«Наказание считать отбытым»: Роберт Мусин просит Верховный суд Татарстана о смягчении приговора

Сегодня в Верховном суде Татарстана огласили апелляционные жалобы на приговор по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. После чего в процессе был объявлен перерыв до 6 апреля для представления необходимых документов. Самой яркой частью заседание стало выступление самого осужденного к 12 годам колонии, передает с заседания журналист «Реального времени».



Оспаривающие приговор в части ареста на имущество близкие осужденного банкира на заседание не пришли. Интересы супруги и дочери Мусина защищали их представители. В начале заседания они просили приобщить объяснения Лидии Мусиной и Алины Гилязовой и выписки из Единого госреестра недвижимости относительно дат приобретения их попавшей под арест недвижимости.

У дочки банкира под арестом 8 объектов жилой и нежилой недвижимости и участков в Казани и Зеленодольске. У ее матери арестовали вдвое больше, но в этот список попала как недвижимость, так и ценные бумаги, а также доли в коммерческих предприятиях. Причем часть этого имущества Лидия Николаевна получила в собственность по решению Вахитовского райсуда Казани, разбиравшего гражданский спор о разделе имущества Мусиных.

На заседании Роберт Мусин сообщил — он полностью не согласен с приговором суда в части его осуждения по эпизоду зачетной сделки на 2,7 млрд рублей между ТФБ и «Бинбанком».

По остальным эпизодам осужденный не согласен с квалификацией, настаивая на той позиции, которую защита высказывала еще на прениях в Вахитовском суде. Тогда адвокат Алексей Клюкин и его клиент предлагали суду оценивать деяния по более мягким статьям УК РФ — фальсификация финансовой отчетности, неправомерные действия при банкротстве и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации без причинения тяжкого ущерба.

— В рамках первого эпизода с выдачей кредитов ГК «ДОМО» я необоснованно признан виновным в злоупотреблении должностным положением. Мои действия не могли повлечь ущерб в указанном размере — таковой уже имелся на 1 января 2013 года, то есть дату моего якобы злоупотребления, — сообщил Роберт Мусин Верховному суду РТ.

— Мои действия заключались в реструктуризации, фактически сокрытии уже имеющейся задолженности, и не могли повлечь такой ущерб, — объяснял суду бывший предправления ТФБ и дал понять, в результате его действий задолженность увеличилось лишь на сумму процентов. Причем процентов написанных, а не выданных, — подчеркнул он.

— Действительно, я предвидел и допускал отзыв лицензии, но именно по этой причине я работал над созданием более благоприятной видимости финансового положения, чем было на самом деле, — вновь признался банкир. — Чтобы показатели выглядели так, чтобы можно было добиться санации банка, а не отзыва лицензии. Для последнего можно было ничего не делать.

Мусин предложил суду прекратить его преследование по трем эпизодам за сроком давности, а по эпизоду с кредитованием «ДОМО» — в случае переквалификации действий на фальсификацию отчетности — наказание считать отбытым.



Правовая оценка защиты по эпизодам выглядит так:



Эпизод 1. «DарМОвые» кредиты на 19,1 млрд рублей (с процентами в 0,6 млрд) 2013—2016 годов — фальсификация финансовой отчетности (ч. 1, ст. 172.1 УК РФ).

(с процентами в 0,6 млрд) 2013—2016 годов — фальсификация финансовой отчетности (ч. 1, ст. 172.1 УК РФ). Эпизод 2. Невозвращенные кредиты для ООО «Аида и Д» в 133,7 млн рублей и еще 3 млн рублей неоплаченных процентов — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения (ч. 2, ст. 165 УК РФ).

и еще 3 млн рублей неоплаченных процентов — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения (ч. 2, ст. 165 УК РФ). Эпизод 4. История получения кредита Банка России на 3,1 млрд рублей — неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195) — адвокат предлагает прекратить преследование по данному эпизоду за истечением срока давности.

неправомерные действия при банкротстве (ч. 1 ст. 195) — адвокат предлагает прекратить преследование по данному эпизоду за истечением срока давности. Эпизод 5. Залоговые «фокусы» на 27,5 млрд рублей — неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195) — предложено прекратить за сроком давности.

неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195) — предложено прекратить за сроком давности. Эпизод 6. Уплывший в офшор кредит ОАО «Казанская сельхозтехника» на 256,9 млн рублей — смягчить обвинение в злоупотреблении полномочиями, оценив действия по части 1 статьи 201 УК.

— смягчить обвинение в злоупотреблении полномочиями, оценив действия по части 1 статьи 201 УК. В эпизоде 3 с «зачетной» передачей прав требования по кредитам ТФБ на 2,7 млрд рублей «Бинбанку», по мнению Клюкина, лишь формально можно усмотреть признаки неправомерных действий при банкротстве (ч. 2, ст. 195 УК). По мнению защитника, в суде доказано — действия Мусина не повлекли для «Татфондбанка» никаких тяжких последствий. Иначе АСВ не пошло бы на мировую с «Бинбанком».

Защитник также оспаривает взыскание 23,3 млрд рублей с Роберта Мусина в пользу потерпевшего ПАО «Татфондбанк» в лице АСВ. По его мнению, судом не учтены размеры погашения ущерба компаниями группы «ДОМО» и иными заемщиками из уголовного дела в рамках конкурсного производства.

Представитель потерпевшего Юрий Пиягин просил сохранить арест на все арестованное по делу имущество, ссылаясь на ранее оглашенные в райсуде показания Гилязовой и Мусиной. Согласно им, дочь банкира стала собственницей ряда объектов сразу после окончания школы, а супруга была домохозяйкой и источников дохода не имела.

Перерыв в заседании апелляционной инстанции связан с тем, что представитель Лидии Мусиной сегодня не смог представить Верховному суду РТ ряд подтверждающих его доводы документов — включая решение Вахитовского райсуда Казани и оригинал выписки из госреестра.

Напомним, в сентябре 2021 года Вахитовский райсуд Казани приговорил бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд счел недоказанным причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России. Сторона обвинения приговор оспаривать не стала.

В феврале осужденный банкир был арестован по новому делу «Татфондбанка» после предъявления обвинения в злоупотреблении с ущербом на 19 млрд рублей. Расследование второго дела началось еще в мае 2020-го.

