Ставка на нежеланных детей

В Татарстане борьбу с абортами включили в приоритеты программы повышения рождаемости

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана снизило ожидания от принятой полтора года назад программы повышения рождаемости. Оно внесло в нее поправки, согласно которым беби-бума в регионе не предвидится как минимум еще пять лет. В новой редакции программы власти республики закрепили борьбу с абортами как одно из приоритетных направлений, рассчитывая, что в итоге от намерения прервать беременность будут отказываться не менее 40% женщин. Одновременно правительство региона передумало наращивать усилия в области «вспомогательных репродуктивных технологий», несмотря на то, что очередь на ЭКО в Татарстане превышает 2,5 тыс. человек. Таким образом, как выяснило «Реальное время», ставка делается не на выращивание «детей в пробирке», а на «доведение до родов» беременности у не желавших ее женщин.

Власти снизили ожидания по увеличению числа новорожденных

Правительство Татарстана внесло поправки в региональную программу рождаемости, утвержденную в июле 2023 года и рассчитанную до 2025 года. Оно продлило ее действие до 2027 года, скорректировав целевые показатели и направления их достижения.

Так, власти снизили ожидания по увеличению числа новорожденных. Ранее предполагалось, что в том числе благодаря усилиям чиновников уже в 2025 году на свет появятся почти 35,2 тыс. детей — на 1,7 тыс. больше, чем в предыдущем. Теперь такой прибыли младенцев не прогнозируют даже к концу текущего десятилетия: в 2025 году, согласно обновленным планам, появятся лишь 34,3 тыс. человек, затем последует дальнейшее снижение рождаемости, и лишь в 2029 году число новорожденных едва превысит 34 тыс., а в 2030-м — достигнет 34,4 тыс. человек.

Напомним, необходимость в программе возникла в связи с тем, что с 2019 года в Татарстане наблюдается естественная убыль населения, а рождаемость сокращается после 2016 года, когда на свет появилось рекордное количество детей — почти 55,6 тыс. В 2022 году, накануне принятия программы, в республике родились лишь менее 36,7 тыс. малышей. Снижение связывают с тем, что фертильного возраста достигли малочисленные поколения 1990-х годов.

В новой редакции программы направления повышения рождаемости обозначены так:

Укрепление репродуктивного здоровья и сокращение числа абортов. Поддержка семей с детьми. Поддержка семей с детьми, проживающих в сельской местности. Создание условий для успешного совмещения воспитания детей и получения образования, профессиональной реализации. Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры и оказание поддержки семьям в улучшении жилищных условий. Укрепление института семьи, в том числе многопоколенной, защита, сохранение и продвижение в обществе традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, семейного образа жизни.

Прежде первым пунктом, наряду с укреплением репродуктивного здоровья, стояло «применение вспомогательных репродуктивных технологий», под которыми в первую очередь понимаются методы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В числе основных направлений программы сокращение числа абортов не значилось. Сейчас же власти планируют к 2027 году увеличить «доведение до родов» с 70% до 75% «обратившихся с беременностью», ожидая, что в итоге не менее 40% планировавших аборт откажутся от этого.

Число абортов, по планам чиновников, в Татарстане должно снизиться до 8,7 на каждую 1 тыс. женщин фертильного возраста (до принятия программы в 2022 году в регионе было 13 абортов на 1 тыс. женщин). С этой целью, в частности, предполагается довести «охват доабортным консультированием специалистами-психологами» до 98,2% женщин, желающих прервать беременность.

Рустам Минниханов: «Я очень недоволен демографической ситуацией!»

В феврале прошлого года во время визита президента РФ Владимира Путина в Казань раис Татарстана Рустам Минниханов, раскрывая демографическую ситуацию в регионе, говорил, что «рождение ребенка откладывается и откладывается» из-за «других ценностных установок» — «образование, постобразование, получение дополнительных знаний». Он заверял, что чиновникам удастся «уговорить женщин» больше рожать.

В прошлом году в республике право проведения абортов оставили только госклиникам, которых обязали предварительно направлять пациенток в специально созданные центры кризисной беременности. Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин рассказывал, что в них женщинам помогают «усомниться в своем стойком решении прервать беременность», показывая «пальчики на руках и ножки» будущего ребенка. Сообщалось, что после таких консультацией в январе — ноябре 2024 года каждая вторая женщина (57,2%) отказалась от аборта.

Вероятно, этот факт скажется на результатах 2025 года. По итогам же 2024 года власти региона констатировали: родились более 35,5 тыс. детей, что на 3,3% меньше, чем годом ранее.

— Вы знаете, что в этом году мы на 20 тысяч детей меньше родили, чем лет 8—10 назад? Тогда было 56 тысяч, а сейчас 36 тысяч. Вы тоже виноваты в демографическом спаде, вы не рожаете. Скажите, что нужно, мы готовы любой каприз выполнить. На самом деле очень плохо работаем, плохо убеждаем наших женщин. Это большой вопрос, и это не шутка, я очень недоволен демографической ситуацией! — выразил недовольство Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2024 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эту же тему раис Татарстана поднял на итоговой коллегии Минздрава.

— Если тренд сохранится, то ситуация будет очень непростой, — предупредил Рустам Минниханов. — Учитывая вышеизложенное, надо провести детальный анализ. Мы все время про демографию говорим, но серьезных каких-то решений не принимаем. Материнский капитал и все остальное, что есть, мы уже получаем. Но нужны какие-то другие решения, которые могли бы серьезно изменить ситуацию. В этом направлении в этом году нам обязательно надо подготовить программу.

ЭКО исключили из приоритетов программы повышения рождаемости

Согласно исследованиям, предшествовавшим появлению программы повышения рождаемости, в Татарстане на аборт идут в основном женщины, уже имеющие как минимум двоих детей, испытывающие материальные трудности и проживающие в стесненных условиях. Чиновники надеются склонить их к рождению как минимум еще одного ребенка, обещая социальную поддержку — субсидирование ЖКХ-услуг и компенсацию платы за детсад, на что могут рассчитывать малоимущие многодетные семьи, ежегодную помощь в сумме 10 тыс. руб. на лекарства, единовременную выплату 100 тыс. руб. семьям с пятью детьми и 200 тыс. руб. — с семью. Особенно власти пытаются стимулировать мамочек на селе: при рождении первенца им выдают 50 тыс. руб., третьего и последующих детей — 100 тыс. руб. Чиновники считают, что именно сельские жительницы могут повлиять на суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество рождений за жизнь каждой женщины в Татарстане — 1,57).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем в очереди на ЭКО стоят более 2,5 тыс. бесплодных жительниц Татарстана, страстно желающих стать матерями. Процедуры в рамках ОМС в регионе проводят восемь частных клиник. Сроки ожидания достигают от полугода до девяти месяцев. В 2022 году в результате подобной «вспомогательной репродуктивной технологии» на свет появилось свыше 800 детей. Предыдущая программа предполагала, что количество ЭКО в регионе будет расти: в 2024 году проведут более 1,4 тыс. циклов, а в 2025-м — более 1,5 тыс. Однако в новой редакции чиновники от таких намерений отказались, решив проводить за счет бюджета не более 1 420 процедур в год, а само это направление исключили из приоритетов программы повышения рождаемости.

Корректировка планов и подходов может быть связана с тем, что суммарный коэффициент рождаемости в ноябре прошлого года указом президента РФ был включен в перечень показателей для оценки деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. Этот параметр является третьим из 21 в списке — после уровня доверия к власти РФ и показателя численности населения субъекта РФ. Доклады по итогам 2024 года должны быть представлены Владимиру Путину уже до 1 февраля.

