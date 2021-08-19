«Взлет запрещаю»: антимонопольщики выставили претензии к производителю «Ансатов»

Юбилейный контракт на поставку 37 вертолетов для санавиации обернулся антимонопольным делом

Фото: Максим Платонов

«Реальному времени» стали известны обстоятельства дела, которое Татарстанское УФАС России завело в отношении Казанского вертолетного завода. По версии антимонопольщиков, предприятие умудрилось не только заключить договоры поставки комплектующих и оборудования в обход конкурентных процедур, но и переплатить за комплектующие в два—четыре раза. В свою очередь КВЗ оправдывает свои действия сжатыми сроками контрактов на вертолеты и неконкурентными предложениями участников конкурсов, которые предлагают осуществлять поставки по завышенной цене. Подробности о «срочных» закупках и экономии на тендерах казанского поставщика «Ансатов» — в материале.

Мимо конкурса



Антимонопольное дело в отношении КВЗ возбудили по признакам нарушения части 1 статьи 17 закона «О защите конкуренции». Основанием стали закупки комплектующих для производства вертолетов, а также лопастей несущего винта без проведения конкурентных процедур.

— Признаки нарушения в действиях Казанского вертолетного завода выявлены в результате проведения Татарстанским УФАС России контрольно-надзорных мероприятий на предмет соблюдения требований законодательства, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства. — Речь идет о клеевой пленке, разделительных пленках, связующей политетрафлорэтиленовой (тефлоновой) ленте, установке для изготовления однонаправленной стеклоленты и гибридной стеклоуглеленты, а также радионавигационного оборудования.

По информации УФАС, выявленные признаки нарушения законодательства будут исследоваться в ходе рассмотрения дела, «в том числе с учетом тех данных, которые будут представлены Казанским вертолетным заводом». С этой целью рассмотрение дела, которое должно было состояться в июле, отложили до 26 августа. На сбор документов КВЗ дали месяц.

«Казанский вертолетный завод» по договору с компанией «Вертолеты России» обязался заключить с российским юридическим лицом договор на поставку 37 вертолетов «Ансат». Фото: Максим Платонов

«Юбилейный контракт»

Как следует из опубликованных на сайте УФАС материалов, по результатам представленных предприятием документов было установлено, что Казанский вертолетный завод по договору с холдингом «Вертолеты России» обязался заключить с российским юридическим лицом договор на поставку 37 вертолетов «Ансат». Название юрлица не разглашается, однако, судя по всему, речь идет о 37 «Ансатах» для санитарной авиации, о договорах на сборку которых ровно год назад объявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на праздновании 80-летнего юбилея КВЗ. Подписаны эти договоры были почти за 4 месяца до юбилея — в мае 2020-го.

Согласно представленной антимонопольщикам документации, чтобы уложиться в обозначенные в договоре сроки поставки 10 вертолетов: одного до 30 апреля, трех до 30 мая, четырех до 30 июня и двух до 30 июля 2021 года, КВЗ произвел срочную закупку радионавигационного оборудования. Порядок закупки регламентирован Единым положением о закупке госкорпорации «Ростех». Радионавигационное оборудование «Ростех» должен был закупать напрямую у производителя — Rockwell Colins Inc. Но этому помешали введенные США санкции.

Тогда КВЗ дополнительно направил запросы возможным поставщикам с просьбой предоставить коммерческие предложения, и их представили — целых два. И как утверждали представители завода в ходе разбирательства в УФАС, во избежание срыва сроков комплектации вертолетов было принято решение провести срочную закупку у единственного участника — с поставщиком, предоставившим коммерческое предложение с наименьшей стоимостью и наименьшими сроками поставки.

Название юрлица не разглашается, однако, судя по всему, речь идет о 37 «Ансатах» для санитарной авиации. Фото: Максим Платонов

Дорогая навигация

Договор был заключен, авансовый платеж по нему перечислен, но, как говорится в определении УФАС, он «был безосновательно отклонен поставщиком». А затем КВЗ получил от поставщика письмо, в котором сообщалось «об увеличении стоимости изделий, а именно: 1) АНС-3000 с <…> руб. до <…> руб. за шт., что составляет 421% от цены, указанной в подписанной спецификации; 2) NAV-4000 с <…> руб. до <…> руб. за шт., что составляет 173% от цены, указанной в подписанной спецификации». Суммы были скрыты со ссылкой на коммерческую тайну.

«Поставщик нарушил обязательства по заключенному договору <…>, тем самым подверг Общество риску срыва поставки вертолетов по заключенному контракту, — говорится в определении УФАС. — Кроме того, в соответствии с письменными пояснениями АО «КВЗ», согласно Приложению №2 к ЕПоЗ ГК «Ростех» для закупок с начальной максимальной ценой свыше 30 млн рублей способом закупки выступает конкурс, где минимальная продолжительность процедуры занимает 15 календарных дней...».

КВЗ утверждал, что для проведения конкурентной процедуры закупки по поставке радионавигационного оборудования понадобилось бы, как минимум полтора месяца, что являлось невозможным ввиду срочности, сжатых вышеуказанных сроков

Однако в угрозу срыва сроков поставки вертолетов представители УФАС верить отказались, равно как и в безвыходное положение завода в плане выбора поставщика: «…Рынок услуг по поставке закупаемых заказчиком у единственного поставщика товаров (радионавигационное оборудование) не монополизирован, более того является высококонкурентным, закупка данного вида товаров у единственного поставщика на основании пп. (38) пункта 6.6.2 Положения приводит к созданию преимущественных условий для определенных участников рынка, а также ограничению прав иных субъектов на участие в конкурентных процедурах. Проведение процедуры закупки у единственного поставщика также могло повлечь за собой неэффективное расходование денежных средств».

КВЗ утверждал, что для проведения конкурентной процедуры закупки по поставке радионавигационного оборудования понадобилось бы, как минимум полтора месяца. Фото: Максим Платонов

А еще Татарстанское УФАС нашло на сайте госзакупок размещенное 10 декабря КВЗ извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на предмет поставки того самого радионавигационного оборудования на другие «Ансаты», тогда как в рассматриваемом случае заказчиком проведена прямая процедура заключения договора с единственным поставщиком. То есть получается, что такая возможность имелась.

Где пленка «рвется»

Помимо необоснованной закупки радионавигационного оборудования у единственного поставщика, Татарстанским УФАС России были выявлены и другие случаи нарушения конкурентных процедур. В частности, 12 марта 2020 года КВЗ разместил на сайте Госзакупок извещение о закупке клеевой пленки ВК-36РТ-140 у единственного поставщика. Цена договора превышает 48,6 млн рублей. А 17 марта 2020 года были размещены извещения о закупке у единственного поставщика пленок WL5200В, WL7400, TooltecCS5, ленты Тeflease MG2 на общую сумму почти 14,2 млн и установки для изготовления однонаправленной стеклоленты и гибридной стеклоуглеленты за 21,7 млн.

«Согласно письменным пояснениям заказчика, поставка клеевой пленки ВК-З6РТ140» была произведена во избежание срыва выполнения контрактных обязательств, — говорится в определении УФАС. — Разработчиком пленки было предоставлено право на производство и реализацию вышеуказанной марки определенному поставщику, с которым в результате и был заключен договор. Применение конкурентного способа закупки было неприемлемо ввиду отсутствия времени на проведение процедуры, а также, в связи с длительным сроком изготовления и поставки данных материалов. При выборе неконкурентного способа закупки Обществом также учитывалось отсутствие складских запасов продукции в требуемом объеме. Закупка на предмет <…> «Поставка пленок WL5200B, WL7400, TooltecCS5, ленты Tef1ease <…> была произведена с целью своевременной контрактации материалов для изготовления ЛНВ. <…> Применение конкурентного способа закупки было неприемлемо ввиду отсутствия времени на проведение процедуры, а также, в связи с длительным сроком изготовления и поставки данных материалов. При выборе неконкурентного способа закупки также учитывались обязательства <…> по заключенным договорам на поставку ЛНВ <…> и отсутствие складских запасов продукции в требуемом объеме. <…> Закупка на поставку установки для изготовления однонаправленной стеклоленты и гибридной стеклоуглеленты» была произведена в связи с производственной необходимостью и в целях исполнения контрактных обязательств по договорам».

Татарстанское УФАС России пришло к выводу: «обстоятельства в обоснование причин осуществления закупки у единственного поставщика, не обладают свойствами срочности». Фото: Роман Хасаев

С конкуренцией — дороже на три миллиона

Причем попытку осуществить закупку установки для изготовления однонаправленной стеклоленты и гибридной стеклоуглеленты с соблюдением конкурентных процедур, как пояснили УФАС представители КВЗ, предприятие предпринимало: «С 03.12.2019 по 11.12.2019 г. заказчиком был проведен конкурс в электронной форме среди субъектов МСП <…> Для участия в торговой процедуре была подана 1 заявка под идентификационным номером 92959 с ценовым предложением 24 900 000 руб. с НДС». И закупочная комиссия приняла предложение производителя купить установку за 21,7 млн — «в связи с тем, что срок изготовления данной установки составляет 6 месяцев» и наличием договорных обязательств перед заказчиком вертолетов.

Однако УФАС эти доводы не приняло, поскольку «для исполнения обязательств перед третьим лицом у АО «Казанский вертолетный завод» имелся один календарный год. Первая поставка лопастей несущего винта в соответствии с договором была предусмотрена в апреле 2020 года, тогда как договор заключен в апреле 2019 года. Следовательно, у заказчика в течение одного года имелась возможность для проведения конкурентной процедуры закупок клеевой пленки ВК-36РТ-140, пленок WL5200В, WL7400, TooltecCS5, ленты Тeflease MG2, установки для изготовления однонаправленной стеклоленты и гибридной стеклоуглеленты».

Татарстанское УФАС России пришло к выводу: «обстоятельства в обоснование причин осуществления закупки у единственного поставщика, не обладают свойствами срочности».

«Реальное время» обратилось с запросом в холдинг «Вертолеты России» и непосредственно к АО «КВЗ» относительно их позиции в инициированном Татарстанским УФАС разбирательстве. По получении ответы будут опубликованы.