Антимонопольщики спросят с «дочки» «Газпрома» за сжиженный газ

УФАС по РТ завело дело из-за резко подорожавшего метана, но не заметило роста цен на пропан

Фото: Максим Платонов

Антимонопольная служба Татарстана завела дело на «Газпром газомоторное топливо» из-за скачка цен на метан в 2018 году. Этот вид топлива тогда подскочил в цене за год на 23%, а «Газпром газомоторное топливо» владеет практически всеми метановыми заправками в республике. «Реальное время» зафиксировало такой же скачок на пропан-бутан еще в октябре, но по нему у республиканского УФАС, похоже, пока нет вопросов.

Цены на метан скакнули ввысь

На днях управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по РТ возбудило антимонопольное дело по факту установления монопольно высокой цены на компримированный природный газ (метан) на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) Татарстана. Ответчиком выступает ООО «Газпром газомоторное топливо». Как отмечают антимонопольщики, во владении компании находятся «практически все газозаправочные станции в регионе» («Реальному времени» не удалось обнаружить информацию об АГНСК в Татарстане, которые бы не принадлежали этой компании).

По данным УФАС по РТ, за последние 4 года цена на продажу метана выросла в Татарстане на 35,19%. Проанализировав калькуляцию розничной цены на метан, ведомство пришло к выводу, что в основном на нее влияет себестоимость сырья и внутренние расходы компании. При этом себестоимость сырья падала: в 2018 году по отношению к 2017 году она снизилась на 14,22%, а розничная цена метана в тот же период возросла с 13 до 16 рублей (на 3 рубля или 23%).

УФАС по РТ добавляет, что цены на продукт только с января по декабрь 2018 года выросли на 2,5 рубля (с 13,5 до 16 рублей). Действия «Газпром газомоторное топливо» антимонопольщики расценили как признаки нарушения закона о защите конкуренции, требования которого запрещают действия, направленные на установление и поддержание монопольно высокой цены товара. Компании может грозить штраф от 0,01 до 0,015 от размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого выявлено нарушение.

По данным УФАС по РТ, за последние 4 года цена на продажу метана выросла в Татарстане на 35,19%. Фото Романа Хасаева

Данные УФАС, к слову, согласуются с заявлениями директора филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Татарстане Булата Газизуллина. В декабре 2018 года он рассказал, что осенью того года цены на метан выросли на 2 рубля, в июле — еще на 50 копеек. «Хочу обратить внимание, что мы практически весь год держали цену на метан без изменений», — отмечал он, и добавлял, что на другие виды топлива в тот период цена возросла еще больше.

Цены растут из-за затрат на содержание заправок и роста НДС

Само заявление УФАС по РТ в «Газпром газомоторное топливо» комментировать не стали, но скачок цен объяснили. Основными причинами повышения цены в компании назвали высокие затраты на содержание и строительство АГНКС, а также за счет роста НДС и инфляции. В компании обратили внимание еще на один момент: согласно их собственной ценовой политике цена на метан на АГНКС в России не может превысить 50% от стоимости дизельного топлива. Это позволяет обеспечивать положительный экономический эффект для потребителей.

«По состоянию на 01.07.2019 средняя стоимость 1 куб. м природного газа на АГНКС «Газпром» в Татарстане составляет 16 руб. При стоимости 1 л дизельного топлива 44,3 руб. стоимость 1 куб. м природного газа составляет всего 36% от стоимости дизельного топлива», — сообщили «Реальному времени» в компании «Газпром газомоторное топливо».

Метан против пропана

Газомоторное топливо, напомним, представлено на рынке метаном (он же СПГ, сжиженный природный газ) и пропан-бутановой фракцией (его еще называют СНГ, сжиженный нефтяной газ). Первый закачивают в баллоны транспортного средства под высоким давлением (намного реже в сжиженном виде), что требует тяжелых, прочных и более дорогих емкостей. Второй вид распространится чаще в сжиженном виде и удобнее для легковых автомобилей. Сравнение метана и пропан-бутана как топлива оставим за рамками этого материала, но следует обозначить, что цена за кубометр отличается на 3—4 рубля (разница в Казани сейчас составляет 3,95 рубля).

В пиковый период, примерно с середины сентября до начала декабря, цена на пропан-бутан держалась на уровне 25,24 руб./куб. м, однако в 2019 году произошел резкий спад стоимости. Фото СУ СК РФ

В начале октября 2018 года аналитическая служба «Реального времени» зафиксировала скачок цен на пропан-бутановое топливо. С мая 2018 года средние цены на этот вид топлива в ПФО подскочили более чем на 21%. К примеру, в Казани стоимость газа на АЗС за 3 месяца выросла с 18,50 до 22,50 рубля за куб. м (+22%), в Набережных Челнах и Нижнекамске и того больше — с 17,75 до 22,25 руб./куб. м и 22,2 руб./куб. м соответственно (+25%). Аналогичная ситуация сложилась в соседних регионах.

В пиковый период, примерно с середины сентября до начала декабря, цена на пропан-бутан держалась на уровне 25,24 руб./куб. м, однако в 2019 году произошел резкий спад стоимости. Сейчас средняя цена в ПФО составляет около 20,35 руб./куб. м. Однако еще в октябре минувшего года эксперты «Реального времени» задавались вопросом: а почему бездействует ФАС?

И даже сейчас, спустя 8 месяцев скачки цен на пропан-бутан, похоже, не заинтересовали антимонопольщиков. За это время они проанализировали рынок метана: в пресс-службе пояснили, что с учетом всех исследований и запроса информации у участника рынка, дело было возбуждено вполне вовремя. В ответ на вопрос о скачках цен на пропан-бутан, зафиксированных 8 месяцев назад, в УФАС по РТ попросили отправить им данные аналитической службы «Реального времени».

Отметим, что рынок пропан-бутана все же не столь монополизирован. У «Газпрома» в Татарстане за него отвечает другая компания, ООО «Газпром сжиженный газ», ее сеть АЗС в республике насчитывает 22 газозаправочных станции и одну многотопливную базу. Однако кроме нее сжиженный газ реализуют также «Татнефть АЗС Центр» и «Ирбис» на многотопливных заправках. По данным 2018 года, у «татнефтевской» сети 56 таких заправок, у «Ирбиса» — 14.

По итогам реализации программы в автопарке республики должно появиться боле 8,8 тысячи автотранспортных средств на метане, а также 29 АГНКС. Фото Владимира Васильева

Неэффективно поддерживаемый рынок

Рынок метана как газомоторного топлива интересен еще и тем, что этот вид топлива с 2013 года очень активно поддерживают власти — в первую очередь в силу его экологичности. Так, Минэнерго РФ в 2018 году подготовило программу развития рынка газомоторного топлива до 2024 года, на которую запросило из федерального бюджета 175 млрд рублей. Средства должны пойти на субсидии для строительства АГНКС, производителей транспорта на метане и на «пропаганду расширения использования природного газа в качестве моторного топлива»

В Татарстане также действует программа развития рынка газомоторного топлива на 2013—2023 годы. Общий объем финансирования программы составляет 76,2 млрд рублей, в том числе средства республиканского бюджета — 14,6 млрд рублей, средства федерального бюджета — 19,3 млрд рублей, внебюджетные источники — 42,3 млрд рублей. По итогам реализации программы в автопарке республики должно появиться более 8,8 тысячи автотранспортных средств на метане, а также 29 АГНКС. Вместе с тем эту программу уже не первый год признают неэффективной.