За «помощь» ТФБ и «Интехбанку»: для экс-главы «Татагропромбанка» просят 6 лет колонии по делу на 1 млрд

Фото: Ирина Плотникова

6 лет колонии общего режима запросила сегодня прокуратура для бывшего зампреда и и.о. предправления «Татагропромбанка» Алексея Федорова. Подсудимый отрицает вину в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 1 млрд 55 млн 561 тысячу рублей, повлекшем неисполнение обязательств перед кредиторами и банкротство банка, передает журналист «Реального времени» с процесса в Вахитовском суде Казани.



По версии СК и прокуратуры, банкир злоупотребил полномочиями, пытаясь поддержать активами ТАГПБ тонущие «Татфондбанк» и «Интехбанк». С 6 по 14 декабря 2016 года эти кредитные учреждения получили новые займы от банка-партнера и пролонгацию старых договоров. Такое рискованное размещение ликвидных активов привело ТАГПБ к невозможности исполнения собственных обязательств перед кредиторами, включая 4,5 тысячи граждан и частных предпринимателей, то есть к банкротству.



В своей речи старший помощник прокурора Вахитовского района Артем Николаев критически оценил позицию обвиняемого:

— Действия Роберта Мусина по привлечению средств «Татагропромбанка» в «Татфондбанк» не влияют на квалификацию действий Федорова — он по своим полномочиям был самостоятельной фигурой и должен был действовать исключительно в интересах возглавляемого им банка.



Гособвинитель озвучил данные из компьютеров сотрудников «Татагропрома», согласно которым, они, включая самого Федорова, неоднократно открывали публикации в Сети о сложностях в ТФБ и «Интехе», сложностях с проведением платежей и массовом снятии средств вкладчиков.

— Несмотря на это, Федоров, осознавая риски, продолжал перечислять ликвидные средства в пользу «Татфондбанка» и «Интехбанка», находившихся в предбанкротном состоянии. Он руководствовался карьеристскими побуждениями, желанием сформировать репутацию успешного руководителя перед Мусиным и другими представителями руководства банков и получить в дальнейшем возможность назначения на должность председателя правления в «Татагропромбанке», — изложил представитель прокуратуры предполагаемые мотивы обвиняемого.

В речи Артема Николаева также прозвучала информация, что с мая но ноябрь 2016-го зарплата обвиняемого в «Татагропроме» составляла 80 тысяч рублей в месяц. А после повышения в декабре того же года зарплата удвоилась.

Адвокат обвиняемого Александр Шишляев напомнил «Реальному времени»: и.о. главы банка его клиент стал после того, как 5 декабря 2016-го банк покинул Айрат Хайдаров, отработавший предправления 1,5 года. Никаких объяснений о причинах своего ухода он не дал, но перед этим увеличил лимиты на отпуск кредитных средств ТФБ, сообщил защитник.

Ранее Вахитовский суд Казани уже дважды признавал Алексея Федорова виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом 43,7 млн рублей, однако оба раза приговор отменялся вышестоящей инстанцией. Третий процесс по этому обвинению до прений пока не дошел.

Накануне в том же суде прокуратуру предложила увеличить срок посадки Мусина до 16 лет, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями на 26,7 млрд рублей.

