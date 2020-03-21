События недели: подорожавшие маски, арест замглавы МЧС Татарстана и возрождение «Сантехприбора»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе практически весь мир жил новостями о пандемии коронавируса COVID-19. Отражается эта ситуация и на Татарстане — заметно выросли цены на медицинские маски, население активно скупало продукты и товары первой необходимости, многие предприятия начали переходить на режим удаленной работы. Тем временем в Казани арестовали заместителя министра ЧС и ГО республики Ильхама Насибуллина, а застройщик из Марий Эл заполучил земли и оборудование бывшего казанского завода «Сантехприбора» и объявил о планах построить на этом месте жилой комплекс. Само предприятие он также надеется возродить, но на новой площадке. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Маски подорожали, но сговора нет

Татарстанские антимонопольщики отчитались о ситуации с ростом цен на медицинские маски в аптеках и торговых сетях республики. На брифинге УФАС по РТ было объявлено, что за две недели спрос на эту продукцию вырос с 3 тыс. до 50 тысяч штук в день. Полугодовые запасы закончились за несколько дней.

Из-за подскочившего спроса заметно поднялись цены, в отдельных случаях маски подорожали в 10 раз. При этом в Татарстане этот товар не производится. В ведомстве отметили, что признаков сговора в формировании дефицита не обнаружено.



Арест замминистра

В Казани задержали замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина, а также директора ООО «ОДС» Ленура Зиннатуллина. По материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве. Силовики провели обыски по 13 адресам.

Следствие считает, что Насибуллин и неустановленные сотрудники МЧС РТ создали «ОДС» («Общество добровольных спасателей»), чтобы обирать бизнес. По предварительным данным, проверяющие из МЧС убеждали предприятия, что те должны заключить контракты с указанной компанией. Ущерб от этих действий оценивается в 160 млн рублей.

Следствие считает, что Насибуллин и неустановленные сотрудники МЧС РТ создали «Общество добровольных спасателей», чтобы обирать бизнес

На суде замминистра утверждал, что в 2016 году его уже подозревали в подобных нарушениях, но Следком тогда не стал возбуждать уголовное дело. Несмотря на это, суд арестовал ВИП-спасателя.



«Сантехприбор» переедет

Бывший владелец Волжского домостроительного комбината Николай Морсин заполучил земли и оборудование казанского «Сантехприбора». Выкупить предприятие он сумел, провернув нестандартную схему с долгами обанкротившегося завода. На месте предприятия в Адмиралтейской слободе Казани он планирует построить жилье комфорт-класса.



При этом бизнесмен планирует использовать имущество и оборудование «Сантехприбора» для возрождения его на новом месте. Предприниматель считает выполнимым проект по созданию гальванической линии, но с дислокацией пока не определился. Предприятие может появиться в Зеленодольском или Пестречинском районе. На проект потребуется еще около 20—30 млн рублей.



Новый федеральный инспектор

«Реальное время» выяснило, что новым федеральным инспектором в Татарстане может стать глава управления Минюста по РТ и экс-председатель Конституционного суда РТ Виктор Демидов. Уже в понедельник его должен представить полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Новым федеральным инспектором в Татарстане может стать глава управления Минюста по РТ и экс-председатель Конституционного суда РТ Виктор Демидов. Фото mon.tatarstan.ru

В то же время республиканское управление Минюста может возглавить Максим Скирда, который на сегодня занимает аналогичную должность в Республике Марий Эл. Ранее он был заместителем Демидова.



Свободное падение

Цена на нефть на этой неделе вплотную приближалась к $25 за баррель, за ней устремлялся вниз и рубль, ненадолго переваливавший за 80 рублей за доллар. Все опрошенные «Реальным временем» эксперты сошлись во мнении, что валютные интервенции Центробанка пока не слишком помогают. Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Казани Марат Сабиров предположил, что эти действия регулятор предпринимает скорее для вида — «чтобы сдержать панику населения».



В пятницу на заседании совета директоров Центробанка было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом совет рассматривал все три варианта: повышать, снижать или не трогать ставку.

Также ЦБ принял ряд мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора. Например, банкам рекомендовали не начислять пени заболевшим коронавирусом. Также были ограничены размеры комиссии за онлайн-платежи. ЦБ РФ принял ряд послаблений по финансовой отчетности и отказался от проверок.



В пятницу на заседании совета директоров Центробанка было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Фото cbr.ru

Коронавирус и бизнес

«Реальное время» выяснило, как коронавирус повлиял на работу татарстанских компаний. Некоторые из них изменили свои бизнес-процессы, чтобы предотвратить распространение эпидемии, другие не видят смысла в масштабной перестройке своей работы.

КАМАЗ проводит дезинфекцию рабочих площадок, проверяет температуру тела у сотрудников и отменил командировки. «Унистрой» решил максимально перевести работу в онлайн-режим. В то же время «Ак Барс Дом» или «Этажи» продолжают работать в обычном режиме. Дома остаются только сотрудники с подозрением на какую-либо болезнь.



Потери кинотеатров

В Татарстане уже в первый день новых ограничений на количество зрителей заметные потери понесли кинотеатры. Государственные учреждения закрылись, с субботы перестанет принимать посетителей «Родина». Ее управляющий Марсель Сагдуллин рассказал, что посещаемость упала в 10 раз. Кассовые сборы в целом по республике упали почти в три раза.

«Дом татарской кулинарии» закрыт

Один из старейших ресторанов Казани, знаменитый «Дом татарской кулинарии» вновь закрылся, причем заведение может уже не вернуться на рынок общепита.



Один из старейших ресторанов Казани «Дом татарской кулинарии» вновь закрылся. Фото 2gis.ru

Директор и учредитель ресторана Ольга Николаева подтвердила «Реальному времени» факт закрытия, но причину называть не стала.

Последние годы «Дом татарской кулинарии» входил в бизнес-империю Роберта Мусина и стал испытывать серьезные проблемы после крушения «Татфондбанка». В 2018 году ресторан уже закрывался, но через некоторое время заведение урегулировало спор с арендодателем.



Горнолыжка на стадионе

«Ак Барс Арена» планирует построить на своей территории горнолыжную трассу. Она должна спускаться от крыши стадиона. Высота спуска составит более 19 метров. Только разработка проекта оценивается в 16,2 млн рублей.

Идея пришла в голову Радику Миннахметову. Предполагается, что новый объект переманит часть клиентов комплекса «Свияжские холмы».



Имущество детей Аитова на 0,6 млрд рублей

«Реальное время» разобралось в недвижимости детей экс-главы «Свея» Рашида Аитова. Только то имущество, с которого суд снял арест, тянет на 600 млн рублей.

Только то имущество, с которого суд снял арест, тянет на 600 млн рублей. Фото Ирины Плотниковой

В списке оказались земля и трехэтажный дом двухлетнего сына Аитова, помещения в ЖК «Миллениум Сити» его средней дочки, бомбоубежище в Марий Эл и множество других объектов.

