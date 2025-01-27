В Татарстане хотят обложить налогом все ТЦ и офисы

Сейчас максимальную ставку платят лишь объекты площадью от 1000 «квадратов»

Фото: Михаил Захаров

В этом году бюджет Татарстана получит дополнительно свыше 1 млрд рублей налогов от торговых и административных центров площадью от 1000 кв. м. По закону РТ их включили в перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Впрочем, сегодня на коллегии Минземимущества РТ предложили вовсе отказаться от нижней границы площади при исчислении налога для всех коммерческих объектов, как это уже делают в половине регионов Поволжья. Подробнее о том, как в республике накопили долги по налогам на 10,8 млрд рублей, в каких случаях земли ИЖС будут изымать у собственников и куда могут выселить сирот-должников, — в материале «Реального времени».

Долги по налогам и аренде

В консолидированный бюджет Татарстана поступило 25,4 млрд рублей, сообщил на итоговой коллегии министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров. Это почти на 10 млрд больше, чем годом ранее, заметил позже первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. В то же время, по его словам, в республике сохраняются значительные резервы для бюджетных пополнений, и речь в первую очередь о налоговой задолженности:

— На 1 января текущего года задолженность по налогам в консолидированный бюджет составила 10,8 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей в сфере, курируемой министерством. Обращаюсь к присутствующим здесь руководителям предприятий, организаций — о недопущении формирования задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней как у самих организаций, так и у ваших работников, — заявил он.

Задолженность по арендным платежам в бюджеты муниципальных образований снизилась на 29,9 млн рублей (-10,6%), составив 270,9 млн, из которых 40 млн — долги арендаторов в стадии ликвидации или банкротства. «Исполкомы должны своевременно принять меры по их взысканию, чтобы не доводить задолженность до состояния безнадежной», — призвал вице-премьер.

«Исполкомы должны своевременно принять меры по их взысканию, чтобы не доводить задолженность до состояния безнадежной», — призвал первый вице-премьер. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Для того чтобы улучшить финансово-экономическое состояние убыточных предприятий с госучастием, в Минземимуществе РТ предложили проводить межведомственные балансовые комиссии, а заодно утвердить методику вознаграждения руководителей таких компаний во взаимосвязи с чистой прибылью и выплаченными дивидендами (не более 5%). В рамках реформирования унитарных предприятий в Татарстане ликвидировали 72 ГУП и МУП (еще одно в этом году) и реорганизовали 49 (еще два в этом году).

«Не заниматься покровительством таких случаев»

Важной темой стала достоверная оценка госимущества. «Мы часто сталкиваемся с некачественными результатами, около 30% отчетов возвращается на доработку», — посетовал Азат Кадыров. По его словам, это связано с низкой квалификацией, а иногда с недобросовестностью отдельных оценщиков.

Министр привел примеры, когда злоупотребления могли привести к значительным выпадающим доходам бюджетов. Так, в Набережных Челнах оценщик рассчитал стоимость участка Центрального авторынка в 22 раза ниже кадастровой и рыночной цен. Бюджет мог ежегодно терять до 2,5 млн рублей. «Эксперты подтвердили низкое качество отчета. СРО необходимо четко выполнять свои функции, а не заниматься покровительством таких случаев!» — подчеркнул министр. Большую работу в выявлении недостатков в работе оценщиков, по его словам, проводит НП «Союз оценщиков РТ».

— Играют с огнем и кадастровые инженеры. В интересах собственников одного из торговых центров с целью снижения стоимости здания кадастровым инженером были изменены сведения о материале стен с железобетона на каркасно-обшивные, что по классификации соответствует материалу стен из дерева. Потери бюджета могли составить около 40 млн рублей в год, — сообщил Азат Кадыров.

По данному факту возбуждено уголовное дело, идет расследование. Министр же пообещал продолжить «борьбу с недобросовестными игроками, нарушающими правила игры», совместно с правоохранителями.

Министр пообещал продолжить «борьбу с недобросовестными игроками, нарушающими правила игры». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Предлагаем и далее снижать площади зданий ТЦ»

Еще одним источником пополнения бюджета стало поступление налогов от объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В этом году в Татарстане значительно расширили перечень таких объектов — в него дополнительно внесли около 1 800 административно-деловых и торговых центров площадью от 1 000 квадратных метров. В результате по этим объектам в бюджет в этом году должно поступить 618 млн рублей по налогу на имущество организаций и 557 млн рублей по налогу на имущество физлиц.

— Анализ ситуации в ПФО показывает, что восемь из 14 субъектов исчисляют налог без нижней границы площади. Предлагаем и далее поэтапно снижать площади зданий ТЦ в целях увеличения налоговых поступлений, — призвал Азат Кадыров.

Министр привел ряд положительных примеров вовлечения объектов в хозяйственный оборот. Так, нашли применение старому имущественному комплексу бывшей пожарной части в поселке Юдино. Республиканским ДОСААФ начаты работы по проектированию и строительству нового автодрома для нужд Министерства обороны. В Казани в Кировском районе продали инвесторам нежилое двухэтажное здание, объект культурного наследия. При начальной цене в 1 рубль объект ушел с торгов за 43,9 млн рублей с обязательством завершить работы по приспособлению до 30 сентября 2030 года. Для снижения количества неиспользуемых объектов в министерстве предложили разработать трехлетнюю программу их сокращения в разрезе каждого объекта, в том числе посмотреть и объекты федеральной собственности.

Коротко обсудили и новое направление деятельности. С февраля 2025 года вступает в действие федеральный закон, наделяющий республику полномочиями по распоряжению конфискованным имуществом. Проект порядка, регламентирующего данную деятельность, проходит межведомственное согласование.

С февраля 2025 года вступает в действие федеральный закон, наделяющий республику полномочиями по распоряжению конфискованным имуществом. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В Татарстане начнут изымать неосвоенные земли ИЖС

Наиболее острой остается проблема освоения земель. С 2013 года площадь населенных пунктов в республике увеличилась на 9,5 тысячи га. На большей части территорий не обеспечена разработка необходимого комплекса сопутствующей документации.

Практически ежедневно в министерстве рассматривают обращения глав районов и инвесторов об изменении категории сельхозземель. Все решения об отчуждении угодий должны приниматься с учетом совокупности социальных, экономических, экологических факторов устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

— Не должно быть подхода как можно быстрее продать, а через пять лет пытаться обратно выкупить за совершенно другие деньги, — указал министр. — Очень много обращений по включению под ИЖС. При подробном анализе продолжают выявляться неосвоенные или частично освоенные земельные участки, ранее включенные по ходатайствам глав.

Есть обращения от районов, в которых дефицит земель для многодетных, при этом они просят перевести частную землю под ИЖС, что выглядит «как минимум нелогично», посетовал Азат Кадыров.

«Не должно быть подхода как можно быстрее продать, а через пять лет пытаться обратно выкупить за совершенно другие деньги», — указал министр. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По его словам, имеют место случаи, когда владелец переводит категорию своего участка, оставляя вид разрешенного использования участка для сельхозиспользования, что влечет недополучение земельного налога. Но теперь решать эти проблемы будет проще — изменился закон.

— С текущего года, по крайней мере по землям ИЖС, у муниципалитета есть возможность обратить взыскание на эти земли для того, чтобы, если собственник не распоряжается, эти земли в соответствии с законом забирать. Неосвоенные земли, которые мы видим, мы сможем просто возвращать в нормальный оборот, потому что на них все равно есть спрос, — указал Рустам Нигматуллин.

Сирот с долгами за ЖКУ могут выселить в общежитие

Переходя к социальным проектам, на коллегии отметили, что с начала действия меры поддержки (с 2012 года) многодетным семьям предоставили более 50 тысяч земельных участков, в том числе в 2024 году — около 3 тысяч. В то же время сохраняется дефицит земель, который составляет более 19 тысяч участков.

В прошлом году была расширена география предоставления участков многодетным казанцам на пять пригородных районов и многодетным челнинцам на восемь муниципальных районов. По расчетам, семьям каждого города будет выделено порядка 3 тысяч участков.

В прошлом году была расширена география предоставления участков многодетным казанцам и челнинцам, сообщили на коллегии. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Для детей-сирот за период 2013—2023 годов было приобретено в собственность республики около 5 000 (4 725) жилых помещений на общую сумму 8,4 млрд рублей. Из них 808 млн рублей — средства федерального бюджета (10%). В 2024 году специализированный жилищный фонд пополнился на 621 квартиру. В то же время большой проблемой остается задолженность за ЖКУ среди детей-сирот, получивших бесплатное жилье. Общий долг достиг 68 млн рублей.

— Есть ряд лиц, которые, видимо, или не хотят платить, или не собираются вообще. Нам необходимо этот вопрос отработать, совместные предложения внести и либо создать маневренный фонд в общежитии, куда неплательщиков сможем перемещать на время того, как люди, владельцы квартир, созреют и начнут платить за нее, за коммунальные услуги. Либо что-то еще надо делать, потому что пока задолженность за коммунальные услуги в декабре у нас растет, — сообщил первый вице-премьер Татарстана.

В отношении 4 332 квартир для сирот, по данным министерства, необходимо осуществлять постоянный контроль сохранности и проводить работу по своевременной оплате их владельцами.

1 / 30 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров