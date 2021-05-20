Как в «Салават купере» заморозили продажу 100 тысяч «квадратов» коммерческих площадей

Антимонопольщики обвинили организатора торгов «Купи Групп» в укрупнении лота

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Как стало известно «Реальному времени», в крупнейшем соципотечном микрорайоне Казани «Салават купере» приостановлены продажи коммерческих площадей. Антимонопольная служба завела дело против торговой площадки — ООО «Купи групп». Организатор аукциона выставил на торги нежилые помещения Госжилфонда одним лотом, хотя все они находятся в разных многоэтажных домах. По мнению регулятора, это резко снизило круг потенциальных покупателей, в результате чего был нарушен закон о конкуренции. Торги приостановлены, более 2 тысяч «квадратов» недвижимости за 100 млн рублей «подвисли» в воздухе.

Один лот на пять площадок



На торговую площадку «Купи Групп» завели дело о нарушении закона о конкуренции при продаже нежилых помещений в «Салават купере». Компания выступала организатором торгов, продавцом — Госжилфонд при президенте РТ.



По данным Татарстанского УФАС России, фирма «Купи групп» продавала площади в пяти разных многоэтажках единым лотом. ГЖФ ранее разъяснял, что продает коммерческие площади в жилых соципотечных домах путем проведения торгов на трех электронных площадках: купи.market, cdtrf.ru, sale.zakazrf.ru. Сам договор возмездного оказания услуг электронной торговой площадки был заключен еще в декабре 2019 года. Согласно документу ГЖФ поручал и обязывался оплатить, а ООО «Купи Групп» должно было организовать и провести реализацию объектов фонда за вознаграждение.

Всего согласно заданиям №3-5 ООО «Купи групп» обязалось реализовать пять нежилых помещений в «Салават купере» в разных домах на улице Нурихана Фаттаха, на улице Мустая Карима и на улице Наиля Юсупова. Всего на продажу должны были выставить помещений общей площадью более 2 тыс. кв. м. Лот №51 был выставлен для подачи заявок 12 ноября прошлого года, а 14 декабря прошел аукцион. Начальная цена лота составила 94,8 млн рублей.

ГЖФ ранее разъяснял, что продает коммерческие площади в жилых соципотечных домах путем проведения торгов на трех электронных площадках. Фото: Роман Хасаев

Торги признали несостоявшимися из-за участия всего одного игрока, имя его не называется. Кроме того, в картотеке Арбитражного суда РТ можно найти определение об обеспечении требований от УФАС по РТ, где упоминается индивидуальный предприниматель Корнилов Артем Викторович. Антимонопольщики потребовали запретить заключение сделки купли-продажи с этим предпринимателем, формально выигравшим аукцион. Суд удовлетворил ходатайство ведомства.

«Ограничивает доступ к участию в аукционе»

Претензии УФАС выставило, сославшись на часть 4 статьи 17 «Закона о защите конкуренции при проведении торгов». Выставив помещения единым лотом, организатор ограничил тем самым конкуренцию: сразу 100 млн рублей может найти далеко не каждый предприниматель, тогда как условно 10 млн рублей за каждое помещение расширяют круг потенциальных покупателей. Как видно было из извещения о проведении аукциона с открытой формой подачи ценовых предложений по продаже нежилых помещений (лот №51), на аукцион были выставлены «нежилые помещения, которые расположены в разных многоэтажных жилых домах».

По мнению антимонопольщиков, один крупный лот вместо пяти небольших (в числе последних, впрочем, мог бы быть довольно немаленький лот площадью в 925,5 кв. м, что, вероятно, стоило бы около 40-45 млн рублей) создал «необоснованные препятствия лицам, которые заинтересованы в покупке не всех пяти объектов недвижимости одновременно, а некоторых из них, например, одного объекта недвижимости или двух». Реализация пяти объектов недвижимости в рамках одного лота существенным образом ограничила количество участников аукциона, заинтересованных в покупке реализуемых объектов недвижимости по отдельности. Так как это «ограничивает доступ к участию в аукционе тем участникам, которые не обладают финансовыми ресурсами, достаточными для заключения договора купли-продажи в отношении всех объектов, перечисленных в извещении».

По мнению антимонопольщиков, реализация пяти объектов недвижимости в рамках одного лота существенным образом ограничила количество участников аукциона. Фото tatarstan.ru

«Искусственное укрупнение лота»

В ведомстве уверены, что это не ошибка — произошло «искусственное укрупнение лота»: «в рассматриваемом аукционе негативное влияние на конкуренцию проявляется в вытеснении хозяйствующих субъектов, не способных либо освоить такой крупный лот, либо внести задаток, но имеющих необходимость и возможность приобрести один из реализуемых объектов недвижимости с конкретным месторасположением». Тем более что вероятность реализации пяти помещений единым лотом значительно ниже, чем в случае его разделения на несколько лотов.

В результате УФАС РТ возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Купи Групп», а ГЖФ привлекло в качестве «заинтересованного лица», потребовав от продавца письменные пояснения относительно вышеизложенных фактов. У «Купи Групп» запросили информацию о реализации остального имущества: всего должно было быть реализовано более 20 различных помещений в жилом комплексе «Салават купере».



«Реальное время» направило запрос продавцу и организатору торгов, почему было принято решение о продаже помещений единым лотом и чем при этом руководствовались. От «Купи Групп» ответа пока не последовало. В ГЖФ запрос издания приняли в работу, комментарий будет опубликован по получении.

Имеет ли какое-либо отношение к «Купи Групп» известный сегодня музыкант и блогер Malsi Music (Ислам Валеев) — неизвестно. Фото vk.com/malsi

Бенефициар «Купи групп»

Компания «Купи Групп», владеющая торговой площадкой купи.market, была основана не так давно, в 2019 году, а финансовую деятельность начала лишь в 2020 году. На самой площадке можно найти информацию о пяти аукционах, во всех упоминается именно комплекс «Салават купере». Четыре аукциона прошли в прошлом году, один — в марте этого года. Владельцем компании является Валеев Ислям Рестемович. 10 лет назад его полный тезка попал в список кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи — тогда он учился в КФУ, от которого участвовал в республиканском фестивале-конкурсе творчества одаренных детей и молодежи «Сэлэт». Имеет ли какое-либо отношение к «Купи Групп» известный сегодня музыкант и блогер Malsi Music (Ислам Валеев), который к тому же является руководителем культурной программы Билярского форума и активистом сообщества «Сәләт», — неизвестно.

Первый финансовый год — 2020-й — ООО «Купи Групп» закрыло с выручкой в 3,2 млн рублей и чистой прибылью в 2,4 млн рублей. При этом к началу 2021 года самой компании задолжали 102,8 млн рублей, в результате «Купи Групп» не смогла расплатиться с заказчиком (или заказчиками), сформировав кредиторскую задолженность в 100,4 млн рублей. Очевидно, весомая часть суммы пока «зависла» в ГЖФ, и под ней имеются в виду суммы, которые покупатели помещений в прошлом году не успели выплатить торговой площадке и ГЖФ. Иными словами, в прошлом году «Госжилфонд» реализовал помещения в «Салават Купере» на 100 млн рублей (часть суммы ушла на комиссию самой торговой площадке). Компания имеет код ОКВЭД, разрешающий «деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий».