Елена Вяльбе: «Как вы говорите, алга, алга и еще раз алга»

Казанский этап Кубка России завершен. Ждем чемпионат страны

Чтобы побеждать, на финише приходится и в шпагат садиться . Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Столица Татарстана заявила о себе как о новом полноценном центре развития лыжного спорта. «Реальное время» подводит итоги кубковых стартов и анонсирует предстоящий чемпионат страны.



Погода резко поменялась, изменив структуру снега и свойства лыжни

Казанский этап Кубка России как будто бы разбился на две составляющие. Первая — стартовая, когда две гонки свободным стилем прошли в великолепную лыжную погоду на прекрасно подготовленной лыжне. Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе приняла участие в коллегии Минспорта Татарстана, рассыпавшись в комплиментах. В воскресенье православные казанцы отметили Крещение, и это совпало с выходным днем на стартах Кубка.

Затем капризная погода внесла свои коррективы. Потеплело, более того, прошел зимний дождь, и состояние трассы существенно поменялось. Даже для любителей, которые катят в свое удовольствие, это представляло определенные проблемы, например, с проскальзыванием лыж на трассе со слегка изменившейся структурой снега. А уж для профессионалов, для которых лыжи сродни инструменту, который должен быть настроен идеально, это было загадкой. Особенно перед стартом скиатлона, когда необходимо было преодолевать дистанцию классикой и свободным стилем.



Но это в воскресенье, а перед этим в субботу был разыгран спринт, победителями которого оказались Анастасия Фалеева, опередившая Наталью Терентьеву из Татарстана. Также в число участниц награждения на цветной церемонии вошла их подруга по сборной Ольга Сергеева, финишировавшая на пятом месте.

Бывает, что на финише нет сил стоять прямо. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Лидерство татарстанцев не вызывает сомнений

У мужчин преимущество хозяев трассы выглядело не столь подавляющим. Лидер российских лыж, перешедший в команду Татарстана, Александр Большунов был на третьем месте, Иван Горбунов и Сергей Забалуев также финишировали кучно, на четвертом и шестом местах, напомнив о гегемонии норвежских лыжников на международных стартах. Помнится, ранее их мог побеждать только Александр Большунов, делая это зачастую в борьбе по принципу один против всех, а сейчас функцию Большунова исполнил тюменец Александр Терентьев, опередивший татарстанцев.

Что важно: ажиотаж вокруг выступления или невыступления Большунова на пятом этапе Кубка страны выглядит несколько раздутым, поскольку приоритетом нынешнего сезона является чемпионат России, где важен будет каждый старт. Что касается этапов Кубка страны, то итоговый результат будет складываться из совокупности выступлений на них. Общекомандное преимущество Татарстана над Тюменью, идущей на втором месте, огромное, а потому задействовать лидера в каждой гонке просто неуместно. Пусть бежит по самочувствию, а уже к чемпионату страны подойдет на пике формы.

Необходимо пояснить, что в текущем зачете Кубка страны на первых трех местах татарстанцы Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Иван Горбунов, и Большунов пока только пятый. Но в командном зачете его очки растворяются в большом котле чемпионской команды.

А бывает, что спортсмены просто валятся с ног. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Браво, девушки, не допустившие завала и скандала

Возможно, также рассуждала и лидер женской части сборной Татарстана Наталья Терентьева, которая решила пропустить скиатлон, несмотря на то, что ранее ей была вручена майка с надписью «Самая дерзкая лыжница». Это задумка одного из представителей СМИ, чтобы выделить самого активного и заметного участника гонки.

Перед стартом скиатлона майка с этой надписью оказалась на Екатерине Никитиной, дающей параллельный зачет Москве и Республике Мордовия, но, откровенно говоря, полностью быть активной ей не удалось. Если говорить о классическом этапе, то заметными там участницы оказывались зачастую из-за каких-либо проблем. Вот сошла с дистанции Алена Перевозчикова из Брянской области. У нее были некоторые проблемы со здоровьем, которые спортсменка, видимо, решила не усугублять на сложной трассе. Упала Алена Кудряшова из команды Удмуртии, а затем Татьяна Сорина (Тюмень).



В остальном же группа лыжниц двигалась кучно и слаженно, и наивысшим пиком этой слаженности оказалось преодоление билбордов, которые должны были стоять вдоль трассы, а тут почему-то оказались поперек. Вот оно — событие, которое прольется каплей дегтя в бочке меда, которой заслуживали организаторы казанского этапа. С другой стороны, этап не чемпионат страны, а некая возможность проверить себя перед ним. Браво, девушки, что не создали завал, внимание — организаторам, чтобы не повторяли подобных ошибок. Это канадский Ванкувер мог позволить себе не ограждать трассу, и словенка Петра Майдич просто улетела в овраг, выбравшись откуда, последовательно попала на пьедестал почета, заняв третье место, а потом и на больничную койку, поскольку у нее обнаружились сломанные ребра.



Но обняться с подругой — это святое . Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Непряева вырвала победу на финише

Касаемо итогов скиатлона, то итоговые разборки стали украшением воскресного утра. Возмутительница татарстанского спокойствия до старта кубкового этапа Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) первой вбежала на лыжный стадион, но уже на самом финише не смогла сдержать напор Дарьи Непряевой из сборной Татарстана. Третьей была Арина Каличева (Москва — Вологодская область).

Новоиспеченная победительница этапа (чемпионкой назовут ту, кто станет сильнейшей по итогам всего Кубка) — младшая сестра Натальи Терентьевой, и снова Александра Терентьева. По сути, это сама по себе сборная страны, как в свое время было советское лыжное семейство Рочевых, брат и сестра из Норвегии Аунли, финский семейный дуэт Кирвесниеми-Хямяляйнен.

Старт мужского скиатлона не сложился для Платона Исламшина из команды Свердловской области, который в общей суматохе потерял палку и повредил плечо. Майка с надписью «Самый дерзкий гонщик» максимально приободрила Илью Семикова из Республики Коми, которого в нее обрядили, и он сумел первым прийти на этап переобувания лыж с классического хода на коньковый стиль. Кстати, препятствие из билбордов оперативно убрали, поэтому посмотреть, как лыжники справятся с частью дистанции, напоминающей кросс, зрителям не пришлось.

Казанский этап Кубка России завершен. Начинается подготовка к чемпионату России в Казани. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Коростелев упал в середине гонки, Большунов — перед финишем

К четвертому кругу лидеров из Коми стало вдвое больше, но это произошло из-за того, что именитого Семикова сменили два молодых, но не менее дерзких Евгений Семяшкин и Кирилл Кочегаров. А затем произошло то, что приближает лыжные гонки к более непредсказуемому биатлону — падение одного из фаворитов Савелия Коростелева. Падение неприятное, на спуске, с кульбитом, после чего ему пришлось поднапрячься, чтобы догнать лидирующую группу. Другое дело, что в лидерах никто особо темп не взвинчивал, предпочитая тактическую борьбу на трассе. Уже приближаясь к финишу, упал Большунов. Финиш лыжников получился еще круче, чем у девушек, хотя, казалось бы, куда уж круче. В створе практически одновременно набегали дерзкий Семиков, упавший Коростелев, который был в зеленой майке самого перспективного молодого лыжника страны, и бежавший в привычной желтой майке лидера Ардашев. Он и вырвал победу, а в «разножке» Коростелев и Семиков не смогли определить лучшего, разделив второе место.

Буквально днем ранее президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, произнося речь, заключила: «Пусть все завидуют вам, а вы продолжайте в том же духе. Как вы говорите, алга, алга и еще раз алга». Мужской забег показал, что завидовать можно только результатам, а вот с везением на домашней трассе были большие проблемы, которые Коростелев смог решить, а вот Большунов уже не успел.

