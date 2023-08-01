«Это была наша миссия»: обвиняемая экс-глава «Спурта» в прениях рассказала о помощи банка КАПО и КАМАЗу

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани слово в прениях получила сторона защиты бывшего предправления АКБ «Спурт» и экс-председателя совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. В своей речи обвиняемая напомнила непростую историю этих оборонных предприятий и миссию банка «Спурт» — помогать реальному сектору экономики, передает с заседания журналист «Реального времени».



«Я не спала из-за Вас неделю», — сказала сегодня Даутова при встрече сотрудника прокуратуры Михаила Житлова, добавив, что такую реакцию вызвали слова о ее опасности для общества. Тот ответил, что речь шла об общественной опасности преступления.



Напомним, на прошлой неделе гособвинитель Житлов запросил для обвиняемой 6 лет колонии. По его мнению, вина банкира в трех эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом в 890 млн рублей полностью доказана в суде, но по двум эпизодам уже истекли сроки давности.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В качестве дополнительного наказания представитель обвинения просил лишить Даутову права в течение трех лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях. А кроме того, он в полном объеме поддержал гражданский иск АСВ на 890 млн рублей.



Эту же сумму просили взыскать и представители АСВ, оставив вопрос о наказании на усмотрение суда.

Вину Даутова отрицает. В своей речи на прениях она процитировала версию обвинительного заключения по самому тяжкому эпизоду — о злоупотреблении полномочиями «из личной заинтересованности с ущербом для «Спурта» в 712 млн рублей в виде невозвращенных кредитов КЗСК и КЗСК-Силикон, при этом совершила действия, которые послужили одним из факторов банкротства банка».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

— Личной материальной выгоды [от этого кредитования] я никакой не получала. В мыслях такого не было, — обозначила свою позицию подсудимая. — Мое материальное благополучие было связано со «Спуртом» — зарплата, 2 процента от прибыли, дивиденды и вознаграждение в совете директоров.



В подтверждение своих слов Даутова сослалась на показания бывшего директора КЗСК Алексея Контурова, который в суде сообщил — на постах председателя совета директоров КЗСК и КЗСК-Силикон никакой материальной выгоды она не получала. На вопрос защиты о мотивах Даутовой в этих условиях, Контуров заявлял — мотив был такой, чтобы были эти производства.

Комментируя тот эпизод, по которому прокуратура требует посадки на 6 лет, обвиняемая заявила — выдача кредитов в 712 млн рублей сама по себе не могла довести банк до банкротства. Эта сумма составляла лишь 23% от капитала банка, что не дотягивает до потенциально опасного норматива в 25%.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Ошибкой АСВ и следствия Евгения Даутова считает неверную оценку о прибыльности проекта КЗСК-Силикон. Она подчеркнула — средства на него выделялись в рамках проектного финансирования и прибыль по таким проектам начинает генерироваться лишь после завершения — то есть достройки и запуске завода. А какую прибыль может принести брошенная на половине стройка?

По оценке Даутовой, на данный момент для окончания реализации этого проекта требуется уже 20 млрд рублей. А ведь был шанс завершить его еще в 2017-м году, если бы не заморозка финансирования.

Подсудимая напомнила — «Спурт» начал кредитовать КЗСК в 2000 году, являясь на тот момент уполномоченным банком Газпрома в регионе.

— Никакого отношения к заводу я не имела на тот момент. Было поручение правительства республики — в конце 90-х завод попал в тяжелое финансовое положение. Газовики давали задание по этому и другим предприятиям. Мы [в банке] делали план санации либо поддержки и потом эти предприятия становились нашими клиентами, — рассказывает она.

По словам Даутовой, таким образом Спурт участвовал в санации химзавода им. Карпова и Зеленодольского судостроительного завода им. Горького. «Это завод был на грани банкротства. Сейчас это трудно представить, сейчас это благополучное предприятие. А мы верили в него и кредитовали, — рассказала она. — Верили и кредитовали КАПО им. Горбунова, рассчитывали точку безубыточности проекта создания ТУ-204. Когда [Сергей] Когогин «сел» [гендиректором] на КАМАЗ — его тоже кредитовали».

— Мы считали своей миссией — помогать реальному сектору экономики, производственным предприятиям, — продолжила она. — Когда приступили к санации КЗСК, выручка там была 200 млн рублей. А к 2016-му выросла в 8 раз. 15 лет он работал с прибылью...

Адвокаты банкира также просили о ее оправдании. Тахир Мансуров в своей речи указал — за тяжкие последствия с доведением банка до банкротства Даутова уже осуждена и два-три раза одни и те же тяжкие последствия в один период времени и в одном банке наступать не могут.

Сама обвиняемая на повторном судебном допросе заявила — ей просто не хватило лоббистских возможностей, чтобы убедить представителей государства не топить ни банк, ни проект частно-государственного партнерства — ОАО «КЗСК-Силикон», в который было вложено 6,4 млрд рублей. А еще напомнила, что несмотря на указанную сумму вложений активы «Силикона» были реализованы с торгов всего за 395 млн рублей. И это при наличии инвестора, готового выкупить все долги.