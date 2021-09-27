В Казани на приговоре по делу Мусина журналистка упала в обморок

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

На втором часу оглашения приговора по делу экс-главы «Татфондбанка» молодая журналистка упала в обморок, рухнув прямо на бетонный пол. В процессе был объявлен 15-минутный перерыв, пострадавшей вызвали скорую, передает журналист «Реального времени».

Придя в себя, девушка призналась, что такое с ней происходит не впервые.

На данный момент в суде оглашают обстоятельства лишь первого из шести эпизодов дела, связанные с невозвратными кредитами ГК «ДОМО» на 19,1 млрд рублей. Согласно обвинению, они выдавались в 2013—2015 годах для поддержания видимости надлежащего обслуживания долга по ранее выданным на развитие сети бытовой электроники кредитам того же банка.

Сегодня в Вахитовском райсуде началось оглашение приговора по делу банкира Роберта Мусина. Обвиняемый в злоупотреблениях полномочиями с ущербом за 50 млрд рублей экс-предправления «Татфондбанка» прибыл на итоговое заседание с опозданием на пару минут, его адвокат, прокуроры и представитель потерпевшего банка еще раньше.



Ирина Плотникова