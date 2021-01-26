Тендер на разработку проекта рекультивации Самосыровской свалки поставлен на паузу

Торги приостановили по жалобе потенциального участника — московской фирмы ЗАО «Спецгеоэкология»

Фото: Максим Платонов

В Казани по жалобе в антимонопольную службу приостановили торги на разработку проекта рекультивации Самосыровской свалки. Заказчиком тендера выступила муниципальная структура при исполкоме города — Дирекция по конкурентной политике и закупкам. Один из возможных участников ЗАО «Спецгеоэкология» заявил, что закупка якобы не соответствует требованиям законодательства. Однако разбирательство в УФАС по РТ закончилось не в его пользу. Предприниматели из Москвы посетовали, что в регионе, очевидно, преследуют цель: «сделать победителем закупки лучшего, на взгляд властей, исполнителя», но под этим можно ожидать чего угодно: «того, кто больше «отстегнет», кто «просто свой» или кто качественнее сделает».



Газовая электростанция на Самосыровском полигоне



Тендер на разработку проекта рекультивации Самосыровского полигона с начальной ценой в 11,8 млн рублей был объявлен в последние дни прошлого года. Среди работ, указанных в техническом задании: планировка поверхности тела свалки с нанесением покрывающего, плодородного слоя, разработка программы экологического мониторинга за компонентами окружающей среды и прочее.



Работы должны быть завершены до 31 мая. Если быть точнее, к этому сроку победитель должен разработать проектно-сметную документацию рекультивации полигона «с системой активной дегазации». Последнее необходимо, так как свалка вырабатывает большое количество биогаза, и чтобы использовать его, как выяснило «Реальное время», власти Казани намерены создать на полигоне газовую электростанцию.



Впрочем, необходимо уточнить, что речь идет не о главной экологической беде Казани прошлых лет — знаменитой Самосыровской свалке, образовавшейся еще в 60-е годы прошлого века, и которая занимает 32 га земли. Здесь захоронено свыше 45 млн тонн отходов. В 2013 году свалку закрыли, ввоз мусора сюда был запрещен. В дальнейшем ее рекультивировали, и она превратилась в зеленый холм.



В указанном же тендере речь идет о планах на преображение соседней территории, который имеет схожее название — «Самосыровский полигон». Это бывший полигон ЗАО «Казанский экологический комплекс» (КЭК). Теперь и его рекультивируют вслед за Самосыровской свалкой.



«Самосыровский полигон» теперь рекультивируют вслед за Самосыровской свалкой. Фото: Максим Платонов

Торги остановлены по жалобе



В первые рабочие дни января московская компания ЗАО «Спецгеоэкология» подала жалобу в УФАС по РТ на действия заказчика, считая что закупка не соответствует требованиям законодательства о рекультивации полигонов ТКО. Москвичи обвинили подразделение исполкома Казани в нарушении требований Федерального закона №44-ФЗ (о контрактной системе и в ограничении конкуренции). В связи с жалобой торги приостановили.

ЗАО «Спецгеоэкология» на рынке с 2008 года. Основным видом деятельности указаны технические испытания, исследования, анализ и сертификация. Гендиректор и совладелец (50% — Борис Трушин, вторая доля (50%) у Евгения Гаркушина. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Наибольшая выручка компании — 52 млн рублей — зафиксирована в 2017 году, через два года она составила — 37 млн рублей, чистая прибыль — 11 млн. Организация являлась поставщиком в 22 государственных контрактах на общую сумму в размере 87,8 млн рублей.



Пришлось «за новогодним столом с бокалом шампанского изучать документы!»



Рассмотрение жалобы в УФАС по РТ прошло дистанционно. Участники слушания подключились к видеоконференции. Главным доводом в обоснованности жалобы представитель ЗАО «Спецгеоэкология» Игорь Гнездилов считает то, что в названии закупки указан параметр, который может быть определен лишь в процессе выполнения работ.

— Не сообщается: речь идет об активной или неактивной системе дегазации? Это нарушение закона! — утверждает эксперт (хотя в самом названии закупки это указано, — прим. ред.).

Далее Гнездилов заявил, что рекультивация земель и рекультивация мусорных полигонов — не одно и то же:

— На этом земельном участке располагается объект капитального строительства, который не подлежит полной ликвидации. В техническом задании неправильно написано правило выполнения проектной документации.

ЗАО «Спецгеоэкология» на рынке с 2008 года. Основным видом деятельности указаны технические испытания, исследования, анализ и сертификация. Фото: sg-eko.ru

Был и третий аргумент. Согласно утверждению Гнездилова, проектно-сметную документацию невозможно подготовить без предварительных инженерных изысканий.

— Технический отчет и положительные заключения, которые были якобы получены во время этих изысканий, не были представлены широкому кругу участников закупки, — уверен представитель ЗАО «Спецгеоэкология».

Также Гнездилов счел удивительным тот факт, что закупка была размещена на электронной площадке 29 декабря — за 2 дня до праздника:

— Надо было сидеть за новогодним столом, с бокалом шампанского и изучать документы!

«Мы не препятствуем и никому не отказываем!»



Возражения Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани сводились к тому, что инженерные изыскания не являются предметом закупки:

— Изыскания проводились в начале 20 года. Был заключен муниципальный контракт. Затем проводилась экологическая экспертиза. Получив отчет, мы определили, что нам необходима именно система активной дегазации.

По мнению представителей Дирекции, ничто не мешало участникам закупки отправить запрос на предоставление результатов исследований:

— Мы не препятствуем и никому не отказываем!

Эксперты также напомнили, что, согласно п.10 Постановления правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и консервации земель», проект рекультивации земель должен быть подготовлен в составе проектной документации на строительство сооружений, в случае, если это строительство приведет к деградации земель. Именно на Самосыровском полигоне будет построена первая в Татарстане газовая электростанция с «зеленым тарифом».

— Данное постановление регулирует вопросы рекультивации абсолютно всех объектов, не подразделяя их на различные категории, — подчеркнули эксперты.

Помимо прочего, представители Дирекции сообщили, что предыдущая закупка была отменена в конце 2020 года. Вследствие отмены возникла острая необходимость формирования новой заявки. То, что тендер был размещен в канун праздников, — следствие срочности.

На Самосыровском полигоне будет построена первая в Татарстане газовая электростанция с «зеленым тарифом». Фото: Ацамаз Кочиев/iz.ru

«Можно ожидать чего угодно: того, кто больше «отстегнет» или того, кто «просто свой»



Выслушав доводы сторон, в УФАС по РТ сочли жалобу москвичей необоснованной. По итогам слушания «Реальному времени» удалось связаться с ЗАО «Спецгеоэкология». Игорь Гнездилов сообщил, что результат рассмотрения жалобы был для него «предсказуемым». Сослался на «крайне небольшой опыт общения с ФАС и их региональными управлениями», но отметил, что у него сложилось мнение, что контролирующие органы превратились «в инструмент влияния региональных и муниципальных властей на процесс закупок в своих интересах»:

— Какие это интересы, не могу дать оценку. Но мне представляется, что интересы эти могут быть от коррупционных до прагматичных, в какой-то мере полезных. В любом случае указанное незаконно и несправедливо, даже если и преследуются самые благие намерения: сделать победителем закупки лучшего, на взгляд властей, исполнителя. Вот под словом «лучший» можно ожидать чего угодно: того, кто больше «отстегнет», того, кто «просто свой», того, кто качественнее сделает и так далее, можете продолжить.

Гнездилов подчеркнул, что его компании хорошо знакомы нормы и требования законодательства в области рекультивации свалок и полигонов. И хотя, по его мнению, законодательство «несколько недоработано», но выстроить логическую цепь требований можно, и это очень важно: «Обратите внимание, полигонов ТКО в смысле природоохранного, санитарного и градостроительного законодательства не существует, во всяком случае, мы об этом не знаем. Все свалки, гордо именующие себя полигонами ТКО, близко не отвечают указанным требованиям». По его словам, компания в своих жалобах (а их было две — одну не рассмотрели из-за нарушения сроков подачи) не хотела нарушать существующий порядок.

— Мы не преследовали цели — изменить принцип «раздачи» закупок «своим» исполнителям и поставщикам. Всей своей деятельностью, в том числе и подачей жалоб в УФАС на заказчика, в ФАС на УФАС, исками в суд на УФАС и т. д. мы пытаемся показать, что несоблюдение требований законодательства в области рекультивации свалок приведет, и уже привело, к: а) продолжению оказания накопленного вреда на окружающую среду и людей, часто — к его увеличению, б) нерациональному «выкачиванию» денег из бюджета как регионального, так и федерального, в) последующему расходованию бюджетных средств на исправление того, что было «наваяно», и далеко не факт, что исправлять будут не так же, то есть борьба со свалками будет продолжаться бурно, с жалобами общественности, с судами об их закрытии, освоением бюджетных денег на борьбу со свалками и на борьбу с борьбой со свалками.

Гнездилов рассказал, что судит в основном по примерам рекультивации свалок в Подмосковье, которое, на его взгляд, является флагманом во всех смыслах: «и по количеству расходуемых бюджетных денег, и по бурной реакции общественности, и по размеру демпинга в закупках проектирования в 99,6%, нам понятно для чего допущенный, и по количеству аварий на рекультивированных свалках, и совершенному беспорядку в области эксплуатации систем ликвидации вредных эмиссий рекультивированных свалок, и по многому другому». При этом, если говорить об обстановке в этой сфере в Татарстане, регионы, по его словам, отличаются друг от друга «только местной спецификой «дележа», то есть привлечения «своих», «проверенных» исполнителей, но качество рекультивации — такое же, а в некоторых случаях хуже».



«Муниципальный контракт с победителем будет подписан в установленном порядке», — сообщили в Комитете ЖКХ Исполкома Казани. Фото: yandex.ru

На запрос «Реального времени» в исполком Казани пришел ответ из муниципального

Комитета ЖКХ:



— В целях определения исполнителя работ по разработке проектно-сметной документации по рекультивации Самосыровского полигона ТКО. 15.01.2021 проведены конкурентные процедуры, по результатам которых победителем определен ООО «СК Проект». УФАС 18.01.2021 на основании жалобы ООО «Спецгеоэкология» приостановил подписание муниципального контракта. 21.01.2021 при рассмотрении данной жалобы с участием представителей УФАС, Исполнительного комитета г. Казани и ООО «Спецгеоэкология» вынесено решение, что доводы жалобы не обоснованы. Таким образом, муниципальный контракт с победителем будет подписан в установленном порядке, — сообщили в ведомстве.

Контракт достался татарстанской компании из Бавлов ООО «СК-Проект» с гендиректором и учредителем в одном лице — Анисом Зямиловым. ОКВЭД фирмы — деятельность в области архитектуры, на рынке работает 4 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Сведений об участии в госзакупках, по данным ресурса «Руспрофиль», не приведено. 2019 год компания завершила с выручкой в 16 млн и чистой прибылью в 611 тыс. рублей.

