ФАС России расследует дело о картельном сговоре поставщиков лифтов в Татарстане

Татарстанской компании — производителю лифтов грозит штраф на сотни миллионов рублей

Фото: Реальное время

Татарстанское УФАС заподозрило в картельном сговоре четыре компании, участвовавшие в поставке лифтов для республиканского Фонда ЖКХ в 2022–2023 годах. В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются ООО «Татлифт», ООО «Лифт-строй компания», АО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Трансэнерго». Возбужденное в Татарстане антимонопольное дело было решено продолжить в Москве — теперь им занимается Управление по борьбе с картелями ФАС России.



По версии Татарстанского УФАС, компании, обеспечивавшие поставку новых лифтов для многоквартирных домов, в которых вышел срок эксплуатации подъемников, поделили между собой рынок, заработав на этом в 2022–2024 гг. сотни миллионов рублей, на которые, исходя из действовавших цен, можно было бы приобрести еще более полутора сотен новых лифтов.

Центральной фигурой в выстроенной схеме, по мнению антимонопольного ведомства, стало ООО «Татлифт» — компания, которая в 2025 году запустила собственное производство подъемников в ТОСЭР «Зеленодольск». При проведении НО «Фонд ЖКХ» закупок лифтов, говорится в материалах дела, заявлявшиеся для участия в конкурсных процедурах компании отзывали заявки, и единственным участником закупок становилось казанское ООО «Лифт-строй компания», аффилированное ООО «Татлифт», оно закупало лифты у ООО «Татлифт», которое, в свою очередь, не производило подъемники, а также закупало их у третьих лиц.

Инна Серова