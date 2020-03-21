События недели: подорожавшие маски, арест замглавы МЧС Татарстана и возрождение «Сантехприбора»
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
На уходящей неделе практически весь мир жил новостями о пандемии коронавируса COVID-19. Отражается эта ситуация и на Татарстане — заметно выросли цены на медицинские маски, население активно скупало продукты и товары первой необходимости, многие предприятия начали переходить на режим удаленной работы. Тем временем в Казани арестовали заместителя министра ЧС и ГО республики Ильхама Насибуллина, а застройщик из Марий Эл заполучил земли и оборудование бывшего казанского завода «Сантехприбора» и объявил о планах построить на этом месте жилой комплекс. Само предприятие он также надеется возродить, но на новой площадке. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Маски подорожали, но сговора нет
Татарстанские антимонопольщики отчитались о ситуации с ростом цен на медицинские маски в аптеках и торговых сетях республики. На брифинге УФАС по РТ было объявлено, что за две недели спрос на эту продукцию вырос с 3 тыс. до 50 тысяч штук в день. Полугодовые запасы закончились за несколько дней.
Из-за подскочившего спроса заметно поднялись цены, в отдельных случаях маски подорожали в 10 раз. При этом в Татарстане этот товар не производится. В ведомстве отметили, что признаков сговора в формировании дефицита не обнаружено.
Арест замминистра
В Казани задержали замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина, а также директора ООО «ОДС» Ленура Зиннатуллина. По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве. Силовики провели обыски по 13 адресам.
Следствие считает, что Насибуллин и неустановленные сотрудники МЧС РТ создали «ОДС» («Общество добровольных спасателей»), чтобы обирать бизнес. По предварительным данным, проверяющие из МЧС убеждали предприятия, что те должны заключить контракты с указанной компанией. Ущерб от этих действий оценивается в 160 млн рублей.
На суде замминистра утверждал, что в 2016 году его уже подозревали в подобных нарушениях, но Следком тогда не стал возбуждать уголовное дело. Несмотря на это, суд арестовал ВИП-спасателя.
«Сантехприбор» переедет
Бывший владелец Волжского домостроительного комбината Николай Морсин заполучил земли и оборудование казанского «Сантехприбора». Выкупить предприятие он сумел, провернув нестандартную схему с долгами обанкротившегося завода. На месте предприятия в Адмиралтейской слободе Казани он планирует построить жилье комфорт-класса.
При этом бизнесмен планирует использовать имущество и оборудование «Сантехприбора» для возрождения его на новом месте. Предприниматель считает выполнимым проект по созданию гальванической линии, но с дислокацией пока не определился. Предприятие может появиться в Зеленодольском или Пестречинском районе. На проект потребуется еще около 20—30 млн рублей.
Новый федеральный инспектор
«Реальное время» выяснило, что новым федеральным инспектором в Татарстане может стать глава управления Минюста по РТ и экс-председатель Конституционного суда РТ Виктор Демидов. Уже в понедельник его должен представить полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
В то же время республиканское управление Минюста может возглавить Максим Скирда, который на сегодня занимает аналогичную должность в Республике Марий Эл. Ранее он был заместителем Демидова.
Свободное падение
Цена на нефть на этой неделе вплотную приближалась к $25 за баррель, за ней устремлялся вниз и рубль, ненадолго переваливавший за 80 рублей за доллар. Все опрошенные «Реальным временем» эксперты сошлись во мнении, что валютные интервенции Центробанка пока не слишком помогают. Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Казани Марат Сабиров предположил, что эти действия регулятор предпринимает скорее для вида — «чтобы сдержать панику населения».
В пятницу на заседании совета директоров Центробанка было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом совет рассматривал все три варианта: повышать, снижать или не трогать ставку.
Также ЦБ принял ряд мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора. Например, банкам рекомендовали не начислять пени заболевшим коронавирусом. Также были ограничены размеры комиссии за онлайн-платежи. ЦБ РФ принял ряд послаблений по финансовой отчетности и отказался от проверок.
Коронавирус и бизнес
«Реальное время» выяснило, как коронавирус повлиял на работу татарстанских компаний. Некоторые из них изменили свои бизнес-процессы, чтобы предотвратить распространение эпидемии, другие не видят смысла в масштабной перестройке своей работы.
КАМАЗ проводит дезинфекцию рабочих площадок, проверяет температуру тела у сотрудников и отменил командировки. «Унистрой» решил максимально перевести работу в онлайн-режим. В то же время «Ак Барс Дом» или «Этажи» продолжают работать в обычном режиме. Дома остаются только сотрудники с подозрением на какую-либо болезнь.
Потери кинотеатров
В Татарстане уже в первый день новых ограничений на количество зрителей заметные потери понесли кинотеатры. Государственные учреждения закрылись, с субботы перестанет принимать посетителей «Родина». Ее управляющий Марсель Сагдуллин рассказал, что посещаемость упала в 10 раз. Кассовые сборы в целом по республике упали почти в три раза.
«Дом татарской кулинарии» закрыт
Один из старейших ресторанов Казани, знаменитый «Дом татарской кулинарии» вновь закрылся, причем заведение может уже не вернуться на рынок общепита.
Директор и учредитель ресторана Ольга Николаева подтвердила «Реальному времени» факт закрытия, но причину называть не стала.
Последние годы «Дом татарской кулинарии» входил в бизнес-империю Роберта Мусина и стал испытывать серьезные проблемы после крушения «Татфондбанка». В 2018 году ресторан уже закрывался, но через некоторое время заведение урегулировало спор с арендодателем.
Горнолыжка на стадионе
«Ак Барс Арена» планирует построить на своей территории горнолыжную трассу. Она должна спускаться от крыши стадиона. Высота спуска составит более 19 метров. Только разработка проекта оценивается в 16,2 млн рублей.
Идея пришла в голову Радику Миннахметову. Предполагается, что новый объект переманит часть клиентов комплекса «Свияжские холмы».
Имущество детей Аитова на 0,6 млрд рублей
«Реальное время» разобралось в недвижимости детей экс-главы «Свея» Рашида Аитова. Только то имущество, с которого суд снял арест, тянет на 600 млн рублей.
В списке оказались земля и трехэтажный дом двухлетнего сына Аитова, помещения в ЖК «Миллениум Сити» его средней дочки, бомбоубежище в Марий Эл и множество других объектов.
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