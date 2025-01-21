Снижение стресса и переполнение колледжей — к чему приведет сокращение ОГЭ до двух предметов

Рособрнадзор поддержал сдачу ОГЭ только по русскому и математике в пяти регионах — Татарстана в списке нет, но в Госдуме уже предложили его включить туда

Фото: Максим Платонов

«Есть такие дети, которым очень тяжело дается учеба. Для них эта идея — выход», — поделился своим мнением в разговоре с «Реальным временем» директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин. Речь идет о законопроекте, которым предлагается уменьшить количество предметов при сдаче ОГЭ до двух — русского языка и математики (на данный момент необходимо сдавать четыре предмета). Предполагается, что это расширит возможности школьников для получения аттестата после 9-го класса и поступления в колледж или училище. Инициативу уже одобрил Рособрнадзор. Подробнее о том, как законопроект может отразиться на системе образования, — в материале «Реального времени».

Расширение возможностей для поступления в ссузы

Рособрнадзор поддержал идею о проведении ОГЭ только по двум предметам — русскому языку и математике, сообщает ТАСС. Пилотный проект планируется провести в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

Как поясняют авторы законопроекта, уменьшение количества предметов на ОГЭ расширит возможности школьников для получения аттестата об окончании 9-го класса и поступления в средние учебные заведения.

— Предлагаемый подход позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО для продолжения обучения с целью получения рабочих специальностей, — говорится в пояснительной записке.

Как поясняют авторы законопроекта, уменьшение количества предметов на ОГЭ расширит возможности школьников для получения аттестата об окончании 9-го класса и поступления в средние учебные заведения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предполагается, что нормы закона вступят в силу со дня его официального опубликования и будут действовать до 31 декабря 2025 года.



Сейчас при зачислении в колледж или училище проводится конкурс аттестатов об окончании 9-го класса. Для его получения необходимо пройти минимальный порог на ОГЭ по четырем предметам.

Исключение «бюрократических механизмов»

— Я считаю, что идея правильная, потому что цели, которые преследуют авторы законопроекта, направлены на то, чтобы максимально способствовать развитию СПО, его престижу. Также он убирает абсолютно ненужные бюрократические механизмы у школьников, заканчивающих 9-й класс, — выразил свое мнение в разговоре с «Реальным временем» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Более того, эксперимент нужно расширить: «Почему в нем участвуют только несколько субъектов?» Татарстан, по мнению депутата, также можно включить в пилотный проект.

— Цель проекта заключается не только в том, чтобы снизить бюрократическую нагрузку, сократив количество экзаменов до двух, но и в масштабной и системной поддержке интересных проектов среднего образования, — продолжил Фаррахов.

Само собой, проект способствует и расширению возможностей обучающихся получить среднее профессиональное образование (СПО):

— При этом и СПО не должно быть в замороженном и неинтересном положении. А мы это часто встречаем сегодня. Разморозка среднего образования возможна благодаря таким проектам, как, например, «Алабуга Политех». Если цель закона — совершенствовать, расширять возможности учеников, мы должны не только снизить количество экзаменов, но и изменить само среднее образование, чтобы оно было интересно молодым людям.

«Всегда за то, что снижает уровень стресса детей»

Согласился с полезностью законопроекта и директор Международной школы Казани Нияз Гафиятуллин. В первую очередь, это хорошо влияет на состояние учащихся:



— Я всегда за то, что снижает уровень стресса детей, за то, что им помогает. Есть такие дети, которым очень тяжело дается учеба. Для них эта идея — выход. С учетом того, что ссузы развиваются, появляются новые направления, расширяются существующие, не вижу проблемы в том, что ссузы переполнятся. Наоборот, мне кажется, что каждый ребенок сможет себя найти.

Гафиятуллин назвал нагрузку на ОГЭ избыточной — даже на ЕГЭ обязательной является сдача трех предметов. Давление на школьников необходимо снизить, уверен он.

— Нужно ли оставлять только два экзамена? По моим внутренним ощущениям, должно быть два обязательных экзамена и экзамен по выбору. После 9-го класса есть два сценария: поступление в 10-й класс и сдача ЕГЭ или поступление в колледж. Если ребенок выбрал сдавать ЕГЭ, то для него предмет по выбору на ОГЭ будет хорошим первым шагом к подготовке к экзаменам. Если ребенок решил идти в ссуз, это станет шагом к познанию профессии, — считает директор школы.

Гафиятуллин назвал нагрузку на ОГЭ избыточной — даже на ЕГЭ обязательной является сдача трех предметов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что касается престижа среднего образования, собеседник издания уверен: репутация ссузов, как минимум в Татарстане, и так растет, а количество абитуриентов увеличивается. Этому способствовали несколько факторов:

ЕГЭ: «дети стали осознавать, что сдача ЕГЭ не гарантирует поступления в хороший вуз».

WorldSkills: «сильно повлияло движение WorldSkills, которое очень сильно продвинуло и развило популярность рабочих профессий».

Зарплата: «рабочие профессии на сегодня действительно позволяют зарабатывать хорошие деньги, иногда выше среднерыночной».

Прогрессивность: «сами ссузы становятся современнее, оснащаются новыми технологиями».

— Сейчас в колледжах собирается хороший контингент студентов. И в целом дети понимают, что выйдут на рабочий рынок гораздо раньше, если пройдут через среднее образование, — подытожил Гафиятуллин.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин в разговоре с «Реальным временем» заявил, что ведомство не получало официальных документов насчет инициативы, поэтому пока не может ее комментировать.