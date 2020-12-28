Айрат Шафигуллин: «Жаловаться на торговые сети любят, но официально не обращаются»

Глава УФАС по Татарстану — о том, как изменилась конкурентная среда, и почему участники торгов все реже оспаривают решения антимонопольщиков

Фото: Максим Платонов

За 2 года действия Национального плана развития конкуренции объем госзакупок у малого и среднего бизнеса в Татарстане вырос до 36% и составил 65 млрд рублей. Количество нарушений при этом снизилось вдвое. Все больше компаний предпочитают проводить закупки на торгах, несмотря на минимальную начальную стоимость. Глава республиканского УФАС Айрат Шафигуллин в интервью «Реальному времени» подвел итоги двухлетней работы по улучшению бизнес-среды, рассказал, как Бугульминский молочный комбинат воевал с «Пятерочкой», а также объяснил, почему ему важнее всего было добиться безупречной правовой чистоты решений по всем антимонопольным разбирательствам.

Нарушений на торгах становится все меньше

— Айрат Радинович, ФАС призвана защищать здоровую конкурентную среду на товарных рынках. Два года назад был принят Национальный план по развитию конкуренции на 2018—2020 годы. Как изменилась бизнес-среда и какие сегменты рынка стали более открытыми для конкурентной борьбы, а какие остаются под контролем монополий?

— Национальный план по развитию конкуренции можно назвать стратегическим программным документом для развития конкуренции в разных секторах экономики. Особую роль он сыграл для малого и среднего бизнеса, для которого расширился доступ к государственным закупкам и контрактам крупных госкомпаний. Вообще, без здоровой конкуренции невозможно развитие экономики ни в одной стране мира.

В Татарстане план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции утвержден в августе 2019 года. В нем определен 41 товарный рынок, например, рынок услуг образования, теплоснабжения (производство тепловой энергии), рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов и другие. Мероприятия плана направлены на создание условий для входа частных компаний. И чем больше компаний будет на рынке, тем выше будет уровень конкуренции и, как следствие, — качество и доступность оказываемых ими услуг. Уже сейчас можно сказать, что на 27 рынках показатели достигнуты на 100%, по остальным идет работа по достижению установленных ориентиров. Это важная работа, которая координируется Министерством экономики республики при нашей активной поддержке.

Одним из ключевых показателей Национального плана противодействия коррупции является сокращение количества нарушений антимонопольного законодательства органов власти и местного самоуправления не менее чем в два раза (по сравнению с 2017 годом). На примере нашей республики могу сказать, что количество нарушений со стороны органов власти по итогам 2019 года сократилось на 47%, сейчас мы подводим итоги 2020 года, которые показывают достижение в республики указанного показателя.

Важно, что при этом снизилось количество обоснованных жалоб от участников торгов. На них пришлось всего 46%, тогда как 3 года назад их количество переваливало за 80%. Мы считаем, что добились заметного прогресса во внедрении комплаенса при реализации Национального плана. Я считаю, что это серьезный успех.



Важно, что снизилось количество обоснованных жалоб от участников торгов. На них пришлось всего 46%, тогда как 3 года назад их количество переваливало за 80%. Мы считаем, что добились заметного прогресса во внедрении комплаенса при реализации Национального плана. Я считаю, что это серьезный успех

— За счет чего был достигнут перелом?

— Проблема внедрения антимонопольного комплаенса заключалась в формальном подходе к нему со стороны органов власти. Изначально многие подходили именно так: принимали документы, назначали ответственного специалиста, но по факту ничего больше не предпринимали. Большинство в целом не понимали, что это за механизм, и как он работает.

И это стало предпосылкой к тому, что мы вместе с Министерством экономики обратились за поддержкой к Рустаму Нургалиевичу Минниханову, предложив провести обучение по антимонопольному комплаенсу для ответственных лиц всех республиканских органов власти и органов местного самоуправления. И этот проект не случился бы без поддержки нашего президента.

Обучение прошло на базе Учебно-методического центра ФАС России, в качестве экспертов-практиков выступили специалисты центрального аппарата ФАС России. Отрадно что Татарстан стал первым регионом, где прошло такое обучение. Убежден, что принимаемые в республике меры позволят кратно сократить нарушения антимонопольного законодательства со стороны органов власти и органов местного самоуправления.

Это важно еще и потому, что антимонопольные органы переходят на риск-ориентированный подход, что подразумевает работу, направленную на недопущение нарушений, а не увеличение наложенных штрафов. И это уже привело к заметному снижению нарушений.

В Татарстане треть госзакупок заключены с МСБ

— Что выиграл МСБ в республике?

— Другой важный показатель, предусмотренный Нацпланом, это — увеличение к 2020 году доли закупок у МСБ и СОНКО не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом (по 44-ФЗ), а также увеличение доли закупок у госкомпаний до 18% к 2020 году (согласно 223-ФЗ). Здесь мы тоже видим неплохие результаты. По состоянию на ноябрь 2020 года исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан заключено контрактов на сумму 179,97 млрд рублей. Из них 65 млрд пришлось на МСБ. Это 36%! По итогам 11 месяцев 2020 года объем закупок крупнейших заказчиков республики у субъектов малого предпринимательства составил 22,4 млрд, а это 59,4% всех их закупок.

Успешно реализуется в регионе и реформа государственных и муниципальных унитарных предприятий. Сформирован перечень предприятий, подлежащих сохранению в действующей форме — таких 18. 133 предприятия подлежат реорганизации и ликвидации. В настоящее время проходит подготовительный этап, который продлится до конца 2021 года.

Это вопрос не простой, но если на конкурентных рынках повысить уровень конкуренции за счет привлечения туда частных компаний качество и доступность услуг будут расти.

По состоянию на ноябрь 2020 года исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан заключено контрактов на сумму 179,97 млрд рублей. Из них 65 млрд пришлось на МСБ. Это 36%! По итогам 11 месяцев 2020 года объем закупок крупнейших заказчиков республики у субъектов малого предпринимательства составил 22,4 млрд, а это 59,4% всех их закупок

Стартовые цены на торгах Минздрава РТ падают на 20—30%

— С началом пандемии в Татарстане, как и в целом по стране, активизировались госзакупки медицинских препаратов и оборудования для клиник. Контролирует ли УФАС по РТ конкурсы Минздрава? Поступали ли жалобы от участников торгов?

— С начала года на закупки, проводимые Минздравом РТ, было подано всего четыре жалобы от участников торгов. Из них только одна была признана обоснованной. Рынок медицинского оборудования достаточно конкурентный. Иногда мы наблюдаем снижение начальной цены на 20—30 процентов. Цены, по которым Минздравом РТ приобретается техника и оборудование для больниц, существенно ниже общероссийских. Это нас радует и свидетельствует о том, что по итогам таких закупок заказчик получает видимый экономический эффект.

— Приходилось ли ранее сталкиваться с нарушениями в сфере госзакупок на фармацевтическом рынке? Попадало ли в поле зрения ГУП «Таттехмедфарм», которое осуществляет единоличные закупки для системы здравоохранения Татарстана?

— В 2020 году в адрес антимонопольного органа поступило четыре жалобы на действия ГУП «Таттехмедфарм» при проведении закупочных процедур, в том числе на положения документации и необоснованное отклонение участников. По результатам рассмотрения все они признаны необоснованными.

— Не секрет, что с началом эпидемии массовым спросом стали пользоваться лабораторные исследования на выявление коронавируса в частных клиниках. Мы обнаружили, что стоимость этих услуг для бюджетных учреждений в четыре раза меньше, чем для обычных граждан, которым исследование обходится в 1 900 рублей.



— Диагностическое исследование на COVID-19 методом ПЦР при наличии показаний проводится на безвозмездной основе в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан от 30.12.2019 г. №1258.

Гражданам, не имеющим признаков инфекционного заболевания, исследование на коронавирусную инфекцию нового типа может проводиться на платной основе по их желанию.

Согласно п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 г. №1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» в медицинских организациях, кроме казенных и бюджетных, цены на предоставляемые платные медицинские услуги устанавливаются самостоятельно. Подведомственные Минздраву РТ учреждения здравоохранения являются автономными.

Таким образом, вопрос установления стоимости тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР в частных медицинских учреждениях не подпадает под контроль со стороны антимонопольной службы.

В случае, если в наш адрес поступят сообщения о необоснованном росте цен на те или иные услуги, будут проведены проверки на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства. При выявлении экономически необоснованного роста цен будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

Вопрос установления стоимости тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР в частных медицинских учреждениях не подпадает под контроль со стороны антимонопольной службы

Бугульминский молочный комбинат & «Пятерочка»

— Регулярно приходится слышать, что торговые сети не пускают на полку местных производителей. Вы следите за этой ситуацией?

— Знаете, жаловаться на торговые сети любят, но официальных обращений в антимонопольную службу не поступает. То есть многие говорят, что их не пускают в торговые сети, местным производителям трудно попасть на полку, но соответствующих заявлений не направляют.

В 2019 году поступила жалоба от местного производителя — Бугульминского молочного комбината на действия торговой сети «Пятерочка». Комиссия по рассмотрению дела пришла к выводу, что на протяжении 2017—2019 гг. ООО «Агроторг» необоснованно отклоняло коммерческое предложение ООО «Бугульминский молочный комбинат», создавая ему своими действиями препятствия для доступа на товарный рынок поставки молочной продукции на территории Республики Татарстан.

По результатам рассмотрения дела ООО «Агроторг» было признано нарушившим пункт 2 части 1 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в адрес ответчика выдано предписание об устранении нарушения.

В сентябре этого года законность и обоснованность решения и предписания Татарстанского УФАС России была подтверждена арбитражным судом РТ. Пару недель назад нашу правомерность подтвердил и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Я не сомневаюсь, что наше решение будет исполнено.

В сентябре этого года законность и обоснованность решения и предписания Татарстанского УФАС России была подтверждена арбитражным судом РТ

О дорожных картелях

— В последние годы ФАС России активизировала борьбу с картелями в дорожной сфере. Какое количество дорожных компаний-подрядчиков были уличены в сговорах в 2019—2020 годах, когда заработал федеральный нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»? Выносились ли решения о наложении оборотных штрафов?

— По результатам 2019-го и прошедшего периода 2020 года Татарстанским УФАС России было рассмотрено 10 дел по факту заключения соглашений, ограничивающих конкуренцию в дорожной сфере.

Антиконкурентное соглашение по участию в 10 торгах на содержание линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения было выявлено между ООО «СО «Тозлеш», ООО СК «Фордорсвет» и ООО «Форсдорсвет». С 2013 года ими обеспечивалось поддержание цены заключаемых контрактов с минимальным снижением (0,5%) с заранее определенным лицом, а также осуществлялся раздел товарного рынка по территориальному принципу. Общая начальная сумма контрактов составила 1,25 млрд рублей. Общая сумма наложенных штрафов составила 28,5 млн рублей. В настоящее время по данному делу продолжаются судебные споры.

В прошлом году ГКУ «Главтатдортранс» и МУП «ПАД» признаны нарушившими п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции», что выразилось в заключении соглашения, которое привело к созданию преимущественных условий для МУП «ПАД» при проведении аукциона по выполнению работ по ремонту дорожно-уличной сети Набережных Челнов. Начальная цена была установлена в 150 млн рублей. Материалами дела установлено, что подрядчик приступил к выполнению работ до проведения закупки. Контракт по итогам закупки заключен на сумму 149 250 000 рублей (-0,5% от НМЦК). Сумма наложенного штрафа составила 371 066,27 рублей.

Еще пример из практики 2019 года. ООО «Актаныш Юллары» и ООО ПКФ «АвтоСтрой» признаны нарушившими требования пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», что выразилось в достижении устного картельного соглашения по поддержанию цен при проведении открытых аукционов в электронной форме.

Ответчики совместно участвовали в аукционах, в качестве предметов которых были определены различные виды услуг, связанные с содержанием, ремонтом автомобильных дорог, а также с устройством придорожных территорий, в том числе дорожных знаков, «лежащих полицейских» и т. д. Общая начальная цена контрактов составила 53,4 млн рублей. Заказчиками выступили исполкомы Тукаевского, Актанышского, Сармановского районов Татарстана. В результате победителем был признан ПКФ «АвтоСтрой», с ним заключен контракт на 42,4 млн рублей. Другим победителем стал «Актаныш юллары», получивший контракт на 10,7 млн рублей. Сумма наложенного штрафа составила 1,475 млн рублей.

— Дорожные подрядчики из других регионов жаловались, что татарстанский госзаказчик укрупняет лоты, чтобы те достались местным игрокам. Проверяете ли госзказчиков в этой части? Приходилось ли оспаривать формирование конкурсного задания?

— Жалобы на укрупнение лотов при проведении закупок на выполнение работ по ремонту и строительству автомобильных дорог поступали и раньше: они были и в 2017-м, и в 2018-м.

В настоящее время заказчики не объединяют выполнение дорожных работ в различных районах Республики Татарстан, жалобы на формирование документации также не поступают.

В 2020 году в части укрупнения лотов (а именно объединение строительных работ и поставки товара) в адрес антимонопольного органа поступали жалобы только на действия ГКУ «ГИСУ», все три жалобы признаны обоснованными.

В 2020 году в части укрупнения лотов (а именно объединение строительных работ и поставки товара) в адрес антимонопольного органа поступали жалобы только на действия ГКУ «ГИСУ», все три жалобы признаны обоснованными

Решения УФАС по РТ должны быть безупречными

— С какими итогами УФАС по РТ завершает 2020 год?

— Не могу не сказать, что 2020-й внес коррективы и в нашу работу. Как и многие мы ушли в онлайн-среду, свели на нет количество проверок хозяйствующих субъектов, оставив лишь несколько плановых проверок органов власти. С марта в постоянном и ежедневном режиме следили за ценами розничной и оптовой реализации основных продовольственных товаров в торговых сетях Республики Татарстан, участвовали в еженедельных заседаниях республиканского штаба, сформированного на фоне пандемии и в целях контроля ситуации в социальной сфере в этот период.

Платформа Zoom на несколько месяцев превратилась в основную площадку, где рассматривались поступившие в наш адрес обращения. Те же публичные обсуждения, которые мы проводим, чтобы рассказать о нашей правоприменительной практике тем, кто находится в зоне нашего контроля, в этом году полностью перешли на режим прямой трансляции через канал YouTube. По факту же продолжалась привычная для нас работа просто в другом формате.

Если говорить о тех нарушениях, которые были выявлены за год, могу отметить, что сферы деятельности, в которых они встречаются, значительных изменений не претерпели. В отношении контроля за органами власти это сферы земельных отношений; отчуждения, передачи прав владений, пользования в отношении государственного или муниципального имущества, в том числе объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; размещения и эксплуатации рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов. В текущем году таких дел порядка 30.

На контроле — перевозки по муниципальным маршрутам, в этом году мы провели анализ по каждому муниципальному району и установили те муниципалитеты, в которых торги на осуществление регулярных перевозок не проводились.

В части контроля государственных закупок жалоб, как и раньше, поступало значительное количество, и наше структурное подразделение, в ведении которого находятся эти вопросы, практически без перерыва проводило заседания в Zoom. Большинство выявляемых нарушений связаны с тем, что заказчики допускают ошибки при формировании конкурсной документации. В проекте контракта могут быть неверно установлены штрафы, применяемые в отношении исполнителя по контракту, которыми могут являться только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации; могут быть, разночтения в документации; установлены противоречащие условия по обеспечению исполнения контракта в извещении и в документации; неправомерно указаны различные банковские реквизиты в рамках обеспечения исполнения контракта. Ряд выявленных в этом году нарушений было связано с необоснованным отклонением участников закупок.

Отмечу, что на федеральном уровне было разрешено осуществлять закупки медицинских изделий у единственного поставщика. Не все в этот момент повели себя добросовестно: были заказчики, которые воспользовавшись моментом, попытались приобрести что-то иное. Был усилен контроль за реализацией национальных проектов: проводились внеплановые проверки с целью контроля за расходом выделяемых на эти цели бюджетных средств.

Реестр недобросовестных поставщиков в текущем году пополнился на 62 организации, отмеченные региональными заказчиками, уклонившимися от исполнения контрактов.

При контроле за фактами недобросовестной конкуренции преобладали нарушения, связанные с использованием товарного знака без разрешения правообладателя. Ежегодно таких дел порядка 10—12. В сфере соблюдения законодательства о рекламе на 16% выросло количество дел по использованию автомобиля в качестве рекламной конструкции. Стала чаще встречаться недостоверная реклама товаров и услуг.

Была продолжена работа по пресечению антиконкурентных соглашений (картелей) на торгах. Таких дел в 2020 году было 14. Помимо традиционных картелей на торгах чаще выявлялись соглашения между заказчиком и исполнителем. Подавляющее число нарушений — сговоры, злоупотребления при проведении закупочных процедур в сферах дорожного строительства и его содержания, поставки медицинских изделий, строительно-монтажных работ и т. д.

— Что считаете главным достижением в этом году?

— Правовую чистоту и безупречность наших решений. При назначении на пост руководителя УФАС по РТ передо мной была поставлена задача добиться полного и всестороннего рассмотрения дел с тем, чтобы выносимые службой решения не имели ни малейшего шанса на отмену в суде. У участников антимонопольного разбирательства не должно быть сомнений в правоте сделанных выводов. За 2 года нам удалось доказать, что решение Татарстанского УФАС неизбежно устоит при обжаловании в арбитраже.

За это время коренным образом изменилось соотношение выигранных и проигранных дел в нашу пользу. Общая утверждаемость решений антимонопольного органа в текущем году по первой инстанции по сравнению с предыдущим годом возросла в два раза. Данные показатели были достигнуты благодаря более полному, взвешенному и всестороннему подходу к выносимым антимонопольным органом решениям.

Кратно изменилось количество жалоб по оспариванию выданных нами решений и предписаний. Я считаю, что это серьезное достижение нашей службы.

У участников антимонопольного разбирательства не должно быть сомнений в правоте сделанных выводов. За 2 года нам удалось доказать, что решение Татарстанского УФАС неизбежно устоит при обжаловании в арбитраже

— Что больше всего беспокоит УФАС по РТ? Каковы планы на будущий год?

— Главное, что беспокоит — чтобы под давлением различных факторов в стране не появилось понимание того, что обстановка диктует необходимость отхода от конкурентных принципов функционирования экономики.

Допускаю временное применение определенных инструментов для сдерживания цен, но это не должно стать правилом. Настораживает, что часто стали раздаваться предложения о выводе ряда отраслей из-под действия 44-го федерального закона, давая возможность заключения договоров с единым поставщиком в обход конкурентных процедур. Только стимулирование конкуренции и равный доступ хозяйствующих субъектов к ресурсам может быть залогом развития экономики.

Мы внимательно следим за реализацией реформы обращения с ТКО со стороны региональных операторов и органов власти. Пока еще много вопросов, которые не урегулированы в действующем законодательстве, что не позволяет говорить об эффективно работающей системе. За предстоящий год органам государственной власти предстоит принять решения, которые позволят изменить существующее положение к лучшему.

Мы продолжим пристально следить за реализацией национальных проектов, проведением государственных закупок, особое внимание уделяем раскрытию картельных соглашений (особенно в сфере торговли продуктами питания, лекарствами, а также дорожного строительства), выявлению соглашений исполнителей и заказчиков, исполнению плана по сокращению унитарных предприятий, реализации органами власти плана по развитию конкуренции в республике.

В 2021 году запланирован ряд проверок предприятий, органов местного самоуправления и органов власти Республики Татарстан, а также хозяйствующих субъектов.

В сфере контроля рекламы особое внимание уделим мониторингу Сети интернет, которая становится основной площадкой для размещения рекламы. И в целом продолжим повышать качество принимаемых нами решений, от которых, собственно, и зависит авторитет службы.

— В середине ноября новым главой ФАС был назначен Максим Шаскольский, которому, поручено заняться «тонкой настройкой» тарифного регулирования. Изменятся ли с его приходом задачи перед региональным УФАС? Стоит ожидать более активного участия УФАС в тарифной политике?

— На текущий момент я бы воздержался от комментариев на предмет того, как будет действовать служба с приходом нового руководителя. Полагаю, что любые изменения, если таковые будут, будут официально представлены и анонсированы.

Только стимулирование конкуренции и равный доступ хозяйствующих субъектов к ресурсам может быть залогом развития экономики

Что касается непосредственно нашей работы в сфере тарифов, то Татарстанское УФАС России на постоянной основе принимает активное участие в заседаниях согласительной комиссии и правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам, представляя свое мнение по вопросам установления тарифов в таких областях, как электроэнергетика, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, обращение с ТКО и иных.