Айрат Шафигуллин: «Можно обращаться, если отключили воду, свет и еще во многих ситуациях»

В антимонопольном ведомстве наградили журналистов и ответили на самые горячие вопросы о его работе

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой УФАС по РТ

Заслуги «Реального времени» и его корреспондента Инны Бугацовой (творческий псевдоним — Серова) в области освещения антимонопольной политики получили признание Федеральной антимонопольной службы России. О награде ФАС России, работе регионального Управления ФАС и вопросах, с которыми в эту службу могут обращаться граждане, — в нашем материале.

«Не все граждане знают о наших возможностях»



Сегодня руководитель УФАС по РТ Айрат Шафигуллин вручил журналисту «Реального времени» благодарственное письмо, подписанное замруководителя ФАС Кариной Таукеновой. В ходе пресс-завтрака, в котором участвовали представители других отмеченных ФАС России изданий, Айрат Шафигуллин ответил на вопросы «Реального времени», касающиеся защиты ведомством прав и интересов потребителей жилищно-коммунальных и банковских услуг.

В частности, изданием была поднята тема расчетов за горячую воду, поставляемую в многоквартирные дома по окончании отопительного периода. Некоторые управляющие компании, которые фактически обладают монополией на поставку горячей воды, выступая единственно возможными посредниками между энергетиками и населением, выставляют жильцам счета за подогрев воды, которые выглядят сильно завышенными. На вопрос, предпринимает ли ведомство какие-то действия, чтобы ограничить «домоуправов» и были ли случаи, когда вмешательство антимонопольщиков привело к выявлению нарушений и перерасчету платы, глава регионального Управления ФАС ответил, что пока такого не случалось — возможно, потому что жильцы не догадались обратиться в ведомство с жалобой.

«Реальным временем» была поднята тема расчетов за горячую воду, поставляемую в многоквартирные дома по окончании отопительного периода. Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой УФАС по РТ

Шафигуллин пояснил, что у ведомства — очень широкий спектр деятельности, просто не все граждане знают о его возможностях, воспринимая понятие «ограничение конкуренции» слишком узко. И рассказал, что в УФАС можно обращаться, если отключили воду, свет и во многих других ситуациях.

Можно на рассылку пожаловаться, а можно — отказаться

«Реальное время», год назад уже писавшее про работу татарстанского антимонопольного органа по пресечению недобросовестной рекламы банковских кредитов, поинтересовалось, насколько часто клиенты банков жалуются сегодня на введение в заблуждение сотрудниками кредитных учреждений в части обслуживания кредитных и дебетовых карт, начисления кешбэка по ним, правил программ лояльности, реальных тарифов по банковским продуктам, условий начисления процентов на остаток денежных средств на счетах.

«К нам постоянно поступают обращения на нарушения на финансовом рынке, в частности на введение в заблуждение рекламой банковских услуг, однако в последнее время наблюдается снижение количества жалоб». Фото: архив realnoevremya.ru

— К нам постоянно поступают обращения на нарушения на финансовом рынке, в частности на введение в заблуждение рекламой банковских услуг, однако в последнее время наблюдается снижение количества жалоб, — ответил руководитель УФАС по РТ. — Если в 2022 году 30 процентов обращений к нам составляли жалобы на нарушения рекламного законодательства при рекламе финансовых услуг, то в первом полугодии 2023-го их количество снизилось до 15 процентов. Возможно, это связано с нашей работой: по итогам антимонопольных дел ряд банков были привлечены к ответственности, оштрафованы…

Айрат Шафигуллин напомнил, что был период, когда при продаже автомобилей в кредит татарстанцам активно навязывали дополнительные платные услуги:

— Сейчас, после того как две-три компании по итогам разбирательств были наказаны штрафами, таких жалоб в УФАС практически не поступает.

Удалось практически полностью пресечь, по его словам, и рассылку банками СМС-сообщений с рекламой кредитных продуктов — после того как был принят соответствующий закон.

— Проблема еще в том, что люди забывают, что много лет назад дали согласие на рассылку СМС-сообщений с рекламой услуг банка, — дополнил ответ начальник юридического отдела республиканского Управления антимонопольной службы Ренат Валиахметов. — И не знают, что отозвать это согласие они вправе в любой момент, для это даже необязательно идти в банк — это можно сделать через сайт кредитного учреждения.

Самые дорогие нарушения — на нацпроекте «Безопасные качественные дороги»

На встрече с журналистами Айрат Шафигуллин рассказал, что так называемый оптимизационный пакет поправок к российскому законодательству о закупках позволил татарстанским представителям малого и среднего бизнеса заключить в 2022 году почти в три раза больше госконтрактов, чем в 2021-м, — на более чем 110 млрд рублей, а с начала 2023-го — на 26 млрд рублей.

Он также рассказал о структуре обращений, поступающих в УФАС по РТ:

— Наиболее частым поводом для обжалования действий заказчиков, конкурсных, аукционных, котировочных комиссий является установление необоснованных требований в документации о закупке; необоснованный отказ в допуске к участию в закупке либо необоснованный допуск к участию в закупке; неразмещение информации в единой информационной системе; неуказание в извещении полных сведений (например, технических характеристик, обременений, также выявляются ошибки при размещении информации, что приводит к публикации недостоверных сведений); ограничение участников временными рамками: например, срок приема заявок устанавливают с 10.00 до 12.00 в рабочие дни; ограничение по способу подачи заявок: например, без возможности подачи электронной заявки; нарушение сроков при опубликовании извещения, а также изменение существенных условий договора на стадии заключения.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с нарушениями антимонопольного законодательства были проведены 20 закупок на сумму 2,13 миллиарда рублей. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru (архив)

Шафигуллин сообщил, что в первом полугодии 2023 года Татарстанским УФАС России был осуществлен мониторинг 42 закупок, проводимых в целях реализации национальных проектов, и рассмотрено 10 жалоб — в итоге было выявлено 33 закупки, проведенных с нарушениями действующего законодательства на сумму свыше 2,66 млрд руб.:

— По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с нарушениями были проведены 20 закупок на сумму 2,13 миллиарда рублей, что было выявлено по результатам внеплановых проверок. По нацпроекту «Здравоохранение» проверки по двум жалобам выявили три проведенные с нарушениями закупки на 324,8 миллиона рублей, по Нацпроекту «Культура» — шесть закупок на 86,4 миллиона рублей. По нацпроекту «Образование» проверками по двум жалобам выявлены четыре таких закупки на 128,4 миллиона рублей. В результате нашей совместной работы с правоохранительными органами было заведено антимонопольное, а затем возбуждено и уголовное дело.

«Тут требуется выработка системных решений»

— При осуществлении контроля за действиями хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, особое внимание уделяется рынку услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, — подчеркнул Айрат Шафигуллин. — В силу законодательных особенностей региональные операторы занимают доминирующее положение на рынке и на них распространяются запреты, предусмотренные антимонопольным законодательством. В феврале 2023 года было вынесено решение и предписание в отношении регионального оператора о нарушении Закона о защите конкуренции, выразившегося в создании для индивидуального предпринимателя Шишкина из Спасского района дискриминационных условий, и о способе учета объема ТКО, на регионального оператора наложен административный штраф в 500 тысяч рублей.

Особое внимание УФАС по РТ уделяет рынку услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru (архив)

Он также рассказал, что регоператор получил предупреждение за навязывание невыгодных условий договора о дате начала оказания услуг СНТ №12 КАПО имени Горбунова в Верхнеуслонском районе. До 2022 года между региональным оператором и садовым товариществом действовал договор, по которому объем отходов определялся по факту на основании поданных СНТ заявок. В июне 2022-го был заключен новый договор, предусматривавший расчеты по нормативам накопления ТКО, а в декабре региональный оператор выставил потребителю задним числом счета за 2021 год — на основании нормативов.

По результатам рассмотрения коллективного обращения жителей деревни Татарский Кабан Лаишевского района в действиях регионального оператора также были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства: на территории населенного пункта отсутствовали контейнерные площадки, не был организован мешочный сбор, а региональный оператор начислил жителям плату за последние три года.

А в Казани владелец полигона, который одновременно является региональным оператором, необоснованно отказал в принятии медицинских отходов IV—V класса опасности одному из перевозчиков, в то время как продолжал оказывать данную услугу остальным. В декабре 2022 года антимонопольный орган признал ООО «УК «ПЖКХ» нарушившим антимонопольное законодательство, в итоге регоператор уплатил штраф — почти 3,3 млн рублей.

— Проблемные вопросы в сфере ТКО, по сравнению с другими отраслями экономики, достаточное частое явление, — подытожил Айрат Шафигуллин. — И они не могут быть решены исключительно вмешательством антимонопольного органа, тут требуется выработка системных решений как на региональном, так и на федеральном уровне.

Дело о скидках и другие

Глава татарстанского УФАС привел примеры успешных антимонопольных расследований в самых разных областях:

— Всего за первое полугодие 2023 года было рассмотрено шесть дел по фактам недобросовестной конкуренции, выдано четыре предписания, которые находятся в стадии исполнения. Также за первое полугодие 2023 года антимонопольным органом выдано шесть предупреждений о прекращении недобросовестной конкуренции, три из которых исполнено. Например, выдано предупреждение в отношении ООО «РТ-Моторс»: управлением установлено, что на сайте автосалона предлагали купить Lada Granta Sedan за 301 900 рублей, тогда как реальная стоимость автомобиля составляла более миллиона рублей в кредит, о чем клиенты узнавали лишь во время оформления документов.

За первое полугодие 2023 года УФАС по РТ рассмотрело шесть дел по фактам недобросовестной конкуренции и выдало четыре предписания, которые находятся в стадии исполнения. Фото: Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru (архив)

Айрат Шафигуллин также рассказал о деле, возбужденном по статье 14.5 Закона о защите конкуренции против ИП Габидуллина, который признан нарушителем по факту неправомерного использовании результатов интеллектуальной деятельности (он проводил тренинг-курсы «Академия финансового роста» на базе тренинг-курса «Клуб миллионеров», семинары «Секретные ступени финансового роста» на базе семинара «12 точек финансового роста» с использованием видоизмененных авторских материалов ИП Темченко).

Незаконной СМС-рассылкой занимаются не только банки, говорит руководитель республиканского антимонопольного ведомства. УФАС по РТ возбудило дело по факту размещения рекламы алкогольной продукции в push-уведомлениях приложения «Хочу еще!» — в отношении правообладателя приложения ООО «СИГМАТОРГ», нарушившего установленный законом запрет на рекламу крепкого алкоголя, а также в отношении торговой сети «Лента», которая, рассылая сообщения о скидках на покупку крепких спиртных напитков, умолчала, что перед визитом в магазин от покупателей требовалось зайти на официальный сайт гипермаркета. Житель Казани, имевший кнопочный телефон и не имевший выхода в интернет, откликнулся на предложение — а на кассе узнал, что ему этот товар со скидкой не продадут…