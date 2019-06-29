Опрос предпринимателей: как далеко вы готовы зайти в своей рекламной кампании?

Пошлость чистой воды. Если это посыл для конкретной целевой аудитории, возможно, реклама попала в точку. Посыл понятен. Если кто-то ищет голую официантку, значит, он ее найдет. Мне лично как гражданину не очень приятно, у меня высокие этические нормы. С позиции закона пусть разбирается УФАС.

Привлечь внимание можно, вопрос в результате. Это такая проблема креатива в рекламе — запоминается чей-то образ, но не запоминается, о ком говорится. В данном случае тоже непонятно, какое заведение рекламируется. Разве это может быть эффективной рекламой? Мимо.

Мы делали проект, связанный с щекотливой темой, — рекламу Durex. Предполагалось, что на хоккейном матче будут летать прозрачные дирижабли определенной формы с логотипом компании. Дети бы увидели в этом обычные шары, у взрослых — своя история. Но КХЛ нам эту рекламу запретила. Хотя, что в этом плохого? Люди предпочитают стыдливо опускать глаза вниз, но это прежде всего здоровье. Проблема в данном случае — в обществе. Я за такие средства рекламы, а не билборды с сомнительными призывами.