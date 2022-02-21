Шлаки с мусоросжигательного завода в Казани будут складировать у Арска

В Татарстане под эти цели проектируют первую карту межмуниципального полигона ТКО на общей площади свыше 113 га

Фото: Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», в районе Арска построят межмуниципальный полигон, который сможет принимать шлаковые отходы с мусоросжигательного завода в Казани. Это несколько противоречит заявлению компании «РТ-Инвест» о том, что шлаки с МСЗ не будут складировать, поскольку УК «ПЖКХ» (входит в «РТ-Инвест»), судя по техзаданию, заказала проектирование первой карты нового полигона именно под эти цели. Татарстанский регоператор разместит новый «склад» отходов в 4,5 километра от жилых кварталов Арска и в 3 километрах от села Каенсар — у дороги в Тюлячи. Кто займется проектированием объекта общей площадью в 113 га и какой еще «мусор» будет принимать полигон мощностью в 150 тысяч тонн отходов в год — подробности в нашем материале.

«Секретные» торги и полигон на 1,5 млн тонн отходов

Как стало известно «Реальному времени», татарстанский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «ПЖКХ» построит межмуниципальный мусорный полигон под Арском. В Казани прошли торги по проектированию комплекса.

Исполнитель тендера должен выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: строительство межмуниципального полигона площадью 113,57 га в Арском районе. Договор заключили с компанией «Казанский промстройпроект». Стартовая цена закупки была 34,7 млн рублей, однако победитель уронил цену контракта до 28,9 млн. К участию в запросе предложений комиссия допустила только одного из трех участников торгов, поэтому соперников у подрядчика на последнем этапе не было.

Организация торгов отличалась таинственностью — в документации аукциона нет информации о соперниках «Казанского промстройпроекта», участники во всех протоколах значатся под номерами, и лишь в итоговом упомянут победитель.

«Казанский промстройпроект» должен разработать проект первой карты полигона площадью 40 га для приема и складирования твердых коммунальных отходов. Фото kzn.ru

Согласно техническому заданию, «Казанский промстройпроект» до 31 декабря 2024 года должен разработать проект первой карты полигона площадью 40 га для приема и складирования твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные, которые предполагается измельчать, а также для шлаков с мусоросжигательного завода, который строят в Казани:

«Разработать технологически режим работы полигона с указанием мероприятий, необходимых для осуществления приема, обработки и захоронения:

ТКО, с возможностью перегрузки в открытые бункеры объемом до 38 куб. м;

КГО, с возможностью обработки и измельчением, погрузкой в открытые бункеры объемом до 38 куб. м;

шлаковых отходов от проектируемого завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Казани в объеме не менее 55 077 тон/год;

технического грунта от перспективного мусороперерабатывающего комплекса в объеме 100 тыс. т/год», — говорится в техзадании.

Таким образом, поступление шлаковых отходов с казанского МСЗ предполагается в объеме не менее 55 тысяч тонн в год. Хотя еще осенью в компании «РТ-Инвест», которая ведет строительство завода, сообщали, что ни один килограмм золошлаковых отходов не будут захоранивать на полигонах.

Кроме того, арский межмуниципальный полигон будет принимать в большом количестве и технический грунт от «перспективного мусороперерабатывающего комплекса».

В техзадании на проектирование указаны основные характеристики нового «мусорного объекта»: общая площадь первой карты и производственной зоны — 40 га (из общей площади полигона 113,57 га), мощность полигона — 150 тысяч тонн в год, общая вместимость — не менее 1,5 млн тонн, а срок эксплуатации — не менее 10 лет. При этом срок эксплуатации участка обработки, складирования КГМ и перегрузки ТКО составит не менее 25 лет.

Поступление шлаковых отходов с казанского МСЗ предполагается в объеме не менее 55 тысяч тонн в год. Фото ecologia.life

При превышении гигиенических нормативов разработают мероприятия

Складирование отходов на полигоне планируется осуществлять с пересыпкой слоев поступающих отходов — как сказано в документации тендера, «навалом через каждые два слоя или два метра». А в качестве изолирующего слоя проектировщик должен предусмотреть «возможность использовать смесь отсева грохота с техногенным грунтом и инертными измельченными строительными отходами четвертого-пятого классов опасности».

В рамках проекта также должен быть разработан проект санитарно-защитной зоны полигона ТКО и проведена оценка риска для здоровья населения от химического загрязнения атмосферного воздуха выбросами.

«При выявлении превышения гигиенических нормативов или уровней риска здоровью населения на границе СЗЗ или на окружающих селитебных территориях Заказчик совместно с Генеральным проектировщиком разрабатывает мероприятия по обеспечению требуемых гигиенических нормативов и/или уровней риска», — уточняется в техзадании.

Три карты и четыре этапа стройки

На арском полигоне будут размещены участки складирования отходов (три карты), насосная станция орошения карт складирования, навес, участок приема, обработки, складирования и перегрузки ТКО под навес, пруд-накопитель, наблюдательные скважины, пожарные резервуары, блок очистных сооружений, контрольно-пропускной пункт, административно-бытовой корпус, котельная и другие службы.

Строительство полигона предусмотрено в четыре этапа:

на первом — возводятся карта №1 и все остальные объекты производственной зоны;

на втором — хозяйственно-бытовая зона в полном объеме и карта №2;

на третьем — возведение карты №3;

на четвертом — рекультивация полигона.

Складирование отходов на полигоне планируется осуществлять с пересыпкой слоев поступающих отходов. Фото kzn.ru

Для проектируемых зданий и сооружений исполнитель контракта должен предусмотреть площадку для расцепки мультилифтов, внутриплощадочные автомобильные дороги и площадки, которые одновременно будут пожарными проездами.

Среди требований: не допускается использовать для озеленения территории лиственные породы деревьев и кустарников, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества или опушенные семена.

«Предусмотреть наружное освещение и асфальтобетонное покрытие хозяйственной зоны, рамку радиационного контроля и устрой по отпугиванию птиц и грызунов. Вход в здание КПП разместить в створе забора-ограждения с устройством турникета. Рассмотреть возможность обустройства разворотной площадки для транспорта, не допущенного на полигон по результатам радиационного контроля. Предусмотреть возможность проезда собственного автотранспорта и спецтехники между проектируемой и застроенной площадками и сооружениями полигона без выезда за его границы», — также говорится в задании.

«Решение должно приниматься после оценки воздействия»

К перспективе строительства полигона, где будут хоронить и шлаки с казанского МСЗ, с большой настороженностью относятся татарстанские экологи и экозащитники. В частности, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ Галина Юпина считает, что решение о месте устройства нового мусорного полигона должно приниматься только после тщательной оценки воздействия полигона на окружающую среду, проведения профессиональной экологической экспертизы:

— Я впервые сейчас слышу, что под Арском будет строиться полигон, что принято такое решение. А это вопрос очень серьезный, учитывая, что в этих местах находятся истоки Казанки, Арский лесхоз, и там очень много поселков, где люди живут комфортно, они выбирали этот чистый район. Поэтому нужен не просто расчет количества загрязняющих веществ, а прежде всего воздействие всего, что там будет складироваться, на окружающую природу. Надо оценивать воздушное загрязнение, его состав, направление, в котором оно будет распространяться. Оценивать, что будет складироваться на земной поверхности, как это будет храниться… Это очень важно! Если мусоросжигательный завод не решает проблему мусора, а производит другие вредные отходы и их собираются не перерабатывать, а хранить, то надо заново оценивать последствия этого, — подчеркнула эксперт КФУ.

«Самосыровская горела не раз, где гарантии, что так не будет в Арске?»

— Шлак, который получается в результате сжигания мусора, имеет более высокий класс опасности, чем сам мусор, — говорит казанский экозащитник Фарид Ахметов. — Возникает логичный вопрос: не следует ли продукты сжигания складировать отдельно, в особых условиях? Кроме того, вокруг Каенсара расположен замечательный природный комплекс — озера, леса — это место туристических походов, там расположены базы отдыха. Поэтому у меня есть много вопросов как к соблюдению экологических нормативов в Казани, где строится мусоросжигательный завод, так и к организации полигона, где будут складироваться его продукты.

К тому же, напомнил Ахметов, с содержанием отходов ТБО, как показывает Самосыровская свалка, в Татарстане дела обстоят не так благополучно, как хотелось бы:

— Лет 10—12 назад там пожары случались чуть ли не каждый день. И позже свалка горела не раз. И никто не понес ответственности за загрязнение воздуха, ненадлежащее содержание полигона. Где гарантии, что так же не получится и в Арске?

Регоператор: полигон будет безопасен для природы и населения

«Реальное время» обратилось с запросом в адрес УК «ПЖКХ» с просьбой пояснить, почему для создания межмуниципального полигона ТКО выбрали район Арска и насколько безопасно там хранить шлаки с казанского МСЗ?

Как ответил татарстанский регоператор, «территориальная схема в области обращения с отходами Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета министров РТ от 13.03.2018 №149, предполагает наличие межмуниципального полигона ТКО на территории Арского муниципального района РТ».

— Подбор земельного участка осуществлен с учетом действующих требований к местам размещения ММП (межмуниципальный полигон). При рассмотрении места расположения ММП учитываются следующие существенные факторы:

инженерно-геологические условия на земельном участке;

розы ветров;

наличие подъездных путей;

возможность установления санитарно-защитной зоны, инженерной инфраструктуры и иные обязательные требования, предъявляемые к таким объектам, — сообщили в компании.

На вопрос о том, как собираются обеспечивать экологическую безопасность полигона, в УК «ПЖКХ» заверили, что проектируемый объект будет соответствовать всем санитарным нормам и требованиям природоохранного законодательства:

— Техническое задание на проектирование МПП ТКО Арского района предполагает соответствие разрабатываемой проектной документации действующим требованиям в сфере охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ указанная документация и проектные решения являются объектом государственной экологической и строительной экспертизы федерального уровня в ФАУ «Главгосэкспертиза России», — отметили в компании.

