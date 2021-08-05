Казанский автовокзал обвинил ульяновского ИП в незаконных перевозках

Нелегальные перевозчики вновь заявили о себе на фоне пандемии, когда официальный трафик упал из-за низкой заполняемости автобусов

Казанский автовокзал «Восточный» пожаловался на ульяновского предпринимателя за вывод автобусов с пассажирами без маршрутных карт, какого-либо свидетельства и участия в конкурсе на право данных перевозок. В Татарстанском УФАС, где завели дело в отношении ИП, рассказали «Реальному времени», что это далеко не единичный случай в республике. Антимонопольщики ставят ульяновскому перевозчику в вину нелегальную остановку на маршруте «Казань — Ульяновск» в Буинске. К делу также привлекли казанский автовокзал «Столичный», который продавал билеты до татарстанского города на эти рейсы. За поездку до Ульяновска «нелегал» до сих пор берет от 555 рублей с пассажира, до Буинска — от 370 рублей. Таким образом серый рынок вновь напомнил о себе с начала пандемии. Нелегальные перевозчики бросились закрывать в трафике бреши, которые из-за низкой заполняемости автобусов по причине антиковидных мер отказывались брать на себя официально работающие транспортники. Уже тогда казанские автовокзалы, выигравшие на конкурсах отдельные маршруты, допускали возможность «оптимизации маршрутной сети из-за падения загрузки «ниже плинтуса».



Казанский автовокзал против ульяновского ИП



В Татарстанском УФАС завели дело на ульяновского предпринимателя Алексея Унянина за перевозки пассажиров по маршруту «Казань — Ульяновск» без лицензии и каких-либо разрешений, выяснила газета «Реальное время». В деле фигурирует ООО «Автовокзал «Столичный» и ООО «Автовокзал «Восточный». Последний обвинил ульяновца в недобросовестной конкуренции — регулярных перевозках пассажиров без карт маршрутов и свидетельства на осуществление таких перевозок.



«Автовокзал «Столичный» указан как профессиональный перевозчик с разрешительными документами для регулярных перевозок пассажиров и багажа по междугородним маршрутам. Но Буинска нет в перечне официальных остановочных пунктов по маршруту «Казань — Ульяновск», отметили антимонопольщики. Тем не менее автобусы Унянина регулярно там останавливаются, и билеты до Буинска на его рейсы продает именно «Столичный».



Ульяновский ИП в рамках своего маршрута осуществляет эти перевозки, так как автовокзал заключил с ним соответствующий агентский договор.

В Татарстанском УФАС завели дело на ульяновского предпринимателя Алексея Унянина за перевозки пассажиров по маршруту «Казань — Ульяновск» без лицензии и каких-либо разрешений. Фото: Роман Хасаев

Незаконная остановка в Буинске

Сотрудники Средне-Волжского МУГАДН, по запросу УФАС, выявили факты перевозок ульяновским предпринимателем пассажиров на данном направлении без карт маршрутов, наличие которых является обязательным, а также — факты посадки пассажиров в неположенных местах. Речь идет как раз о Буинске. В ФБУ «Росавтотранс» заявили, что на маршруте Унянина были предусмотрены остановочные пункты, не зарегистрированные в соответствующем реестре, — поэтому собственно ни свидетельства, ни карты маршрутов на такие маршруты не оформлялись (и не могли быть оформлены).



Как уточнили газете «Реальное время» в антимонопольной службе, ИП Унянин А.В. осуществлял перевозки пассажиров и багажа по маршруту №632 «Автовокзал г. Ульяновска — автовокзал «Столичный» г. Казани». При этом, согласно ответу Министерства транспорта России, остановочный пункт по маршруту, в том числе расположенный на территории автовокзала или автостанции, должен быть зарегистрирован в реестре остановочных пунктов по маршрутам, а в случае с Буинском у ИП Унянина этого не было.



Кроме того, претензия УФАС в том, что по результатам открытого конкурса право на перевозки пассажиров из Казани до Буинска получил «Автовокзал «Восточный». Таким образом Унянин на этом маршруте работал нелегально, так как его автобусы останавливались в Буинске в «нарушение закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа». Тем самым, по мнению надзорного ведомства, предприниматель нанес ущерб ООО «Автовокзал «Восточный», который терял клиентов из-за серого конкурента на маршруте.

В УФАС вынесли ульяновскому предпринимателю предупреждение. Но Унянин его проигнорировал. При этом он совершал незаконные перевозки уже не первый год — антимонопольщики запросили у него данные о количестве рейсов с 2018 года.

Претензия УФАС в том, что по результатам открытого конкурса право на перевозки пассажиров из Казани до Буинска получил «Автовокзал «Восточный». Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Без спроса, без конкурса



— Дело возбуждено по признакам нарушения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции, выразившемся в осуществлении регулярных перевозок пассажиров по маршрутам «г. Казань — г. Буинск», «г. Буинск — г. Казань», без карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельства на осуществление перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, — заявили «Реальному времени» в УФАС.



Осуществление ИП Уняниным А.В. предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров без соответствующего свидетельства и прохождения конкурсных процедур является актом недобросовестной конкуренции и предоставляет ИП Унянину А.В. преимущество перед ООО «Автовокзал «Восточный», поскольку тот, занимаясь аналогичным видом деятельности и пройдя конкурсные процедуры, получив свидетельство об осуществлении перевозок по межрегиональному маршруту, соблюдает законодательство и тем самым ограничивает себя соответствующими обязательствами, — объясняют в ведомстве.



— «Столичный» в настоящее время привлечен к делу как лицо, обладающее сведениями по рассматриваемому делу. И в том числе в рамках того, что на данном автовокзале осуществляется продажа билетов с посадкой и высадкой пассажиров в Буинске, — объяснили «Реальному времени» в УФАС.

При этом, только в 2021 году было выдано уже семь предупреждений хозяйствующим субъектам по схожим обстоятельствам, а по фактам неисполнения предупреждений было возбуждено три дела. Одно обращение перевозчика находится в стадии рассмотрения.

Билеты до Буинска на рейсы Унянина продает именно «Столичный». Фото: kazanreporter.ru

Билеты на нелегальные рейсы все еще в продаже

Согласно открытым данным, Алексей Унянин получил лицензию №АК 73-000069 от 24.04.2019 на вид деятельности «Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек» (более ранняя лицензия датируется 2016 годом). Но при этом у него до сих пор отсутствуют какие-либо госзакупки и выигрыши по тендерам на перевозки, хотя предпринимательскую деятельность перевозчик ведет с 2004 года, когда он был поставлен на учет в ульяновской ФНС.

В то же время на сайтах автомобильных перевозок можно найти информацию о том, что его автобусы осуществляют перевозки по нескольким маршрутам, в частности «Саранск — Москва», «Саранск — Ульяновск» и «Казань — Ульяновск». Последний маршрут — пятичасовой, регулярный и ежедневный, за исключением четверга, стоимость билета на одного пассажира — от 555 рублей. Помимо этого Унянин также перевозит пассажиров и внутри Татарстана по маршрутам «Казань — Лаишевка», «Казань — Татарское Макулово» и другим. В Сети действительно можно найти также расписание по маршруту «Казань — Буинск» от перевозчика Унянина А.В. — стоимость поездки 373 рубля (пассажиры оценили качество поездки по такому маршруту на «двойку»).



Унянин связан с компанией ООО «Рост» (у них одинаковый ИНН — 7327049631), к которому были похожие претензии в 2019 году, но уже от Территориального отдела Госавтодорнадзора по Республике Мордовия. Сотрудники ведомства во время проверки обнаружили у водителя автобуса этого перевозчика просроченную карту маршрута «Саранск — Ульяновск», за что компанию оштрафовали на 300 тыс. рублей. Сумма довольно чувствительная, учитывая, что оборот ООО «Рост» редко превышает 3 млн рублей в год, а 2020-й компания вообще закрыла с убытком в 130 тыс.

Из-за локдауна нелегалы перетянули на себя половину пассажирского междугороднего трафика в Татарстане, так как легальные перевозчики вынуждены были снизить частоту ежедневных рейсов. Фото: Илья Репин

Рынок перевозок вновь страдает из-за наплыва «нелегалов»

ООО «Автовокзал «Восточный» — известный легальный перевозчик с казанской пропиской, принадлежит он бизнесменам Олегу Иванову и Айрату Миннуллину. Им же принадлежит строительная компания ООО «Волгадорстрой» с выручкой за 2020 год в размере 253 млн рублей — впрочем, уже который год подряд «Волгадорстрой» показывает убытки. Тогда как ООО «Автовокзал «Восточный» в прошлом году, несмотря на локдаун, резко снизивший трафик, показал прибыль в 7,2 млн рублей при выручке в 60,1 млн.



В отличие от ульяновского ИП, у этой компании в реестре есть данные о трех госзакупках по услугам арендованных автобусов с водителем на общую сумму более 600 тыс. рублей только по 44-ФЗ и еще на 340,8 тыс. по госзакупкам по 223-ФЗ («Автовокзальные услуги, в т. ч. услуги инфраструктуры автовокзала в г. Казани»). К примеру, маршрут «Казань — Челны — Казань» полностью обслуживается автовокзалом «Восточный».

Ранее газета «Реальное время» уже писала о том, что из-за локдауна нелегалы перетянули на себя половину пассажирского междугороднего трафика в Татарстане, так как легальные перевозчики вынуждены были снизить частоту ежедневных рейсов, связывающих малые города с Казанью на 50—70%. Воспользовавшись ситуацией, «серые» перевозчики с первых дней «задрали» цены по межмуниципальным маршрутам — от 700 до 1000 рублей за место.



Серый рынок вновь поднял голову, так как контроль за исполнением расписания регулярными перевозчиками со стороны Минтранса РТ тоже был ограничен из-за антиковидных мер. «Восточный» тоже пострадал, хотя в принципе «заточен» не только на рейсы в Набережные Челны, но также в Уфу и Челябинск. Тогда замгендиректора казанского автовокзала «Восточный» Лейсан Алиева рассказывала «Реальному времени», что общее количество рейсов, отправляющихся в восточном направлении с их платформы, сократилось сразу в четыре раза:



— До пандемии в нашем расписании значилось от 60—70 рейсов в зависимости от дня недели. Это рейсы в Актаныш, Челны, Мензелинск, Уфу, Кумертау, Стерлитамак, Ижевск, Пермь и пригородные маршруты. После снятия ограничений на маршруты вернулись лишь 20—25 рейсов. Сейчас средняя загрузка автобуса может доходить до 40 процентов, тогда как рентабельность достигается при уровне загрузки 70 процентов.

Оптимизация маршрутной сети из-за падения загрузки

Самым крупным автовокзалом в Казани остается «Столичный» (принадлежит Леониду Наумову и АО «КПАТП-1», или Казанское пассажирское автотранспортное предприятие № 1), который работает во всех направлениях. У него тоже есть официальные госзакупки — всего за время его деятельности он выиграл девять тендеров на 17 млн рублей: по тендерам «Автовокзальные услуги, в т.ч. услуги инфраструктуры автовокзала в г. Казань» и «Автовокзальные услуги, в том числе услуги инфраструктуры автовокзалов при организации перевозок пассажиров». При этом по четырем ООО «Автовокзал «Столичный» обслуживало ГУП «Башавтотранс».



Руководство автовокзала «Столичный» заявляло еще в прошлом году, что допускает «возможность оптимизации маршрутной сети, поскольку загрузка рейсовых автобусов упала «ниже плинтуса». В последние годы выручка у «Столичного» снижается, с 2015 года она упала почти в три раза, составив в 2020 году всего 13,8 млн рублей. И как раз карантинный 2020 год в отличие от «Восточного» автовокзал закрыл с убытком, первым за все время своего существования, в размере 3,8 млн рублей.



Согласно данным аналитической службы «Реального времени», владелец автовокзала, КПАТП-1 всего 5 лет назад был крупнейшим татарстанским перевозчиком по количеству рейсов в другие регионы. Компания осуществляла 23 межрегиональных рейса из Казани, включая и Ульяновскую область. Одновременно у нее было 11 рейсов по Татарстану — из Казани в близлежащие поселки и города.