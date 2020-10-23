Тендерный скандал в Фонде газификации: у заказчика и победителя торгов на 758 миллионов один IP

Подачу заявок и подписание контрактов производили чуть ли не с одного компьютера, считают в ФАС

Как стало известно «Реальному времени», антимонопольная служба нашла нарушения в действиях республиканского Фонда газификации, возглавляемого Джаудатом Миннахметовым. Речь о шести госконтрактах почти на 800 млн рублей, заключенных в апреле-ноябре прошлого года. Заказчиком выступил фонд, а победителем — компания «Строитель» из Богатых Сабов. Между заказчиком и исполнителем контрактов может быть связь — заявки на аукцион фирмой подавались с того же IP-адреса, что и у фонда. В связи с чем в УФАС по РТ возбудили дело о заключении антиконкурентного соглашения между сторонами. На слушаниях исполнитель госзаказа признал факт нарушения. Между тем, только в текущем году «Строитель» получил от фонда заказов уже на 1,4 млрд рублей.

На Фонд газификации заявила ФАС России

Крупную рыбу пытается поймать в свои сети татарстанское Управление антимонопольной службы. Как стало известно «Реальному времени», еще 4 июня этого года антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения федерального закона (№ 135-ФЗ) «О защите конкуренции» в отношении Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ, возглавляемого Джаудатом Миннахметовым и малоизвестной компании ООО «Строитель».

Судя по материалам татарстанского УФАС, «компромат» на государственное казенное учреждение, возглавляемое представителем известной в Татарстане фамилии, им спустили сверху. Сама Федеральная антимонопольная служба в апреле прошлого года прислала в территориальное управление материалы по нарушению антимонопольного законодательства на торгах, заказчиками которых выступал Фонд газификации (в июле этого года был переименован в Главное управление инженерных сетей РТ — ГУИС РТ, сохранив статус государственного казенного учреждения).

Увы, ответ на запрос, который УФАС по РТ направило в Агентство по госзаказу РТ Якова Геллера, лишь усилил подозрения.

Сама Федеральная антимонопольная служба в апреле прошлого года прислала в территориальное управление материалы по нарушению антимонопольного законодательства на торгах, заказчиками которых выступал Фонд газификации. Фото: yandex.ru

Шесть торгов, один победитель

Речь идет о размещенных на сайте zakupki.gov.ru электронных аукционах, предметом которых были самые разные работы: по восстановлению уличного освещения, строительству и реконструкции водопроводных и инженерных сетей, а также их капремонту, в населенных пунктах Татарстана. Кроме того, строительство объектов инженерной инфраструктуры промышленного парка «Уруссу».

Заказчиками этих закупок выступало ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ». Победителем же всех упомянутых аукционов стало одно и то же ничем не примечательное сабинское ООО «Строитель».

По информации УФАС, общая начальная цена контрактов фонда Миннахметова, которые состоялись с апреля 2019 года по ноябрь 2019 года, составила 764,09 млн рублей. В ходе торгов «Строитель» снижал цену минимально: на 0,5-1 процент. Но это обстоятельство не помешало ему выйти в лидеры. Именно с этой компанией (а заявки на участие в торгах подавали и другие игроки) в итоге фонд заключил 6 государственных контрактов на 757,9 млн рублей.

Один IP-адрес на двоих

В чем же криминал? Согласно сведениям с сайта ФНС России, а также выписок из ЕГРЮЛ (кстати, эти данные для участия в упомянутых аукционах сообщили сами участники), ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» находится по адресу г. Казань, ул. Николая Ершова, д.28а. А фигурирующая в деле фирма «Строитель» не местная: она зарегистрирована в поселке Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 1А, ком. 4.

Как установили антимонопольщики, несмотря на иногороднюю «прописку», «Строитель» умудрился подать заявку на участие в торгах и сами ценовые предложения с IP-адреса заказчика. Фото fas.gov.ru

Однако, вот чудеса: как установили антимонопольщики, несмотря на иногороднюю «прописку», «Строитель» умудрился подать заявку на участие в торгах и сами ценовые предложения с IP-адреса заказчика — фонда газификации, с которого последний подписывал протоколы и контракты. Иначе говоря, выходит, что фонд и участник объявленных им торгов общались между собой чуть ли не с одного компьютера, точнее из одного офиса. Иначе, технически это просто невозможно осуществить:

«Предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно в силу того, что действующие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла — сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию, как для статических, так и для динамических адресов. При попытке искусственного создания повторяющегося IP-адреса происходит блокировка отправителей с последующей блокировкой IP-адреса.

Вышеизложенное свидетельствует об использовании Заказчиком и участником ООО «СТРОИТЕЛЬ» единой инфраструктуры, совместной подготовки к участию в торгах» — говорится в материалах дела.

«Строитель» признал нарушение



УФАС пришло к выводу, что тем самым стороны «нарушили основы конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов», ведь подобные действия заказчика и участника торгов возможны исключительно в результате достигнутых договоренностей. Они воплощали «антиконкурентную модель поведения». Антимонопольная служба пришла к выводу, что хотя рассматриваемые аукционы проходили в разные дни, отличались друг от друга начальной максимальной ценой контракта, каждый из них имел один и тот же сценарий.

В УФАС полагают, что заказчик и участник аукциона с апреля прошлого года заключили между собой соглашение, которое преследовало одну цель: создать преимущественные условия для последнего.

Комиссия УФАС приходила к выводу, что требуются те или иные дополнительные материалы и документы. Фото Ирины Плотниковой

Дело было назначено к рассмотрению на 16 июля. С тех пор оно неоднократно откладывалось. Комиссия УФАС приходила к выводу, что требуются те или иные дополнительные материалы и документы.

Так, компанию «Строитель» попросили отчитаться за последние три года. Ей нужно представить информацию о фактическом местонахождении организации, начиная с 2017 года, прислать копии договоров на оказание услуг связи, информацию обо всех торгах, в которых она принимала участие. А также данные об исполнении госконтрактов, заключенных по результатам участия в них, включая реестр всех договоров с фондом газификации и многое другое. Рассказать, как она их исполняла с представлением копий актов сдачи-приемки оказанных услуг, информацию о сотрудниках, которые занимались участием в торгах. Уже не говоря о письменных пояснениях по поводу использования IP-адреса, идентичного используемому фондом газификации.

В материалах дела сообщается, что на слушаниях 13 августа представитель ООО «Строитель» устно признал вменяемое его компании нарушение, но на следующее заседание уже не явился. Рассмотрение дела было отложено на 29 октября. Срок расследования продлили до 4 декабря.

Ни одного проигранного контракта

Что же известно о невероятно везучей компании «Строитель»? Согласно базе данных СПАРК-Интерфакс, по тому же адресу: пгт. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1А зарегистрирована печально известная авиакомпания «ВИМ-Авиа» Рашида и Светланы Мурсекаевых.



Как основной вид деятельности у «Строителя» заявлено строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Директор и учредитель в одном лице Гафиятов Марсель Равилевич. Компания была зарегистрирована 3 года назад: в апреле 2017 года. На данный момент является действующей. Персонал указан — 48 человек.



Согласно базе данных СПАРК-Интерфакс, по тому же адресу: пгт. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1А зарегистрирована печально известная авиакомпания «ВИМ-Авиа» Рашида и Светланы Мурсекаевых. Фото famsrt.ru

В прошлом году в числе заказчиков «Строителя» помимо ГУИС РТ (фонда газификации) также значились АО «Балтасинское МПП ЖКХ» (с ним был заключен контракт на 7,5 млн рублей), АО «Нурлатские тепловые сети» (2,7 млн рублей), АО «РПО Таткоммунэнерго» (560,4 тыс.) и ОАО «Тетюшское ПТС» (1,4 млн рублей). Общая сумма заключенных контрактов составила чуть больше 1 млрд рублей. В нынешнем году у скромной сабинской компании дела обстоят еще лучше. Согласно все той же базе данных СПАРК-Интерфакс, за последние 12 месяцев сабинский «Строитель» принял участие в 17 торговых процедурах и …не проиграл ни одной. Компания заключила контрактов на 1,4 млрд рублей. И заказчик единственный: все то же государственное казенное учреждение, возглавляемое Джаудатом Миннахметовым. Одним словом, бывший фонд газификации по-прежнему остается для «Строителя» «якорным» заказчиком.

Узнать позицию ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ» по поводу разбирательства УФАС «Реальному времени» оперативно не удалось. На момент публикации материала ответ на запрос нашего издания получен не был.



В свою очередь, Марсель Гафиятов, с которым корреспондент «Реального времени» связалась по телефону, на просьбу озвучить свою точку зрения по претензиям антимонопольщиков к шести контрактам 2019 года ответил, что он оставит этот вопрос «без комментариев».

«Реальное время» будет следить за развитием событий.