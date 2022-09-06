Продление ареста бывшему главе «Тимер Банка» Айрату Камалову признали незаконным

Только что Верховный суд РТ отменил решение казанского райсуда о продлении на 6 месяцев срока содержания под стражей бывшего предправления «Тимер Банка» Айрата Камалова.

Ранее такое же решение было вынесено по жалобе на продление ареста Рамиля Насырова, топ-менеджера ТФБ. За решеткой Насыров находится вот уже полтора года — его и бывшего главу «Тимер Банка» обвиняют в растрате с ущербом для «Тимер Банка» под миллиард. Вину оба не признают.

Фото: realnoevremya.ru

Вопрос о продлении ареста будет рассмотрен повторно Вахитовским райсудом Казани, куда поступило дело обвиняемых в растрате банкиров. При вынесении решения апелляционная инстанция сочла необходимым продлить срок ареста до 20 сентября.

На заседании суда адвокат обвиняемого Юрий Некрасов подчеркнул — преступление, которое вменяют его клиенту, относится к сфере предпринимательской деятельности. А значит, не только продлевать, но и избирать меру пресечения в виде ареста ему не должны были. Также защитник напомнил — на иждивении бывшего банкира четверо детей, из которых трое несовершеннолетние, а еще родители, причем один из них тяжело болен и нуждается в помощи.

Кроме того, адвокат отметил, что при продлении срока ареста до 27 января 2023 года суд не обосновал, по какой причине выбирает именно эту дату, ведь ранее Тверским райсудом Москвы срок ареста Камалову был продлен до 11 августа.

Сам Камалов заявил суду: «Нет оснований для продления, кроме как тяжесть вменяемого мне преступления. Ни влиять на свидетелей, ни уничтожать доказательства — ничего нет. Кроме того, потерпевший (представитель «Тимер Банка», — прим. ред.) говорит — там никакого ущерба нет в принципе».

Ирина Плотникова