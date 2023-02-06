Суд над экс-главой «Татагропромбанка»: спасал ТФБ вопреки интересам своих вкладчиков?

После проигрыша в арбитраже АСВ добилось возбуждения против Алексея Федорова дела с ущербом за миллиард

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани стартовал процесс над менеджером по туризму и отцом двоих детей. Именно так представился суду бывший топ «Татагропромбанка» Алексей Федоров. Генпрокуратура и СКР обвиняет его в доведении кредитного учреждения до краха путем злоупотребления полномочиями с ущербом в 1 млрд 55,6 млн рублей. Иск на эту сумму, как выяснило «Реальное время», заявлен потерпевшим — Агентством по страхованию вкладов. Среди свидетелей по делу — уже осужденный глава «Татфондбанка» Роберт Мусин и его соратники, обвиняемые по другим уголовным делам. Причем указанный ВИП-свидетель по сделкам «Татагропрома» ранее получил негативную оценку арбитража.

Дело возбуждали по признакам преднамеренного банкротства



Обвиняемый по делу на миллиард 52-летний банкир «в отставке» Алексей Федоров пришел в Вахитовский суд Казани своим ходом — у него подписка о невыезде. Представитель потерпевшего, юрисконсульт АСВ Дмитрий Харламов, прилетел на процесс из Москвы. Интересы «лопнувшего» «Татагропромбанка» он представлял и на предварительном следствии. Однако к допросу на первом же заседании оказался не готов. Выслушать его показания суд намерен завтра.

Статус подсудимого бывший зампред — и.о. председателя правления «Татагропромбанка» Алексей Федоров получил уже в третий раз. Его первое дело — по обвинению в злоупотреблении полномочиями на 43,7 млн рублей — дошло до приговора с условным сроком. Но вернулось на пересмотр в Вахитовский суд Казани, поскольку апелляционная инстанция нашла ошибки в итоговом решении.

Повторный процесс по обвинению с ущербом за 40 млн начался в сентябре 2022-го под председательством судьи Алмаза Мухаметшина, а под Новый год заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин (со второй попытки) утвердил обвинение по делу о злоупотреблениях в «Татагропромбанке» с ущербом в 1 млрд 55,6 млн рублей, которое расследовалось по заявлению АСВ в Третьем следственном управлении ГСУ СКР аж с 2020-го года. Правда, изначально силовики усматривали в действиях неустановленных должностных лиц банка лишь состав преднамеренного банкротства. И лишь в конце марта 2022-го, почти через 5 лет после отзыва лицензии «Татагропромбанка», заподозрили более тяжкое преступление и привлекли к ответственности Федорова.

Алексей Федоров пришел в Вахитовский суд Казани своим ходом — у него подписка о невыезде. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Процесс по этому делу стартовал на днях под председательством судьи Вахитовского райсуда Марины Шароновой. На заседании обвиняемый сообщил, что не судим, заботится о жене и двух детях, официально трудоустроен менеджером по туризму в одной из казанских компаний. Судья попросила представить справку с места работы, поскольку на момент расследования обвиняемый занимал руководящую должность в иной организации.

Перед началом заседания Алексей Федоров дал понять «Реальному времени» — вину не признает. На заседании суда он и его адвокат Александр Шишляев сообщили — позиция по обвинению будет озвучена позднее.



Из выступления гособвинителя по делу Артема Николаева выяснилось — все претензии к бывшему руководителю кредитного учреждения связаны с действиями в период так называемой предбанкротной агонии «Татфондбанка».

Версия обвинения: «Действовал в интересах группы ТФБ и Роберта Мусина»

Алексею Федорову вменяют претензии по сделкам в период с 6 по 14 декабря 2016 года, связанным с предоставлением со стороны «Татагропромбанком» (ТАПБ) новых кредитов для ТФБ и «Интехбанка», а также пролонгацией старых договоров с теми же заемщиками — всего на сумму 1 млрд 55 млн 561 тыс. рублей. Силовики считают, что размещение этих ликвидных активов привело ТАПБ к невозможности исполнения собственных обязательств перед кредиторами, включая 4,5 тысячи граждан и частных предпринимателей, то есть к банкротству.

Представитель потерпевшего, юрисконсульт АСВ Дмитрий Харламов, прилетел на процесс из Москвы. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как отметил старший помощник прокурора Вахитовского района Николаев, врио председателя правления ТАПБ Федоров узнал о наличии признаков банкротства у ТФБ не позднее 5 декабря 2016 года, но с 6 по 14 декабря вопреки законным интересам своего банка принимал решения и давал указания начальнику казначейства ТАПБ Селивановой по дальнейшему кредитованию ТФБ.

Тем самым, по версии обвинения, умышленно злоупотребил своими полномочиями «в интересах банковской группы во главе с ПАО «Татфондбанк» и ее бенефициаром Мусиным Р.Р. с целью извлечения для них выгод и преимуществ в виде увеличения ликвидности ПАО». Также силовики приписывают подсудимому еще один мотив для данных действий — карьеризм, указывая на желание «сформировать перед Мусиным и руководством ТФБ деловую репутацию успешного руководителя» ради сохранения занимаемой должности врио председателя и возможности назначения в будущем председателем правления «Татагропромбанка» с более высокой зарплатой.

Согласно обвинению, на тот момент ТФБ уже был должен ТАПБ 560 млн рублей. А непогашенная задолженность «Интехбанка» составляла 270 млн рублей, причем данный банк 14 ноября 2016-го не смог исполнить обязательства по выкупу своих обязательств на 1 млрд рублей по так называемым сделкам РЕПО, о чем Федоров, как считают силовики, был информирован.



В частности, гособвинитель указал, что Федоров без проведения комплексного и объективного мониторинга финансовых рисков 7 и 12 декабря дал указания начальнику казначейства перечислить ТФБ новые межбанковские кредиты: 100 млн рублей сроком на 1 день, 70 млн — на 8 дней. Также бывшему руководителю банка вменяют подписание актов о пролонгации — каждый раз на день — займа в 75 млн, выданного в конце ноября 2016-го. И в таком же неоднократном продлении по новому межбанковскому кредиту в 100 млн.

Как отметил старший помощник прокурора Вахитовского района Николаев, врио председателя правления ТАПБ Федоров узнал о наличии признаков банкротства у ТФБ не позднее 5 декабря 2016 года. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Параллельно с этими сделками лимит на размещение средств ТАПБ в дружественном «Интехе» был увеличен с 420 млн до полумиллиарда и на корсчет «Интехбанка» в Нацбанке РТ были перечислены ликвидные, по словам гособвинителя Николаева, активы — всего 270 млн рублей в качестве трех займов на срок от 42 до 86 дней. Туда же 7 декабря 2016-го направили еще 150 млн рублей в качестве межбанковского кредита сроком на 1 день, причем в течение двух дней 100 млн «Интех» вернул, а срок возврата остатка «на основании незаконных указаний Федорова начальнику казначейства Селивановой» ежедневно, вплоть до 15 декабря, продлевался.

Кроме того, между Алексеем Федоровым и Марселем Зариповым как руководителями «Татагропромбанка» и «Интехбанка» был подписан договор займа по облигациям ВТБ, Сбера и «БинБанка» на сумму 75,4 млн рублей сроком на день.

«Соглашения не имели экономической целесообразности»



Комментируя указанные сделки, представитель прокуратуры подчеркнул осведомленность обвиняемого, что заемные средства для «Интеха» на деле «предназначались «Татфондбанку» и служили поддержанию его текущей ликвидности», а заключенные «соглашения не имели экономической целесообразности» для ТАПБ и не отвечали его законным интересам. «То есть подобная сделка была заведомо невыгодна и, в связи с нахождением ПАО «Татфондбанк» и всей подконтрольной ему неформальной банковской группы в предбанкротном состоянии с 29 ноября 2016-го, сопряжена с повышенным риском», — подчеркнул Артем Николаев.

Для «Татагропромбанка» невозвращенные займы с созданием резервов в 100% на возможные потери обернулись нехваткой активов для исполнения обязательств перед кредиторами. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии обвинения, Федоров знал о картотеках неисполненных платежей в ТФБ и «Интехе» (образованных с 8 и 14 декабря соответственно) и об обязательствах этих банков перед «Татарстанским аграрно-промышленным» на 980 млн рублей, но «продолжал злоупотреблять полномочиями в интересах третьих лиц». Преступлением в СК и прокуратуре считают отсутствие мер к взысканию задолженности и вынесение решений о пролонгации сроков возврата займов «для придания видимости законности своим действиям».

А 15 декабря 2016-го в ТФБ ввели мораторий на удовлетворение требований кредиторов и спустя 4 месяца объявили организацию банкротом. Та же участь с разницей в несколько дней постигла «Интехбанк».

Ну а для «Татагропромбанка» невозвращенные займы с созданием резервов в 100% на возможные потери обернулись нехваткой активов для исполнения обязательств перед кредиторами. На 1 апреля 2017 эта разница составляла более 300 млн рублей. 5 апреля того же года у банка отозвали лицензию, а в мае была запущена процедура банкротства.

В реестр были включены требования кредиторов ТАПБ на 1 млрд 750 млн рублей. В ходе конкурсного производства кредиторам вернули 699 млн рублей. Еще 202 млн рублей направили на ведение этого самого производства. И эта процедура пока не завершена.

Арбитраж: «Сокрытие руководством ТФБ истинного состояния не может быть вменено в вину главе ТАПБ»

Большая часть претензий силовиков совпадает с доводами проигранного арбитражного иска АСВ — в апреле 2020-го корпорация в интересах кредиторов «Татагропромбанка» требовала взыскать 1 млрд 217 млн рублей в качестве убытков не только с Федорова, но еще с четырех человек — Айрата Хайдарова, возглавлявшего «Татагропромбанк» с 21 августа 2015 по 5 декабря 2016 года, зампреда правления Алины Баталовой, главбуха банка Люции Каримовой и бенефициара Роберта Мусина (через группу «технических» компаний, подконтрольных ТФБ).

При вынесения решения в 2021-м арбитраж РТ нашел основания для взыскания лишь 77 млн рублей и только с Федорова и Мусина. В апелляции это решение устояло, а Поволжский окружной арбитражный суд согласившись с отказом в удовлетворении остальных требований АСВ, направил материалы по выделенному спору на 77 млн на пересмотр. В июле 2022-го АС РТ отказал в удовлетворении и этого иска, и это решение позже поддержали две вышестоящие инстанции.

Кассация также пришла к выводу об отсутствии осведомленности Федорова о неудовлетворительном финансовом положении заемщика. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражные суды также указывали — в деле отсутствуют доказательства аффилированности четырех ответчиков (за исключением Мусина) с компаниями-совладельцами ТАПБ и компаниями-заемщиками по безнадежным кредитам. При этом доводы конкурсного управляющего, что Хайдарова и Баталову на их должности рекомендовали руководители «Татфондбанка», и ранее эти ответчики трудились в подконтрольных ТФБ структурах арбитраж назвал недостаточным доказательством аффилированности с руководством мусинского банка и осведомленности о его финансовом положении на момент сделок с ТАПБ.

При этом в решении арбитража говорится: мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» был введен Центробанком РФ 15 декабря 2016-го. При этом 30 ноября 2 и декабря ТФБ возвращал «Татагропромбанку» 65 млн с коррсчета и выплачивало проценты на остаток по счету — в том числе за сентябрь-ноябрь. Поэтому АС РТ посчитал размещение средств ТАПБ на счете в ТФБ в оспариваемый период «обычной хозяйственной деятельностью банка, не направленной на причинение убытков».

Относительно выдачи кредитов ТФБ и Интеху в предбанкротный период арбитражные судьи указали — рабочая группа отделения Нацбанка по РТ еще на 1 декабря 2016 года оценивала финансовое положение указанных банков как «среднее», и только 16 декабря объявила его «плохим».

«Сокрытие руководством ПАО «Татфондбанк» истинного состояния ПАО не может быть вменено в вину руководителю ООО «Татагропромбанк» или иным ответчикам, при отсутствии доказательств их аффилированности с ТФБ и «Интехом», — резюмировал Арбитражный суд РТ в 2021-м году. Кассационная инстанция также пришла к выводу об отсутствии осведомленности Федорова о неудовлетворительном финансовом положении заемщика.

«Татфондбанк» вытягивал банк «Советский», немного подсадил ликвидность. Потом начал постоянно своих «дочек» подгребать: это межбанковские кредиты. А потом уже [все пошло] по инерции», — говорил в 2021-м Федоров. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Помогали-помогали другим, а в итоге потом сами [потонули]. «Татфондбанк» вытягивал банк «Советский», немного подсадил ликвидность. Потом начал постоянно своих «дочек» подгребать: это межбанковские кредиты. А потом уже [все пошло] по инерции. Суть АСВ не раскрыта. Они прошли по верхам и так, чтобы любыми путями [привлечь к ответственности]. Говорят, что мы знали о незавидном положении дел. Ничего мы не знали: умная мысля всегда приходит опосля», — так комментировал арбитражные баталии Алексей Федоров в ноябре 2021 года.



По данным «Реального времени», бывшие соответчики по тому иску АСВ во главе с уже осужденным Робертом Мусиным стали свидетелями обвинения по уголовному делу против Федорова. Под стражей сейчас находится и еще один свидетель тех событий — бывший первый зампред ТФБ, член совета директоров «Татагропромбанка» Рамиль Насыров.