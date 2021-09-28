Суд сократил на 22 млрд ущерб по шестому эпизоду экс-главы «Татфондбанка»

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани завершил оглашение приговора по шестому эпизоду дела Роберта Мусина. Банкира признали виновным в злоупотреблении полномочиями с выдачей кредитов под ликвидные залоги на 20,5 млрд и вывод этих залогов перед крахом ТФБ, передает журналист «Реального времени».

Из оглашенного следовало: суд согласился с квалификацией обвинения о злоупотреблении с тяжкими последствиями для кредитного учреждения, граждан, организаций и государства, но существенно сократил ущерб по этому эпизоду — с 27,5 до 5,2 млрд рублей.

Это произошло после того, как суд исключил из объема обвинения ущерб от невозврата кредитов по данному эпизоду, а ущерб от вывода залогового обеспечения сократил с 20,5 млрд до суммы тех самых невозвратных кредитов — за минусом кредитов ООО «Урман» и «Метинвест». Минусовали их, чтобы избежать двойного вменения, поскольку данные кредитные договоры ранее учли в качестве ущерба по первому эпизоду — о «ДарМОвых» кредитах для технических компаний ГК «ДОМО».

Защита усматривала состав лишь в неправомерных действиях Мусина при банкротстве (ч. 2 ст. 195 УК РФ) и предлагала с учетом новой квалификации прекратить его преследование по данному эпизоду за сроком давности. Суд с этим не согласился.

Напомним, согласно версии СК и прокуратуры, залоговые «фокусы» потянули на 27,5 млрд рублей. Данный эпизод объединил в себя выдачу кредитов «промусинским» компаниям на 7 млрд рублей под кратно превышающий рыночную цену залог. Чтобы создать иллюзию благополучия перед проверяющими из ЦБ, Мусин в апреле-мае 2016-го убедил поручиться по этим кредитам Госжилфонд РТ, Зеленодольский заводом им. Горького, ПСО «Казань» и Казанский хлебозавод №3. Их имущество в 20,5 млрд рублей — ипотечные земли, права на депозиты, акции (в том числе «Ак Барс Банка») — стало залогами по обязательствам «технических» фирм ГК «ДОМО». Однако все обеспечение вывели из-под залога до 15 декабря 2016 года.

Накануне суд признал банкира виновным по пяти эпизодам злоупотреблений, исключив по четырем из них причинение тяжких последствий. Это подарило Мусину надежду на частичное освобождение от наказания за сроком давности.