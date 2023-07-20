Дело экс-главы «Татфондбанка» Мусина вернулось в Верховный суд Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Мария Горожанинова

Как стало известно «Реальному времени», в Казань из Самары вернулось уголовное дело осужденного банкира Роберта Мусина. По решению Шестого кассационного суда общей юрисдикции уголовная коллегия Верховного суда Татарстана должна повторно рассмотреть вопрос о законности приговора экс-главы «Татфондбанка» с учетом всех апелляционных жалоб.



Согласно базе татарстанского суда, материалы дела поступили 17 июля, дата первого заседания пока не назначена. Напомним, в ноябре 2022-го апелляционная инстанция уже выносила определение по делу Мусина, скостив ему срок наказания с 12 до 11 лет колонии общего режима. В июне 2023-го кассационные судьи отменили это определение и вернули дело во вторую инстанцию для исправления ошибок.

Таковыми ошибками Шестой КСОЮ назвал уклонение казанских коллег от мотивированного ответа по всем доводам защиты и двойные стандарты при оценке стоимости бумаг ТФБ в предбанкротный период — в зависимости от курса обвинения.

С учетом позиции кассационной инстанции срок наказания для банкира может существенно сократиться. Подробности — в материале «Реального времени».

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Ирина Плотникова