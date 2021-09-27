Патентный «троллинг»: казанский правообладатель белорусского бренда пошел в суд

Московские и питерские субдилеры «Мозырский ДОК» сцепились в патентной схватке с казанским правообладателем популярного белорусского бренда BELTERMO

Российские оптовики белорусских теплоизоляционных плит требуют привлечь к ответственности казанскую компанию «Белтермо», развязавшую против них патентную войну из-за использования товарного знака BELTERMO. По их жалобе УФАС по Татарстану возбудил антимонопольное расследование по резонансной статье ч. 1. ст. 14.4. «О защите конкуренции». Проще говоря, «Белтермо» подозревают в патентном рейдерстве, когда исключительное право используют для понуждения игроков к лицензионным платежам. Впрочем, исход для казанцев может быть благополучным. ««Белтермо» уже потеряла права, а его новым правообладателем стал Мозырский ДОК, который не создает угрозы (оптовикам, — прим. ред.)», — прокомментировал «Реальному времени» глава компании «Артпатент» Григорий Бусарев.

Российские оптовики против казанского «Белтермо»

К беспрецедентному расследованию обстоятельств совершения патентного «троллинга» против российских оптовиков ОАО «Мозырского деревообрабатывающего комбината» приступило татарстанское управление ФАС России. На его официальном сайте опубликовано определение о возбуждении дела против казанской компании «Белтермо» по признакам антимонопольного нарушения. А именно, ее подозревают в нарушении статьи — ч. 1 ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции», запрещающей недобросовестную конкуренцию с использованием исключительного права на товарные знаки. По решению руководства создана специальная комиссия.

Коллективную жалобу на антиконкурентные действия направили российские субдилеры белорусского комбината. Это московские компании «Импорттрейд» и ООО «Плитопт», а также санкт-петербургская компания ООО «Алексир», следует из определения УФАС по РТ.

По версии российских оптовиков белорусских плит, казанская компания зарегистрировала на себя товарный знак BELTERMO, схожую по звучанию с «Белтермо». Пользуясь исключительным правом, она начала рассылать письма с требованием запретить любое использование обозначения «БЕЛТЕРМО» при продаже продукции.

Жалоба была переведена из ФАС России в Казань по территориальной принадлежности. Фото: Роман Хасаев

В этих же письмах казанцы объявили о новых правилах использования известного белорусского бренда. Во-первых, потребовали удалить наименования «Белтермо (Beltermo)» с сайтов дилеров, в том числе прекратить использование слова «Белтермо (Beltermo)» в доменных адресах сайта. Во-вторых, перестать предлагать товар под знаком «Белтермо» на электронной торговой площадке «Яндекс.Маркет». В-третьих, прекратить нарушение исключительных прав на товарный знак. В-четвертых, компенсировать ущерб от использования в размере 100 000 рублей. Иначе говоря, казанская фирма «Белтермо» встала против всех дилеров и независимых оптовиков продукции Мозырского ДОК.

УФАС по РТ квалифицировало выпады казанского правообладателя белорусского бренда как сигнал к расследованию обстоятельств приобретения и использования исключительного права на товарный знак на соответствие нормам конкуренции. В пресс-службе УФАС по РТ пока воздерживаются от комментариев, поскольку разбирательство находится в начальной стадии. В свою очередь представитель «Импорттрейд» Наталья Изумрудова сообщила «Реальному времени», что расследование должно было начаться намного раньше, так как жалоба была переведена из ФАС России в Казань по территориальной принадлежности. Она надеется, что расследование будет объективным и беспристрастным.

Казанское «Белтермо» против всех

До этого казанская компания «Белтермо» развернула судебную войну, подав иски против восьми российских оптовиков из разных регионов страны. Им были предъявлены типовые иски за нарушение исключительных охранных прав. Их получили: московские фирмы «Алексир» и «Импорттрейд», питерские «Стройгарант» и «Л-ВИК», смоленская «Монолитстройплит», красноярская «Основа» и казанская «Эковул», следует из картотеки арбитража. Кроме двух московских субдилеров Мозырского ДОК остальные, по всей видимости, являются независимыми оптовыми компаниями. Кроме белорусских плит, они продают пиломатериалы от других производителей.

К каждой из них казанская «Белтермо» выставила стандартную материальную претензию в 300 тысяч рублей компенсации за нарушение охраны исключительного права. В обоснование заявила, что Роспатент зарегистрировал за ней исключительные права на товарный знак BELTERMO (№ 765673, зарегистрирован в отношении товаров 17 класса Международной классификации товаров и услуг), а срок действия охраны — 10 лет (до октября 2029 года).

«Белтермо» предлагала субдилерам Мозырского ДОК и независимым оптовикам приобретать у них права на использование товарного знака. Фото: mazyr.by

Нарушение своего исключительного права казанский правообладатель увидел в том, что оптовики рекламировали и предлагали к продаже древесные теплоизоляционные плиты под брендом «Белтермо». А в соответствии с условиями лицензионного договора стоимость права использования товарного знака составляет 100 тысяч рублей в квартал (есть с казанской «Альфа Грин», — прим. ред.). Иначе говоря, «Белтермо» предлагала субдилерам Мозырского ДОК и независимым оптовикам приобретать у них права на использование товарного знака.

Как заявил «Реальному времени» директор «Белтермо» Алмаc Миннемуллин, никто из игроков российского рынка не захотел заключать с ними лицензионные договоры, после чего казанцы воспользовались правом на защиту. В результате «вертолетной» рассылки «Белтермо» втянула в активную судебную войну семь оптовых компаний с торговым оборотом, начиная от 7 млн рублей и до 500 млн рублей. Общий объем исковых требований к ним составил 2,4 млн рублей.

Отметим, что сама компания «Белтермо» позиционируется как торгово-производственная фирма, специализирующая на изготовлении и продаже целлюлозно-бумажного утеплителя под собственной маркой BELTERMO. К моменту подачи исков она не являлась официальным представителем мозырского комбината и не занималась продажей белорусских теплоизоляционных плит, следует из информационной записки казанской компании, подготовленной по запросу УФАС по РТ. Проще говоря, казанцев ничего не связывало с крупным белорусским производителем, кроме патента BELTERMO. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в ее штате числится один человек, в ее профиле не значится ни один из контрагентов ни в Татарстане, ни в России. Правда, компания активно пользуется государственной поддержкой республиканских структур. В феврале этого года Гарантийный фонд РТ оказал ей финансовую поддержку в виде предоставления гарантий и поручительств на 500 тысяч рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Белтермо» по итогам 2020 года составила 1,07 млн рублей.

В настоящее время компания «Белтермо» окончательно завершила четыре арбитражных дела, выиграв всего 175 тысяч рублей из заявленных 1,2 млн рублей. Фото: Ирина Плотникова

Патентный троллинг или защита интеллектуальных прав?

Первой «удар» от правообладателей BELTERMO испытала на себе маленькая казанская фирма «Эковул», следует из картотеки арбитража. По данным системы «СПАРК-Интефакс», она занимается производством минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов, ее выручка по итогам 2020 года составила 9,8 млн рублей.

Иск на 300 тысяч казанский производитель получил в конце декабря 2020 года одновременно с субдилером — московской компанией «Алексир». Но в отличие от москвичей, сумевших быстро «отбиться», казанская фирма «Эковул» проиграла вчистую. В августе этого года татарстанский арбитраж присудил ей выплатить 100 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак. Удивительно, но арбитражный суд Москвы рассмотрел аналогичное дело московского субдилера с противоположным результатом. Оставил без рассмотрения, а сам иск «уехал» по прямому назначению — в Суд по интеллектуальным правам, где и был полностью разгромлен.

Надо сказать, судебная война с российскими оптовиками лесоматериалов идет с переменным успехом. В настоящее время компания «Белтермо» окончательно завершила четыре арбитражных дела, выиграв всего 175 тысяч рублей из заявленных 1,2 млн рублей. Так, к первым сливкам в 100 тысяч рублей от казанской «Эковул» прибавилось 75 тысяч рублей от санкт-петербургской компании «Л-ВИК». Питерский оптовик после полугода разбирательств предпочел быстрее погасить конфликт и пошел на мировое соглашение с «Белтермо». По его условиям, питерцы согласились выплатить компенсацию казанцам до 30 июня 2021 года. Скорее всего, денежный перевод был проведен, так как жалобы на неисполнение мирового соглашения не зарегистрировано. Отметим, что питерская «Л-ВИК» считается преуспевающим продавцом пиломатериалов Северо-Западного региона России. Так, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2020 года составила 58,9 млн рублей.

Иск «уехал» по прямому назначению — в Суд по интеллектуальным правам, где и был полностью разгромлен. Фото: yandex.ru

Большая московская жертва «Белтермо»

Самый большой куш казанское «Белтермо» ожидает от субдилера Мозырского комбината московской компании «Импорттрейд». Казанцы предъявили к ней иск «об обязании прекратить незаконное использование товарного знака «Белтермо», в том числе прекратить использование товарного знака «Белтермо» в доменном имени сайта «белтермо.рф» и при реализации и рекламе товара на указанном сайте». Но в этот раз арбитраж Москвы поддержал требования истца в полном объеме и присудил выплатить — 300 тысяч, причем решение устояло в апелляции.

Другой жертвой патентной атаки стала сибирская компания «Основа». Как и остальные игроки, она получила иск о взыскании 300 тысяч рублей за нарушение исключительного права на товарный знак. В июне этого года арбитраж Красноярского края присудил выплатить казанской фирме «Белтермо» 25 тысяч рублей, но решение пока обжалуется. Отметим, что «Основа» производит в Красноярске строительные металлические конструкции и изделия, но одновременно с этим продает лесоматериалы. По итогам 2020 года выручка компании составила 7,5 млн рублей.

Еще одной мишенью в этой борьбе оказался смоленский оптовик по продаже лесоматериалов и стройматериалов — компания «Монолитстройплит». Ее ежегодный оборот — 10 млн рублей. Казанская «Белтермо» предъявила ей все тот же иск с требованием «устранить нарушения исключительного права» на товарный знак, выставив компенсацию в 300 тысяч рублей. Дело принято к рассмотрению арбитражным судом Смоленской области, заседание отложено до 5 октября этого года.

Укротитель патентного поверенного

Близок к победе над «Белтермо» один из крупных питерских оптовиков лесоматериалов фирма «Стройгарант». Как и остальные игроки, она получила претензию на 300 тысяч рублей и даже проиграла спор в первой инстанции. Арбитраж Санкт-Петербурга присудил ей выплатить казанцам 100 тысяч, но в апелляции дело приняло совершенно другой оборот. 13-й ААС впервые обратил внимание, что товарный знак BELTERMO (№765673) на самом деле лишь обладает высокой степенью сходства со словесным обозначением «Белтермо» по звуковому произношению. А сам товарный знак «БЕЛТЕРМО» в русском написании принадлежит Мозырскому ДОК. В дополнение к этому тут обнаружилось, что товарный знак «Белтермо» уже перестал принадлежать казанцам. «3 марта 2021 между ООО «Белтермо» (правообладатель) и ОАО «МДК» (приобретатель) заключен договор об отчуждении исключительного права на Белтермо», — говорится в решении суда. Цена выкупа оказалась символической — 5 тысяч рублей. В итоге решение о взыскании было отменено в аппеляции.

Cам товарный знак «БЕЛТЕРМО» в русском написании принадлежит Мозырскому ДОК. Фото: mazyr.by

Похищение по закону?

Представитель компании «Импорттрейд» Наталья Изумрудова отметила в разговоре с «Реальным временем», что расценивает эти процессы как «интеллектуальное рейдерство». По ее словам, торговую марку продвигали множество оптовых продавцов, а права на нее втихую от всех зарегистрировала казанская компания «Белтермо», поймав остальных в свой капкан.

— У меня есть остатки продукции «Белтермо», которые по всем документам проходят под этим торговым названием. Я же не могу ее продавать под другим названием, — возмущается она.

Дело в том, что при желании можно запатентовать любое название, любое изобретение, если знать процедуру рассмотрения патентной заявки, и нюансы, связанные с экспертной оценкой, поясняет она. А если задаться четким планом, то можно наладить чудесный конвейер по сбору роялтти.

Директор «Белтермо» Алмас Миннемуллин не согласен с обвинениями в нарушении конкуренции, так как не считает свою фирму их конкурентом. «Производством теплоизоляционных плит БЕЛТЕРМО/BELTERMО компания «Белтермо» не занимается, товар стал приобретаться в этом году по договору поставки с Мозырским ДОК», — говорится в информационной записке за подписью Миннемуллина, подготовленной для УФАС по РТ (копия предоставлена самим руководителем «Белтермо»). В нем он сообщил, что авторы жалобы никогда не были дилерами Мозырского ДОК, а в разговоре с «Реальным временем» назвал их «самозванцами».

«Реальное время» направило запрос в Мозырский ДОК, но ответа пока не поступило.



Миннемуллин заверил, что с этого года компания получила статус официального дилера Мозырского ДОК. Фото mazyr.by

Чистильщик белорусского бренда?

Движущим мотивом судебных процессов Миннемуллин назвал недобросовестность этих фирм, которые, по его словам, занимаются продвижением эстонской продукции, а белорусский бренд используют в нечестной борьбе за покупателя. «Если посмотреть статистику в Яндексе, то у «Белтермо» — 10-11 тысяч запросов, а у «Изопалат» — 12 тысяч запросов в месяц. Но цена у «Белтермо» в два разе ниже. Наверное, они почувствовали, что теряют рынок. И может решили перекупить этот материал, чтобы попробовать его продавать, чтобы не терять клиента. И пишут, что «Изоплат» лучше, чем «Белтермо». Или пишут, что фибролитные плиты лучше, чем «Белтермо». Так делать нельзя», — отметил он.



— У вас есть соглашение с Мозырским ДОК на выявление таких продавцов? Или может быть есть поручение производителя отслеживать, чтобы дилеры занимались реализацией только своей продукции? — уточнил корреспондент «Реального времени» у директора компании.

— Нет. Такого поручения у нас нет, — ответил он.

Но заверил, что с этого года компания получила статус официального дилера Мозырского ДОК. «Мы не против того, чтобы другие фирмы занимались реализацией. Если они не занимаются смешением брендов и не продают с помощью слова «Белтермо» другие материалы. Но никто из них [авторов жалобы] не покупал продукцию напрямую у завода. Если дождаться позицию Мозырского ДОК, то он пришлет документы, что ни у одного из них не было [прямой] поставки. Они у кого-то перекупили, возможно, у моих дилеров. Эти компании задирают нереальные ставки в поисковом запросе Яндекса( Яндекс директ). Показывают по запросу «Белтермо» конкурирующие товары, а я не могу продать как дилер товар «Белтермо», рекламируя его», — посетовал Алмас Миннемуллин.

Можно выйти сухим из воды?

В заключение он сообщил, что казанская компания перестала быть правообладателем товарного знака BELTERMО. «Этого знака больше нет. Спохватились они поздно», — сказал он. Как оказалось, в марте этого года товарный знак был отчужден компании «Мозырский ДОК» по договору с казанской фирмой, а затем был зарегистрирован в Роспатенте. Датой «отсечения» у казанского правообладателя считается 5 августа, когда официально был оформлен переход прав собственности в пользу Мозырского ДОК.

Глава компании «Артпатент» Григорий Бусарев считает, что с утратой права на товарный знак казанская компания может избежать ответственности.

— На самом деле, давно существует устоявшаяся практика подобного интеллектуального рейдерства. Иначе его называют «патентным троллем». Это когда компания регистрирует на себя известное торговое название с тем, чтобы потом воспользоваться им с целью наживы. Это классическая схема получения компенсации за незаконное использование товарного знака или для вычищения конкурентов. Как правило, такие схемы быстро рушатся и ломаются, потому что есть понятный инструмент оценки подобных действий. В их раскрытии применяется следующий сценарий. УФАС предстоит доказать, что действия по регистрации товарного знака BELTERMО и его дальнейшего использования являются актом недобросовестной конкуренции. В процессе доказывания ключевой момент в том, как правообладатель пользуется торговым знаком. Если начинает предъявлять иски для вычищения конкурентов с рынка и получения с них денег, то такая схема является классическим актом недобросовестной конкуренции. Но чтобы говорить об интеллектуальном рейдерстве в данном случае, надо внимательно изучить, что представляет собой компания «Белтермо», хотя само название не означает чистой совести.

Но тут немного другой случай. К моменту разбирательства «Белтермо» потеряла права на обладание этим знаком, а его новым правообладателем стал Мозырский ДОК. Он не предпринимает подобных действий и не создает угрозу оптовым компаниям-продавцам материалов белорусского производителя теплоизоляционных материалов. Исходя из этого, УФАС может отказать и закрыть дело. Да, первоначальный правообладатель поступал некрасиво, но сегодня правообладатель другой. К кому теперь предъявлять претензии? В чей адрес УФАС должен выдавать предписание? На кого должен наложить штраф — на старого или нового правообладателя марки BELTERMО? — пояснил Бусарев.