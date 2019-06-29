Опрос предпринимателей: как далеко вы готовы зайти в своей рекламной кампании?
Бизнесмены о разнице между креативом и непристойностью
Громкая история случилась на этой неделе на рекламном рынке Казани. Татарстанское УФАС РФ обратило внимание на баннер, размещенный на фасаде отеля «Корстон», с текстом «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки». Вопросы и жалобы у многих горожан возникли в связи с тем, что часть текста почти не читается, что придает ему намек на некий «расширенный функционал» работниц рекламируемого бара. «Реальное время» узнало, как бизнесмены относятся к подобным провокациям в рекламе.
Как вы относитесь к подобной рекламе? Как далеко готовы зайти в собственной рекламной кампании?
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Андрей Ермолаев генеральный директор Global Media
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Пошлость чистой воды. Если это посыл для конкретной целевой аудитории, возможно, реклама попала в точку. Посыл понятен. Если кто-то ищет голую официантку, значит, он ее найдет. Мне лично как гражданину не очень приятно, у меня высокие этические нормы. С позиции закона пусть разбирается УФАС.
Привлечь внимание можно, вопрос в результате. Это такая проблема креатива в рекламе — запоминается чей-то образ, но не запоминается, о ком говорится. В данном случае тоже непонятно, какое заведение рекламируется. Разве это может быть эффективной рекламой? Мимо.
Мы делали проект, связанный с щекотливой темой, — рекламу Durex. Предполагалось, что на хоккейном матче будут летать прозрачные дирижабли определенной формы с логотипом компании. Дети бы увидели в этом обычные шары, у взрослых — своя история. Но КХЛ нам эту рекламу запретила. Хотя, что в этом плохого? Люди предпочитают стыдливо опускать глаза вниз, но это прежде всего здоровье. Проблема в данном случае — в обществе. Я за такие средства рекламы, а не билборды с сомнительными призывами.
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Михаил Кузнецов генеральный директор Tolstoywear
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Нейтрально к такому отношусь, точно не отрицательно. Реклама — всегда форма обращения на себя внимания, владельцы этого заведения своей цели достигли. Никакого урона они не нанесли. А обижаться или нет — это личный выбор каждого. Реакция УФАС и общественности сыграла только на руку. Любое упоминание — дополнительная реклама заведению.
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Дмитрий Жуков управляющий партнер компании «Жуков и Архангельский»
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Реклама рабочая, но контента нет. Это как Нагиев в ролике МТС. Все помнят, что он там снимался, но никто не помнит, что он там говорил. Форма перебивает содержание. Это плохо. Получается реклама ради рекламы. Креативное агентство может похвастаться в портфолио, какой хайп они подняли. А о чем эта реклама, что она хочет сказать, никто не понимает. Голая официантка привлечет людей в бар? Вряд ли. Это реклама, которая не работает, но стала цитируемой. Через некоторое время никто уже не будет помнить, о каком заведении была речь.
На мой взгляд, пошлый формат — пережиток 2000-х. Такие перегибы без интеллектуального подтекста сегодня кажутся дурным тоном. Люди сейчас требуют более вдумчивого контента.
Что касается включения УФАС в ситуацию, то это огромный плюс для владельцев бара. Давно известно: чтобы привлечь внимание прессы, нужно, чтобы кто-то написал жалобу в органы власти.
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Олег Жирнов основатель Roof Cocktail Bar
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На Западе подобные вещи — нормальное явление, у нас же на все это другие взгляды. Я к такой рекламе отношусь нормально. Если на баннере отсутствуют пошлые элементы, фотографии, почему нет? Негатив тоже привлекает, подсознательно люди будут помнить, что есть такой бар.
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Дмитрий Жалдак создатель брендингового агентства Pen&Brain
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Я против пошлой рекламы. Такая прямолинейность говорит лишь об отсутствии интеллекта. Определенную публику, может быть, этот ход и привлечет, но более интеллектуальную, платежеспособную — вряд ли. Плюс бренд на баннере не выделяется, мне, как обывателю, непонятно — что такое «Жу-жу». К тому же билборд видят дети и подростки, поэтому пусть УФАС снимает эту непристойность.
Бару можно было сделать более сложную рекламу. Как вариант, в несколько этапов: сначала заинтриговать, а уже потом продать. Такое было у МТС, когда они только выходили на рынок. Компания разместила билборды с белым яйцом на красном фоне и только следующим этапом написала, что это МТС.
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Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»
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Я в «Корстоне» бываю каждый день, но эту рекламу не видела. Значит, она не так хороша, как о ней говорят. На самом деле любой рекламщик и любой заказчик должны лично отвечать за то, о чем нам рассказывают. Реклама должна быть креативной, а не пошлой. Это совершенно четкая грань. Также реклама — зеркало общества. И если такое создают, значит, это пользуется спросом. Очень печально. Думаю, что УФАС должно снять билборд.
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Булат Макаров директор компании «Электросила»
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Ничего плохого в этом не вижу. Реклама должна провоцировать. К огромному сожалению, у нас общество больше патриархальное — творческой свободы мало. Особенно это заметно в регионах.
Другой момент — из-за рекламы в бар люди, скорее всего, не пойдут. В большей степени работают рекомендации. Конечно, о заведении написали СМИ, но дальше это забудется и на продажах, думаю, особо не отразится. И меня смущает, что эксплуатируют тему наготы именно женщины. Написано же не голый официант, а голая официантка. Есть определенная сексистская нотка.
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Илья Аксенов управляющий партнер RiseMaker
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Реклама — это некое продолжение ценностей и мышления бизнесменов. Полагаю, что владелец бара «Жу-жу» считает такое допустимым. Подобные вещи приемлемы только для некоторых отраслей в индустрии развлечений. И реклама распространяется по соответствующей подготовленной аудитории. Если бы баннер разместили внутри заведения, это не было бы настолько резонансно. А здесь парк рядом — массовое людное место.
Что касается эффекта, то если бар постоянно устраивает такие провокации, наверное, это может повлиять на рост продаж. А когда это происходит эпизодически, скорее вызывает недоумение. Что хотели сказать? Я не очень понимаю.
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Дамир Аитов основатель студии Garage factory
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Привлечение внимания с помощью такой рекламы я не люблю. Понятно, что схема работает, все начинают о ней говорить. Но, на мой взгляд, это слишком примитивный ход. Та же самая реклама пылесоса «Сосу за копейки». Все ее знают. Вопрос только в том, чего люди добиваются. Я бы рекламу такого плана не использовал. Важнее контент.
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