоненты «Водоканала»: это ООО «Фойт Турбо», ООО «Финком», АО «КНИАТ», ООО «Казанский агрегатный завод», ООО «Миррико Менеджмент», ООО «Грайф Пермь», ОАО «Казанский ОКБ «Союз», ООО «Современные электрические системы». Иными словами, отделить стоки «КМПО» от стоков АО «КНИАТ», ОКБ «Союз» или «Казанского агрегатного завода» невозможно, по мнению поставщика услуги.



«Презумпция сверхнормативного загрязнения стоков»

Грязные промышленные стоки требуют дополнительной очистки, что повышает затраты «Водоканала». Отсюда и повышающий коэффициент платы. В УФАС же отмечают, что за негативное воздействие абонент платит, в том числе согласно перечню видов деятельности, указанных в правилах. И расчет платы для специально определенной категории абонентов определяется расчетным методом без осуществления контроля и использования результатов анализов контрольных проб сточных вод. То есть неважно — есть контрольный колодец или нет, но если у вас есть гальваническое производство — платить вы будете больше.

Согласно закону, здесь вступает в силу «презумпция сверхнормативного загрязнения стоков» и действует упрощенный порядок исчисления платы, что, однако, не исключает возможности опровержения данной презумпции абонентом (в нашем случае — КМПО), если он докажет, что отводимые от его объекта сточные воды соответствуют требованиям Правил №644. Для использования данной презумпции «Водоканалу», в свою очередь, прямо необходимо доказать соответствие абонента требованиями правил (что у него есть гальваническое производство, например — да еще нет колодца).

«Водоканал» аргументирует свою позицию тем, что у него нет технической возможности осуществить отбор проб сточных вод КМПО без учета сточных вод иных абонентов и к тому же завод «осуществляет деятельность с использованием гальванических элементов».

Суд и УФАС не нашли на КМПО «гальванического производства»

Антимонопольщики, как и Арбитражный суд РТ не нашли у КМПО соответствующего ОКВЭД. У завода основным видом экономической деятельности является «ремонт машин и оборудования». А гальванические элементы присутствуют лишь в следующих видах деятельности: «производство оборудования для нанесения гальванического покрытия, производство ювелирных изделий и аналогичных изделий, в группу которых входит производство технических или лабораторных изделий из сплавов, включающих драгоценные металлы: литейных форм, лопаточек, ванночек со слоем металла, нанесенным гальваническим способом; производство листового холоднокатаного стального проката, планированного, с гальваническим или иным покрытием; производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, включающих в свою группу производство сухих гальванических элементов; и, наконец, производство наливных гальванических элементов».

Впрочем, у КМПО также есть побочная деятельность (как и у большинства предприятий, где работников кормят в столовых): это деятельность общественного питания, которая автоматически подпадает под «презумпцию сверхнормативного загрязнения стоков», но эта деятельность, указывают в УФАС по РТ, носит для КМПО «факультативный характер», и доход от этой деятельности завод не получает. Во всяком случае «Водоканал» пока не доказал обратного.

18 лет «Водоканал» был доволен колодцем КМПО



В КМПО же ссылаются на собственную программу контроля состава и свойств по надзору сточных вод на 2015—2018 годы, согласованную с Управлением Росприроднадзора по РТ, в которой по отношению к заводу указана периодичность планового контроля (один раз в квартал) и сведения о месте отбора проб: «два выпуска. Колодцы на территории предприятия».

КМПО попросил Арбитражный суд в 2019 году урегулировать процедуру отбора проб в спорный период времени: так как на протяжении 18 лет, в отсутствие изменений системы канализации, сотрудники КМПО сами производили отбор проб из согласованных сторонами контрольных колодцев, «тем самым МУП «Водоканал» продемонстрировало свое согласие относительно порядка осуществления контроля». И платить по повышенному коэффициенту КМПО, разумеется, отказывается. Мало того, хотя решение Арбитражного суда и было обжаловано в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде (он оставил решение АС РТ без изменений), в дальнейшем «Водоканал» судебные акты по двум делам — 2019 и 2020 годов, когда была апелляция — не оспаривал. Тем не менее в октябре 2020 года МУП «Водоканал» сообщил КМПО (неожиданно для последнего), что принимать его декларацию отказывается из-за отсутствия контрольного колодца, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.

УФАС, как и Арбитражный суд РТ, также обратил внимание, что никакой реконструкции систем водоотведения на территории АО «КМПО» не производилось, следовательно, как и ранее, у МУП «Водоканал» была возможность по проведению отбора проб сточных вод в соответствии с установленным до 2019 года порядком. Контрольные канализационные колодцы №1, 2 на предприятии имеются и являются последними колодцами на выпусках АО «КМПО». Ранее отборы проводились именно из этих источников. Поэтому и расчет за негативное действие в отношении АО «КМПО» в 2020 году должен был производиться на основании представленной декларации, а не по расчетам «презумпции сверхнормативных сборов». А расчеты привели к немаленьким для завода суммам: к примеру, за период с 01.10.2020 по 31.10.2020, согласно счету на оплату №7398 от 10.12.2020, выставлена сумма в размере 176 623, 76 рубля, в год КМПО должен выплачивать более 2 млн рублей.

К делу привлекли Росприроднадзор

УФАС РТ заявило, что МУП «Водоканал», осуществляющее водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры, является субъектом естественной монополии», и в силу прямого указания закона, а также решения органа местного самоуправления в лице Исполнительного комитета г. Казани, занимает доминирующее положение на товарном рынке. Отказ принимать декларацию КМПО о стоках антимонопольщики расценили как прямое нарушение закона «О защите конкуренции» — так как КМПО физически не может стать абонентом другой организации, кроме «Водоканала».

Заведя дело, УФАС запросило у «Водоканала» его программу контроля состава и свойств сточных вод на 2015—2018 годы и сумму выручки за 2018—2020 годы. И пояснения о том, как определяются размеры платы за негативное воздействие другим абонентам (вышеупомянутым ООО «Фойт Турбо», ООО «Финком», АО «КНИАТ», ООО «Казанский агрегатный завод», и т. д.). А у КМПО в УФАС запросили копии деклараций о составе и свойствах сточных вод, представленных в адрес МУП «Водоканал» в период 2016—2018 гг.

Дело будет рассматриваться 24 июня 2021 года, на него также пригласили представителей Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. От него в УФАС ждут пояснения по порядку согласования и контроля исполнения организациями водоснабжения и водоотведения программ контроля состава и свойств сточных вод. А также пояснения относительно «правомерности выставления счетов в отношении АО «КМПО».



«Колодец есть — водоканал производил из него отбор 18 лет»

Главный инженер по жизнеобеспечению предприятия АО «КМПО» Айдар Загретдинов рассказал «Реальному времени», что сам спорный вопрос относительно неправомерности выставления платы за негативное воздействие на центральные сети водоотведения за период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. был разрешен в рамках гражданского дела, рассмотренного Арбитражным судом РТ. Решением, вступившим в законную силу определено, что выставление за указанный период, по указанным основаниям неправомерно, контрольный канализационный колодец, из которого возможен отбор проб у АО «КМПО» имеется, он установлен в действующем договоре с МУП «Водоканал».

— В решении также дана оценка действиям МУП «Водоканал» в рассматриваемой ситуации, как непоследовательным и недобросовестным, осуществлявшихся вопреки фактически исполняющемуся соглашению, — объяснил Айдар Загретдинов.

В компании также рассказали, что в УФАС в настоящее время рассматривается жалоба АО «КМПО» на то, что МУП «Водоканал» продолжает выставлять плату за негативное воздействие на централизованные сети водоотведения расчетным способом, даже учитывая тот факт, что Арбитражный суд РТ урегулировал многие спорные вопросы, в частности — вопрос наличия колодца, из которого возможен отбор проб сточных вод. По мнению КМПО, МУП «Водоканал» не принимает декларацию, ежемесячно выставляет счета на оплату за негативное воздействие, «не производя при этом отборы проб сточных вод, то есть производит выставление без выявления факта нарушения».

— Учитывая изложенное, считаем, что МУП «Водоканал» фактически злоупотребляет доминирующим положением, — заявили в КМПО. — Контрольный колодец у АО «КМПО» имеется, и де-юре (установлен в Договоре с МУП «Водоканал», сделаны соответствующие выводы в судебных актах Арбитражных судов), и де-факто (из него производил отбор МУП «Водоканал» на протяжении 18 лет). Исходя из этого, устанавливать еще один колодец нет необходимости.

По словам главного инженера по жизнеобеспечению предприятия АО «КМПО» Айдара Загретдинова, решением Арбитражного суда РТ от 04.06.2020 г. установлено, что АО «КМПО» не подпадает под виды деятельности, связанные с гальваникой, согласно ОКВЭД. Мало того, отметил Загрутдинов, «за последний год АО «КМПО» достигло значительных успехов по предотвращению негативного воздействия на центральные сети водоотведения, что выражается в полном его отсутствии за указанный период:



— Такой результат является следствием целого ряда предпринимаемых КМПО мер по исключению вредного воздействия на окружающую среду. Сточные воды нашего предприятия для населения Казани не опасны, ввиду того, что они по составу и свойствам не превышают нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ, установленного действующим законодательством.

Водоканал: «Ответы по итогам рассмотрения дела»

Газета «Реальное время» также обратилась с запросами в МУП «Водоканал», поинтересовавшись, каким на предприятии видят выход из сложившейся тупиковой ситуации, и действительно ли для доказательства отсутствия негативного воздействия необходим «контрольный канализационный колодец».

В МУП сообщили «Реальному времени», что в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства по обращению АО «КМПО» по вопросам об отказе в принятии декларации о составе и свойствах сточных вод, предоставленной АО «КМПО», а также выставлении счетов на оплату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. Однако позиция МУП «Водоканал» по вышеуказанным вопросам, как рассказали на предприятии, будет сформирована с учетом решения, вынесенного УФАС по РТ.

— Поскольку на сегодняшний день рассмотрение дела антимонопольным органом не завершено, ответы на поставленные вами вопросы, могут быть предоставлены по итогам рассмотрения дела, — заявили представители «Водоканала».

Напомним, в ноябре прошлого года татарстанский арбитраж поставил точку в похожем споре: тогда «Водоканал» «бодался» с «Нэфис косметикс по сбросу «грязных» сточных вод компании в казанскую канализацию. Суд частично удовлетворил иск муниципального предприятия о компенсации ущерба от повышенного содержания загрязняющих веществ в стоках химкомбината. Однако согласно решению Фемиды, из затребованных 26 млн рублей химическое предприятие, которому угрожает привлечение к субсидиарной ответственности по долгам завода СМС, должно было заплатить всего 312 тысяч и возместить судебные расходы. Тогда к этому привели те же «сомнения в сроках годности и качестве проб стоков», что позволило «Нэфису» снизить сумму компенсационного платежа до полутора процентов от первоначальной.



Водоканал набрал кредитов для реконструкции системы канализации



Согласно финансовым показателям «Водоканала», МУП на начало 2021 года был в немалых долгах: объем только долгосрочных заемных средства за 2020 год вырос почти в два раза: с 482,1 млн до почти 1 млрд рублей (969 млн). На предприятии висит и краткосрочная задолженность, по заемным средствам — 300 млн рублей. Связаны эти займы, по-видимому, с федеральным нацпроектом «Оздоровление Волги» — по этому проекту на 2021 год запланирована реконструкция очистных сооружений МУП «Водоканал», так как «стоки 80% очистных сооружений не соответствуют требованиям», рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. В ходе реконструкции в 2021-2024 годах должен сократиться сброс неочищенных вод на 42%. На реконструкцию очистных сооружений Казани потребуется 7,1 млрд рублей. На строительство очистных сооружений в 2020 году при этом было направлено 1,9 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд из федерального бюджета, остальную часть составили средства из бюджета республики, а также вложения предприятий.

Впрочем, за 10 лет выручка «Водоканала» выросла в 10 раз, составив в 2020 году 3,3 млрд рублей, одновременно, однако, росла и себестоимость — она составила в прошлом году почти 3 млрд. Чистая прибыль — почти 170 млн рублей. Чистые активы предприятия уже почти достигли планки в 10 млрд рублей.

КМПО же, отметим, это одно из крупнейших машиностроительных предприятий России. Основное направление деятельности КМПО — серийное производство газотурбинных двигателей и оборудования на их основе для транспортировки и распределения природного газа. Крупнейшим акционером КМПО еще в 2019 году являлся госхолдинг «Связьинвестнефтехим», который через Sinek Investment & Development Limited владел 49,24% акций КМПО. В 2018-2020 годах выручка компании стабильно превышает 10 млрд рублей, составив в прошлом году 11,7 млрд. Чистая прибыль КМПО рекордной была в 2016 году, составив тогда 1,2 млрд рублей, и в 2018 году (972 млн), 2020 году казанская компания закрыла с прибылью в 584,6 млн рублей.