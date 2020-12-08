Поставщика школьных обедов в Альметьевске заподозрили в картельном сговоре

Вадима Подина, чья компания этим летом обошла структуру «Татнефти» в борьбе за крупный тендер, вызвали на ковер в УФАС по РТ

Как стало известно «Реальному времени», компанию известного татарстанского поставщика школьных обедов Вадима Подина, а также две аффилированные с ним фирмы заподозрили в картельном сговоре на 152 млн рублей. Все три организации регулярно выигрывают тендеры по доставке питания в школы и детсады Закамья, периодически обходя конкурентов в лице владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой или, как этим летом, структуры «Татнефти». Судя по данным в открытых источниках, всеми тремя фирмами, вызвавшими вопросы антимонопольщиков, руководят родственники Подина. В УФАС по РТ выяснили, что при участии в госзакупках компании пользовались единой инфраструктурой, заходили на торги с одних и тех же IP-адресов. Состязание за контракты могло по сути идти между своими же компаниями в нарушение закона «О защите конкуренции», и теперь от бенефициара требуют объяснений.

Одна почта на всех «конкурентов»

Примечательно, что проверку всех трех аффилированных с Подиным ООО: «Лидер+», «Эталон» и «Эталон+» инициировали в Управлении ФСБ по РТ. Силовики обратились в УФАС по РТ с соответствующим обращением. Антимонопольщики заинтересовались аукционами, которые прошли в декабре 2017 — октябре 2019 годов. По итогам торгов с «Эталон» и «Эталон+» было заключено 14 госконтрактов на 152,5 млн рублей.

Все тендеры по организации горячего питания в школах и детских садах, заказчиками выступали исполкомы Альметьевского, Лениногорского и Азнакаевского районов РТ. Изучив участие компаний в данных торгах, в УФАС обнаружили признаки картельного соглашения между указанными фирмами.

ООО «Эталон» в равных долях принадлежит Вадиму Подину и Ларису Шулиной, «Эталон+" — только Подину, он же и управляет обеими фирмами. В «Лидер+" генеральный директор и учредитель — Мария Подина. Все три компании зарегистрированы в Лениногорске, причем «Лидер» и «Эталон+» — по одному и тому же адресу.

Проверку всех трех аффилированных с Подиным ООО: «Лидер+», «Эталон» и «Эталон+» инициировали в Управлении ФСБ по РТ. Фото Ирины Плотниковой

Помимо этого, в ходе проверки выяснилось, что подача заявок и ценовых предложений осуществлялись с одних и тех же IP-адресов, также компании указывали в качестве контактного один и тот же адрес электронной почты. Налицо — совместная подготовка к торгам и использование общей инфраструктуры, что никак не вяжется с понятием честной конкуренции, отметили антимонопольщики.

Манипуляции с ценами

Анализ аукционов, в которых помимо лениногорского триумвирата участвовали другие компании, показал, что «Эталон+» подавало ценовые предложения значительно ниже начальных максимальных цен контрактов (снижение до 74,50%).

— Таким образом, в отсутствие конкурентной борьбы с иными хозяйствующими субъектами ООО «Лидер+» и группой лиц ООО «Эталон», «Эталон+», в результате ранее достигнутой договоренности получали возможность подавать ценовые предложения максимально приближенные к начальной максимальной цене контрактов. Такое поведение свидетельствует о намеренном совместном участии в закупках с целью поддержания цены контрактов, максимально приближенной к НМЦК, и победе на рассматриваемых закупках ООО «Эталон», ООО «Эталон+», — полагает антимонопольная служба.

Кроме того, данные налоговиков показали, что все три компании периодически брали друг у друга деньги взаймы.



«Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, ООО «Эталон» и ООО «Лидер +» заключили договор займа № <…> от 28.12.2017г.

По итогам проверки в отношении трех упомянутых компаний было возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Фото Романа Хасаева

Управлением установлено, что в ходе реализации данного договора в 2018- 2019 гг. ООО «Эталон» осуществило перечисление денежных средств в отношении ООО «Лидер +» в размере 584 000 руб., в то же время в 2019 году ООО «Лидер +» перечисляло в ООО «Эталон» денежные средства в размере 320 000 руб.»

«Лидер+" брал в долг и у «Эталон+", например, в 2018 году — 738 тыс. рублей, а на следующий год вернуло 200 тыс.



Учитывая, что во всех вышеназванных конкурсных процедурах победителем становилось ООО «Эталон+», «указанное выше может свидетельствовать о предоставлении ООО «Эталон+» денежных средств ООО «Лидер+» для обеспечения заявок при участии в торгах. Таким образом, установлена устойчивая взаимосвязь хозяйственных отношений ответчиков», считают в УФАС по РТ.

По итогам проверки в отношении трех упомянутых компаний было возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», выразившегося в достижении «картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на аукционах».

Последнее заседание состоялось 29 октября, на котором представители компаний дали устные пояснения относительно обстоятельств дела. Запрошенные ФАС документы они представить не смогли, в связи с «трудовой несостоятельностью руководителей организаций по состоянию здоровья и нахождением ключей от архива у указанных лиц». Следующее заседание состоится 10 декабря.

«Постепенно школы, детсады и столовые практически полностью отдали Подину, который традиционно забирал большие лоты», — рассказывает один из участников рынка. Фото Максима Платонова

Бизнесмен перешел дорогу «дочке» «Татнефти»?

По данным источников «Реального времени», несмотря на лениногорскую прописку своих фирм Вадим Подин долгое время работает в Альметьевске. В нулевых занимался оптовыми продажами продуктов питания. Со временем предприниматель якобы оброс связями в администрации города и даже проработал там некоторое время, занимаясь поставками продуктов (редакция обратилась в пресс-службу АМР за подтверждением информации, ответ пока не поступил). После этого, уже в десятых, он полностью переключился на госзакупки.

— Тогда мы начали отмечать, что нас все чаще «прокатывают» с торгами: то поменяют время в последний момент, то придумают ошибки в конкурсной документации. Постепенно школы, детсады и столовые практически полностью отдали Подину, который традиционно забирал большие лоты, — рассказывает один из участников рынка. — Могу привести один из примеров работы с тендерами: в лоте указана свежемороженая рыба — минтай размером 30+. Его компания ставит цену за минтай 25+, а размер указывает 35+. По факту потом в школу приходит рыба 25+. При этом другие указывают цену за 35+ и отсеиваются.

Собеседник «Реального времени» из альметьевского бизнес-сообщества предполагает: начавшееся разбирательство может быть связано с тем, что Вадим Подин «перешел дорогу УРСу» — летом этого года бизнесмен в борьбе за крупный тендер обошел структуру «Татнефти». Как писало «Реальное время», госзаказ на организацию питания в большинстве школ Альметьевского района в период с августа до начала ноября 2020 года ушел лениногорскому ООО «Империя+» (принадлежит в равных долях Вадиму Подину и Елене Шулиной).

Начальная сумма контрактов приближалась к 100 млн рублей, однако Подин скинул до 76,7 млн, то есть чуть ли не четверть цены.

Другим участником тендера было ООО «Татнефть-УРС». Эта «дочка» альметьевского нефтяного гиганта обеспечивает горячим питанием работников структурных подразделений «Татнефти» и имеет сеть из 167 столовых в шести филиалах по Татарстану. Кроме того, она также занимается обеспечением питания в различных образовательных учреждениях в рамках госконтрактов. Однако в указанных тендерах она заявила цены, не сильно отличающиеся от начальных цен контрактов.

Помимо этого, компании Подина и Шулиной выступали конкурентами в аукционах с организациями владелицы сети «Бахетле» Муслимы Латыповой. Фото Максима Платонова

Конкуренция с Муслимой Латыповой и выговор от Айрата Хайруллина

Образовательные учреждения — основные клиенты Вадима Подина, но ими дело не ограничивается. К примеру, принадлежащее ему и Шулиной ООО «Классика» как-то даже выигрывало тендер на поставку питания лицам, содержащимся в спецприемниках отделов МВД по Лениногорску.

Интересно, что в марте 2016 года имена Подина и Шулиной упоминались на заседании антикоррупционной комиссии Альметьевска под председательством на тот момент главы города (ныне — главы Мницифры РТ) Айрата Хайруллина. Советник Хайруллина по противодействию коррупции Ленар Валеев заявлял, что подконтрольные Подину и Шулиной ООО «Империя+» и ООО «Кварта+» (последнее юрлицо сейчас ликвидировано) якобы продают продукты питания в бюджетные учреждения Альметьевска дороже, чем в соседние районы: минтай — дороже на 26 рублей за килограмм, говядину — дороже на 77 рублей, мясо кур — на 386 рублей за штуку, 121 против 507 рублей.

Помимо этого, компании Подина и Шулиной выступали конкурентами в аукционах с организациями владелицы сети «Бахетле» Муслимы Латыповой. Их «Империя+» в марте этого года наравне с «АБК-Пэймент» Латыповой боролась за тендер на организацию питания в пришкольных лагерях для образовательных учреждений Бугульминского района. Правда, в итоге победила последняя.



Очередная «битва» за тендер между своими же компаниями была замечена весной этого года. На конкурсную процедуру по доставке обедов в лагерь «Дружба» Лениногорского района тогда заявились «Империя+» и «Аль трейд», победила последняя. Обеими фирмами владеют те же Подин и Шулина.