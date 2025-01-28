Регистрация собак принесет ветеринарам Казани до 32 млн рублей

За первые 20 дней января в городе зарегистрировали больше животных, чем в среднем за год

Фото: коллаж "Реального времени"

Около 1,5 тысячи собак чипировали и зарегистрировали казанцы за первые три недели января во исполнение требования об обязательной регистрации питомцев. «Реальное время» подсчитало, сколько заработали и заработают на процедуре государственные ветеринарные клиники — вносить данные в реестр могут лишь они. Издание также выяснило, как помогут ускорить процесс в частных зооцентрах и почем их услуги, а также чем грозит владельцам животных отказ от регистрации. Подробности — в материале «Реального времени».

Чтобы дважды не ходить

В 288 рублей обойдется жителям Казани маркировка собаки по новым правилам в государственной ветеринарной клинике. Одновременно с чипированием, как пояснили «Реальному времени» в ветклинике Вахитовского и Приволжского районов Казани, производится государственная регистрация животного — данные о нем вносят в Федеральную ГИС «ВетИС».

В стоимость услуги входят стоимость чипа (188 рублей) и его маркирование (100 рублей), больше ни за что платить не нужно, подчеркнули в клинике. Номер установленного чипа, сведения о собаке и ее владельце вносятся во ФГИС «ВетИС» бесплатно, при этом в паспорте собаки делается отметка о регистрации.

В 288 рублей обойдется жителям Татарстана маркировка собаки по новым правилам в государственной ветеринарной клинике. взято с сайта Оркская хроника

На вопрос, можно ли установить чип в платной клинике, изданию ответили утвердительно, но предупредили:

— Частные клиники имеют право ставить чипы и вносить сведения об этом в международную базу для транспортировки животных за рубеж, но саму процедуру регистрации собак осуществляют только государственные клиники. Лишь госклиники имеют доступ к ФГИС «ВетИС». Поэтому установившему чип в частной клинике владельцу животного необходимо будет обратиться в государственную клинику, где информацию с чипа считают и занесут в государственную информационную систему. Платить за это в госклинике не придется.

До 2 тысяч рублей за чип без госрегистрации

«Реальное время» выяснило, в какую сумму может обойтись чипирование собаки в известных частных клиниках Казани. Разброс цен оказался широким — в 2—7 раз выше, чем в государственной клинике. В клинике «Солнышко» назвали сумму в 1,5 тысячи рублей, в «911» — 1,4 тысячи, в «Ветеринарной клинике Поповых» — 2 тысячи, а в «АльфаВете» — всего 500 рублей.

Чипирование собаки в известных частных клиниках Казани стоит в 2—7 раз дороже, чем в государственных. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во многих клиниках сразу предупредили, что при установке чипа не смогут обеспечить государственную регистрацию и потом придется везти собаку в государственную клинику.

Поэтому можно предположить, что основной поток владельцев собак пойдет в государственные ветклиники, чтобы не ездить в ветклинику дважды и сэкономить на установке чипа.

Всего в городе шесть государственных ветклиник, где можно зарегистрировать собак — это подведомственные учреждения ГБУ «Госветобъединение г. Казани:

Ветклиника Авиастроительного района , ул. Побежимова, 2

, ул. Побежимова, 2 Ветклиника Вахитовского и Приволжского районов , ул. Даурская, 32а

, ул. Даурская, 32а Ветклиника Кировского района , ул. 25-го Октября, 2/7

, ул. 25-го Октября, 2/7 Ветклиника Московского района , ул. Декабристов, 115

, ул. Декабристов, 115 Ветклиника Советского района , ул. Односторонка Ноксинская, 2а

, ул. Односторонка Ноксинская, 2а Центральная ветеринарная клиника, ул. Шуртыгина, 4

«С каждым днем все больше»

— На сегодняшний день у нас чипы можно ввести во многих ветклиниках Казани и республики, но ввод информации в федеральную государственную информационную систему остается прерогативой клиник, входящих в состав государственной ветеринарной службы, — подтвердили «Реальному времени» действующий порядок в Госветобъединении Казани.

«Ввод информации в федеральную государственную информационную систему остается прерогативой клиник, входящих в состав государственной ветеринарной службы». скриншот с сайта Яндекс.карты

На вопрос, сколько собак уже чипировано и зарегистрировано с начала года, в учреждении ответили — на 17 января их было более тысячи, а по итогам 20 января — около 1,5 тысячи, и с каждым днем в клиники обращается все больше людей.

Штрафа еще нет, а стимул уже есть

По обнародованным начальником Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Алмаза Хисамутдинова в конце декабря 2024 года данным, сейчас общее количество собак в Татарстане превышает 111 тысяч. Это приблизительные данные. Например, в 2023 году вакцинацию от бешенства провели 108 тысячам собак, хотя проводивший Всероссийскую перепись домашних питомцев в форме опроса Центр питания и благополучия животных указал, что у жителей РТ было 125 тысяч собак.

Добровольная регистрация собак в Татарстане началась в 2017 году, и за 8 лет в общей сложности владельцы зарегистрировали всего 14,1 тысячи животных — менее 12% от общего количества. При этом «пик» добровольной регистрации пришелся на 2019 год — после выхода федерального закона №498 «Об ответственном обращении с животными». Тогда на учет было поставлено почти 4,7 тысячи собак. Однако энтузиазм резко пошел на убыль, и в 2024 году было зарегистрировано только 34 собаки.

коллаж "Реального времени"

Только в Казани за 20 дней с момента введения в этом году обязательной регистрации владельцы собак зарегистрировали питомцев больше, чем регистрировали добровольно в среднем за год. Похоже, активизироваться их заставила реальная угроза штрафа: подготовлены изменения в КоАП РТ, и если их примут, то забывчивые хозяева, не зарегистрировавшие животных, заплатят от 2 до 4 тысяч рублей, а если и после этого не озаботятся регистрацией — еще 5 тысяч.

32 млн рублей в кассу

«Реальное время» подсчитало потенциальный заработок государственных ветклиник Казани от обязательной регистрации собак. Если чипировать их будут исключительно там — сумма поступлений составит почти 32 млн рублей.

Динамика оборота по всем кассам ГБУ «Госветобъединение г. Казани», в систему которого входят эти клиники, начиная с середины 2024 года, составляет 1—2 млн рублей в месяц при среднем чеке 900—1000 рублей. На этом фоне сумма потенциальных поступлений в 32 млн рублей от регистрации собак выглядит весьма значительной.

Масштабы «заработка» государственных ветклиник можно оценить, сравнив, например, их потенциальную выручку с выручкой ООО «Ветстар», совладельцами которой являются ведущие врачи казанской ветклиники «Солнышко» Вадим Иванов и Ренат Усманов. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 1,12 млн, а чистая прибыль — 356 тысяч рублей.