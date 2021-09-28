Приговор Мусину: экс-главу «Татфондбанка» лишили госнаград и посадили на 12 лет

Фото: Ирина Плотникова

К 12 годам колонии общего режима приговорил Роберта Мусина Вахитовский райсуд Казани. Под стражу бывшего председателя правления «Татфондбанка» взяли в зале суда, передает журналист «Реального времени».

«Исправление Мусина может быть достигнуто только в условиях длительного нахождения в условиях изоляции от общества», — объяснил свое решение председательствующий судья Наиль Камалетдинов. Также он решил лишить банкира государственных наград. Речь идет о медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и звании «Заслуженный экономист Татарстана».

Фото: Максим Платонов

Подсудимый признан виновным по шести эпизодам обвинения в злоупотреблении полномочиями, два из которых обернулись тяжкими последствиями. В качестве смягчающих обстоятельств суд отметил частичное признание вины подсудимым, состояние его здоровья и наличие двух малолетних детей.



В то же время, как и прогнозировало «Реальное время», суд прекратил уголовное преследование Мусина по двум эпизодам дела — с кредитами ООО «Аиды и Д» и «Казанской сельхозтехники», по ним истек срок давности.



Гражданский иск потерпевшего АСВ удовлетворен лишь на 23,5 млрд рублей — корпорация запрашивала вдвое большую сумму.

Напомним, фигурантом уголовного дела Мусин стал в марте 2017 года — его задержали сразу по возвращении в Казань из Москвы, где он провел бессонную ночь в здании Центробанка, пытаясь повлиять на решение об отзыве лицензии у ТФБ. Следующую ночь банкир встретил уже в камере СИЗО, куда его с подачи Следкома отправил суд.



Из СИЗО бывшего министра финансов и депутата Госсовета РТ трех созывов выпустили в январе 2018-го — после признания вины по четырем эпизодам злоупотреблений полномочиями. С тех пор Мусин находился под домашним арестом в личном особняке в 520 «квадратов» на улице Тельмана в Казани.

Оглашение приговора растянулось на два дня. Вчера судья Наиль Камалетдинов за 8 часов (без учета перерывов) зачитал итоговое решение по пяти эпизодам, смягчив квалификацию обвинения по четырем из них и сократив размер ущерба на 1,5 млрд рублей.

Сегодня председательствующий озвучил последний эпизод данного дела и резолютивную часть приговора. Банкира признали виновным в злоупотреблении полномочиями с выдачей кредитов под ликвидные залоги на 20,5 млрд и вывод этих залогов перед крахом ТФБ, но тоже существенно сократили ущерб — с 27,5 до 5,2 млрд рублей.