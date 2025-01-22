«Большая книга» обнулилась

Юбилейный XX сезон литературной премии «Большая книга» стартовал с радикальными изменениями

Церемония награждения премии «Большая книга» в 2024 году. Фото: Екатерина Петрова

Вчера дирекция литературной премии «Большая книга» объявила о старте 20-го сезона, а также об изменениях в положении премии. Они вступают в силу с этого года. Что изменилось и как отреагировало на перемены литературное сообщество — в материале «Реального времени».

Литературная премия «Большая книга» появилась 20 лет назад. И как сказал председатель Центра отечественной словесности Владимир Григорьев, премию придумали, чтобы «избежать лоббизма». «В литературном мире авторы и издатели радеют за друзей и любимых писателей и стараются пролоббировать результаты. Когда мы придумывали премию, то хотели обезопасить себя. Победители должны выбираться на основе консолидированного мнения, по сути, общества», — сказал Григорьев. «Консолидированное мнение» — это оценки произведений из короткого списка членами Литературной академии. В прошлом году в нее входили 103 человека: литераторы, издатели, критики, переводчики, представители общественности. По результатам их голосования и определялась тройка победителей.

Как отметил Григорьев, за 20 лет существования премии «ее лауреатами становились практически все выдающиеся российские писатели», «весь ареопаг отечественной словесности прошел через премиальный процесс «Большой книги». Основная задача премии — это, по словам Григорьева, «предложить список для обязательного прочтения любого интеллигентного человека, который хочет понимать, что происходит в отечественной литературе».

Не подменять одну литературу другой

Уже не первый год в литературном сообществе обсуждают необходимые изменения в «Большой книге». И в юбилейный сезон организаторы премии решили их внести. Первое изменение коснулось разделения фикшн-литературы и нон-фикшн. До этого в основную номинацию «Большой книги» попадала как художественная литература, так и биографии, эссе и мемуары. А в сезоне 2021—2022 года тройка победителей вся состояла из произведений нон-фикшн: первое место получил Павел Басинский за книгу «Подлинная история Анны Карениной», второе место занял Алексей Варламов за биографию «Имя Розанова», а третье — Сергей Беляков с книгой «Парижские мальчики в сталинской Москве». «Мы попадаем в ситуацию, когда премию, призванную как будто бы отмечать достижения художественной литературы, берут тексты о художественной литературе», — сказала «Реальному времени» писательница Ася Володина.

Алексей Варламов с книгой «Одсун» занял первое место в 2024 году. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она также отметила, что предыдущее распределение сил в «Большой книге» «обижало фикшн-литературу», но при этом в целом литературный нон-фикшн был обделен на уровне других премий. «Та же премия «Просветитель», которая направлена на нон-фикшн, посвящена популяризаторскому нон-фикшн, а литературные биографии, эссе, мемуары оказывались в серой зоне и, наверное, были удобным выбором для жюри «Большой книги», поскольку награждались не только авторы текстов, но и те, чьей памяти посвящены те или иные произведения. То есть это такое двойное признание. Поэтому логично разграничить два этих направления», — сказала Ася Володина.

С этого года у «Большой книги» будет две отдельные номинации — за художественную литературу и за нон-фикшн. «На мой взгляд, в этом решении есть логика. Премию неоднократно упрекали в том, что очень трудно сравнивать биографическую, мемуарную литературу с художественной прозой. Что мы оцениваем? Мастерство рассказчика, значимость фигуры или то, как написана книга? Теперь художественная литература будет соревноваться с художественной, а мемуары, биографии и другой нон-фикшн — между собой. Да, это довольно радикальное разделение, мы отходим от рассмотрения литературного процесса в целом и начинаем дробить его на подсистемы», — прокомментировала «Реальному времени» главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева.

Писатель Шамиль Идиатуллин, дважды бронзовый лауреат премии «Большая книга», добавил, что биографическая литература не должна «подменять литературу художественную, высокий вымысел и уникальные авторские, а не хроникерские истории. А ведь ровно эта подмена и происходит то и дело. Теперь не будет. Это хорошо».

Только золото

Если с разделением литературы и добавлением отдельной номинации в целом большинство согласилось, то следующее изменение вызвало споры. Раньше в основной номинации было три победителя, а с этого года только по одному в номинациях «Художественная литература» и «Нон-фикшн». «Когда человек говорит, что он лауреат премии «Большая книга», ему сразу же задают вопрос: «А какой ты лауреат? Первый, второй или третий?». И если третий, то — ну хорошо, а первый — круто. Я всегда видел в этом дисбаланс. Теперь у нас будут два абсолютных чемпиона», — сказал председатель совета экспертов «Большой книги», писатель и драматург Дмитрий Данилов.

Председатель совета экспертов «Большой книги», писатель и драматург Дмитрий Данилов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С таким же оптимизмом на это нововведение смотрит и автор телеграм-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Он считает, что такое решение повышает престиж премии. «Что касается просветительской миссии премии и знакомства аудитории с интересными книгами, то при одном победителе внимание к длинному и короткому списку тоже должно быть повышено. Я надеюсь, что весь фокус внимания будет смещен на эти списки», — прокомментировал «Реальному времени» Шабашов.

Татьяна Соловьева назвала это решение дискуссионным, поскольку может возникнуть ситуация, когда нон-фикшн в целом окажется слабее художественной прозы и наоборот. В таком случае не получится выбрать два лучших произведения одного жанра. Но это не единственная проблема. «Тройка лауреатов позволяла охватить срез актуальной литературы чуть более широко. Но очевидно, что при разделении номинаций число лауреатов должно быть кратно двум — и если увеличение премиального фонда невозможно, то этот вариант единственный. Хотя допускаю, что в ряде случаев лауреат будет предсказуем уже на этапе короткого списка», — отметила Соловьева.

Ася Володина вообще предположила, что победителя можно будет определить еще на этапе длинного списка. Но интрига может появиться в номинации «Выбор поколения», в которой отмечают произведения молодых авторов. «Возможно, именно эта номинация будет иметь больший вес, как и номинация «Выбор читателей» от Литреса, которая за счет своей отдельности от этого пьедестала, может приобрести значимость. Интересно посмотреть. Мне кажется, что какие-то новые процессы должны происходить именно в этих дополнительных номинациях. Точно так же, как в «Ясной Поляне» (еще одна крупная литературная премия, — прим. ред.) главной интригой был победитель «Молодости», в «Большой книге», может быть, внимание будет чуть оттянуто от того самого первого места в пользу других номинаций», — предположила Володина.

Писательница Ася Володина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сокращение количества лауреатов может привести к еще одному минусу — отсечению кроссжанровой литературы. «Лично мне это, скорее, в минус, потому что на бронзу или серебро я бы еще мог рассчитывать, а вот золота мне как слишком остросюжетному автору точно не видать. Это как раз беда невеликая. А вот многих любимых мною авторов жалко», — сказал Шамиль Идиатуллин.

По его мнению, такой расклад ударит и по молодым авторам. «Если голосование будет проходить примерно как сейчас, когда заметная часть академиков голосует не за прочитанные тексты, а за знакомые фамилии (пару лет назад, помнится, лауреатами по случайному, разумеется, совпадению оказались первые по алфавиту финалисты), премиальные перспективы тех, кто еще не стал живым классиком, мне представляются мрачноватыми. Если почтенному академику придется выбирать между нечитаным дебютантом, нечитаным известным автором и нечитаным мэтром, боюсь, выбор окажется вполне предсказуемым. Думаю, что ни это, ни сокращение в полтора раза списка лучших книг года сильно современную литературу не продвинет», — добавил писатель.

Обнуление

Третье изменение в положении премии вызвало еще большие споры. Одни видят в этом положительные изменения, другие — фикцию. С этого года лауреатом «Большой книги» в каждой номинации можно стать только единожды. То есть один раз победитель в номинации «Художественная литература» и один раз в «Нон-фикшн». Книжный обозреватель, основатель литературного медиа БИЛЛИ Максим Мамлыга считает, что это изменение стало реакцией на «системную критику премии со стороны книжного сообщества».

«Дважды, трижды, четырежды лауреат «Большой книги» — это ближе к анекдотам про Брежнева, нежели к нашей литературной реальности. Как мне кажется, это поможет продвижению не только молодых, но и всех авторов, которые оставались на втором плане, потому что прежние лауреаты уже знакомы центурии Литературной академии, и потому как будто могли получать некоторую осознанную или неосознанную преференцию. По крайней мере, для читателя единожды лауреат «Большой книги» — лауреат навсегда, и это так и будет написано отделом маркетинга на всех его книгах», — сказал Мамлыга.

Книжный обозреватель, основатель литературного медиа БИЛЛИ Максим Мамлыга. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Действительно, главная претензия к премии заключалась в том, что лауреатами регулярно становились одни и те же авторы. К примеру, Алексей Варламов, Леонид Юзефович и Евгений Водолазкин трижды попадали в тройку победителей. Тех, кто оказывался в ней дважды, — около десятка. И пока действующие мэтры полны творческих сил, вероятность победы молодого автора сводится к нулю. Но даже с этим нововведением у молодых писателей не так много шансов. Обнуление началось только с этого года. То есть все предыдущие лауреаты могут по второму (а кто и по третьему, и четвертому) кругу стать победителями. Татьяна Соловьева считает, что теоретически предыдущих лауреатов можно было бы учесть. Но тогда возникли бы дискуссии, в какой категории учитывать прошлые премии.

«Одна медаль в одни руки и до свидания» — идея правильная, но она, скорее, сыграет на тех, кто находится в голове очереди, к которой молодые только пристраиваются. Очень надеюсь ошибиться, конечно», — прокомментировал Шамиль Идиатуллин.

Валерий Шабашов считает это решение дирекции премии «честным и справедливым». Он также добавил, что это правило нужно было вводить несколько лет назад. «Сейчас оно кажется обоснованным, но немного запоздалым», — сказал Шабашов. Ася Володина предполагает, что именитые авторы в такой ситуации подумают, прежде чем подавать текст на соискание. «Возможно, многократные лауреаты сами будут более внимательны к тому, что именно они подают, исходя из того, что конкретный текст с меньшей вероятностью победит в основной номинации, и, возможно, стоит придержать что-то на будущее», — прокомментировала писательница.

Евгений Водолазкин — трижды лауреат премии «Большая книга». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В любом случае дирекция премии «Большая книга» назвала этот сезон экспериментальным. Однозначный плюс в том, что мнение литературного сообщества было услышано. До конца февраля открыт прием заявок. В апреле будет опубликован длинный список, а в июне — короткий. То есть в ближайшие месяцы будет понятно, насколько эти изменения окажутся эффективными.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».