Банковский кризис в РТ

О проблемах в банковской системе РТ свидетельствовала череда обвалов кредитных организаций второго эшелона. Однако о настоящем кризисе заговорили после крушения Татфондбанка. Трудности второго по величине банка в республике, о которых стало известно еще 7 декабря, не только привели к введению временной администрации в нем, но и вызвали проблемы у нескольких кредитных организациях, которые так или иначе имеют отношение к ТФБ и его экс-главе Роберту Мусину. О том, как стремительно стали развиваться события с декабря, читайте в первой части текстовой трансляции. О том, как после введения временной администрации в "ИнтехБанке" продолжилась операция по спасению теперь уже целой банковской группы, — во второй части текстовой трансляции нашей интернет-газеты. Однако спасательная операция окончилась провалом. Об отзывах лицензий и об их последствиях, а также в целом о банковском кризисе в РТ - в этом сюжете.