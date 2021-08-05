Казанский автовокзал обвинил ульяновского ИП в незаконных перевозках
Нелегальные перевозчики вновь заявили о себе на фоне пандемии, когда официальный трафик упал из-за низкой заполняемости автобусов
Казанский автовокзал «Восточный» пожаловался на ульяновского предпринимателя за вывод автобусов с пассажирами без маршрутных карт, какого-либо свидетельства и участия в конкурсе на право данных перевозок. В Татарстанском УФАС, где завели дело в отношении ИП, рассказали «Реальному времени», что это далеко не единичный случай в республике. Антимонопольщики ставят ульяновскому перевозчику в вину нелегальную остановку на маршруте «Казань — Ульяновск» в Буинске. К делу также привлекли казанский автовокзал «Столичный», который продавал билеты до татарстанского города на эти рейсы. За поездку до Ульяновска «нелегал» до сих пор берет от 555 рублей с пассажира, до Буинска — от 370 рублей. Таким образом серый рынок вновь напомнил о себе с начала пандемии. Нелегальные перевозчики бросились закрывать в трафике бреши, которые из-за низкой заполняемости автобусов по причине антиковидных мер отказывались брать на себя официально работающие транспортники. Уже тогда казанские автовокзалы, выигравшие на конкурсах отдельные маршруты, допускали возможность «оптимизации маршрутной сети из-за падения загрузки «ниже плинтуса».
Казанский автовокзал против ульяновского ИП
В Татарстанском УФАС завели дело на ульяновского предпринимателя Алексея Унянина за перевозки пассажиров по маршруту «Казань — Ульяновск» без лицензии и каких-либо разрешений, выяснила газета «Реальное время». В деле фигурирует ООО «Автовокзал «Столичный» и ООО «Автовокзал «Восточный». Последний обвинил ульяновца в недобросовестной конкуренции — регулярных перевозках пассажиров без карт маршрутов и свидетельства на осуществление таких перевозок.
«Автовокзал «Столичный» указан как профессиональный перевозчик с разрешительными документами для регулярных перевозок пассажиров и багажа по междугородним маршрутам. Но Буинска нет в перечне официальных остановочных пунктов по маршруту «Казань — Ульяновск», отметили антимонопольщики. Тем не менее автобусы Унянина регулярно там останавливаются, и билеты до Буинска на его рейсы продает именно «Столичный».
Ульяновский ИП в рамках своего маршрута осуществляет эти перевозки, так как автовокзал заключил с ним соответствующий агентский договор.
Незаконная остановка в Буинске
Сотрудники Средне-Волжского МУГАДН, по запросу УФАС, выявили факты перевозок ульяновским предпринимателем пассажиров на данном направлении без карт маршрутов, наличие которых является обязательным, а также — факты посадки пассажиров в неположенных местах. Речь идет как раз о Буинске. В ФБУ «Росавтотранс» заявили, что на маршруте Унянина были предусмотрены остановочные пункты, не зарегистрированные в соответствующем реестре, — поэтому собственно ни свидетельства, ни карты маршрутов на такие маршруты не оформлялись (и не могли быть оформлены).
Как уточнили газете «Реальное время» в антимонопольной службе, ИП Унянин А.В. осуществлял перевозки пассажиров и багажа по маршруту №632 «Автовокзал г. Ульяновска — автовокзал «Столичный» г. Казани». При этом, согласно ответу Министерства транспорта России, остановочный пункт по маршруту, в том числе расположенный на территории автовокзала или автостанции, должен быть зарегистрирован в реестре остановочных пунктов по маршрутам, а в случае с Буинском у ИП Унянина этого не было.
Кроме того, претензия УФАС в том, что по результатам открытого конкурса право на перевозки пассажиров из Казани до Буинска получил «Автовокзал «Восточный». Таким образом Унянин на этом маршруте работал нелегально, так как его автобусы останавливались в Буинске в «нарушение закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа». Тем самым, по мнению надзорного ведомства, предприниматель нанес ущерб ООО «Автовокзал «Восточный», который терял клиентов из-за серого конкурента на маршруте.
В УФАС вынесли ульяновскому предпринимателю предупреждение. Но Унянин его проигнорировал. При этом он совершал незаконные перевозки уже не первый год — антимонопольщики запросили у него данные о количестве рейсов с 2018 года.
Без спроса, без конкурса
— Дело возбуждено по признакам нарушения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции, выразившемся в осуществлении регулярных перевозок пассажиров по маршрутам «г. Казань — г. Буинск», «г. Буинск — г. Казань», без карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельства на осуществление перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, — заявили «Реальному времени» в УФАС.
Осуществление ИП Уняниным А.В. предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров без соответствующего свидетельства и прохождения конкурсных процедур является актом недобросовестной конкуренции и предоставляет ИП Унянину А.В. преимущество перед ООО «Автовокзал «Восточный», поскольку тот, занимаясь аналогичным видом деятельности и пройдя конкурсные процедуры, получив свидетельство об осуществлении перевозок по межрегиональному маршруту, соблюдает законодательство и тем самым ограничивает себя соответствующими обязательствами, — объясняют в ведомстве.
— «Столичный» в настоящее время привлечен к делу как лицо, обладающее сведениями по рассматриваемому делу. И в том числе в рамках того, что на данном автовокзале осуществляется продажа билетов с посадкой и высадкой пассажиров в Буинске, — объяснили «Реальному времени» в УФАС.
При этом, только в 2021 году было выдано уже семь предупреждений хозяйствующим субъектам по схожим обстоятельствам, а по фактам неисполнения предупреждений было возбуждено три дела. Одно обращение перевозчика находится в стадии рассмотрения.
Билеты на нелегальные рейсы все еще в продаже
Согласно открытым данным, Алексей Унянин получил лицензию №АК 73-000069 от 24.04.2019 на вид деятельности «Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек» (более ранняя лицензия датируется 2016 годом). Но при этом у него до сих пор отсутствуют какие-либо госзакупки и выигрыши по тендерам на перевозки, хотя предпринимательскую деятельность перевозчик ведет с 2004 года, когда он был поставлен на учет в ульяновской ФНС.
В то же время на сайтах автомобильных перевозок можно найти информацию о том, что его автобусы осуществляют перевозки по нескольким маршрутам, в частности «Саранск — Москва», «Саранск — Ульяновск» и «Казань — Ульяновск». Последний маршрут — пятичасовой, регулярный и ежедневный, за исключением четверга, стоимость билета на одного пассажира — от 555 рублей. Помимо этого Унянин также перевозит пассажиров и внутри Татарстана по маршрутам «Казань — Лаишевка», «Казань — Татарское Макулово» и другим. В Сети действительно можно найти также расписание по маршруту «Казань — Буинск» от перевозчика Унянина А.В. — стоимость поездки 373 рубля (пассажиры оценили качество поездки по такому маршруту на «двойку»).
Унянин связан с компанией ООО «Рост» (у них одинаковый ИНН — 7327049631), к которому были похожие претензии в 2019 году, но уже от Территориального отдела Госавтодорнадзора по Республике Мордовия. Сотрудники ведомства во время проверки обнаружили у водителя автобуса этого перевозчика просроченную карту маршрута «Саранск — Ульяновск», за что компанию оштрафовали на 300 тыс. рублей. Сумма довольно чувствительная, учитывая, что оборот ООО «Рост» редко превышает 3 млн рублей в год, а 2020-й компания вообще закрыла с убытком в 130 тыс.
Рынок перевозок вновь страдает из-за наплыва «нелегалов»
ООО «Автовокзал «Восточный» — известный легальный перевозчик с казанской пропиской, принадлежит он бизнесменам Олегу Иванову и Айрату Миннуллину. Им же принадлежит строительная компания ООО «Волгадорстрой» с выручкой за 2020 год в размере 253 млн рублей — впрочем, уже который год подряд «Волгадорстрой» показывает убытки. Тогда как ООО «Автовокзал «Восточный» в прошлом году, несмотря на локдаун, резко снизивший трафик, показал прибыль в 7,2 млн рублей при выручке в 60,1 млн.
В отличие от ульяновского ИП, у этой компании в реестре есть данные о трех госзакупках по услугам арендованных автобусов с водителем на общую сумму более 600 тыс. рублей только по 44-ФЗ и еще на 340,8 тыс. по госзакупкам по 223-ФЗ («Автовокзальные услуги, в т. ч. услуги инфраструктуры автовокзала в г. Казани»). К примеру, маршрут «Казань — Челны — Казань» полностью обслуживается автовокзалом «Восточный».
Ранее газета «Реальное время» уже писала о том, что из-за локдауна нелегалы перетянули на себя половину пассажирского междугороднего трафика в Татарстане, так как легальные перевозчики вынуждены были снизить частоту ежедневных рейсов, связывающих малые города с Казанью на 50—70%. Воспользовавшись ситуацией, «серые» перевозчики с первых дней «задрали» цены по межмуниципальным маршрутам — от 700 до 1000 рублей за место.
Серый рынок вновь поднял голову, так как контроль за исполнением расписания регулярными перевозчиками со стороны Минтранса РТ тоже был ограничен из-за антиковидных мер. «Восточный» тоже пострадал, хотя в принципе «заточен» не только на рейсы в Набережные Челны, но также в Уфу и Челябинск. Тогда замгендиректора казанского автовокзала «Восточный» Лейсан Алиева рассказывала «Реальному времени», что общее количество рейсов, отправляющихся в восточном направлении с их платформы, сократилось сразу в четыре раза:
Оптимизация маршрутной сети из-за падения загрузки
Самым крупным автовокзалом в Казани остается «Столичный» (принадлежит Леониду Наумову и АО «КПАТП-1», или Казанское пассажирское автотранспортное предприятие № 1), который работает во всех направлениях. У него тоже есть официальные госзакупки — всего за время его деятельности он выиграл девять тендеров на 17 млн рублей: по тендерам «Автовокзальные услуги, в т.ч. услуги инфраструктуры автовокзала в г. Казань» и «Автовокзальные услуги, в том числе услуги инфраструктуры автовокзалов при организации перевозок пассажиров». При этом по четырем ООО «Автовокзал «Столичный» обслуживало ГУП «Башавтотранс».
Руководство автовокзала «Столичный» заявляло еще в прошлом году, что допускает «возможность оптимизации маршрутной сети, поскольку загрузка рейсовых автобусов упала «ниже плинтуса». В последние годы выручка у «Столичного» снижается, с 2015 года она упала почти в три раза, составив в 2020 году всего 13,8 млн рублей. И как раз карантинный 2020 год в отличие от «Восточного» автовокзал закрыл с убытком, первым за все время своего существования, в размере 3,8 млн рублей.
Согласно данным аналитической службы «Реального времени», владелец автовокзала, КПАТП-1 всего 5 лет назад был крупнейшим татарстанским перевозчиком по количеству рейсов в другие регионы. Компания осуществляла 23 межрегиональных рейса из Казани, включая и Ульяновскую область. Одновременно у нее было 11 рейсов по Татарстану — из Казани в близлежащие поселки и города.
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