Айрат Шафигуллин: «Можно обращаться, если отключили воду, свет и еще во многих ситуациях»
В антимонопольном ведомстве наградили журналистов и ответили на самые горячие вопросы о его работе
Заслуги «Реального времени» и его корреспондента Инны Бугацовой (творческий псевдоним — Серова) в области освещения антимонопольной политики получили признание Федеральной антимонопольной службы России. О награде ФАС России, работе регионального Управления ФАС и вопросах, с которыми в эту службу могут обращаться граждане, — в нашем материале.
«Не все граждане знают о наших возможностях»
Сегодня руководитель УФАС по РТ Айрат Шафигуллин вручил журналисту «Реального времени» благодарственное письмо, подписанное замруководителя ФАС Кариной Таукеновой. В ходе пресс-завтрака, в котором участвовали представители других отмеченных ФАС России изданий, Айрат Шафигуллин ответил на вопросы «Реального времени», касающиеся защиты ведомством прав и интересов потребителей жилищно-коммунальных и банковских услуг.
В частности, изданием была поднята тема расчетов за горячую воду, поставляемую в многоквартирные дома по окончании отопительного периода. Некоторые управляющие компании, которые фактически обладают монополией на поставку горячей воды, выступая единственно возможными посредниками между энергетиками и населением, выставляют жильцам счета за подогрев воды, которые выглядят сильно завышенными. На вопрос, предпринимает ли ведомство какие-то действия, чтобы ограничить «домоуправов» и были ли случаи, когда вмешательство антимонопольщиков привело к выявлению нарушений и перерасчету платы, глава регионального Управления ФАС ответил, что пока такого не случалось — возможно, потому что жильцы не догадались обратиться в ведомство с жалобой.
Шафигуллин пояснил, что у ведомства — очень широкий спектр деятельности, просто не все граждане знают о его возможностях, воспринимая понятие «ограничение конкуренции» слишком узко. И рассказал, что в УФАС можно обращаться, если отключили воду, свет и во многих других ситуациях.
Можно на рассылку пожаловаться, а можно — отказаться
«Реальное время», год назад уже писавшее про работу татарстанского антимонопольного органа по пресечению недобросовестной рекламы банковских кредитов, поинтересовалось, насколько часто клиенты банков жалуются сегодня на введение в заблуждение сотрудниками кредитных учреждений в части обслуживания кредитных и дебетовых карт, начисления кешбэка по ним, правил программ лояльности, реальных тарифов по банковским продуктам, условий начисления процентов на остаток денежных средств на счетах.
— К нам постоянно поступают обращения на нарушения на финансовом рынке, в частности на введение в заблуждение рекламой банковских услуг, однако в последнее время наблюдается снижение количества жалоб, — ответил руководитель УФАС по РТ. — Если в 2022 году 30 процентов обращений к нам составляли жалобы на нарушения рекламного законодательства при рекламе финансовых услуг, то в первом полугодии 2023-го их количество снизилось до 15 процентов. Возможно, это связано с нашей работой: по итогам антимонопольных дел ряд банков были привлечены к ответственности, оштрафованы…
Айрат Шафигуллин напомнил, что был период, когда при продаже автомобилей в кредит татарстанцам активно навязывали дополнительные платные услуги:
— Сейчас, после того как две-три компании по итогам разбирательств были наказаны штрафами, таких жалоб в УФАС практически не поступает.
Удалось практически полностью пресечь, по его словам, и рассылку банками СМС-сообщений с рекламой кредитных продуктов — после того как был принят соответствующий закон.
— Проблема еще в том, что люди забывают, что много лет назад дали согласие на рассылку СМС-сообщений с рекламой услуг банка, — дополнил ответ начальник юридического отдела республиканского Управления антимонопольной службы Ренат Валиахметов. — И не знают, что отозвать это согласие они вправе в любой момент, для это даже необязательно идти в банк — это можно сделать через сайт кредитного учреждения.
Самые дорогие нарушения — на нацпроекте «Безопасные качественные дороги»
На встрече с журналистами Айрат Шафигуллин рассказал, что так называемый оптимизационный пакет поправок к российскому законодательству о закупках позволил татарстанским представителям малого и среднего бизнеса заключить в 2022 году почти в три раза больше госконтрактов, чем в 2021-м, — на более чем 110 млрд рублей, а с начала 2023-го — на 26 млрд рублей.
Он также рассказал о структуре обращений, поступающих в УФАС по РТ:
— Наиболее частым поводом для обжалования действий заказчиков, конкурсных, аукционных, котировочных комиссий является установление необоснованных требований в документации о закупке; необоснованный отказ в допуске к участию в закупке либо необоснованный допуск к участию в закупке; неразмещение информации в единой информационной системе; неуказание в извещении полных сведений (например, технических характеристик, обременений, также выявляются ошибки при размещении информации, что приводит к публикации недостоверных сведений); ограничение участников временными рамками: например, срок приема заявок устанавливают с 10.00 до 12.00 в рабочие дни; ограничение по способу подачи заявок: например, без возможности подачи электронной заявки; нарушение сроков при опубликовании извещения, а также изменение существенных условий договора на стадии заключения.
Шафигуллин сообщил, что в первом полугодии 2023 года Татарстанским УФАС России был осуществлен мониторинг 42 закупок, проводимых в целях реализации национальных проектов, и рассмотрено 10 жалоб — в итоге было выявлено 33 закупки, проведенных с нарушениями действующего законодательства на сумму свыше 2,66 млрд руб.:
— По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с нарушениями были проведены 20 закупок на сумму 2,13 миллиарда рублей, что было выявлено по результатам внеплановых проверок. По нацпроекту «Здравоохранение» проверки по двум жалобам выявили три проведенные с нарушениями закупки на 324,8 миллиона рублей, по Нацпроекту «Культура» — шесть закупок на 86,4 миллиона рублей. По нацпроекту «Образование» проверками по двум жалобам выявлены четыре таких закупки на 128,4 миллиона рублей. В результате нашей совместной работы с правоохранительными органами было заведено антимонопольное, а затем возбуждено и уголовное дело.
«Тут требуется выработка системных решений»
— При осуществлении контроля за действиями хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, особое внимание уделяется рынку услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, — подчеркнул Айрат Шафигуллин. — В силу законодательных особенностей региональные операторы занимают доминирующее положение на рынке и на них распространяются запреты, предусмотренные антимонопольным законодательством. В феврале 2023 года было вынесено решение и предписание в отношении регионального оператора о нарушении Закона о защите конкуренции, выразившегося в создании для индивидуального предпринимателя Шишкина из Спасского района дискриминационных условий, и о способе учета объема ТКО, на регионального оператора наложен административный штраф в 500 тысяч рублей.
Он также рассказал, что регоператор получил предупреждение за навязывание невыгодных условий договора о дате начала оказания услуг СНТ №12 КАПО имени Горбунова в Верхнеуслонском районе. До 2022 года между региональным оператором и садовым товариществом действовал договор, по которому объем отходов определялся по факту на основании поданных СНТ заявок. В июне 2022-го был заключен новый договор, предусматривавший расчеты по нормативам накопления ТКО, а в декабре региональный оператор выставил потребителю задним числом счета за 2021 год — на основании нормативов.
По результатам рассмотрения коллективного обращения жителей деревни Татарский Кабан Лаишевского района в действиях регионального оператора также были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства: на территории населенного пункта отсутствовали контейнерные площадки, не был организован мешочный сбор, а региональный оператор начислил жителям плату за последние три года.
А в Казани владелец полигона, который одновременно является региональным оператором, необоснованно отказал в принятии медицинских отходов IV—V класса опасности одному из перевозчиков, в то время как продолжал оказывать данную услугу остальным. В декабре 2022 года антимонопольный орган признал ООО «УК «ПЖКХ» нарушившим антимонопольное законодательство, в итоге регоператор уплатил штраф — почти 3,3 млн рублей.
— Проблемные вопросы в сфере ТКО, по сравнению с другими отраслями экономики, достаточное частое явление, — подытожил Айрат Шафигуллин. — И они не могут быть решены исключительно вмешательством антимонопольного органа, тут требуется выработка системных решений как на региональном, так и на федеральном уровне.
Дело о скидках и другие
Глава татарстанского УФАС привел примеры успешных антимонопольных расследований в самых разных областях:
— Всего за первое полугодие 2023 года было рассмотрено шесть дел по фактам недобросовестной конкуренции, выдано четыре предписания, которые находятся в стадии исполнения. Также за первое полугодие 2023 года антимонопольным органом выдано шесть предупреждений о прекращении недобросовестной конкуренции, три из которых исполнено. Например, выдано предупреждение в отношении ООО «РТ-Моторс»: управлением установлено, что на сайте автосалона предлагали купить Lada Granta Sedan за 301 900 рублей, тогда как реальная стоимость автомобиля составляла более миллиона рублей в кредит, о чем клиенты узнавали лишь во время оформления документов.
Айрат Шафигуллин также рассказал о деле, возбужденном по статье 14.5 Закона о защите конкуренции против ИП Габидуллина, который признан нарушителем по факту неправомерного использовании результатов интеллектуальной деятельности (он проводил тренинг-курсы «Академия финансового роста» на базе тренинг-курса «Клуб миллионеров», семинары «Секретные ступени финансового роста» на базе семинара «12 точек финансового роста» с использованием видоизмененных авторских материалов ИП Темченко).
Незаконной СМС-рассылкой занимаются не только банки, говорит руководитель республиканского антимонопольного ведомства. УФАС по РТ возбудило дело по факту размещения рекламы алкогольной продукции в push-уведомлениях приложения «Хочу еще!» — в отношении правообладателя приложения ООО «СИГМАТОРГ», нарушившего установленный законом запрет на рекламу крепкого алкоголя, а также в отношении торговой сети «Лента», которая, рассылая сообщения о скидках на покупку крепких спиртных напитков, умолчала, что перед визитом в магазин от покупателей требовалось зайти на официальный сайт гипермаркета. Житель Казани, имевший кнопочный телефон и не имевший выхода в интернет, откликнулся на предложение — а на кассе узнал, что ему этот товар со скидкой не продадут…
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