Роберт Мусин «снова» осужден на 11 лет — так решила кассация

Фото: Плотникова Ирина

Новое решение по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина вынес сегодня Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Он полностью согласился с выводами судей Верховного суда РТ и утвердил апелляционное определение от 16 ноября 2022 года, согласно которому срок посадки банкира был сокращен с 12 до 11 лет колонии общего режима, а два эпизода дела соединены в один, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Шестого КСОЮ.



На повторном рассмотрении кассационных жалоб по делу Мусина настоял Верховный суд РФ, который в декабре 2023 года по представлению зама генпрокурора РФ аннулировал решение КСОЮ от 14 июня 2023 года. Тогда кассация посчитала, что апелляционная инстанция должным образом не оценила все доводы апелляционной жалобы защиты осужденного. В результате первое дело Мусина вернулось для пересмотра жалоб в Верховный суд РТ, и до сегодняшнего дня тот первый приговор главе ТФБ числился не вступившим в силу.

Напомним, еще в сентябре 2021 года Вахитовский суд Казани признал Мусина виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей, освободил от наказания по двум из них за сроком давности и приговорил к 12 годам колонии общего режима. В 2022-м апелляционная инстанция скостила осужденному год, посчитав нужным объединить два эпизода обвинения — по кредитованию группы компаний «ДОМО» и выводу залогов по этим кредитам — в качестве длящегося преступления.

Тем временем Вахитовский суд Казани рассматривает второе дело против Мусина.