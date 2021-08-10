Котельные «Школы милиции» и санатория «Тарловский» «уплыли» из Елабуги в Альметьевск

УФАС заподозрила елабужских чиновников в «притворной сделке» и отсутствии конкурсных торгов

Фото: Олег Тихонов

Как выяснила газета «Реальное время», елабужскую Земельно-имущественную палату обвинили во внеконкурсной передаче муниципального имущества коммерческой структуре. По данным Татарстанского УФАС России, несколько котельных и теплосетей города «ушли» компании «Газтеплоавтоматика» экс-депутата Сармановского района и директора альметьевской теплоснабжающей организации Альберта Ахметгалиева. Антимонопольщики отметили, что незаконную сделку попытались прикрыть заключением «притворного договора ответственного хранения». Тем временем прежний оператор теплосетевого имущества Елабуги терпит убытки, размер которых в минувшем году вырос в шесть раз.

Котельные «Школы милиции», детского сада и «Тарловки» «уплыли» от города

Речь идет о правомерности передачи муниципальных объектов теплоснабжения Елабужского района в собственность ООО «ГазТеплоАвтоматика» вне конкурса. В Татарстанском УФАС России усмотрели в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Антимонопольщики выявили, что по распоряжению МКУ «Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района Республики Татарстан», от 28 декабря 2020 года в перечень имущества районной казны были включены четыре котельные (в том числе одна котельная известного в Закамье санатория «Тарловский») и три теплосетевых комплекса, включая котельную детсада №14 и котельную «Школы милиции».

В тот же день, 28 декабря, компания ООО «ГазТеплоАвтоматика» написала заявление на имя председателя вышеуказанной палаты И.С. Гиззатуллина с просьбой заключить договор аренды с 1 января 2021 года на эти объекты теплоснабжения. Уже на следующий же день между Земельно-имущественной палатой и ООО «ГазТеплоАвтоматика» был заключен договор аренды. Сам договор был достаточно странным: по нему в аренду эти котельные уходили как будто всего на месяц, а именно до 31 января 2021 года, за 62 тыс. рублей. И через месяц формально компания якобы возвращала котельные обратно Елабуге. Правда, есть одно «но» или даже несколько.

В перечень имущества районной казны были включены четыре котельные (в том числе одна котельная известного в Закамье санатория «Тарловский») и три теплосетевых комплекса. Фото: chelny-biz.ru

Имущество передали без торгов — на «ответственное хранение»

Во-первых, как выяснили в антимонопольной службе, договор №24/а от 29 декабря 2020 года, в частности его пункт 1.4, существует в двух редакциях. Один договор, который «ГазТеплоАвтоматика» подавала в Госкомитет РТ по тарифам с целью открытия тарифного дела содержит такую фразу: «Срок аренды имущества устанавливается с 01 января 2021 года по 31 января 2021 года (включительно). А в том варианте договора, который палата представила в адрес Татарстанского УФАС России, этот пункт звучит несколько иначе: «Срок аренды имущества, устанавливается с 1 января 2021 года по 30 января 2021 года (включительно)». Казалось бы, какое значение имеет всего один день? Но как оказалось, очень существенное, так как закон о защите конкуренции позволяет предоставить муниципальное имущество без проведения торгов сроком не более чем на 30 дней.



Во-вторых, за 10 дней (или за 9 дней — по другому договору) до конца января, был заключен еще один договор, между Земельно-имущественной палатой и ООО «ГазТеплоАвтоматика». Это был «договор ответственного хранения имущества до востребования», согласно пункту №1.1 которого Палата передавала ООО «ГазТеплоАвтоматика» на ответственное хранение муниципальное имущество, те самые котельные — «на срок до момента передачи имущества по концессионному соглашению».

Договор ответственного хранения, в свою очередь, вступал в силу 1 февраля 2021 года, и получается, что с 21 января вышеуказанные котельные мистическим образом «раздвоились». Одни котельные были как бы арендованы, а другие (на самом деле — те же самые), оказывались на «ответственном хранении». После 31 января котельные остались «на ответственном хранении» в компании «ГазТеплоАвтоматика» и находились там весной этого года, когда, пытаясь следовать закону «О концессионных соглашениях» Земельно-имущественная палата начала готовить конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения.

И договор аренды, и договор ответственного хранения, уже были незаконны, объявила УФАС. Фото: Роман Хасаев

Конкурса на заключение договора концессии тоже не было

Правда, и договор аренды, и договор ответственного хранения, уже были незаконны, объявила УФАС. Так как нарушался не только закон о защите конкуренции, но и закон о теплоснабжении. Очевидным образом 29 декабря, когда котельные «уплыли» в коммерческую компанию, никаких конкурсов не проводилось. Это раз.

Что хуже всего, учитывая, что всем объектам теплоснабжения намного больше 5 лет (это особенно уточняет ст. 28 Закона о теплоснабжении), Палата могла передать указанное имущество исключительно по результатам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. Но она этого не сделала, не провела открытый конкурс. Таким образом, оба договора были заключены без проведения конкурентных процедур.

В Палате попытались оправдаться, что договор аренды от 29 декабря 2020 года был заключен без проведения аукциона «в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции на срок тридцать календарных дней» (а как мы знаем, в другом договоре речь шла о сроке в тридцать один — так что и тут уже явное нарушение).

«Притворная сделка», скрывающая передачу муниципального имущества

УФАС и татарстанские суды прямо назвали январский договор об «ответственном хранении» — «притворной сделкой». По той простой причине, что передача имущества по договору ответственного хранения не исключает использование хранителем переданного имущества и является притворной сделкой, «прикрывающей сделку, подразумевающей под собой передачу прав владения и пользования, которая может быть осуществлена только по результатам конкурентных процедур», говорится в определении УФАС.

То, что компания пользовалась котельными, а не просто «хранила» их, подтверждает и факт обращения компании в Госкомитет по тарифам, и постановление последнего от 17 февраля 2021 года для ООО «ГазТеплоАвтоматика», которому установлен тариф на тепловую энергию на период с 17 февраля 2021 года по 31 декабря 2021 года. Что договор ответственного хранения носит притворный характер и прикрывает собой сделку по передаче муниципального имущества, подтверждает и Арбитражный суд республики.

Что договор ответственного хранения носит притворный характер и прикрывает собой сделку по передаче муниципального имущества, подтверждает и Арбитражный суд республики. Фото: Максим Платонов

Сама передача котельных коммерсанту в нарушение закона могла привести, или уже привела, к необоснованному установлению различных тарифов. Передача муниципального имущества или заказа бизнесу действительно может проводиться одной компании, если на конкурс больше никто не заявляется — так бывает, если в городе или районе просто нет других компаний, способных ту или иную услугу оказать вовремя и качественно. Однако в Елабужском районе работает шесть компаний, помимо «ГазТеплоАвтоматики», которые отвечают за тепловую энергию: ООО «Альгазтранс-Елабуга», ООО «Тепловик», АО «Елабужское предприятие тепловых сетей», ОАО «Алабуга-Соте», АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» и ООО «КЭР-Генерация».

В итоге УФАС завела дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении и МКУ «Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района Республики Татарстан», и в отношении ООО «ГазТеплоАвтоматика». Запросив по случаю с Земельно-имущественной палаты все договоры аренды, концессии и прочее, аж с 2013 года, по которым елабужские власти передавали какие-либо объекты теплоснабжения коммерческим организациям. То есть по факту УФАС проведет тотальную ревизию деятельности палаты. Следующее рассмотрение дела назначено на 14 сентября.

За котельные теперь отвечает руководитель крупной альметьевской «тепловой» компании

Любопытно и то, что Земельно-имущественная палата передала котельные компании, которая и существовала-то к тому моменту всего полгода: ООО «ГазТеплоАвтоматика» было зарегистрировано 4 марта 2020 года. Но уже умудрилось набрать госзаказов о поставке тепловой энергии на 2021 год — с 20 компаниями и муниципальными учреждениями на 24 млн рублей. При нулевых финансовых показателях, к концу прошлого года «ГазТеплоАвтоматика» набрала выручку всего в 210 тыс. рублей. При этом у владельца и руководителя этой компании Альберта Ахметгалиева формально нет другого бизнеса, который помог бы ему сгенерировать необходимые для обслуживания котельных денежные средства. Хотя он и занимает руководящие должности еще в двух компаниях, в ООО «Теплосервис» (нулевые финансовые показатели) и в альметьевской компании «Альтехносервис», принадлежащей Наталье Юрченко.

«Альтехносервис» более подходил для передачи ему котельных, он также занимается поставками тепловой энергии, у него стабильная выручка выше 30 млн рублей каждый год, хотя и нестабильная прибыль (в 2020 году компания ушла в минус на 610 тыс. рублей). За время своего существования «Альтехносервис» поставил по госзаказам тепла почти на 63 млн рублей. Вероятно, в елабужском муниципалитете смутились из-за альметьевской прописки. «ГазТеплоАвтоматика» прописана «правильно» — в Елабуге на проспекте Нефтяников.

По данным самого же Ахметгалиева, только за первое полугодие 2021 года года произошло 18 порывов на сетях теплоснабжения. Фото: tve24.ru

Прежний оператор угодил в финансовую яму

Сейчас, пока идет разбирательство, «ГазТеплоАвтоматика» продолжает осуществлять деятельность по обслуживанию котельных, расположенных в нижней части города, которые ранее находились в эксплуатации ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-2» (принадлежат Евгению Балабанову).

По данным самого же Ахметгалиева, только за первое полугодие 2021 года года произошло 18 порывов на сетях теплоснабжения, в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2021—2022гг. запланирована замена 144 метров тепловых сетей, в том числе 70 м сетей ГВС. Не исключено, что по факту котельными будет заниматься альметьевская компания, а «ГТА» отвечать лишь формально. Причина, по которой елабужские чиновники внезапно решили передать часть котельных «варягам» с нефтяного района, возможно кроется в том, что свои местные компании не тянут. Так, тот же «Тепловик», от которого ушли эти котельные, с 2016 года наращивает только убытки, уйдя в минус в 2020 году уже на 8,1 млн рублей (за год убытки выросли в шесть раз), его задолженность перед другими компаниями за то же время выросла до 16,5 млн рублей, и компании впервые пришлось взять кредит на 2,2 млн во время пандемии.

О причинах своего решения в исполкоме Елабужского района газете «Реальное времени» отвечать не стали. На запрос издания ответ пока не поступил, он будет опубликован по получении.