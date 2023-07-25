«Не раскаялась»: в Казани прокурор снова просит реальный срок для экс-главы банка «Спурт» Даутовой

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по уголовному делу бывшего предправления АКБ «Спурт» и экс-председателя совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. Гособвинитель Михаил Житлов запросил для нее 6 лет колонии общего режима по трем эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 890 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».

По мнению помощника прокурора, вина банкира полностью доказана в ходе судебного процесса. Он отметил: «Она не раскаялась, вину не признала». И предложил по трем эпизодам реальные сроки, но сообщил — по двум из них истекли сроки давности, и просил освободить от наказания по ч. 1 ст. 201 УК РФ, — это шесть лет.

Житлов просил повторно признать Даутову виновной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия — крах банка «Спурт», несмотря на то, что за это преступление ей уже выносили приговор и второй раз лицензию у банка не отзывали. Этот эпизод он предложил квалифицировать по ч. 2 ст. 201 УК РФ и наказать подсудимую сроком в 6 лет.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В качестве дополнительного наказания представитель обвинения просил лишить Даутову права в течение трех лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. А кроме того, он в полном объеме поддержал гражданский иск АСВ на 890 млн рублей.



Представитель АСВ Ильдар Багаутдинов не стал просить суд о более мягком наказании для банкира. Согласился с позицией прокурора и попросил удовлетворить иск к обвиняемой.

Совместное выступление представителя прокуратуры и потерпевшего не заняло и 10 минут. Тогда как два предыдущих часа заседания были посвящены повторным допросам представителей АСВ и обвиняемой.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Евгения Даутова вновь заявила: вину не признает, никакой корысти в ее действиях не было, в условиях форс-мажора после валютного кризиса делала все, чтобы вернуть кредиты и реализовать важнейшие инвестиционные проекты. С ее слов, сейчас арендаторы площадей КЗСК получают прибыль от этих проектов. Даже 10-процентная загрузка мощностей завода позволила получить за год почти 100 млн рублей прибыли.



1 августа суд намерен предоставить слово защите.

Напомним, все обвинения против Евгении Даутовой связаны с кредитованием Казанского завода синтетического каучука и «КЗСК-Силикона». После прекращения ВЭБом поддержки этих проектов «частно-государственного партнерства» вся кредитная нагрузка по модернизации одного завода и строительству второго легла на «Спурт».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Ранее подсудимая на допросе сообщала, что никаких преступлений против своего банка не замышляла и делала все для его сохранения в условиях валютного кризиса и двукратной девальвации рубля, которая ударила по главным заемщикам «Спурта» — оборонному предприятию КЗСК и строящемуся «КЗСК-Силикону». В то время как остановивший кредитную линию на эту стройку «Внешэкономбанк» фактически «добил» казанский банк и его проекты. «Не выполнив свои обязательства, ВЭБ тем не менее выставил поручительство [по уже вложенным средствам] 4 млрд рублей на меня и 3,7 млрд рублей на «КЗСК», таким образом обанкротив и завод, и меня», — сообщила она суду.

А еще рассказала, насколько прибыльным мог быть сегодня комплекс двух заводов, если бы не позиция госкредитора и выполнение указаний правительственных чиновников, которые отклонили все найденные руководством банка и двух заводов варианты по привлечению крупных партнеров в качестве акционеров и инвесторов.



Также в показаниях экс-главы «Спурта» прозвучала позиция — никто не может быть судим дважды за одно преступление. По эпизоду кредитования двух заводов через «технические» компании ей инкриминируют злоупотребление с тяжкими последствиями в виде доведения банка до банкротства. Однако в 2019-м Вахитовский суд уже выносил ей приговор с такой формулировкой, наказав с учетом полного признания вины 3 годами колонии. Можно ли дважды довести банк до банкротства, задается вопросом адвокат обвиняемой Тахир Мансуров. Отметим, что ту же мысль ранее на старте своего второго процесса высказывал и экс-глава «Татфондбанка» Роберт Мусин.



Напомним, 3 июня 2019-го Вахитовский суд признал Даутову виновной в злоупотреблении полномочиями и фальсификации отчетности о финансовом положении банка «Спурт» с ущербом 2,9 млрд рублей и наказал 3 годами и 1 месяцем колонии общего режима. В июне 2020-го она вышла из СИЗО условно-досрочно. И вскоре стала фигуранткой нового дела.

Его фабула в трех эпизодах выглядит так:

Эпизод 1. Невозвратные займы 712 млн на КЗСК и «КЗСК-Силикон». По версии обвинения, с 5 сентября 2013 года по 6 февраля 2017 года Даутова умышленно, вопреки интересам банка «Спурт», в целях извлечения выгод и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон» выдала кредиты десятку подконтрольных компаний, в том числе «прописанных» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кредиты были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей, снижению нормативов достаточности собственных капиталов банка.





Эпизод 2. Кредит для погашения займа на 100 миллионов. Злоупотреблением со стороны предправления банка в СК считают выдачу в августе — сентябре 2016 года кредитов на 100 млн рублей компании «Торговля и логистика», что не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вся полученная сумма ушла на погашение задолженности по равнозначному кредиту ООО «Уфимское производственное предприятие», выданному «Спуртом» в 2016 году. На момент сделки в УПП уже началось конкурсное производство, но имелись активы, которых не было у нового, технического заемщика...





Эпизод 3. Займы самой себе на 78,1 млн рублей. Также в обвинении Даутовой указаны шесть кредитов самой себе, выданные банком с 14 февраля по 9 марта 2017 года на суммы от полутора до 23 млн рублей каждый. Общий ущерб «Спурта» оценен в 78,1 млн рублей. Однако следствием установлено, что деньги не обналичивались и технически банк даже не покидали, то есть ни о каком выводе активов речь не идет.

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Ирина Плотникова